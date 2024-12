Enthüllung der „Gerechtigkeitseinsätze“ von CIA/MI6 in Syrien

Von Kit Klarenberg

Unmittelbar nach dem plötzlichen Zusammenbruch der syrischen Regierung ist die Zukunft des Landes noch ungewiss. Während der langjährige Machthaber Baschar al-Assad in Moskau Zuflucht gesucht hat, befinden sich der Großteil seiner Regierung sowie sein Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstapparat noch in Damaskus. Es gibt zahlreiche Aufrufe zur Versöhnung zwischen den Regierungsvertretern und der überwiegend ausländischen „Opposition“, aber die Wahrscheinlichkeit von Schauprozessen für Staatsapparatschiks ist hoch. Schließlich haben Teile des angloamerikanischen Geheimdienstes schon vor Beginn des syrischen Bürgerkriegs für eine solche Eventualität geplant.

Im Mai 2011 wurde die Kommission für internationale Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht (CIJA) von den zwielichtigen NATO-Auftragnehmern ARK und Tsamota ins Leben gerufen. Ihre erste Amtshandlung bestand darin, handverlesene syrische „Ermittler, Anwälte und Aktivisten in grundlegenden internationalen Straf- und Menschenrechtsnormen zu schulen, um [sie] in die Lage zu versetzen, staatliche und nichtstaatliche Akteure mit zugrunde liegenden Straftaten in Verbindung zu bringen.“ Es wurden „Ermittlerteams für ihre jeweiligen Regionen“ – darunter Aleppo, Hama, Homs und Idlib – gebildet, „die mit Feld-Ermittlungskits ausgestattet wurden“.

Ihr Ziel war es, Beweise für Kriegsverbrechen zu sammeln, die von den syrischen Regierungstruppen begangen wurden, um einen „Prozess der innerstaatlichen Justiz in einem zukünftigen Übergangssyrien“ zu unterstützen. Wir müssen uns fragen, wie es zu einem solchen Projekt kam, bevor die syrische Armee von Damaskus offiziell als Reaktion auf die von außen geschürte Krise, die Mitte März dieses Jahres begann, eingesetzt wurde. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Anklageerhebung gegen Beamte in einem „zukünftigen Übergangssyrien“ vollständig von einem vollständigen Regimewechsel abhängig war.

Der Zeitpunkt der Gründung von CIJA ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ausländische Akteure bereits in den ersten Tagen der „friedlichen Revolution“ in Syrien, noch bevor der Bürgerkrieg ausgebrochen war, den Grundstein für diese Eventualität legten. Angesichts der Verbindungen von ARK und Tsamota waren die beiden gut positioniert, um im Voraus von den Plänen westlicher Regierungen zu erfahren, die Assad-Regierung mit brutaler Gewalt zu stürzen. Jetzt, da dies eingetreten ist, könnte es an der Zeit sein, ihren langjährigen Plan endlich in die Tat umzusetzen.

„Regimewechsel“

ARK wurde von Alistair Harris, einem Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes MI6, gegründet und war Teil einer Gruppe von Auftragnehmern, die aus Militär- und Geheimdienstveteranen bestand und vom britischen Geheimdienst für viele Millionen eingestellt wurde, um von den ersten Tagen der Krise an verdeckte psychologische Kriegsführungskampagnen in Syrien durchzuführen. Das Ziel bestand darin, die Regierung von Assad zu destabilisieren und die einheimische Bevölkerung, internationale Gremien und westliche Bürger davon zu überzeugen, dass die von der CIA und dem MI6 unterstützten militanten Gruppen, die das Land plündern, eine „gemäßigte“ Alternative seien, und die Medien weltweit mit Propaganda für die Opposition zu überschwemmen.

