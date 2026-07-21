Trump droht dem Iran mit „vielfacher Vergeltung“ für getötete US-Soldaten – während Vermittler auf einen zehntägigen Waffenstillstand drängen und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Neue Angriffe in der Straße von Hormus: Zwei Tanker unter griechischer Flagge wurden getroffen , was die Gefahren für die Schifffahrt weiter verschärft.

, was die Gefahren für die Schifffahrt weiter verschärft. Der Krieg weitet sich weiter aus : Die US-Luftangriffe gehen weiter, während der Iran mit Angriffen in der Region, unter anderem auf Bahrain, zurückschlägt.

: Die US-Luftangriffe gehen weiter, während der Iran mit Angriffen in der Region, unter anderem auf Bahrain, zurückschlägt. Die Opferzahlen steigen : Auf beiden Seiten des Konflikts gibt es immer mehr Tote – insbesondere nach den iranischen Angriffen auf einen jordanischen Luftwaffenstützpunkt.

: Auf beiden Seiten des Konflikts gibt es immer mehr Tote – insbesondere nach den iranischen Angriffen auf einen jordanischen Luftwaffenstützpunkt. Verzweifelte Bemühungen um einen Waffenstillstand: Vermittler schlagen einen zehntägigen Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran vor.

und die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran vor. Die Houthis eskalieren die Lage: Sie kündigen ein Seeblockade gegen die saudische Schifffahrt an und verschärfen damit die regionalen Spannungen.

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🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Kriegs-Updates USA/Israel gegen Iran – die Eskalation



■ 🎥Die Houthi-Bewegung im Jemen hat eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt. Schiffe auf dem Weg zu saudischen Häfen sollen über VHF-Funk aufgefordert worden sein, ihren Kurs zu ändern. Andernfalls drohten… pic.twitter.com/f1JSUznchv — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

Trump: Der Iran wird für den Tod von US-Soldaten „um ein Vielfaches“ bezahlen

Nachdem Berichten zufolge mindestens drei weitere amerikanische Soldaten bei iranischen Angriffen auf Jordanien und den Irak getötet wurden, warnte Präsident Trump am Montag erneut: „Jedes Mal, wenn der Iran einen amerikanischen Soldaten tötet, wird er für diesen Mord um ein Vielfaches bezahlen!“

Der Oberbefehlshaber erklärte weiter, er habe Pentagon-Chef Pete Hegseth sowie seinen Generälen „Anweisungen“ für eine vermutlich bevorstehende militärische Reaktion der USA erteilt.

Trump hatte am Samstag erklärt, der Tod von Soldaten in Jordanien sei „eine sehr traurige Sache“. Er sagte: „Wir sehen so etwas nur ungern.“ Im Anschluss daran beschrieb er, dass die Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran zu „Ehren“ dieser gefallenen „Patrioten“ erfolgen würden.

Griechische Tanker getroffen, während der Iran auch Bahrain ins Visier nimmt

Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) beharrt weiterhin darauf, dass sie allein die Kontrolle über die Straße von Hormus hat, und beschießt weiterhin ausländische Schiffe, die versuchen, die Straße von Hormus außerhalb der vom Iran „genehmigten“ Zone und unter Missachtung der iranischen Vorschriften zu durchqueren. Nach einigen der jüngsten Entwicklungen an dieser Front, wie aus regionalen Medien hervorgeht:

Einer von zwei Tankschiffen in griechischem Besitz, die in der Straße von Hormus von Geschossen getroffen wurden, wurde von seiner Besatzung verlassen, nachdem ein Brand an Bord gemeldet worden war .

. Die Besatzung wurde von einem Schlepper gerettet, nachdem sie die unter maltesischer Flagge fahrende „Kavomaleas“ verlassen hatte, die der griechischen Reederei Dynacom Tankers gehört.

Zuvor hatte die UKMTO einen Brand an Bord des Tankers nördlich von Kuzmar, Oman, gemeldet. Das Schiff war im Arabischen Golf gestrandet, nachdem es monatelang vor der Küste Saudi-Arabiens gelegen hatte.

Es schien die Straße von Hormus am 2. Juli verlassen zu haben, obwohl seine AIS-Ortung ausgeschaltet war.

