UK-Forscher: „Ironischerweise ist trotz des Erfolgs der COVID-19-Impfkampagnen das Vertrauen in den Impfstoff seit dem Ausbruch der Pandemie deutlich gesunken.“

Zur Überraschung von niemandem hat sich herausgestellt, dass die Kampagne zur Erhöhung der Impfrate durch soziale Ausgrenzung, Drohungen, Lügen und Entlassungen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Impfung insgesamt verringert hat

Eine neue Studie aus dem Vereinigten Königreich kommt zu dem Schluss, dass die wahnwitzige und unvorsichtige Impfkampagne gegen SARS-2 die öffentliche Wahrnehmung von Impfungen im Allgemeinen beeinträchtigt hat. Die Autoren untersuchten die Veränderung des sogenannten „Impfvertrauens“ anhand von Umfragen, die an zwei Kohorten durchgeführt wurden, die Erste im Jahr 2019 und die Zweite im Jahr 2022. In diesen Umfragen wurden den Befragten unter anderem diese Aussagen vorgelegt:

Sie konnten ihre Reaktion auf jede Aussage auf einer Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 5 („stimme rundum zu“) bewerten, was einen „Impfvertrauenswert“ zwischen 5 und 25 ergibt.

Für die Gesamtbevölkerung stellen die Autoren fest, dass das Vertrauen nur um wenige Punkte gesunken ist1; die größten Unterschiede sind in bestimmten Untergruppen zu finden, insbesondere in jüngeren Altersgruppen:

Aus dem Papier:

Trotz zahlreicher epidemiologischer Belege für die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe schätzte nur etwa einer von fünf Teilnehmern der Kohorte von 2022 ein, dass sein Vertrauen in den Impfstoff seit der Pandemie gestiegen ist; die Mehrheit der Teilnehmer gab an, dass ihr Vertrauen unverändert geblieben oder sogar gesunken ist. Diese Beobachtungen stehen im Einklang mit Studien, die in den ersten Monaten der COVID-19-Pandemie durchgeführt wurden und darauf hindeuten, dass die Bereitschaft, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, schon vor der Entwicklung des Impfstoffs abnahm – im Gegensatz zu früheren Erkenntnissen, wonach die wahrgenommene Bedrohung durch eine Krankheit das Vertrauen der Bevölkerung in den Impfstoff erhöhen sollte.