Unter der Schirmherrschaft dieser Operation gründete und betrieb ARK zahlreiche angeblich unabhängige oppositionelle Medienkanäle, die sich an Syrer jeden Alters richteten, und bildete unzählige lokale „Bürgerjournalisten“ aus und stattete sie aus, indem es ihnen „den Umgang mit der Kamera, Beleuchtung, Ton, Interviews, das Filmen einer Geschichte, Video- und Tonbearbeitung, Voice-over, Drehbuchschreiben“ sowie „Grafik- und 2D- und 3D-Animationsdesign“ beibrachte. Die Studenten des Unternehmens wurden auch in praktischer Propagandatheorie unterrichtet, wie z. B. „Zielgruppenidentifikation, Analyse und Überwachung von Medienberichten, Verhaltensidentifikation/-verständnis, Kampagnenplanung, Verhaltensänderung und wie Kommunikation dies beeinflussen kann“.

ARK stand so eng mit Anti-Assad-Elementen in Verbindung, dass sie in durchgesickerten Eingaben an das Auswärtige Amt damit prahlte, von westlichen Regierungen mit der Einrichtung eines eigenen Büros zur Unterstützung der syrischen Opposition betraut worden zu sein. Diese Einrichtung identifizierte die vielversprechendsten Gruppen, die von den Sponsoren des Stellvertreterkrieges finanziert werden sollten, und half ihrerseits dabei, „sie internationalen Gebern vorzustellen und Zugang zu Netzwerken zu verschaffen, die Hilfe leisten könnten“. Diese Bemühungen wurden intensiviert, „als sich der Konflikt verschärfte und sich abzeichnete, dass es kurzfristig nicht zu einem Regimewechsel kommen würde“.

Auf der primitiven offiziellen Website von Tsamota wird das Unternehmen als „Beratungsunternehmen für den Sicherheits- und Justizsektor, das Rechtsstaatlichkeit, Forensik und Beratung im Bereich natürliche Ressourcen anbietet“ beschrieben, das für westliche Regierungen in „politisch, rechtlich, sozial und logistisch herausfordernden Umgebungen“ tätig ist. Das Unternehmen ist kein überzeugender Kandidat, um Regierungsbeamte irgendwo für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Tsamota hat seit seiner Gründung großen Unternehmen dabei geholfen, ihre Gewinne im globalen Süden zu maximieren und gleichzeitig ihre lokale und internationale rechtliche Haftung zu begrenzen.

Im Jahr 2013 hielt William Wiley, Direktor von Tsamota, eine skandalöse Präsentation vor dem kanadischen Konsortium MineAfrica Inc. Darin stellte er eine Reihe hypothetischer Szenarien vor, in denen Bergbauunternehmen, die in Ländern wie dem Kongo und Mali tätig sind, private Sicherheitsfirmen einsetzen, um gegen streikende Arbeiter vorzugehen oder mit „lokalen Milizen“ fertig zu werden, die ihre Operationen stören. Wiley skizzierte eine Reihe von Möglichkeiten, wie Unternehmen vor rechtlichen Konsequenzen für hartes Durchgreifen bei solchen Vorfällen geschützt werden könnten, bis hin zu Mord.

In dieser Präsentation wurde Tsamota als eine Gruppe von „Experten“ beschrieben, die aus „nationalen Polizei-, Militär- und Geheimdienstkräften“ bestehen. Wiley ist keine Ausnahme, da er fast zwei Jahrzehnte lang beim kanadischen Militär gedient hat. Anschließend wandte er sich dem Völkerrecht zu und leitete unter anderem von Oktober 2005 bis Dezember 2006 den Prozess gegen Saddam Hussein wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In den meisten Berichten wird eingeräumt, dass Wiley dem Verteidigungsteam des ehemaligen irakischen Staatschefs ohne dessen Zustimmung – ein schwerwiegender Verstoß gegen grundlegende Rechtsnormen – von der US-Botschaft im Regime Crimes Liaison Office in Bagdad aufgezwungen wurde.

Nach seiner Festnahme wurde Hussein zunächst von der CIA verhört. In aktuellen Medienberichten wird darauf hingewiesen, dass es innerhalb der Behörde erhebliche Bedenken gab, dass „ihre Befragung während seines eventuellen Prozesses öffentlich werden könnte“, was Fragen aufwarf, wie „die Befragung durchgeführt und die Gespräche aufgezeichnet werden sollten“. Die Gründe dafür wurden nicht genannt, obwohl eine wahrscheinliche Erklärung darin bestand, dass Washington peinliche Enthüllungen vor Gericht über Husseins langjährige Beziehung zur CIA und die aktive Mitschuld der USA an vielen der abscheulichsten Verbrechen, derer er beschuldigt wurde, vermeiden wollte.

