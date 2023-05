Enteignungsplänen der Regierung: Bauernfamilien „weinen jeden Tag am Küchentisch“ und einige haben Selbstmord begangen, warnt der niederländische Europaabgeordnete Robert Roos

EXKLUSIV: Niederländische Bauernfamilien „weinen jeden Tag am Küchentisch“ und einige haben Selbstmord begangen, warnt der niederländische Europaabgeordnete Robert Roos vor den Enteignungsplänen der Regierung

Der niederländische Europaabgeordnete Robert Roos von der Partei JA21 sprach in einem exklusiven Interview mit Remix News über die Notlage der niederländischen Landwirte, Masseneinwanderung und Überbevölkerung und warum die niederländischen Medien zum „langen Arm der Regierung“ geworden sind.

Derzeit bietet die niederländische Regierung 3.000 Bauernhöfen in den Niederlanden den Rückkauf an. Wenn sie das Angebot nicht annehmen, wird ihr Land beschlagnahmt. Die Regierung bietet ihnen 120 Prozent des Wertes ihres Landes. A) Glauben Sie, dass das ein faires Angebot ist, und B) glauben Sie, dass sie sich dagegen wehren werden?

Es ist ganz und gar nicht fair, denn die Bauern werden schon seit Jahren unterdrückt, und die Menschen sind so verzweifelt, dass viele Familien jeden Tag am Küchentisch weinen, und ein paar Bauern haben sogar Selbstmord begangen. Wirklich, es ist so schlimm. Unsere Regierung und auch die Banken unterstützten einen Plan zur Schaffung größerer Betriebe, sodass die Bauern das Land ihrer Nachbarn aufkauften und riesige Betriebe schufen, denn das war die von der Regierung und auch von den Banken geförderte Politik. Sie wollten, dass die Bauernhöfe ihre Betriebe ausbauen. Und jetzt ist die Politik plötzlich darauf ausgerichtet, kleinere Betriebe zu schaffen. Das ist auch die Politik der EU. Dann kommen noch Stickstoffverordnungen hinzu. Diese Landwirte haben jetzt diese riesigen Betriebe, was große Schulden bedeutet, riesige Schulden, weil sie investieren mussten. Und jetzt kommt die Regierung auf die Idee, dass sie dieses Stickstoffproblem haben und die Betriebe schließen oder verkleinern müssen.

Die Banken drehen sich um und sagen, dann ist Ihr Betrieb – denn ein Bauernhof ist wirklich ein Betrieb – nur noch 50 Prozent wert im Vergleich zu gestern. Diese Menschen haben also riesige Schulden. Sie sind in einem System gefangen, um das sie nie gebeten haben. Sie haben sich an die Regeln gehalten, und nun werden sie in eine Richtung gedrängt, die für sie wirklich verzweifelt ist.

Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Es ist so schwierig. Diese Betriebe wurden von Generation zu Generation weitergeführt. Wenn man verzweifelt ist und nicht mehr weiß, was man tun soll, wenn man Jahr für Jahr mit der Ungewissheit konfrontiert ist, dann dreht sich die Regierung um und sagt: „OK, wir haben einen Ausweg für euch, wir haben Geld für euch.“ Ich denke, viele landwirtschaftliche Betriebe werden das tun, was eine Katastrophe wäre, denn die Niederlande sind nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Lebensmittelproduzent der Welt. Die Niederlande sind nur ein winziges Land, aber wir produzieren so viele Lebensmittel für den Rest der Welt. Das ist ein Problem, denn wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen.

Es ist also nicht logisch, es ist eine Katastrophe, es ist nicht fair, und ich hoffe, dass sich viele Landwirte durch die letzten Wahlen unterstützt fühlen, denn unsere Bauern-Bürger-Bewegung hat bei den Wahlen im März einen Erdrutschsieg errungen. Und ich hoffe, dass die Bauern sich unterstützt fühlen und nicht aufgeben.

Ihre Partei hat viele Gemeinsamkeiten mit der Bauern-Bürger-Partei (BBB). Doch gleichzeitig haben sie Ihrer Partei wahrscheinlich Wähleranteile weggenommen.

Das haben sie.

Was denken Sie also darüber, wie Sie die Interessen Ihrer Partei im Auge behalten und gleichzeitig ein Parteivorsitzender sein können, der gerade seine Freude über den Wahlsieg einer anderen Partei zum Ausdruck gebracht hat?