Verschiedene Orte im gesamten Iran wurden unterdessen weiterhin von US-Luftangriffen heimgesucht. Der Iran wiederum hat am Montag intensive Angriffe auf Bahrain geflogen.

„Die USA haben einen Luftangriff auf eines der Gebiete in Schiraz geflogen; es gab keine Opfer, und die Lage ist unter Kontrolle“, berichtet IRIB. Derzeit soll Außenminister Araghchi auf dem Weg nach Pakistan sein, während Vermittler sich bemühen, den Krieg einzudämmen.

Ein Luftkrieg allein kann ein großes Militär bzw. Regime nicht entmachten – daher das Dilemma zwischen Zurückhaltung und einem Sumpf sowie einem neuen, endlosen Krieg…

I'm confused.



The USA has the most powerful military on Earth. We've bombed the HELL out of Iran for 4 months. Trump says their Air Force, Navy, and nearly all of their missile capabilities are destroyed.



…so how is Iran still capable of hitting US bases right now??? — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Ich bin verwirrt.

Die USA verfügen über die mächtigste Armee der Welt. Wir haben den Iran vier Monate lang gnadenlos bombardiert. Trump sagt, dass die iranische Luftwaffe, die Marine und fast die gesamte Raketenkapazität des Landes zerstört seien.

… wie kann der Iran dann trotzdem noch in der Lage sein, US-Stützpunkte anzugreifen???

Erklärung aus Bahrain: „Die bahrainische Zivilluftfahrtbehörde teilte am Montag mit, dass ein iranischer Drohnenangriff auf zivile Flugsicherungssysteme abzielte, die zur Verwaltung der Fluginformationsregion des Landes dienen, während die militärische Eskalation zwischen dem Iran und den USA weiter tobt.“ Neueste Meldungen vom CENTCOM:

Das US-Militär gibt an, im Rahmen seiner anhaltenden Blockade iranischer Häfen ein Schiff außer Gefecht gesetzt und sieben Schiffe umgeleitet zu haben.

„Bis zum 20. Juli hat das US-Militär sieben Handelsschiffe umgeleitet und eines außer Gefecht gesetzt, um zu verhindern, dass die Schiffe iranische Häfen verlassen oder in diese einlaufen“, schrieb CENTCOM auf X.

Die Opferzahlen steigen auf beiden Seiten

Das US-Militär bombardiert den Iran nun bereits den neunten Tag in Folge im Rahmen erneuter Kampfhandlungen – in einer Kampagne, die sich sowohl auf zivile als auch auf militärische Infrastruktur ausgeweitet hat. Gleichzeitig halten iranische Vergeltungsangriffe den Druck auf die Golfstaaten aufrecht und haben sogar Jordanien erreicht, was tödliche Auswirkungen auf einen dortigen amerikanischen Stützpunkt hatte.

Iranische Behörden gaben an, dass seit der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in den letzten drei Wochen mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt wurden. Staatliche Medien berichteten, dass am Freitag bei einem einzigen Angriff auf eine Brücke acht Menschen getötet wurden.

Auch amerikanische Todesopfer sind nun bekannt geworden; in einer Mitteilung des CENTCOM vom Samstag wurde der Tod von US-Soldaten bestätigt. Das Pentagon teilte am Sonntag mit, dass ein dritter US-Soldat am Sonntag im Nordirak getötet wurde, wobei es sich um einen als Unfall bezeichneten Todesfall während einer „kontrollierten Sprengung“ einer abgeschossenen iranischen Angriffsdrohne handelte.

Die USA haben bestätigt, dass Leutnant Tyler James Feehan (25) aus Ewa Beach, Hawaii, und Gefreite Isabella Gonzales (19) aus Carrollton, Texas, bei den Anschlägen in Jordanien am Freitag ums Leben gekommen sind. Sie befanden sich dort im Rahmen der laufenden „Anti-ISIS“-Mission, wie das Pentagon weiter mitteilte.

Vorgeschlagener Waffenstillstand, Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Gespräche

Trotz der seit mehreren Tagen andauernden Eskalation hat der Iran laut Angaben des Sprechers des Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, am Montag Vermittlungsvorschläge zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten erhalten. Baghaei erklärte gegenüber den staatlichen Medien, dass das Land sich weiterhin entschlossen verteidigen werde.

