Enthält Ihr COVID-19-Heimtest dieses Gift?

Seit November 2021 sind bei zwei Giftnotrufzentralen vermehrt Berichte über den versehentlichen Kontakt mit Natriumazid eingegangen, einer Chemikalie, die den Blutdruck senken oder Krampfanfälle auslösen kann

Health Canada berichtet, dass die Testkits nicht ordnungsgemäß beschriftet sind, um darauf hinzuweisen, dass der Inhalt Chemikalien enthalten kann, die bei versehentlicher Einnahme oder Verschütten unbeabsichtigte Wirkungen haben können

Daten haben gezeigt, dass Antigentests empfindlich und spezifisch sind, wenn sie in den ersten fünf bis sieben Tagen der Krankheit durchgeführt werden, wenn die Viruslast am höchsten ist. Dennoch rät CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky Menschen, die Symptome einer Viruserkrankung zeigen, aber einen negativen Antigentest haben, einen erneuten PCR-Test durchzuführen, der bekanntermaßen eine hohe falsch-positive Trefferquote aufweist.

Seit 2020 werden Tests eingesetzt, um Ängste zu schüren und das Verhalten zu manipulieren, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass viele Amerikaner unnötig viel Zeit in der Selbstisolation verbracht haben, was sich negativ auf die Finanzstruktur und die Gesundheit der Gemeinden ausgewirkt hat

Das Cincinnati Drug and Poison Information Center berichtete vor kurzem über einen Anstieg der versehentlichen Exposition gegenüber einer Substanz in einem Antigen-Testkit für COVID-19, die den Blutdruck senken und Krampfanfälle verursachen kann. Bei dem fraglichen Reagenz handelt es sich um Natriumazid.

Tests und Fälle stehen seit den ersten Monaten des Jahres 2020 im Mittelpunkt der Panikmache, mit der das Verhalten der Menschen verändert werden soll. Als die Nachricht aus China kam, dass ein neuartiges Coronavirus entdeckt worden war, liefen viele Gesundheitsorganisationen weltweit Sturm, angeblich um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Zahl der möglichen Todesfälle zu verringern.

Im Laufe der Zeit hat sich jedoch herausgestellt, dass die Bemühungen um die öffentliche Gesundheit ineffektiv waren und dass die Gesundheitsbehörden die wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Bemühungen ignoriert haben. Um weiterhin Ängste zu schüren, muss nachgewiesen werden, dass viele Menschen mit dem neuen Virus infiziert sind, ob sie nun krank sind oder nicht.

In der Tat schien es in den letzten Monaten des Jahres 2020 und bis ins Jahr 2021 keine Rolle zu spielen, ob es Symptome gab, sondern nur, ob ein positiver „Test“ vorlag – und ein positiver Test bedeutete, dass es einen „Fall“ von COVID-19 gab. Je größer die Zahl der Fälle, desto größer die Angst.

Anfänglich verwendeten die Gesundheitsbehörden einen PCR-Test, um einen positiven COVID-Fall nachzuweisen. Später kamen Antigen-Tests hinzu, und jetzt gibt es Antigen-Testkits für den Hausgebrauch, die ein ganz neues Problem darstellen.

Was ist Natriumazid?

Natriumazid wird als Konservierungsmittel in den Antigen-Schnelltestsätzen verwendet, die von mehreren Unternehmen, darunter BD Veritor, BinaxNow, Celltrion DiaTrust und Flowflex, für den Heimgebrauch verkauft werden. Nach Angaben der CDC wirkt die Chemikalie schnell und ist potenziell tödlich. In ihrer reinen Form ist sie ein geruchloser weißer Feststoff.

Die Chemikalie wird in Auto-Airbags verwendet, da sie sich im Inneren des Airbags in Stickstoffgas umwandelt, wenn eine elektrische Ladung beim Aufprall den Airbag zur Explosion bringt. Sie wird auch als chemisches Konservierungsmittel in Labors und Krankenhäusern, zur Schädlingsbekämpfung in landwirtschaftlichen Betrieben und als Detonator in Sprengstoffen verwendet. Wie schwer die Vergiftung ist, wenn man diese Chemikalie zu sich nimmt, hängt von der Menge der Chemikalie und der Dauer der Exposition ab.