Um es milde auszudrücken, war dies in der Tat eine heikle Aufgabe. Selbst prominente irakische Befürworter der US-Invasion und -Besatzung warfen Bagdads „interimistischer“ Marionettenregierung vor, sie strebe „Schauprozesse mit anschließenden schnellen Hinrichtungen“ von Hussein und anderen an, um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Dass Wiley mit dieser Mission betraut wurde, spricht aus Sicht der US-Regierung Bände über seine Zuverlässigkeit. Es wirft auch offensichtliche Fragen über die Art seiner Beziehung zur CIA auf und darüber, ob diese Verbindung die Gründung der CIJA ein halbes Jahrzehnt später beeinflusst hat.

„Bewegende Dokumente“

Eine Reihe von durchgesickerten ARK-Dateien über die Aktivitäten der CIJA, die in den Jahren unmittelbar nach ihrer Gründung verfasst wurden, erheben große Ansprüche auf ihre Leistungen. In einer wird erklärt, die Kommission habe „auf dem Gebiet der Übergangsjustiz Neuerungen eingeführt … und die Sammlung von Beweismitteln zur Dokumentation von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht“ in Syrien unterstützt. In einer anderen heißt es, ihre Arbeit stelle „eine bahnbrechende Entwicklung in der internationalen Justiz dar: die gleichzeitige Sammlung von Beweisen für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch die Streitkräfte des Regimes“:

„[CIJA] konnte durch Expertenschulungen, die Bereitstellung effektiver Ausrüstung und das Engagement für die Wahrheit sicherstellen, dass nach Beendigung des Konflikts die Rohmaterialien für ein Verfahren zu Kriegsverbrechen nach dem Konflikt für die Verhandlung bereitstehen, was wiederum einen wichtigen Beitrag zur Wahrheitsfindung, Versöhnung und Zukunft Syriens leistet.“

An anderer Stelle prahlte ARK damit, dass CIJA Tausende Kilogramm „zeitgenössischer Dokumentation“, Hunderttausende Seiten „Beweismaterial“ und Tausende Videos aus Syrien beschlagnahmt habe, „die alle von Hand“ aus dem Land geschafft werden mussten. Im Februar 2021 prahlte der Vorsitzende der Kommission, Stephen Rapp, ein alter Hase in der US-Diplomatie, gegenüber CBS mit der schieren Menge an Beweisen, die CIJA gesammelt hatte. Er behauptete, die Papierspur habe eine systematische Strategie der von der Assad-Regierung angeordneten Hinrichtungen von Oppositionsaktivisten sowie die anschließenden Vertuschungen aufgedeckt:

„Jetzt haben wir 800.000 Seiten Originaldokumente, unterschrieben und mit Originalunterschriften bis hin zu Assad, die diese ganze Strategie dokumentieren … Wir erhalten Berichte wie: “Nun, wir haben hier ein echtes Problem, es stapeln sich zu viele Leichen, jemand muss uns dabei helfen …„ … Alles wird in diesem totalitären System geregelt, in dem sie offen davon ausgehen, dass sie mit allem davonkommen … sie waren fast schon dumm … sie haben Beweise geschaffen.“

Wenn die CIJA zu irgendeinem Zeitpunkt solch belastende, unwiderlegbare Beweise sichergestellt hat, sind diese nie öffentlich bekannt geworden. Dennoch genoss die Kommission während des gesamten schmutzigen Krieges in Syrien in den westlichen Medien ein glänzendes Ansehen, während sie Journalisten und Menschenrechtsgruppen zahlreiche Scoops lieferte, die angeblich Gräueltaten der syrischen Regierung aufdeckten. Zu keinem Zeitpunkt stellten Mainstream-Reporter oder NGOs die Art und Weise in Frage, in der die Kommission das Material sammelte, auf dessen Grundlage ihre Fälle gegen Regierungsbeamte in Damaskus „von Hand“ aus dem Land geschafft wurden, oder äußerten gar Bedenken.