„Ich betone noch einmal, dass der diplomatische Apparat seine Aufgaben weiterhin gemeinsam und im Einklang mit den Verteidigern des Vaterlandes in den Streitkräften wahrnimmt. Die über Vermittler unterbreiteten Vorschläge wurden uns mitgeteilt und sind eingegangen“, sagte der Sprecher.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass angeblich ein neuer Waffenstillstandsvorschlag in Arbeit ist, was zu einem Rückgang der Ölpreise führte:

VERMITTLER SCHLAGEN 10-TÄGIGEN WAFFENSTILLSTAND ZWISCHEN IRAN UND DEN USA VOR: REUTERS

Fehlkalkulation und „Krieg in vollem Umfang“

Weitere Einzelheiten zu den jüngsten Bemühungen um einen regionalen Waffenstillstand laut The Wall Street Journal:

Vermittler bemühten sich am Montag darum, die USA und den Iran zu einem neuen Waffenstillstand zu bewegen, aus Angst, die beiden Feinde könnten in ein Muster verfallen, bei dem sie den Konflikt unterhalb der Schwelle eines totalen Krieges halten, aber die regionalen Volkswirtschaften auf unbestimmte Zeit lahmlegen und das Risiko einer Fehleinschätzung eingehen, die zu einer Eskalation der Kämpfe führt. Diese Bemühungen folgen auf die neunte Nacht in Folge, in der die USA Angriffe flogen, woraufhin der Iran Vergeltungsmaßnahmen gegen arabische Verbündete wie Kuwait und Bahrain ergriff und ein weiteres Schiff in der Straße von Hormus von einem Geschoss getroffen wurde, das einen Brand auslöste und die Besatzung dazu zwang, das Schiff zu verlassen. Katar hat die Idee eines zehntägigen Waffenstillstands und einer Aufhebung der Beschränkungen für die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Wasserstraße ins Spiel gebracht, sagten Vermittler. Es sei unklar, ob eine der beiden Seiten bereit sei, eine erneute Einstellung der Kämpfe zu akzeptieren, nachdem das vorläufige Friedensabkommen, das sie Mitte Juni unterzeichnet hatten, Anfang dieses Monats gescheitert sei, sagten sie.

Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung bei Panmure Liberum, erklärte kürzlich, dass Anleger „nach wie vor davon ausgehen, dass die USA und der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehren werden“, und fügte hinzu: „Erst wenn die USA nicht mehr verhandlungsbereit sind, erwarten wir, dass die Märkte höhere Ölpreise über einen längeren Zeitraum einpreisen werden.“

Die Äußerungen aus dem Iran deuten jedoch nicht auf eine Deeskalation hin: Präsident Masoud Pezeshkian erklärte am Montag, sein Land befinde sich in einem „vollumfänglichen Krieg“ mit den USA, und die Iraner müssten bereit sein, die Folgen des Konflikts zu akzeptieren.

„Die Realität ist, dass sich die Islamische Republik Iran heute in einem vollumfänglichen Krieg befindet. Wir müssen realistisch sein und die natürlichen Konsequenzen dieses Widerstands akzeptieren“, sagte Pezeshkian.

A few days ago, the Qataris submitted a proposal to regulate the Strait of Hormuz.

A response from the leader was supposed to arrive yesterday, but it did not.



The proposal includes establishing a new, designated corridor through which ships could pass, while imposing a… — Amit Segal (@AmitSegal) July 20, 2026

Übersetzung von „X“: Vor einigen Tagen haben die Katarer einen Vorschlag zur Regulierung der Straße von Hormus vorgelegt.

Eine Antwort des Staatschefs hätte eigentlich gestern eintreffen sollen, ist aber ausgeblieben.

Der Vorschlag sieht die Einrichtung eines neuen, eigens dafür vorgesehenen Korridors vor, durch den Schiffe passieren könnten, während für zwei andere Routen (im Norden und Süden) ein Moratorium verhängt würde. Mit anderen Worten: Der Schiffsverkehr würde zugelassen, allerdings in begrenztem Umfang.

Darüber hinaus sind die Katarer bereit, 1,3 Milliarden Dollar für die Iraner freizugeben.