Nun, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich meinen Job mache, es geht nicht um meine politische Partei, sie ist nur ein Mittel, um etwas zu erreichen. Ich bin also sehr glücklich über diese BBB-Bewegung. Das ist die BBB, der niederländische Name für die Bauern-Bürger-Bewegung. Wenn sie ihre Arbeit machen, ist das für mich in Ordnung. Wenn sie das System stören, ist das gut, denn wir haben das, was ich ein „Parteienkartell“ nenne. Es spielt keine Rolle, ob man die Liberalen oder die Grünen wählt. Sie haben die gleiche Agenda, nur kleine Unterschiede bei kleinen Themen, aber unsere Liberalen sollten klassische Liberale sein, und sie sollten kleine Unternehmen unterstützen. Aber jetzt stimmen sie für die grüne Agenda, die sozialistische Agenda.

Nun, diese BBB-Party stört das System, was sehr, sehr gut ist, und ich bin so glücklich darüber. Es ist sogar noch besser, denn wenn sie den Job machen wollen, wenn sie den Job machen können, dann werde ich etwas tun, das Spaß macht. Denn ich habe das noch nie für mich gemacht, niemals.

Könnten Sie sich jemals eine Fusion mit dem BBB oder einer anderen Partei vorstellen?

In den Niederlanden haben wir 150 Sitze im nationalen Parlament. Und wir haben 20 politische Parteien, was verrückt ist. Es ist sehr schwierig, eine Koalition zu bilden, und ich denke, das liegt daran, dass wir im Moment so viele Abspaltungen haben. Wir haben keine Wahlhürde, sodass jeder, der eine politische Partei gründen will, ein paar Unterschriften sammeln kann, und schon ist man auf dem Weg. Aber ich denke, es sollte einen Punkt geben, an dem wir einige politische Parteien fusionieren müssen.

Ich bin sehr dafür, aber es ist auch schwierig, weil die politischen Führer über ihr eigenes Ego hinweggehen müssen, weil sie nicht mehr der Parteiführer sind. Und das ist das Problem mit der Politik. Die meisten Politiker machen Karriere damit, aber ich denke, dass wir fusionieren müssen.

Es gibt einige Gerüchte oder Behauptungen in den sozialen Medien, und vielleicht können Sie etwas Klarheit schaffen. Das Gerücht besagt, dass ein Teil des Landes dieser Landwirte beschlagnahmt werden soll, damit reiche Bauunternehmer dort Eigentumswohnungen bauen können usw. Ist an diesem Gerücht etwas Wahres daran?

Wir haben es bereits gesehen, und es ist kein Gerücht, sondern eine Tatsache. Sie haben das Land eines Landwirts gekauft und darauf provisorische Häuser für Einwanderer gebaut. Das ist ein Jahr her, aber es ist nicht einmal ein Gerücht. Wenn Sie das vor zwei Jahren gesagt hätten, hätte man Ihnen leider entgegnet, dass Sie ein Verschwörungstheoretiker sind, aber jetzt ist es einfach eine Tatsache. Und ich denke, dass sie natürlich das Land haben und mehr Häuser bauen wollen. Deshalb haben sie auch dieses Stickstoffproblem benutzt, was wirklich verrückt ist.

Unsere Vorschriften sind 4.000-mal strenger als beispielsweise in Deutschland. Wir sind also ein Land der Europäischen Union, aber wenn es darum geht, Regeln aufzustellen, machen sie, was sie wollen. Aber natürlich brauchen sie das Land. Warum sonst sollten sie es wegnehmen?

Sie werden es also nicht einfach in Wälder umwandeln, zum Beispiel?

Nein, sie werden es als Wohn- und Entwicklungsgebiet nutzen. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, sind die Niederlande seit den 1990er-Jahren gewachsen. Damals lebten bei uns 15 Millionen Menschen. Und jetzt, im Jahr 2023, haben wir 18 Millionen Menschen. Wir sind also innerhalb von 30 Jahren um, na ja, 20% oder so gewachsen.

Die Niederlande sind eines der weltweit am dichtesten besiedelten Länder, oder?

Wir sind das dichteste Land, ja, in Europa. Und deshalb funktioniert auch die Europäische Union nicht. Wir haben die Habitat-Richtlinie, und die hat 2.000 Gebiete als Schutzgebiete ausgewiesen, aber das bedeutet auch, dass kein Stickstoff von den Landwirten in diese Gebiete gelangen darf. Stickstoff hilft aber den Bäumen zu wachsen, also hat auch Stickstoff einen Sinn.

