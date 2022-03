Der russische Präsident Putin hat alle Zeit der Welt, um seine Operation in der Ukraine durchzuführen. Amerika und die NATO entsenden keine Truppen. Dann ist es kindisch, tagelang zu behaupten, dass keine Fortschritte gemacht werden. Dies sagte der pensionierte indische Generalmajor Gagan Deep Bakshi in einem Interview mit dem Nachrichtensender Republic World.

„Wir müssen objektiv sein“, betonte Bakshi. Er sagte, dass es eine Armee von 70.000 von der CIA unterstützten Hackern und Leuten gibt, die Dinge ins Internet stellen. Diese Informationen werden dann von den Medien aufgegriffen, die auf der Grundlage der Berichte behaupten, dass die Ukraine auf der Gewinnerseite steht, dass Moskau kurz vor dem Fall ist und dass Putin abgesetzt wird. „Das sind übertriebene Berichte“, sagte er.

Die Frage sei, wie lange Zelensky diesen ungleichen Kampf noch führen wolle, sagte der Generalmajor. Er bekommt alle möglichen Waffen, aber sie gewinnen den Krieg nicht. Mit ein paar tausend Javelin-Raketen kann man nicht 12.000 Panzer aufhalten.

Darüber hinaus wurden Zivilisten mit Kalaschnikows ausgestattet. „Daher sind sie in Gefahr“, sagte Bakshi. Auf CNN hören wir, dass die Ukraine deshalb die Schlacht gewinnen wird. Die westlichen Medien verhalten sich wie Cheerleader und wollen, dass sie so lange kämpfen, bis niemand mehr übrig ist. Was können Zivilisten tun? Sie werden als Kanonenfutter verwendet. Kalaschnikows sind Panzern nicht gewachsen, sagte er.

„Um Gottes willen, wir sollten die Ukrainer nicht in die Katastrophe treiben“, betonte Bakshi.

Er wies darauf hin, dass die Amerikaner den Irak vor ihrem Einmarsch 40 Tage lang bombardiert haben. Sie haben Jugoslawien 80 Tage vor der Invasion bombardiert. Die Russen hätten die Ukraine nur einen Tag vor dem Einmarsch bombardiert, um möglichst viele Zivilisten zu schonen, sagte der Generalmajor.

Es besteht der Wunsch, den Konflikt noch einige Monate hinauszuzögern, um Russland in ein schlechtes Licht zu rücken. Das ist schrecklich, sagte der Generalmajor. „Die gesamte Weltwirtschaft wird zusammenbrechen.“