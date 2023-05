Robert F. Kennedy Jr. erzählt, wie die NSA für die COVID-19 mRNA-Impfstoffe der Operation Warspeed verantwortlich war, wie das Biowaffenprogramm der USA entstanden ist und warum Anthony Fauci der bestbezahlte Regierungsbeamte der Geschichte ist:

Die Pandemie war ungewöhnlich, da die CIA, Geheimdienste und das Militär stark involviert waren. Eine schockierende Offenbarung war, als die Operation Warp Speed das FDA-Komitee namens VRBPAC informierte und ihnen klassifizierte Organigramme der FDA übergab. Es überraschte alle, dass nicht das HHS, CDC, NIH, FDA oder eine öffentliche Gesundheitsbehörde, sondern die Spionageagentur NSA an der Spitze der Operation Warp Speed stand und diese leitete.

Die Impfstoffe wurden nicht von Moderna und Pfizer entwickelt. Sie wurden von den NIH entwickelt, deren Patente zu 50 % den NIH gehören. Auch wurden sie weder von Pfizer noch von Moderna hergestellt. Sie wurden von militärischen Auftragnehmern hergestellt, und im Grunde wurden Pfizer und Moderna dafür bezahlt, diesen Impfstoffen ihren Stempel aufzudrücken, als kämen sie von der Pharmaindustrie. Dies war von Anfang an ein militärisches Projekt.

Eines der Dinge, die ich in meinem Buch aufgedeckt habe, sind 20 verschiedene Simulationen über Coronaviren und Pandemien. Sie begannen im Jahr 2001. Die erste war kurz vor den Milzbrandanschlägen, und die CIA hat sie alle gesponsert. Die letzte war Event 201, die im Oktober 2019 stattfand. Eine der Teilnehmerinnen war Avril Haines, die ehemalige stellvertretende Direktorin der CIA, die ihr ganzes Leben lang mit Vertuschungen zu tun hatte. Sie war für Guantanamo Bay und andere Fälle zuständig. Sie ist jetzt Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, was sie zur ranghöchsten Beamtin der NSA macht, die die Pandemie verwaltete.

Es ist so, dass es eine Spionin gibt, die für die Organisation von Pandemie-Simulationen verantwortlich ist. Doch bei keiner dieser Simulationen, die bis zu 20 Jahre zurückreichen, wurde eine öffentliche Gesundheitsreaktion simuliert. Die Schwerpunkte lagen nicht darauf, wie wir Menschen dazu bringen können, mehr Vitamin D zu tanken, im Freien aktiv zu sein und Sport zu treiben. Es wurde auch kein Informationsnetzwerk für die 15 Millionen Ärzte weltweit entwickelt, um zu teilen, was funktioniert und was nicht. Wir hatten eine unglaubliche Gelegenheit, eine Pandemie auf intelligente und sensible Weise zu managen und gegen die Krankheit anzukämpfen, aber wir haben dies alles verpasst.

Das Hauptaugenmerk lag anscheinend darauf, wie man die Pandemie nutzen könnte, um die Zensur zu erhöhen und Abriegelungen zu erzwingen. Interessanterweise wurde in allen Pandemie-Vorbereitungsdokumenten, die von großen öffentlichen Gesundheitsbehörden wie der CDC, WHO, der Europäischen Gesundheitsbehörde und dem britischen Gesundheitsdienst verabschiedet wurden, empfohlen, keine Abriegelungen durchzuführen. Stattdessen sollten die Kranken unter Quarantäne gestellt und die Schwachen geschützt werden, während alle anderen zur Arbeit zurückkehren sollten. Die Abriegelung würde tatsächlich die Auswirkungen der Krankheit verstärken, indem sie die Menschen isoliert und ihr Immunsystem schwächt.

Robert F. Kennedy Jr. details how the NSA was in charge of Operation Warspeed's COVID-19 mRNA vaccines, the history of the United States bioweapons program, and why Anthony Fauci is the highest-paid government official in history:



"The weird thing about the pandemic was this… pic.twitter.com/zEHn5jlPXT