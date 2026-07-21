Entbasifizierung … Ein schicker Begriff dafür, die USA aus dem Nahen Osten hinauszuwerfen

Von Larry C. Johnson

Teheran übermittelte Washington Anfang April über Pakistan eine formalisierte Forderung nach dem Abzug der US-Kampftruppen von Militärbasen in der gesamten Region. Diese Forderung war Teil eines Pakets, das außerdem die Aufhebung sämtlicher Sanktionen und UN-Resolutionen, die Freigabe der im Ausland eingefrorenen iranischen Vermögenswerte, Reparationszahlungen sowie das Recht des Iran auf Urananreicherung umfasste.

Anstatt darauf zu warten, dass die USA dieser Forderung zustimmen, hat der Iran in den vergangenen zwei Wochen gezielte Angriffe auf wichtige US-Stützpunkte in Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet. Dies führte de facto zur Evakuierung von US-Truppen und Ausrüstung von den meisten dieser Stützpunkte. Das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain liegt in Trümmern; das Combined Air Operations Center (CAOC) in Al Udeid, Katar, wurde geschlossen und zur Shaw Air Force Base in South Carolina verlegt. Und der Iran beschießt weiterhin Stützpunkte in Bahrain, Kuwait und Katar, um sicherzustellen, dass dort keine US-Flugzeuge oder Raketenwerfer mehr einsatzfähig bleiben.

Neben den Basen in den Golfstaaten hat der Iran auch die Luftwaffenstützpunkte Muwaffaq Salti und Prince Hassan in Jordanien schwer angegriffen. Unscharfe Satellitenbilder zeigen, dass die Vereinigten Staaten sämtliche Flugzeuge von den offenen Abstellflächen der Luftwaffenbasis Muwaffaq al-Salti entfernt haben – aus Sorge, sie könnten durch iranische Raketen zerstört werden.

Die USA haben außerdem die 250 Millionen Dollar teure MQ-4C Triton verlegt. Anfang Mai 2026 entsandten die Vereinigten Staaten die MQ-4C-Triton-Drohne nach Jordanien:

„Die zweite MQ-4C-Triton-Drohne der US-Marine (Registrierung 169804) verließ gestern die Naval Air Station Sigonella und wurde zur Al Hussein Air Base in Jordanien verlegt. Damit verringerte sich die hochfliegende Aufklärungspräsenz der US-Marine in Sizilien weiter. Das betreffende Flugzeug ersetzte die Drohne, die in den vergangenen Wochen während Einsätzen im Zusammenhang mit der regionalen Krise im Golfgebiet verloren gegangen war. …

Die MQ-4C Triton gehört zu den wichtigsten Aufklärungs-, Überwachungs- und Spionagesystemen der US-Marine und ist für langfristige maritime Überwachung über große Einsatzgebiete ausgelegt. Von Sigonella aus unterstützte sie regelmäßig Überwachungsmissionen im Mittelmeer, Schwarzen Meer, Nordafrika und Nahen Osten.

Die Verlegung beider verbliebenen Triton-Drohnen nach Jordanien deutet auf eine eindeutige operative Neuausrichtung hin. Von der Al Hussein Air Base aus verkürzen sich die Flugzeiten in Richtung Rotes Meer, Arabische Halbinsel, Irak und iranischer Operationsgebiete. Dadurch können die Drohnen länger im Einsatzgebiet bleiben und während der anhaltenden regionalen Instabilität eine schnellere Aufklärung ermöglichen.“

Nach den massiven iranischen Raketenangriffen vom 11. und 12. Juli auf die beiden jordanischen Luftwaffenstützpunkte, auf denen US-Kampfflugzeuge – darunter auch die MQ-4C Triton – stationiert waren, gaben die USA die Stationierung der Triton in Jordanien auf. Defense Security Asia berichtete am Montag, dem 14. Juli 2026:

„Das Pentagon verlegt die 240 Millionen Dollar teure Triton-Drohne von Jordanien nach Italien, nachdem verheerende iranische Angriffe mit ballistischen Raketen strategische Luftwaffenstützpunkte bedroht haben. … Nach Angaben regionaler Militärplaner spiegelt die strategische Verlegung der millionenschweren maritimen Überwachungsplattform von vorgeschobenen Stützpunkten in Jordanien zu dauerhaften Einrichtungen in Italien den dringenden Versuch wider, das Risiko schwerer Verluste zu verringern.

