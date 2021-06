ENTHÜLLT: Google und USAID finanzierten über ein Jahrzehnt lang die Virus-Experimente des Wuhan-Kollaborateurs Peter Daszak

Wikipedia: Die United States Agency for International Development (USAID) ist eine Behörde der Entwicklungszusammenarbeit der Vereinigten Staaten. Die unabhängige Agentur hat ihren Sitz in Washington, D.C. (Ronald Reagan Building) und koordiniert die gesamten außenpolitischen Aktivitäten der Vereinigten Staaten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.

thenationalpulse.com: Die aufgedeckten finanziellen Verbindungen zwischen EcoHealth Alliance und Google folgen Monate nach der großen Tech-Zensur von Artikeln und Einzelpersonen die unter anderem die COVID-19 „Lab-Leck“ Theorie unterstützten.

Die von Google unterstützte EcoHealth Alliance spielte durch ihren Präsidenten, Peter Daszak, eine entscheidende Rolle bei der Vertuschung der Herkunft von COVID-19.

Daszak war Mitglied des stark kompromittierten COVID-19-Untersuchungsteams der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Er setzte sich für die Bemühungen ein, die Theorie der Herkunft des Virus aus dem Labor zu „entlarven“, trotz der zunehmenden Unterstützung für die Behauptung, die zuerst von Experten auf Steve Bannon’s War Room gemacht wurde.

Linksgerichtete Websites, die sich als „Faktenchecker“ ausgeben, nennen die Labortheorie immer noch „Fake“, trotz des veränderten Tons des Biden-Regimes, führender Wissenschaftler und Geheimdienstmitarbeiter.

EcoHealth Alliance hat auch Hunderttausende von US-Steuergeldern von Dr. Anthony Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) an seinen Forschungspartner, das Wuhan Institute of Virology, weitergeleitet, um Studien über „Killer“-Fledermaus-Coronaviren durchzuführen.

Und Google.org, der Wohltätigkeitszweig des Tech-Riesen, hat ebenfalls Studien finanziert, die von Forschern der EcoHealth-Allianz, darunter Peter Daszak, seit mindestens 2010 durchgeführt wurden.

Die großzügige Unterstützung des amerikanischen Volkes

Die über ein Jahrzehnt andauernde Beziehung wird in einer Studie über Fledermaus-Flaviviren aus dem Jahr 2010 deutlich, die Daszak und den Vizepräsidenten der EcoHealth Alliance, Jonathan Epstein, als Autoren aufführt und Google.org für die Finanzierung dankt. Eine Studie von 2014 auf henipavirus spillover, die von Daszak verfasst wurde, erklärt teilweise wie sie von Google.org unterstützt wurden.

Google-Bestätigung für die Flavivirus-Studie.

Und ein Papier aus dem Jahr 2015, das sich auf Herpes konzentriert, in dem Daszak und Epstein von EcoHealth als Autoren aufgeführt sind, zeigt, dass es „durch die Finanzierung des Emerging Pandemic Threats: PREDICT-Programms der US-Agentur für internationale Entwicklung, der Skoll Foundation und Google.org unterstützt wurde“.

Die USAID wird als Unterstützer aufgelistet.

Im Jahr 2018 haben Forscher der EcoHealth Alliance ein Papier mit dem Titel „Serologic and Behavioral Risk Survey of Workers with Wildlife Contact in China“ verfasst, das durch den finanziellen Beitrag von Google.org „ermöglicht“ wurde.

Die Zusammenfassung des 14-seitigen Papiers zeigt:

Wir berichten über eine Studie, die in der Provinz Guangdong, China, durchgeführt wurde, um Verhaltensweisen und Wahrnehmungen zu charakterisieren, die mit der Übertragung von Krankheitserregern mit pandemischem Potenzial in hoch exponierten menschlichen Populationen an der Schnittstelle zwischen Tier und Mensch in Verbindung stehen. Eine Umfrage zu Risikofaktoren/Exposition wurde an Personen mit hoher Exposition gegenüber Wildtieren durchgeführt.

Die Arbeit scheint den Grundstein für die Theorie zu legen, dass SARS-ähnliche Coronaviren ihren Ursprung in einem Frischmarkt in einer Provinz nahe der Stadt Wuhan haben könnten – dem wahrscheinlichen Epizentrum von COVID-19.

„Die meisten menschlichen Infektionskrankheiten haben einen tierischen Ursprung, daher ist das Verständnis der Schnittstelle zwischen Mensch und Tier in Bezug auf die Entstehung und das Risiko von Krankheiten von größter Bedeutung. Die zunehmende Häufigkeit und Vielfalt von Mensch-Wildtier-Interaktionen in China bieten Möglichkeiten für die Übertragung von zoonotischen Erregern von Tieren auf Menschen“, so der Anfang des Papiers.

Das Papier hebt auch hervor, wie SARS „bei Menschen und anderen Säugetieren auf Frisch/Tiermärkten aufgetaucht ist“:

Die Handhabung, der Transport und das Schlachten von gejagten oder gezüchteten Wildtieren birgt das Risiko, dass der Erreger auf den Menschen übergreift. In den südchinesischen Provinzen, einschließlich Guangdong, bezieht ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung frisches Fleisch für den Verzehr von Frischmärkten, Gemeinschaftsmärkten, die sich auf den Verkauf und das Schlachten von lebenden Tieren, einschließlich seltener und gefährdeter Tiere, spezialisiert haben. Die Forschung hat gezeigt, dass Schnittstellen zwischen Mensch und Tier, wie z. B. auf diesen Märkten, eine ideale Umgebung für die Entstehung, Übertragung und Verstärkung von Infektionskrankheiten bieten.

Das Dokument kann hier gelesen werden.