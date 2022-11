In 25 von 26 Ländern glauben mehr Menschen an das Leck im Labor als an die Theorie des natürlichen Ursprungs

Wie wir alle wissen, haben führende Virologen große Anstrengungen unternommen, um die Diskussion über die Laborleck-Theorie zum Ursprung von Covid zu unterdrücken – obwohl sie ihr in ihren privaten Mitteilungen Glauben schenkten.

Siebenundzwanzig unterzeichneten den berüchtigten Lancet-Brief, in dem die Behauptung, COVID-19 habe keinen natürlichen Ursprung, als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wurde.

Einer der Mitunterzeichner gab jedoch später zu, dass er anfangs eine 50%ige Chance sah, dass das Virus aus einem Labor ausgetreten war. Und ein anderer schrieb in einer E-Mail, die einen Monat nach der Veröffentlichung des Schreibens verschickt wurde: „Ich verstehe nicht, wie jemand definitiv behaupten kann, dass das Virus unmöglich aus diesem Labor stammen kann.“

Ein dritter war Mitverfasser eines Papiers, in dem es heißt: „Wir glauben nicht, dass eine Art von laborbasiertem Szenario plausibel ist“. Doch nur wenige Wochen zuvor hatte er in einer E-Mail geschrieben, dass „einige der Merkmale (möglicherweise) künstlich hergestellt aussehen“ und dass er und mehrere Kollegen „das Genom nicht mit den Erwartungen der Evolutionstheorie in Einklang bringen können“.

Ein vierter schrieb eine E-Mail, in der er die undichte Stelle im Labor als „sehr zerstörerische Verschwörung“ bezeichnete und seine Kollegen fragte, ob das NIH etwas tun könne, um „dabei zu helfen, [sie] zu stoppen“. Und ein fünfter erklärte in einer E-Mail, dass „weitere Debatten“ über die Theorie des Laborlecks der Wissenschaft „unnötigen Schaden“ zufügen könnten.

Haben sich ihre Bemühungen gelohnt? Sind die meisten Menschen auf der ganzen Welt davon überzeugt, dass das Laborleck eine „Verschwörungstheorie“ ist, für die es keine stichhaltigen Beweise gibt? Laut einer neuen Umfrage sind sie es nicht.

YouGov fragte in 26 Ländern nach: „Welche der folgenden Antworten beschreibt Ihrer Meinung nach am besten, wie das Coronavirus zuerst aufgetreten ist?“ Es gab fünf Antwortkategorien (sowie „andere/keine Ahnung“):

„Es war eine natürliche Mutation, die in der freien Natur auftrat“

„Es handelte sich um eine natürliche Mutation, die beim Menschen auftrat“.

„Es handelte sich um eine natürliche Mutation, die versehentlich in einem Labor freigesetzt wurde“.

„Sie wurde absichtlich in einem Labor künstlich erzeugt und dann versehentlich freigesetzt“.

„Sie wurde absichtlich in einem Labor künstlich erzeugt und dann absichtlich freigesetzt“.

Die Zahlen in der YouGov-Tabelle sind etwas schwer zu lesen, aber der Twitter-Nutzer Triple Bankshot hat sie hilfreich grafisch dargestellt:

In 25 von 26 Ländern gab eine Mehrheit der Befragten an, dass das Virus aus einem Labor freigesetzt wurde. Mit Ausnahme der Dänen glauben also mehr Menschen an das Laborleck als an die Theorie des natürlichen Ursprungs.

Außerdem gaben in den meisten Ländern mehr Menschen an, dass das Virus absichtlich freigesetzt wurde, als dass es einen natürlichen Ursprung hat. Dies gilt sogar für Länder, die China gegenüber positiv eingestellt sind, wie Russland, Kenia und Nigeria.

Interessanterweise scheinen die Nordwesteuropäer zu denjenigen zu gehören, die am wenigsten an die Theorie des Laborlecks glauben. Liegt das an dem größeren Vertrauen in die Regierung? Wahrscheinlich nicht. Obwohl europäische Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in Ländern wie Schweden und Dänemark besonders hoch ist, zeigen internationale Umfragen, dass es in Russland und Indien ebenso hoch ist.

Die Umfrage von YouGov zeigt, dass die Öffentlichkeit das nicht will. Die meisten Menschen auf der ganzen Welt glauben, dass das Virus aus einem Labor eingedrungen ist, Brief von Lancet hin oder her.