CIJA-Chef Wiley gab 2014 zu, dass seine Organisation Beweise aus Syrien schmuggelte, indem sie mit allen Oppositionsgruppen zusammenarbeitete, „bis auf Dschabhat an-Nusra und den Islamischen Staat“. Eine Untersuchung von The Grayzone aus dem Jahr 2019 deutet jedoch darauf hin, dass CIJA häufig in engem Kontakt mit beiden Gruppen stand. Darüber hinaus wurden sie für ihre Unterstützung bei der Beschaffung von Dokumenten großzügig bezahlt. Dazu gehörte auch Material, das in Raqqa beschlagnahmt wurde, nachdem es im Januar 2014 von ISIS eingenommen worden war, genau zu dem Zeitpunkt, als die ultra-extremistische Gruppe Alawiten und Christen massakrierte.

In einem 2016 im New Yorker veröffentlichten Profil der CIJA schilderte Wiley ausführlich die praktischen Schwierigkeiten und finanziellen Belastungen, die mit dem „Transport von Dokumenten über internationale Grenzen“ und von der Opposition kontrollierte „Kontrollpunkte“ verbunden sind, während man sich auf „Rebellengruppen und Kuriere für logistische Unterstützung“ verlässt. Er beschrieb, wie Bündel von Regierungsakten „in der Regel“ in den Büros der Kommission „in einer schwindelerregenden Anzahl von schäbigen Koffern“ ankamen. Wiley beklagte: „Wir verbrennen enorme Summen, um dieses Zeug zu transportieren.“

Dementsprechend erhielt CIJA für seine Bemühungen zig Millionen Dollar von einer Vielzahl westlicher Regierungen, darunter auch von denen, die an vorderster Front des schmutzigen Krieges in Syrien standen. Trotz des enormen Geldsegens führte die Arbeit der Kommission viele Jahre lang zu null Strafverfolgungen. Dies änderte sich Ende 2019, als Anwar Raslan und Eyad Gharib, zwei ehemalige Mitglieder des Allgemeinen Geheimdienstdirektorats in Damaskus, in Deutschland wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wurden.

„Viele Widersprüche“

Raslan leitete die Abteilung für innere Sicherheit des Direktorats, während Gharib einer seiner Untergebenen war. Im Dezember 2012 liefen die beiden zur Opposition über. Raslan und seine Familie flohen nach Jordanien, wo er „eine aktive und sichtbare Rolle in der syrischen Opposition“ spielte. Er war Teil der Anti-Assad-Delegation bei der Genf-II-Konferenz über Syrien im Januar 2014 und erhielt im Juli desselben Jahres Asyl in Deutschland.

Nach seiner Flucht aus Syrien erzählte Raslan zahlreiche reißerische Geschichten über Misshandlungen und Gräueltaten, die während seiner 20-jährigen Dienstzeit in seiner Einheit und der Assad-Regierung im Allgemeinen verübt wurden. Er behauptete, sein Überlaufen sei dadurch beflügelt worden, dass er erfahren habe, dass ein angeblicher Angriff der Opposition in Damaskus, mit dessen Untersuchung er beauftragt war, in Wirklichkeit von Sicherheitskräften inszeniert worden sei. An seinen Schilderungen wurden von vielen Seiten erhebliche Zweifel geäußert, und es wurde die Frage aufgeworfen, ob sein Überlaufen aus Prinzip oder nur aus zynischem Opportunismus geschah.

Künstlerische Darstellung von Raslans Prozess

In einer perversen Ironie wurde Raslans Neigung zum Großmaul zu seinem Verhängnis. Seine verschiedenen Behauptungen nach seinem Überlaufen lieferten den deutschen Behörden Gründe für seine Verhaftung und wurden bei der Strafverfolgung gegen ihn und Gharib gegen ihn verwendet. Diese rechtlichen Schritte stützten sich in hohem Maße auf Dokumente, die von der CIJA beschlagnahmt wurden, darunter auch die Aufzeichnungen der Central Crisis Management Cell. Diese Einheit wurde im März 2011 von Damaskus geschaffen, um die Reaktionen auf die in diesem Monat ausgebrochenen Massenunruhen zu koordinieren. Diese Dokumente wurden weithin als „Dreh- und Angelpunkt“ der Anklage der Kommission gegen das „syrische Regime“ bezeichnet.

