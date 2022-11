Die Visionen des WEF-Berater Yuval Harari werden von DARPA umgesetzt: Emotionale Regulierung und kognitive Flexibilität im Gehirn soll optimiert werden

Das STRENGTHEN-Programm der DARPA zielt darauf ab, die Schaltkreise im Gehirn, die für die Regulierung von Emotionen und kognitiver Flexibilität verantwortlich sind, zu modulieren und zu optimieren.

Am 18. November 2022 veranstaltet die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagons einen Proposers Day für ihr Programm Strengthening Resilient Emotions and Nimble Cognition Through Engineering Neuroplasticity (STRENGTHEN).

„Das STRENGTHEN-Programm zielt darauf ab, die für die kognitive Flexibilität (CF) und die emotionale Regulierung (ER) verantwortlichen Schaltkreise im Gehirn zu identifizieren, zu modulieren und letztlich zu optimieren, um die Auswirkungen von traumatischem Stress zu verhindern und gleichzeitig die mit psychischen Erkrankungen und Selbstmord verbundenen Symptome zu verringern“, heißt es in der Programmbeschreibung.

„Die derzeitigen Methoden zur Vorbeugung und Behandlung dieser Folgen reichen von Gesprächstherapien bis hin zur Elektrokrampftherapie, aber sie alle haben ein Krankheitsmodell und das konsequente Ziel, die Symptome zu lindern, anstatt die Ursachen des Gehirnnetzwerks anzugehen.

STRENGTHEN „zielt darauf ab, durch traumatischen Stress verursachte Gehirnveränderungen zu verhindern und zu heilen, indem ein neuro-mechanistischer Ansatz zur Bewertung und Optimierung der kognitiven Flexibilität und der emotionalen Regulierung vorangetrieben wird“ – DARPA STRENGTHEN Programm, 2022

Laut DARPA „deuten übereinstimmende Belege darauf hin, dass ein Kreislauf aus kognitiver Starrheit und emotionaler Dysregulation verschiedenen psychiatrischen Störungen zugrunde liegt und dass CF und ER als wichtige Schutzmechanismen gegen traumatischen Stress fungieren.“

Die Forschungsabteilung des Pentagons wird voraussichtlich noch in diesem Monat eine Bekanntmachung für das STRENGTHEN-Programm veröffentlichen.

NEAT konzentriert sich nicht auf die Erkennung von Lügen, die Erkennung der Wahrheit oder die Bewertung der Glaubwürdigkeit einer Person, sondern auf die Aggregation vorbewusster Gehirnsignale, um festzustellen, was jemand für wahr hält“ – DARPA NEAT Program, 2022

Anfang dieses Jahres startete die DARPA das Programm Neural Evidence Aggregation Tool (NEAT) mit dem Ziel, selbstmordgefährdete Personen durch Messung und Analyse ihrer vorbewussten Gehirnsignale zu identifizieren.

„Durch die Zusammenführung der jüngsten Fortschritte in der Kognitionswissenschaft, der Neurowissenschaft, der physiologischen Sensorik, der Datenwissenschaft und des maschinellen Lernens“, so die DARPA, „wird das NEAT-Programm Prozesse entwickeln, die messen können, was eine Person für wahr hält.“

Während die psychische Gesundheit von Soldaten ein ernsthaftes Problem für das Verteidigungsministerium darstellt, haben die aus dem NEAT-Programm hervorgehenden Anwendungen das sehr reale Potenzial, Regierungen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Menschen auf der Ebene des Vorbewusstseins zu hacken.

In seiner Rede vor den nicht gewählten Globalisten auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos im Jahr 2020 warnte Harari, dass der Mensch nicht länger eine geheimnisvolle Seele sei, sondern vielmehr ein hackbares Tier, das von öffentlichen und privaten Einrichtungen auf grausame Weise überwacht und kontrolliert werden könne.

„Stellen Sie sich Nordkorea in 20 Jahren vor, wo jeder ein biometrisches Armband tragen muss, das 24 Stunden am Tag Ihren Blutdruck, Ihre Herzfrequenz und Ihre Gehirnaktivität überwacht“, sagte Harari in seiner Rede „How to Survive the 21st Century“.

Jahrhundert überleben“, sagte Harari in seiner Rede „Wie man das 21. Jahrhundert überlebt“. „Sie hören im Radio eine Rede des ‚Großen Führers‘, und sie wissen, was Sie wirklich fühlen – Sie können in die Hände klatschen und lächeln, aber wenn Sie wütend sind, wissen sie das, und Sie werden morgen früh im Gulag sitzen.

„Und wenn wir die Entstehung solcher totalen Überwachungsregime zulassen, glauben Sie nicht, dass die Reichen und Mächtigen an Orten wie Davos sicher sein werden“, fügte er hinzu.

Mit dem NEAT-Programm kann DARPA untermauern, was Harari über die Macht gesagt hat, Menschen zu hacken, die für das Gute genutzt werden – wie die Bereitstellung einer besseren (psychischen) Gesundheitsversorgung –, aber es kann auch das Risiko eingehen, einen Stalin des 21. Jahrhunderts zu schaffen.