Pentagon verschleiert Ausmaß der Schäden und Opferzahlen: NYT

Die Lage vor Ort lässt dies vermuten, da es Berichte gibt, wonach die US-Seite das tatsächliche Ausmaß der Schäden an ihren Stützpunkten in der Region verschleiert oder herunterspielt, während die Opferzahlen steigen:

Bei drei iranischen Angriffen auf amerikanische Streitkräfte in Jordanien in der vergangenen Woche wurden Dutzende US-Soldaten verletzt und Hubschrauber beschädigt, berichtet die „New York Times“. Unter Berufung auf anonyme US-Beamte hieß es, das Pentagon habe keine Angaben zu den Opfern und den bei den Angriffen verursachten Schäden gemacht, die vor dem iranischen Angriff stattfanden, bei dem am Freitag in Jordanien zwei Soldaten getötet wurden und einer vermisst wird. Die Gesamtzahl der im Krieg der USA und Israels gegen den Iran getöteten US-Soldaten liegt nun bei 17, mehr als 400 wurden seit Beginn des Krieges am 28. Februar verwundet.

„Das Central Command ist nicht verpflichtet, Informationen über verletzte Soldaten zu veröffentlichen“, erklärte ein Vertreter des US-Militärs der Times im Rahmen des Berichts vom Wochenende.

⭕️ Iran FM Araghchi: Wars End Either Through Total Victory or Negotiations…



Foreign Minister Abbas Araghchi:



🔹 A war must be ended precisely at the point when you hold the upper hand on the battlefield. Ending a war is possible either through total military victory or… pic.twitter.com/kHeYhShsXC — Drop Site (@DropSiteNews) July 20, 2026

Übersetzung von „X“: Irans Außenminister Araghchi: Kriege enden entweder durch einen vollständigen Sieg oder durch Verhandlungen…

Außenminister Abbas Araghchi:

🔹 Ein Krieg muss genau dann beendet werden, wenn man auf dem Schlachtfeld die Oberhand hat. Die Beendigung eines Krieges ist entweder durch einen vollständigen militärischen Sieg oder durch Verhandlungen möglich. Der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen ist genau dann, wenn man auf dem Schlachtfeld verlässliche militärische und strategische Erfolge erzielt hat. Ein Politiker muss sich stets diese grundlegende Frage stellen: Wird eine Fortsetzung des Krieges die Gewinne vergrößern oder nur die Verluste erhöhen?

🔹 Wie zum Beispiel das, was Deutschland im Zweiten Weltkrieg widerfahren ist – nämlich die Besetzung – oder was Saddam im Krieg widerfahren ist, und andere derartige Fälle. … Denn wir verfügen nicht über diese Fähigkeit. Wenn man diese Fähigkeit hat, dann soll man losziehen und die Sache zu Ende bringen. Wir verfügen nicht über diese Fähigkeit. Wir können nicht einfach losziehen und Israel und Amerika überrennen und besetzen.

🔹 Wir können nicht mit dem Leben der Menschen und dem Schicksal des ganzen Landes spielen. Entscheidungen müssen auf präzisen und umfassenden Berechnungen beruhen. Wenn man den Krieg durch Verhandlungen so beenden will, dass er sich nicht wiederholt, muss man zu einem Zeitpunkt handeln, an dem die eigene Stärke und Überlegenheit fest etabliert sind.

🔹 In diesem Krieg haben wir uns trotz einiger Verluste als entscheidender internationaler Akteur etabliert und die Widerstandsfähigkeit des Systems unter Beweis gestellt. Den richtigen Zeitpunkt für die Beendigung des Krieges und den Beginn von Verhandlungen genau zu erkennen, ist für jeden Amtsträger der wichtigste und folgenreichste Teil des Krisenmanagements.

🔹 Theoretisch muss man stets abwägen, ob eine Fortsetzung des Krieges vom aktuellen Stand aus stärkere Vorteile am Verhandlungstisch bringt oder lediglich höhere menschliche und nationale Kosten verursacht.