Wie dieser Journalist jedoch bereits früher aufgedeckt hat, zeigen die Akten der zentralen Krisenmanagementzelle in der Tat, dass die Assad-Regierung die Sicherheitskräfte ausdrücklich und wiederholt angewiesen hat, die Demonstranten zu schützen, Gewalt zu verhindern und die Situation unter Kontrolle zu halten. Die Dokumente zeigen auch, dass viele „friedliche“ Demonstranten von Anfang an äußerst gewalttätig waren, während Oppositionskämpfer systematisch Sicherheitskräfte, regierungsnahe Personen und Demonstranten ermordeten, um eine Katastrophe heraufzubeschwören – auf eine Art und Weise, die vielen alten und neuen CIA/MI6-Operationen zum Regimewechsel unheimlich ähnelt.

Im Februar 2021 wurde Gharib der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden. Er erhielt eine Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren. Ein Jahr später wurde Raslan wegen Verbrechen wie Massenfolter, Vergewaltigung und Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Die beiden wurden nicht dafür verurteilt, dass sie diese Gräueltaten persönlich begangen hatten, sondern dafür, dass sie zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Begehung dieser Taten im General Intelligence Directorate tätig waren. Die „Experten“-Zeugenaussagen bei ihren Prozessen ließen zu wünschen übrig.

So äußerten sich beispielsweise Richter und Staatsanwälte gleichermaßen besorgt über „viele Widersprüche“ in der Aussage von „P3“, einem syrischen Regierungsmitarbeiter, der angeblich in einer „Postabteilung“ des Sicherheitsdienstes arbeitete und für Gharibs Verurteilung von zentraler Bedeutung war. P3 gab an, sensible Dokumente gesehen zu haben, die „mit dem Transport von Leichen“ von Oppositionsaktivisten „zu Begräbnisstätten“ in Zusammenhang standen. Sie gaben in ihren Aussagen gegenüber der deutschen Polizei und dem Gericht „widersprüchliche Informationen“ und waren während ihrer Aussage „sichtbar nervös“. Währenddessen saß ihr scheinbar fassungsloser Anwalt in der Nähe und „legte die Hände hinter den Kopf“.

Während der Anklage gegen Raslan sagte „P4“ – eine namenlose Person, die behauptete, in einem syrischen Gefängnis inhaftiert gewesen zu sein und sich freigekauft zu haben – aus, er habe gesehen, wie 500.000 Leichen neben seinem Haus in einem Gebiet, das zuvor „eine Wüste“ gewesen sei, mit einem „Bulldozer und einem Lastwagen“ begraben wurden. Berichten über den Prozess zufolge herrschte unter den Anwesenden im Gerichtssaal, einschließlich der „Öffentlichkeit“, das Gefühl, dass diese Zahlen stark „übertrieben“ waren.

Der Eindruck, dass Gharib und Raslan strafrechtlich verfolgt wurden, weil sie leicht zu fassen waren, und dass CIJA etwas vorweisen musste für all seine gut bezahlten Bemühungen, ist unausweichlich. Die Kommission hatte gute Gründe, sich Sorgen zu machen, dass sie ihr Gründungsziel nicht erreichen könnte. Im März 2020 beschuldigte das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) die Organisation offiziell der „Vorlage falscher Dokumente, unregelmäßiger Rechnungsstellung und Profitmacherei“ im Zusammenhang mit einem EU-Projekt zur „Rechtsstaatlichkeit“, das sie in Syrien durchführte.

Heute berichtet The Guardian, dass „die abrupte Implosion der Infrastruktur des Staatsterrors“ in Syrien „eine riesige Menge an Beweisen verfügbar gemacht hat“. Die Zeitung zitierte CIJA-Chef William Wiley ausführlich. Er verglich Assads Sturz mit einer Situation, die „der in Deutschland 1945 oder im Irak 2003 ähnelt“, mit einer „plötzlichen Verfügbarkeit aller staatlichen Aufzeichnungen“, die die Strafverfolgung von Staatsbeamten zu einer vollendeten Tatsache macht: