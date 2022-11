ENTHÜLLT: Von Pfizer-finanzierter Berater ist hinter der CDC-verbundener Gruppe, die Ärzte berät, wie sie Eltern davon überzeugen können, Kinder gegen COVID-19 zu impfen.

Der Mitbegründer und Präsident des Unity Consortium – einer gemeinnützigen Gruppe, die mit den Centers for Disease Control and Prevention zusammenarbeitet, um Eltern davon zu überzeugen, ihre Kinder gegen COVID-19 impfen zu lassen – ist ein Berater im Gesundheitswesen, zu dessen Kunden Pfizer Inc. gehört.

In einem offensichtlichen Interessenkonflikt ist das Unity Consortium auch mit Pfizer Inc. zusammen, das dieselben COVID-19-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen herstellt, für die die Gruppe wirbt, sowie unter anderem auch mit anderen Pharmaunternehmen. Die Gruppe nennt als einen ihrer offiziellen „Verbindungsleute“ auch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die sich kürzlich für die Aufnahme des Covid-Impfstoffs in den empfohlenen Impfplan für Kinder ausgesprochen haben.

Das Unity Consortium, dessen Ziel es ist, „die Impfraten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erhöhen“, wurde von Judy Klein, einer Veteranin der Pharmaindustrie, gegründet. Klein ist auch die Gründerin von inKlein Consulting, auf deren Website zu lesen ist, dass einer ihrer Hauptkunden Pfizer ist.

Kleins Lebenslauf auf der Website des Unity Consortium enthält jedoch keine Angaben zu ihren finanziellen Verbindungen zum COVID-19-Impfstoffhersteller.

Das Unity Consortium hat eine aggressive Kampagne gestartet, um Eltern zu ermutigen, ihre Kinder mit dem COVID-19-Impfstoff zu impfen, und betreibt sogar Lobbyarbeit bei Gesundheitsdienstleistern, damit diese ihren Patienten den COVID-19-Impfstoff verschreiben.

Die Non-Profit-Organisation, die in Zusammenarbeit mit Chelsea Clinton Veranstaltungen zur COVID-19-Impfung organisiert hat, verteilte im Jahr 2021 ein Informationsblatt an Gesundheitsdienstleister, in dem sie Eltern und Jugendliche dazu auffordert, Vorsorgeuntersuchungen und Routine- und COVID-19-Impfungen zu planen“.

„Verwenden Sie eine klare, selbstbewusste und verständliche Sprache, wenn Sie Eltern und Teenagern Impfungen empfehlen“, so die Gruppe.

Das Unity Consortium hat auch Beiträge in den sozialen Medien verfasst, in denen die Nutzer zur COVID-19-Impfung ermutigt werden sollen:

Wir sind Teil der Kampagne des @UnityConsortium „Don’t Wait. Vaccinate“ Kampagne! Jugendliche benötigen ihre Routineimpfungen UND den COVID-19-Impfstoff! Erfahren Sie mehr: https://bit.ly/3e0KY98 #dontwaitvaccinate“

Sie hat auch versucht, in die Beziehung zwischen Gesundheitsdienstleistern und ihren Patienten einzugreifen, indem sie Entwürfe von E-Mails und Textnachrichten anbot, um Anreize für die COVID-19-Impfung zu schaffen.

„Jugendliche sollten geimpft werden, auch wenn sie bereits COVID-19 hatten. Hochansteckende Varianten verbreiten sich weiter“, heißt es in einem Entwurf, bevor hinzugefügt wird: „Die meisten Nebenwirkungen sind leicht und dauern nur ein paar Tage. Sich impfen zu lassen, ist die sicherere Wahl.“

Das Unity-Konsortium forderte die Gesundheitsdienstleister außerdem auf, ihre Patienten per SMS zu kontaktieren und ihnen unter anderem folgende Nachricht zukommen zu lassen: „Jugendliche sollten sich gegen COVID-19 impfen lassen, auch wenn sie bereits COVID-19 hatten. Rufen Sie uns unter [XXX-XXX-XXXX] an, um einen Termin zu vereinbaren. Es ist sicher, uns zu besuchen“ und „Milliarden von COVID-19-Impfdosen wurden verabreicht, mit erheblichem Nutzen und begrenzten Risiken. Wir empfehlen, dass Ihr Teenager geimpft wird. Rufen Sie uns an unter [XXX-XXX-XXXX]. Es ist sicher, uns zu besuchen.“

Judy Klein vom Unity Consortium wurde auch in Mainstream-Medienartikeln zitiert, in denen sie auf die Impfung von Jugendlichen drängt, z. B. „Gen Z Wants to ‚Wait a Little Bit‘ to Get COVID Vaccine. Experten sagen, man dürfe keine Zeit verlieren“. Die USAToday verschweigt jedoch Kleins Verbindungen zu Pfizer:

Jetzt ist die Gelegenheit günstig“, sagte Judy Klein – Präsidentin des Unity Consortium, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Impfschutz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzt – gegenüber USA TODAY. Wenn eine hohe Zahl ungeimpfter Schüler an den Schulen auftaucht, ist das ein Rezept für den Ausbruch des Coronavirus und ein weiteres Semester, das durch das Virus entgleist, befürchtet sie.

Inmitten der Bemühungen des Unity Consortiums, die Zahl der Kinder, die mit COVID-19 geimpft werden, zu erhöhen, hat es jegliche Erwähnung der tatsächlichen Nebenwirkungen des Produkts verschwiegen.

Auf seiner Informationsseite „COVID-19 und Jugendliche“ suggeriert Unity Consortium, dass „Armschmerzen“ die bedeutendste Nebenwirkung ist:

Einige Personen haben über Schmerzen im Arm an der Injektionsstelle berichtet, die im Allgemeinen schnell wieder verschwinden. Bei manchen Menschen treten nach der Impfung kurzfristige Nebenwirkungen auf, wie Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Schüttelfrost. Diese Nebenwirkungen können Ihre Fähigkeit, alltäglichen Aktivitäten nachzugehen, beeinträchtigen, verschwinden aber in der Regel innerhalb weniger Tage. Dies sind normale Anzeichen dafür, dass Ihr Körper einen Schutz aufbaut.

Wie Wissenschaftler, darunter Dr. Robert Malone, festgestellt haben, kann die COVID-19-Impfung bei Kindern lebensbedrohliche Herzprobleme verursachen und den Hormonzyklus und die Fortpflanzungsorgane beeinträchtigen.