Blockade der Houthis gegen saudische Schiffe

Unterdessen haben die jemenitischen Houthi-Rebellen angekündigt, als Reaktion auf einen kürzlich erfolgten Angriff auf den Flughafen von Sanaa und nachdem das Königreich seit Jahren eine Blockade der von den Houthis kontrollierten jemenitischen Häfen anführt, ein neues Seeblockade-Embargo gegen Saudi-Arabien zu verhängen. In einer militärischen Erklärung des Houthi-Sprechers Yahya Saree hieß es, das Seeverkehrsverbot für den gesamten saudischen Schiffsverkehr trete mit sofortiger Wirkung in Kraft – was er als „Prinzip von ‚Auge um Auge‘“ bezeichnete.

Einzelheiten dazu, wie dieses „Embargo“ konkret aussehen wird – also wo oder welche Engpässe die Houthis möglicherweise blockieren wollen –, wurden jedoch nicht genannt.

Letzte Woche griff die von Saudi-Arabien angeführte Koalition im Jemen den von den Houthis kontrollierten internationalen Flughafen von Sanaa an und gefährdete damit einen fragilen Waffenstillstand, der seit 2022 bestand. Saudische Kampfflugzeuge hatten die Landung eines iranischen Passagierflugzeugs dort verhindert, nachdem die von den USA und Saudi-Arabien anerkannte jemenitische Regierung vor dem Eindringen iranischer Flugzeuge in den Luftraum des geteilten Landes gewarnt hatte.

Innerhalb weniger Tage nach diesem Vorfall sollen die Houthis Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert haben – was nach Jahren relativen Friedens eine Premiere darstellte. Neben der Ankündigung des Embargos gegen Saudi-Arabien warnte der Sprecher der Houthis, dass die Streitkräfte der Houthis auf einen umfassenden Krieg zusteuern würden, sollte die saudische Belagerung des Jemen nicht aufgehoben werden.

Entwicklungen über Nacht

Die USA und der Iran lieferten sich einen weiteren Schlagabtausch, nachdem bei einem iranischen Angriff auf Jordanien am Freitag zwei US-Soldaten getötet worden waren; Teheran erklärte unterdessen, es werde seine Verpflichtungen aus dem vorläufigen Friedensabkommen aussetzen, während die Angriffe eskalierten.

US-Präsident Trump sagte, wir hätten den Iran heute Nacht erneut sehr hart getroffen – zu Ehren der vermutlich drei gefallenen Patrioten – und fügte hinzu, wir würden jede Chance des Irans auf den Besitz einer Atomwaffe zunichte machen.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) gab bekannt, dass es den neunten Abend in Folge Angriffe gegen den Iran durchgeführt habe, bei denen unter anderem iranische Militärkommandozentralen, Luftabwehr- und Küstenüberwachungsanlagen, maritime Kapazitäten, Raketen- und Drohnenabschussstellen sowie Kommunikationsnetzwerke ins Visier genommen wurden, um die Fähigkeit des Iran, Handelsschiffe und zivile Seeleute auf der Durchfahrt durch die Straße von Hormus anzugreifen, weiter zu schwächen. CENTCOM gab außerdem bekannt, dass es bis zum 19. Juli sechs Handelsschiffe umgeleitet und eines außer Gefecht gesetzt habe, um die vollständige Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

In der iranischen Stadt Täbris und in der Stadt Jask in der Provinz Hormozgan im Süden des Iran waren Explosionen zu hören, während auch aus Sirik und Khormoj im Süden des Iran Explosionen gemeldet wurden. Darüber hinaus gab es Explosionen in Delijan in der südlichen Provinz Markazi und in Arak im Westen des Iran, während in der Stadt Konarak in der Provinz Sistan und Belutschistan im Südosten des Iran die Luftabwehr aktiviert wurde.

Der Iran feuerte Raketen aus der Provinz Lorestan im Westen des Landes auf feindliche Ziele ab; es wurde von Explosionen auf US-Stützpunkten in Kuwait und Bahrain berichtet, während auch aus Ras Al-Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten Explosionen gemeldet wurden.

Laut einem von der „Washington Post“ zitierten US-Beamten, der mit internen Diskussionen der Regierung vertraut ist, sollen die USA einen umfassenderen Krieg planen.

US-Außenminister Rubio erklärte, die USA stünden einer diplomatischen Lösung in Bezug auf den Iran weiterhin offen gegenüber; gleichzeitig bezeichnete Rubio sein Treffen mit dem libanesischen Präsidenten als sehr positiv.