Aber jetzt steht das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur an. Wir werden noch vor dem Sommer im (EU-)Parlament darüber abstimmen. Wenn dieses Gesetz angenommen wird, wird unser ganzes Land (die Niederlande) für neue Entwicklungen gesperrt sein.

Wir werden keine Häuser mehr bauen können, wir können nicht einmal mehr Windkraftanlagen bauen, was aus meiner Sicht eine gute Sache ist. Aber insgesamt wird unser Land geschlossen sein.

Denn wir sind das am dichtesten besiedelte Land in Europa. Daran sehen Sie, dass diese ganze Einheitsbetrachtung falsch ist, denn wir sind ein ganz anderes Land als zum Beispiel Finnland. Finnland ist fünfmal größer als die Niederlande und hat viermal weniger Einwohner.

Ist es nicht ein in ganz Europa verbreiteter Trend, dass grüne Parteien oder andere Parteien, die sich für die Umwelt einsetzen, versuchen, die Emissionen zu reduzieren, während sie gleichzeitig Zehntausende oder sogar Hunderttausende von Einwanderern einladen, die einen Lebensstil der Ersten Welt annehmen wollen? Sie werden verlangen, Fleisch zu essen und schöne Autos zu fahren, und selbst Erdoğan hat sie vor Jahren dazu ermutigt. Wie lässt sich dieser Widerspruch in einem Land wie den Niederlanden erklären, in dem man theoretisch das Gefühl hat, dass einem der Platz ausgeht?

Ja, das tun wir.

Natürlich ist es heuchlerisch, und sie tun nur so. Aber es ist eben so, dass Fakten keine Rolle spielen.

Es geht nicht um Argumente, es geht um Ideologie. Und was die Menschen betrifft, die hierher kommen, so sind es nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Menschen, die ein besseres Leben suchen. Und ich mache diesen Menschen keinen Vorwurf. Wenn ich einer von ihnen wäre, würde ich wahrscheinlich dasselbe tun. Ich gebe meiner Regierung die Schuld dafür, dass dies geschehen konnte.

Aber wenn es diesen großen Zustrom von Menschen gibt, hat das natürlich große Auswirkungen auf das, was die Linke für ein Problem hält, nämlich den Klimawandel, aber auch auf die Natur, denn diese (Einwanderer) werden die gleiche Lebensweise haben wie die anderen Menschen in den Niederlanden. Und sie werden das tun, was Sie erwähnt haben: Sie werden ein Auto und ein Haus kaufen und die Dinge tun, die wir für normal halten.

Aber wenn man anfängt, über diesen Punkt zu reden, dann ist man ein Rassist. Sie wollen keine echte Debatte darüber, und sie wollen keine Argumente hören. Wenn Sie sagen, dass wir mehr Energie benötigen, weil wir mehr Menschen haben werden – dass die erneuerbaren Energien sich vielleicht nicht so entwickeln, wie sie es annehmen – dann sind Sie ein Klimaleugner. Wenn Sie sagen, wir müssen die illegale Einwanderung stoppen, sind Sie wiederum ein Rassist. Und so kann jede, sagen wir mal, erwachsene Debatte sofort enden, und das wollen sie, weil ihnen die Argumente ausgegangen sind und sie deshalb darauf zurückgreifen, dich zu beschimpfen.

Aber solange unsere Medien nicht über die wahre Geschichte berichten, werden die meisten Menschen in den Niederlanden oder anderswo keine Ahnung haben, weil es eine sehr starke Botschaft der Grünen ist, die von den Medien unterstützt wird.

Was die Medien betrifft, so hat Remix News vor nicht allzu langer Zeit ein Video veröffentlicht, in dem Sie über COVID-Impfstoffe sprechen. Das Video ging auf Twitter und einigen anderen Plattformen viral. Facebook hat uns daraufhin mit einem Faktencheck konfrontiert, was natürlich die Reichweite des Videos verringert hat. Gibt es eine wirkliche Antwort auf die Zensur bei diesem und anderen Themen, zumindest aus niederländischer Sicht?

Der Faktencheck ist lächerlich. Lassen Sie uns damit beginnen. Der Faktencheck behauptet: „Pfizer hat nie behauptet, dass sie den Impfstoff auf die Verhinderung der Ausbreitung des Virus getestet haben, bevor der Impfstoff auf den Markt kam.“

Aber das war nicht mein Argument. Mein Argument war, dass die Regierungen uns in die Irre geführt haben und sagten, man müsse es für die ganze Gesellschaft tun, um die Ausbreitung einzudämmen. Sie müssen es tun, um Ihre Großmutter und Ihren Großvater zu schützen, was auf nichts beruhte. Es basierte nicht auf Fakten.