„Focused Pharma will die psychische Gesundheitspflege revolutionieren, indem es völlig neue psychotherapeutische Medikamente entwickelt, um weitverbreitete neuropsychiatrische Erkrankungen wie posttraumatischen Stress, Depressionen, Angstzustände und Drogenmissbrauch schnell zu beheben“ – DARPA Focused Pharma Programm, 2019

Focused Pharma wird daran arbeiten, schnell wirkende Medikamente mit nachhaltiger Wirkung zu entwickeln, die über die Behandlung der Symptome psychischer Erkrankungen hinausgehen und die zugrunde liegenden neurochemischen Wurzeln angehen“ – DARPA Focused Pharma Programm, 2019

Der Forschungsförderungsarm des Pentagons, der von technologischen zu pharmakologischen Lösungen für die psychische Gesundheit übergeht, kündigte 2019 an, dass er „die psychische Gesundheitsfürsorge durch die Entwicklung völlig neuer psychotherapeutischer Medikamente revolutionieren will, um weitverbreitete neuropsychiatrische Erkrankungen wie posttraumatischen Stress, Depressionen, Angstzustände und Drogenmissbrauch schnell zu beheben.“

Während sich das STRENGTHEN-Programm auf das „Engineering der Neuroplastizität“ durch Gehirntechnologie konzentrieren soll, hat sich das DARPA-Programm „Focused Pharma“ 2019 von Psychedelika inspirieren lassen, um Soldaten mit PTBS, Depressionen, Angstzuständen und Drogenabhängigkeit zu behandeln.

Die DARPA räumte ein, dass sie bei der Vorbereitung des Focused-Pharma-Programms Drogen der Liste I untersuchte, aber zu dem Schluss kam, dass es nicht das gewünschte Ergebnis wäre, wenn die Soldaten völlige Halluzinationen hätten.

„Da solche Medikamente auf viele Neurotransmitter-Rezeptoren und Rezeptor-Subtypen im Gehirn wirken, ohne spezifisch zu sein, und wahllos zahlreiche Signalwege aktivieren, haben sie erhebliche Nebenwirkungen, einschließlich Halluzinationen.

„Diese Wirkungen in Verbindung mit ihren unvorhersehbaren Folgen machen die Medikamente in der militärischen Gesundheitsversorgung unbrauchbar.“

Focused Pharma sieht keine klinischen Versuche am Menschen vor, aber am Ende des auf vier Jahre angesetzten Programms müssen die Forscher einen Antrag auf Zulassung eines neuen Medikaments (Investigational New Drug) zur Einreichung bei der US Food and Drug Administration vorlegen.

Seit Jahren befasst sich die DARPA mit verschiedenen pharmakologischen und technologischen Mitteln mit dem Problem der Geisteskrankheiten.

Wenn du ausreichend Daten über mich hast und genügend Rechenleistung und biologisches Wissen, kannst du meinen Körper, mein Gehirn, mein Leben hacken“ – Yuval Harari, WEF, 2020

Während sich technologische Fortschritte bei der Behandlung von Geisteskrankheiten als unschätzbar erweisen können, haben sie auch das Potenzial, die Menschheit auf sehr ruchlose Weise zu hacken.

Harari sagte auf dem WEF: „Um Menschen zu hacken, benötigt man viel biologisches Wissen, viel Rechenleistung und vor allem viele Daten.

„Wenn man ausreichend Daten über mich hat und genügend Rechenleistung und biologisches Wissen, kann man meinen Körper, mein Gehirn, mein Leben hacken. Man kann einen Punkt erreichen, an dem man mich besser kennt als ich mich selbst.“

Regierungen, Unternehmen und Armeen werden wahrscheinlich Technologien einsetzen, um die von ihnen benötigten menschlichen Fähigkeiten wie Intelligenz und Disziplin zu verbessern, während sie andere menschliche Fähigkeiten wie Mitgefühl, künstlerische Sensibilität und Spiritualität vernachlässigen“ – Yuval Harari, WEF, 2020

In Bezug auf die Verschmelzung von Mensch und Maschine fügte Harari hinzu, dass dieser transhumanistische Ansatz die Bedeutung des Menschseins grundlegend verändern könnte.

„Nach vier Milliarden Jahren organischen Lebens, das durch natürliche Selektion geformt wurde, stehen wir kurz vor dem Eintritt in eine neue Ära anorganischen Lebens, das durch intelligentes Design geformt wurde – unser intelligentes Design wird die neue treibende Kraft der Evolution des Lebens sein“, sagte Harari.

„Regierungen, Unternehmen und Armeen werden wahrscheinlich Technologie einsetzen, um die menschlichen Fähigkeiten, die sie benötigen, wie Intelligenz und Disziplin, zu verbessern, während sie andere menschliche Fähigkeiten wie Mitgefühl, künstlerische Sensibilität und Spiritualität vernachlässigen.

„Das Ergebnis könnte eine Rasse von Menschen sein, die sehr intelligent und diszipliniert sind, denen es aber an Mitgefühl, künstlerischer Sensibilität und spiritueller Tiefe mangelt“, fügte er hinzu.