Die Verlegung erfolgte unmittelbar nach einer Serie hochentwickelter Langstreckenangriffe, die lokale Luftverteidigungsnetze erfolgreich durchbrachen und hochwertige Infrastruktur ins Visier nahmen. Analysten, die frei zugängliche Quellen auswerteten, stellten fest, dass speziell errichtete Hangaranlagen zum Schutz hochwertiger unbemannter Systeme bei den heftigen Angriffen direkt getroffen wurden.

Als Reaktion auf diese zunehmenden militärischen Bedrohungen entschied sich die US-Marine, ihre wichtigsten Aufklärungs-, Überwachungs- und Spionagesysteme in die sicherere Region Südeuropas zurückzuverlegen.“

Während der ersten 43 Tage des Iran-Krieges 2026 (Operation Epic Fury, beginnend am 28. Februar) griff der Iran systematisch die Sensor- und Kommunikationsschicht der integrierten US-Luftverteidigungsarchitektur im Persischen Golf an. Anstatt die Abwehrsysteme lediglich mit massiven Drohnen- und Raketenwellen zu überlasten, konzentrierte sich der Iran darauf, Radaranlagen und SATCOM-Terminals zu zerstören, die das gesamte Netzwerk funktionsfähig machen – eine Strategie, die Analysten als „das Blenden der Augen der USA im Nahen Osten“ beschrieben.

Bis zum Ende der ersten 43 Kriegstage hatte der Iran mindestens 12 bis 19 Radar- und SATCOM-Systeme in sieben Ländern getroffen. Der Gesamtschaden wird auf 3,15 bis über 5 Milliarden Dollar geschätzt. Das Angriffsmuster offenbarte ein ausgefeiltes operatives Konzept:

Priorität am ersten Tag: Das AN/FPS-132-Radar in Al Udeid wurde innerhalb weniger Stunden getroffen – das wertvollste Radarsystem der Region, das speziell zur Abwehr iranischer ballistischer Raketen stationiert worden war.

Danach die THAAD-Radare: Alle vier eingesetzten AN/TPY-2-Systeme (Jordanien, zweimal VAE und Saudi-Arabien) wurden innerhalb von 48 bis 72 Stunden getroffen und damit die obere Ebene der Raketenabwehr weitgehend ausgeschaltet.

SATCOM-Infrastruktur: Kommando- und Kontrollknoten am Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain sowie im Camp Arifjan in Kuwait wurden zerstört, wodurch die Koordinierung der Verteidigung zwischen den verteilten Stützpunkten erheblich beeinträchtigt wurde.

Mehrstufige Vorgehensweise: Nachdem Frühwarnsysteme und die obere Verteidigungsschicht ausgeschaltet worden waren, konnte der Iran die verbliebenen Patriot-Batterien mit massiven Drohnenwellen zermürben – bei einem Kostenverhältnis, das deutlich zugunsten des Iran ausfiel (Shahed-136 etwa 20.000 bis 50.000 Dollar gegenüber rund 4 Millionen Dollar für eine PAC-3-MSE-Abfangrakete).

Die Zerstörungen zwangen die verbliebenen Patriot-Systeme, die gesamte Abfangarbeit zu übernehmen. Dadurch verschärfte sich eine Krise, in deren Verlauf die USA und ihre Golfverbündeten innerhalb von fünf Wochen 86 Prozent ihres gemeinsamen Patriot-Bestandes verbrauchten.

Nun, da das Memorandum of Understanding (MoU) gescheitert ist, konzentriert sich der Iran darauf, den verbliebenen US-Stützpunkten, auf denen noch amerikanische Soldaten und Flugzeuge stationiert sind, das Leben zur Hölle zu machen. Es liegt nicht länger in der Hand der Vereinigten Staaten zu entscheiden, wann sie den Persischen Golf verlassen – der Iran trifft diese Entscheidung für sie.