Die iranische Atomenergiebehörde verurteilte einen US-Angriff auf das Gelände des im Bau befindlichen Kernkraftwerks in Darkhovin, der ihrer Aussage nach gegen das Völkerrecht verstoße, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete, wobei jedoch nicht erwähnt wurde, wann der Angriff stattfand.

Der stellvertretende iranische Außenminister Gharibabadi bezeichnete den US-Angriff auf das im Bau befindliche Kraftwerk als gefährlichen Angriff auf die friedliche Infrastruktur des Iran und erklärte, die USA müssten die volle Verantwortung für jede Eskalation sowie die daraus resultierende Unsicherheit und Instabilität tragen.

Die IRGC gab laut Al Jazeera Mubasher an, 20 von US-Streitkräften genutzte Lagerhäuser in der Region Azraq in Jordanien zerstört zu haben, was zum Tod von Dutzenden Soldaten geführt habe.

Die IRGC teilte mit, dass zwei Schiffe in einen „Unfall“ verwickelt waren, nachdem sie versucht hatten, die Straße von Hormus über eine unsichere Route zu durchqueren, und dass zwei weitere Schiffe die Route verlassen hätten; gleichzeitig warnte sie, dass Schiffe, die unter dem Einfluss der USA stehen und unsichere Routen befahren, mit Sicherheit in Unfälle verwickelt werden. Später wurde berichtet, dass die IRGC angab, zwei Öltanker seien in die Luft gesprengt worden, nachdem sie versucht hatten, die südliche Route in der Straße von Hormus zu durchqueren.

Die UKMTO teilte mit, sie habe einen Bericht über den Vorfall acht Seemeilen nordwestlich von Khumsar in Oman erhalten, bei dem ein Schiff in Flammen stand; die Ursache sei jedoch noch nicht geklärt.

Die „Tehran Times“ verwies auf Berichte über einen beispiellosen Anstieg des Widerstands gegen den Krieg in verschiedenen Reihen des US-Militärs und stellte unter Berufung auf mehrere Geheimdienstquellen fest, dass die Zahl der Fälle, in denen US-Soldaten sich weigern, Befehle von Vorgesetzten auszuführen, in beispiellosem Ausmaß zunimmt.

Das kuwaitische Verteidigungsministerium erklärte, der Iran habe anhaltende Angriffe auf zivile und kritische Infrastruktur auf kuwaitischem Territorium durchgeführt, was zu mehreren Bränden und schweren Schäden geführt habe.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghaei, erklärte, Verhandlungen mit den USA könnten auf der Grundlage nationaler Interessen fortgesetzt werden, und dass Vermittler in den letzten Tagen Botschaften an Teheran übermittelt hätten. Die Vermittler setzten ihre Bemühungen fort, eine Eskalation zu verhindern, und wir hätten Vorschläge von ihnen erhalten, würden aber derzeit nicht auf Details eingehen. Er fügte hinzu, dass man die Gespräche mit den USA nicht aufgeben werde, die souveränen Rechte des Iran über die Straße von Hormus seien jedoch nicht verhandelbar.

Eine Quelle von Al Jazeera im pakistanischen Innenministerium teilte mit, der iranische Innenminister sei heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eingetroffen. Der Iran und Pakistan werden umfassende Konsultationen über Grenzmanagement, grenzüberschreitende Sicherheit und die Umsetzung des Islamabad-Memorandums sowie über andere Themen von gemeinsamem Interesse führen, berichtete der Journalist Mallick.

Die jemenitischen Streitkräfte kündigten an, dass um 15:00 Uhr Ortszeit in Sanaa (13:00 Uhr BST) eine wichtige Stellungnahme veröffentlicht werde.

In Isfahan waren Explosionen zu hören, Berichten zufolge handelte es sich jedoch um kontrollierte Sprengungen. Zudem erklärte der Gouverneur der iranischen Provinz Bushehr, Bushehr sei zweimal vom amerikanischen Feind angegriffen worden.

Inoffiziellen Berichten zufolge traf eine Drohne das Gelände des wichtigsten Kraftwerks Kuwaits, berichtete Tasnim.

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