Sie sagen also, der Faktencheck war höchst irreführend?

Ja, weil sie etwas überprüft haben, was ich gar nicht gesagt habe. Und das habe ich in meiner Botschaft sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Aber trotzdem weigerte sich Herr (Albert) Bourla, der CEO von Pfizer, der Regierung zu sagen: „Es tut uns leid, dass wir diesen Impfstoff nicht darauf getestet haben, die Übertragung zu stoppen.“ Die Regierung sagte also, man müsse den Impfstoff für die Gesellschaft nehmen, da man sonst das Virus verbreiten würde.

Und die andere Sache ist, dass diese sogenannten Faktenprüfer, einige von ihnen sind Journalisten, warum haben sie nicht die Frage gestellt, ob der Impfstoff wirklich die Ausbreitung des Virus stoppt? Warum musste ich die Frage nach ein paar Jahren stellen, warum haben sie das nicht getan? Und jetzt geben sie mir die Schuld, diese sogenannten Faktenprüfer, aber nicht nur ihnen, sondern auch den Nachrichtenagenturen und den Mainstream-Medien. Sie sind dazu da, die Regierung zu überprüfen und kritische Fragen zu stellen. Und wir sehen diese unkritische Berichterstattung nicht nur bei Impfstoffen, sondern bei allen möglichen Dingen. Es geht auch um Energie. Es geht auch um illegale Einwanderung.

Sie sind dazu da, die Regierung zu unterstützen. Es ist ein System. Unser nationales Fernsehen zum Beispiel erhält 1 Milliarde Euro pro Jahr. Und für dieses Geld unterstützen sie unsere Regierung.

Sie reden immer von Pluralismus, aber selbst in meinem Land gibt es keinen Pluralismus. Er ist einfach nicht da. Es ist nur der lange Arm unserer Regierung. Sie halten die Menschen dumm und die Regierung lässt sie arbeiten. So funktioniert das System. Das klingt ein wenig zynisch, aber in gewisser Weise ist es einfach so.

Sie waren ein Unternehmer. Warum sollten Sie sich den Beschimpfungen und dem Druck der Politik aussetzen, Ihr Privatleben aufgeben, um in ein politisches Feld einzutreten, in dem Sie als Nazi, Rassist und mit verschiedenen anderen Namen beschimpft werden?

Weil ich zwei Kinder habe. Ich habe zwei Söhne. Sie sind jetzt erwachsen. Als ich in die Politik ging, war mein Sohn, glaube ich, damals 16 Jahre alt. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in der Politik. Und ich möchte ein Land weitergeben, das sicher ist, das Wohlstand hat und in dem die Demokratie einwandfrei funktioniert.

Die Niederlande sind ein wunderschönes Land, und wir sind im Niedergang begriffen. Es ist nicht mehr sehr demokratisch. Also muss jemand diesen Kampf kämpfen, und ich habe beschlossen, es zu tun. Und es ist mir egal – na ja, sagen wir, es ist mir egal, was die Leute über mich denken. Was sagen sie denn über mich? Es ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Ich traue mich sogar zu sagen, was ich von mir selbst halte: Ich bin ein guter Mensch. Ich habe meine Frau kennengelernt, als wir 16 waren, und wir sind immer noch zusammen. Ich habe so viele Steuern gezahlt. Ich habe zwei Kinder großgezogen. Denen geht es hervorragend. Ich hatte vielleicht vier Strafen in meinem Leben wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von drei Kilometern und einen Strafzettel wegen Falschparkens. Ich glaube, ich bin ein guter Mensch, das wage ich von mir zu behaupten.

Und gleichzeitig ist der Kampf für die Freiheit nichts für Feiglinge. Also muss es jemand tun. Und ich bedaure es nicht. Und ich weiß auch zu schätzen, dass viele Menschen mit dem, was ich tue, sehr zufrieden sind.

Und wenn man eine Meinung hat, dann haben die Leute eine Meinung über mich, und sie haben das Recht dazu in diesem wirklich großen Land. Jeder kann seine eigene Meinung haben, und er kann sie auch veröffentlichen.

Aber wir sind ein freies Land, weil Menschen wie ich in unserer Geschichte für das Recht auf freie Meinungsäußerung kämpfen.