Indiens Lockdown hat vielleicht schon mehr Menschen getötet als „Covid“, und es wird nur noch schlimmer

„Glück kann nicht herbeigeführt, besessen, verdient, getragen oder konsumiert werden. Glück ist die spirituelle Erfahrung, jede Minute mit Liebe, Anmut und Dankbarkeit zu leben. Denis Waitley

Indien hat eine Gesamtbevölkerung von 1,39 Milliarden Menschen. Das sind 18 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Das mittlere jährliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei 616 Dollar. Hunderte von Millionen Menschen in Indien leben von der Hand in den Mund.

Sie arbeiten, um ein paar Dollar zu verdienen, und essen, sobald sie das Geld verdient haben. Indien hat wenig oder gar kein Sozialsystem. Für viele Menschen gilt: Wenn sie nicht arbeiten und verdienen, haben sie nichts zu essen.

Im Jahr 2020 meldete Indien 148’738 Todesfälle durch das Coronavirus. Das entspricht 0,0001 Prozent der Bevölkerung. Die durchschnittliche Sterblichkeitsrate in Indien lag im Jahr 2020 bei 7,25 von 1000 Einwohnern.

Das bedeutet, dass im Jahr 2020 über 10 Millionen Menschen in Indien starben, und nur 1,5 % waren Todesfälle durch das Coronavirus.

Und das unter der Annahme, dass die 148’738 gemeldeten Coronavirus-Todesfälle tatsächlich durch das Coronavirus verursacht wurden. Die WHO-Richtlinien für die Meldung von Todesfällen machen den Unterschied zwischen dem Sterben „am“ Coronavirus und dem Sterben „mit“ dem Coronavirus nicht deutlich.

Ende März 2020 ergriff die indische Regierung die drastische Maßnahme, die indische Wirtschaft aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu schließen. Die Regierung traf Entscheidungen darüber, wen sie als „essenzielle Arbeitskraft“ und wen sie als „nicht essenziell“ einstufte.

Im Gegensatz zu den westlichen Regierungen verteilte die indische Regierung keine monatlichen Schecks über 600 Dollar an diejenigen, die sie als „nicht-essentiell“ eingestuft hatte und denen sie sagte, sie sollten zu Hause bleiben und nicht arbeiten. Und die anfängliche Durchsetzung der Abriegelungen war ziemlich drakonisch.

Anfang April letzten Jahres erhielt ich einen verzweifelten Hilferuf von einem Kollegen, der in den Slums von Mumbai lebt. Sein Haus ist 20 Quadratmeter groß, und er lebt dort mit 7 Familienmitglieder zusammen.

Er schickte mir eine Nachricht, um mir mitzuteilen, dass er mit seiner Familie zu Hause eingesperrt war und dass sie kein Essen hatten und hungerten. Könnte ich ihm bitte etwas Geld schicken? Am nächsten Tag rief er mich an und sagte:

Sir, danke, dass Sie das Geld geschickt haben. Ich habe gestern versucht, rauszugehen, um Lebensmittel zu kaufen, aber die Polizei hat mich mit einem Schlagstock geschlagen und wollte mich nicht aus dem Slum herauslassen. Wir haben jetzt Geld, aber ich kann nicht nach draußen gehen, um Essen zu kaufen.“

Ich musste eingreifen und einen Freund bitten, der einen Journalistenausweis hatte und als „unentbehrlicher Arbeiter“ galt, Lebensmittel zu kaufen und diese für ihn und seine Familie in den Slum zu bringen, damit sie nicht verhungerten.

Sie waren die Glücklichen.

Ein Unternehmen namens IDinsight, ein Marktforschungsunternehmen im sozialen Bereich in Indien, führte eine Umfrage unter den städtischen Armen durch. Sie berichteten, dass die von ihnen befragten Personen ein durchschnittliches Wocheneinkommen von ₹6858 ($93,6) im März 2020 und ₹1929 ($26,3) im Mai 2020 hatten. Das ist ein Rückgang des Einkommens um 72 % von einer sehr niedrigen Basis aus. Und der Prozentsatz der Befragten, die angaben, keine Arbeit zu haben, stieg von 7,3% im März auf 23,6% im Mai.

Eine andere Forschungsagentur namens Dalberg berichtete, dass der Prozentsatz der Befragten ohne Arbeit im Mai 52% betrug.

Es ist wirklich schwer zu verstehen, warum die indische Regierung große Teile der indischen Wirtschaft stilllegen und potenziell Hunderte von Millionen armer Menschen dem Risiko des Verhungerns aussetzen würde, indem sie sie in ihren Häusern einsperrt, weil ein winziger Bruchteil der Bevölkerung sich einen Grippevirus eingefangen hat.

Es gibt nur wenige oder gar keine Daten über die Zahl der Menschen, die an den Folgen des Hungers gestorben sind. Allerdings wurde vor zwei Jahren eine Studie durchgeführt, die ergab, dass allein im Jahr 2017 über 450’000 Kinder an den Folgen von Unterernährung starben. Diese Zahlen werden nur dank der Abriegelung gestiegen sein.

Es ist also reine Spekulation, wie viele der Armen in Indien gestorben sind.

Wenn sich der Staub gelegt hat, würde ich erwarten, dass in Indien mehr Menschen an Hunger sterben werden als an dem Coronavirus auf der ganzen Welt. Und es gibt sehr wenig Informationen, die darüber gesammelt oder berichtet werden.

Die Situation vor Ort für die Lebensmittelverteilung im Jahr 2021 soll schlechter sein als 2020. Das indische Verteilungssystem für Lebensmittel, das die Produkte vom Bauernhof auf den Tisch bringt, ist im besten Fall höchst ineffizient. Vor Ort wurde berichtet, dass die Sperrungen die Ineffizienzen in der Lebensmittelversorgungskette um ein Vielfaches vergrößert haben.

Das Problem einer möglichen Hungersnot könnte im Jahr 2021 zu einem noch größeren Problem werden, wenn die Abriegelungen anhalten. Ohne Daten über Hungersnöte bleiben die Geschichten anekdotisch. Ich habe die ernsthafte Befürchtung, dass wir, wenn die Coronavirus-Hysterie abklingt, in ihrem Kielwasser eine riesige Tragödie von Massen die verhungert sind in Indien entdecken werden.

David Beasley, Exekutivdirektor des UN-Welternährungsprogramms, gab im April 2021 eine Erklärung zur weltweiten Hungersnot ab.