Zu den unmittelbaren Anzeichen und Symptomen gehören Husten, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, schnelle Atmung und Herzfrequenz, Unruhe und Hautverbrennungen. Die Exposition kann zu Lungenschäden, Krampfanfällen und niedrigem Blutdruck führen. Bei Personen, die hohe Dosen überlebt haben, kann es zu Herz- und Hirnschäden kommen.

Giftinformationszentrum verzeichnet Anstieg der versehentlichen Exposition

Der Kontakt mit Natriumazid kann für Kinder und Erwachsene schädlich sein. Die häufigsten Anrufe bei der Vergiftungszentrale in Cincinnati betrafen Kinder, die das flüssige Reagenz fanden und sich entweder die Haut freilegten oder es in den Mund nahmen. In anderen Fällen berichteten Erwachsene über eine „Behälterverwechslung“, bei der das Reagenzfläschchen mit einem anderen Medikament verwechselt wurde.

Einige Krankenhäuser, darunter das Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, haben ebenfalls von Anrufen wegen der Exposition berichtet. Der Apotheker und klinische Toxikologe des Cincinnati Children’s Hospital berichtete, dass die ersten Anrufe Anfang November von Kindern und Erwachsenen kamen.

Das National Poison Control Center hat ebenfalls eine Warnung vor Natriumazid herausgegeben, das in den COVID-19-Antigen-Testkits für den Hausgebrauch enthalten ist. Sie erhalten Berichte über versehentliche Exposition bei Kindern und Erwachsenen und haben mehrere Fallberichte auf ihrer Beratungsseite veröffentlicht. Ein erwachsenes Paar hat die Gebrauchsanweisung missverstanden und die Extraktionslösung mit dem Tupfer direkt in die Nase gegeben.

In einem zweiten Fall verwechselte eine Frau das Fläschchen mit ihren antibiotischen Augentropfen, und in einem dritten Fall kam eine Erwachsene mit einer kleinen Menge der Flüssigkeit auf ihrer Hand in Kontakt, nachdem sie den Antigen-Schnelltest zu Hause angewendet hatte. Bereits diese kleine Menge führte dazu, dass ihr Daumen kribbelte, sich rötete und leicht anschwoll. Ein Berater von Health Canada sprach mit The Epoch Times und sagte:

Kleine Dosen von Natriumazid können den Blutdruck senken, und größere Dosen können schwerwiegendere gesundheitliche Auswirkungen haben. Auch ProClin ist in vielen Kits enthalten. Es enthält Chemikalien, die Haut- und Augenreizungen sowie allergische Reaktionen hervorrufen können.

Das Konservierungsmittel ProClin ist eine wasserlösliche Chemikalie, die zur Verlängerung der Haltbarkeit von In-vitro-Diagnostika verwendet wird, indem sie das mikrobielle Wachstum hemmt. Das Poison Control Center in Kanada hat inzwischen mindestens 50 Anrufe wegen versehentlicher Exposition durch Schnelltestsätze, einschließlich der Konservierungsmittel ProClin und Natriumazid, registriert. Am 24. Februar 2022 veröffentlichten sie einen Warnhinweis:

… die Produktkennzeichnung und die Gebrauchsanweisung beschreiben oder offenbaren möglicherweise nicht die Risiken, die mit dem Missbrauch oder der versehentlichen Einnahme verbunden sind. Diese Empfehlung soll dazu beitragen, diese Kennzeichnungslücke zu schließen und die Kanadier vor den Risiken zu warnen, die mit dem Missbrauch, der versehentlichen Einnahme oder dem Verschütten von Antigen-Schnelltestlösungen verbunden sind.

Mit anderen Worten: Die in Kanada vertriebenen Testkits sind nicht mit dem Hinweis versehen, dass der Inhalt Chemikalien enthalten kann, die bei versehentlichem Verschlucken oder Verschütten unbeabsichtigte Auswirkungen haben können.

