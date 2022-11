Mini-Gaskammern für die Euthanasie bereiten selbst Befürwortern der Beihilfe zum Suizid ein mulmiges Gefühl

Die „Do-it-yourself-Todeskapseln“, die den Selbstmord „friedlich, ja sogar euphorisch“ machen sollen, haben etwas Unheimliches an sich.

Die Schlagzeile im schottischen Daily Express fasst die Reaktion auf die jüngste Erfindung des Australiers Dr. Philip „Death“ Nitschke treffend zusammen: „Empörung, weil Wissenschaftler Gaskammer-‚Todeskapsel‘-Plan für Schottland unterstützt“. Nitschke ist in den letzten Jahren berüchtigt geworden, weil er öffentlichkeitswirksam für seine „Do-it-yourself-Todeskapseln“ geworben hat. Dabei handelt es sich um luftdichte Kapseln, in denen sich Selbstmordgefährdete einschließen und ein Stickstoffgas freisetzen können, das sie innerhalb von 60 Sekunden bewusstlos macht und innerhalb von 10 Sekunden tötet. Der Tod tritt nicht so schnell ein, wie bei der tödlichen Injektion, hat aber den Vorteil, dass keine weiteren Personen hinzugezogen werden müssen.

Nitschke hat seine „Sarco“-Todeskapseln im vergangenen Jahr erstmals in der Schweiz vermarktet – eine erstklassige Definition für „Selbstmordtourismus“, bei dem Menschen reisen können, um sich in einer Reihe von kurortähnlichen Resorts umbringen zu lassen, die zu diesem Zweck geschaffen wurden. „Sarco“ ist die Abkürzung für „Sarkophag“, aber das Gerät ist so gestaltet, dass es wie ein Raumschiff aussieht, um die Verabschiedung zu einem neuen „Ziel“ zu symbolisieren, wie ein Schweizer Selbstmordanbieter bemerkte. Die Sarco-Kapseln wurden in den Niederlanden und in Deutschland ausgestellt, aber bisher nur in der Schweiz verwendet. Nitschke hofft, dass seine Todeskapseln durch herunterladbare Entwürfe und 3D-Druck weitläufig verfügbar werden.

Er wirbt erneut für seine 3D-gedruckte Erfindung bei den Schotten, indem er an den liberalen Abgeordneten Liam McArthur schreibt, der einen Gesetzesentwurf zur sogenannten „Sterbehilfe“ vorantreibt, dass seine elegant aussehenden Todeskapseln „zu einem friedlichen, sogar euphorischen Tod führen“. Er fügte nicht hinzu, dass er dies nur annimmt, da er die Kapsel offensichtlich nicht selbst ausprobiert hat. Anti-Euthanasie-Aktivisten wie Dr. Gordon Macdonald von Care Not Killing reagierten entsetzt: „Gewöhnliche Menschen werden schockiert und entsetzt sein über Philip Nitschkes Versuch, sich für den Einsatz seiner persönlichen Gaskammer einzusetzen, sollte Schottland Sterbehilfe und Euthanasie legalisieren.“

Die Reaktionen auf die Selbstmordkapseln von Dr. Death waren größtenteils entsetzt, und angesichts der weitverbreiteten Popularität von Gesetzen, die Sterbehilfe und Selbstmord legalisieren, frage ich mich, warum das so ist. Vielleicht liegt es nicht nur an der „Demokratisierung des Sterbens“, die Nitschke als sein Ziel proklamiert, sondern an der technokratischen, unmenschlichen Methode, die dabei angewandt wird. In den Jahrzehnten zwischen dem Euthanasie-Regime in Nazi-Deutschland und der verhängnisvollen Entscheidung der Niederlande im Jahr 2001, wieder mit der Tötung einiger ihrer Bürger zu beginnen, wurden diese Praktiken abgelehnt, weil wir gesehen hatten, wohin sie führen würden. Nitschkes kleine Gaskammern sehen trotz ihres glatten Designs und ihrer glänzenden „Fahrt in den Sonnenuntergang“-Atmosphäre immer noch grundlegend unheimlich aus und wirken auch so. Unsere Kultur hat den assistierten Suizid angenommen, aber Gaskammern gehen immer noch einen Schritt zu weit.

Es ist allerdings schwer zu sagen, wie lange dieser instinktive Widerstand anhalten wird. Immerhin war die kanadische Euthanasie-Pionierin Dr. Ellen Wiebe, die auch für Abtreibung ist, bereit, sich mit ihrer Tötungsausrüstung in ein orthodoxes jüdisches Pflegeheim in Vancouver zu schleichen, um einer Patientin gegen den Willen der Einrichtung eine tödliche Injektion zu verabreichen, was viele der dort lebenden Holocaust-Überlebenden, die noch dunkle und schreckliche Erinnerungen an solche Praktiken in sich trugen, in Schrecken versetzte. Als die Leiche – und Wiebes Rolle bei dem Todesfall – entdeckt wurde, zeigte sie keine Reue und erklärte, dass ihre heimliche Mission in dem jüdischen Pflegeheim das Richtige gewesen sei. Die Journalisten, die über die Geschichte berichteten, fühlten sich sichtlich unwohl, obwohl sie nicht genau sagen konnten, warum.

Ich vermute, dass es viel mit der Tatsache zu tun hat, dass Gaskammern zum Selbermachen und tödliche Injektionen in jüdischen Pflegeheimen eine unangenehme Erinnerung daran sind, was das letzte Mal geschah, als wir mit solchen Praktiken einverstanden waren.