Antigentests sind in der ersten Woche der Infektion empfindlich

Im Jahr 2020 war der Standardtest für COVID-19 ein PCR-Test. Derzeit gibt es zwei Tests zur Diagnose einer Infektion mit SARS-CoV-2, und der zweite ist der Antigentest. Eine im August 2021 veröffentlichte Studie untersuchte die Genauigkeit des Antigen-Schnelltests für COVID-19 anhand einer Überprüfung von Veröffentlichungen bis zum 30. April 2021.

Sie umfasste 133 Studien mit insgesamt 112 323 Proben und stellte fest, dass der Antigentest zu 71,2 % empfindlich und zu 98,9 % spezifisch ist. Als die Antigentests mit einem PCR-Test desselben Teilnehmers verglichen wurden, stellten die Forscher fest, dass die Sensitivität des Tests „bei Proben mit niedrigeren RT-PCR-Zyklusschwellenwerten (Ct), d. h. <20 (96,5 %) und <25 (95,8 %), deutlich besser war als bei Proben mit Ct ≥ 25 (50,7 %) und ≥30 (20,9 %).

Das heißt, wenn die Zyklusschwelle beim PCR-Test 25 oder niedriger war und ein SARS-CoV-2-Virus identifiziert wurde, war auch die Empfindlichkeit des Antigentests höher. Wenn jedoch die Zyklusschwelle höher war und wahrscheinlich ein falsches Positiv ergab, erkannte der Antigentest das Virus nicht.

Darüber hinaus war der Antigentest in der ersten Woche nach Auftreten der Symptome empfindlicher als zu einem späteren Zeitpunkt der Erkrankung, als die Viruslast bereits abgenommen hatte. Aus diesen Daten schlossen die Forscher, dass die überwiegende Mehrheit der Infizierten mit dem Test erkannt wurde und die Antigen-Schnelltests „einen hohen Nutzen für diagnostische Zwecke in der Frühphase der Krankheit haben“.

Eine zweite Meta-Analyse mit 8 624 Teilnehmern, die im November 2021 veröffentlicht wurde, ergab, dass Antigen-Schnelltests eine gepoolte Sensitivität von 79 % und eine Spezifität von 100 % aufweisen. Wurde der Antigentest innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Symptome durchgeführt, als die Viruslast am höchsten war, stieg die Sensitivität drastisch auf 95 % und die Spezifität blieb bei 100 %.

COVID-19 war eine Pandemie von positiven Tests

Wie NIAID-Direktor Dr. Anthony Fauci im Dezember 2021 beschrieb, identifiziert der PCR-Test genetisches Material des Virus, unabhängig davon, ob dieses Material „replikationsfähig“ ist oder nicht. Mit anderen Worten: Der PCR-Test identifiziert Fragmente des viralen Erbguts, auch wenn kein ganzes Virus vorhanden ist.

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky sagt zwar, dass der PCR-Test „der empfindlichste Test ist, den wir durchführen können“, aber Fauci sagte, dass die PCR Viruspartikel misst, die sich möglicherweise nicht replizieren. Außerdem bezeichnete er dies als „infiziert“ und sagte:

Die PCR ist zwar gut geeignet, um festzustellen, ob man [infiziert] ist, aber die Tatsache, dass sie, wie der CDC-Direktor sagte, mehrere Tage und sogar Wochen später positiv ist, gibt keinen Hinweis darauf, ob man übertragbar ist oder nicht. Und ich denke, das ist die verständliche Verwirrung, die die Leute bei Tests haben: ob man infiziert ist oder nicht, oder ob man infiziert und übertragbar ist. Der einzige Weg, wie man feststellen kann, ob es übertragbar ist, ist, wenn man nachweisen kann, dass man wirklich ein lebendes Replikationsvirus in sich trägt.

Es scheint, dass Fauci sagt, dass tote Viruspartikel, die durch den PCR-Test gefunden werden, nicht bedeuten, dass Sie einmal infiziert waren, sondern dass Sie tatsächlich infiziert sind. Auch wenn Fauci zwischen inaktiven und reproduktiven Viren unterscheidet, sind die Konzepte in Bezug auf Infektiosität und Übertragbarkeit nicht austauschbar.

Sie können ein nicht reproduktives Virus in Ihrem Körper haben, aber Sie werden nicht daran erkranken, und Sie können es nicht auf andere übertragen. Es repliziert sich nicht. In einem separaten Interview mit ABC News im Dezember 2021 wies Walensky darauf hin, dass Menschen, die Symptome und einen negativen Antigentest haben, einen PCR-Test machen sollten, um festzustellen, ob die Symptome mit COVID zusammenhängen.

Da der PCR-Test jedoch winzige Viruspartikel misst, die sich möglicherweise nicht replizieren, und die Antigentests in der ersten Woche, in der eine Person Symptome zeigt, empfindlich und spezifisch sind, ist es schwer vorstellbar, dass ein sekundärer PCR-Test ein genaues Maß für eine aktuelle Infektion ist.

Tests sollen Ängste schüren

Diese Daten zeigen, dass Antigentests, wenn sie innerhalb der ersten fünf bis sieben Tage nach Auftreten der Symptome durchgeführt werden, eine SARS-CoV-2-Infektion erkennen können. Es scheint sinnvoller zu sein, Personen zu identifizieren, die hochgradig infektiös sind, sei es mit COVID-19 oder mit Grippe, um die Übertragung auf einen gefährdeten Teil der Bevölkerung zu reduzieren.

Allerdings hat die CDC die Tests nicht auf diese Weise eingesetzt. Wie sie mit der unlogischen Änderung des Protokolls vom 27. Dezember 2021 gezeigt hat, will die Gesundheitsbehörde Ihnen weismachen, dass es fast zwei Jahre gedauert hat, bis sie erkannte, dass der PCR-Test nur tote Virentrümmer identifiziert und keine aktive Infektion feststellen kann.

Leider hat dieses zweijährige Debakel dazu geführt, dass die Amerikaner unnötig viel Zeit in der Selbstisolation verbracht haben, was sich auf die Finanzstruktur und die Gesundheit der Gemeinden auswirkte.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass der PCR-Test nur nach einer bestimmten Sequenz des RNA-Virus sucht, nachdem die Probe amplifiziert wurde. Der Test liefert ein positives Ergebnis, wenn er ein kleines Fragment findet, auch wenn es schon vor Wochen vorhanden war und Sie keine Infektion haben. Dies hat es der CDC und dem NIAID ermöglicht, die Zahl der Fälle zu erhöhen, auch wenn diese Personen nicht krank waren oder das Virus nicht auf andere übertragen haben.

Die steigende Zahl der „Fälle“ könnte eine Strategie gewesen sein, um eine unwillige Öffentlichkeit von der Notwendigkeit einer Impfung mit einer unbewiesenen Gentherapie zu überzeugen. Nach Angaben von US News & World Reports befinden sich die Staaten mit den meisten vollständig geimpften Personen an der oberen Ostküste, wobei Vermont und Rhode Island über 80 % erreichen. Am unteren Ende der Skala liegen Wyoming und Alabama mit knapp über 50 % vollständig geimpften Personen.

Der versehentliche Kontakt mit Natriumazid oder dem Stabilisator ProClin in den Antigen-Testkits für zu Hause ist eine weitere Hürde in einer nicht enden wollenden Reihe von Ereignissen, die darauf abzielen, die Welt zu spalten, damit die technokratische Elite versuchen kann, sie zu erobern und jeden Rest von Freiheit und freiem Denken aus der Gesellschaft zu tilgen.

Warum eine solch ätzende und gefährliche Chemikalie in Testkits benötigt wird, die in Haushalte geschickt werden, in denen Kinder und Haustiere die Norm sind, kann sich jeder selbst fragen. Dies ist nur eine weitere Möglichkeit, Tests zu nutzen, um die Behauptung zu untermauern, dass SARS-CoV-2 gefürchtet werden muss.