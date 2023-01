Enthüllungsbombe: Geheime, umfangreiche Spionageoperation des britischen Militärs zielt auf COVID-Kritiker, Politiker, Journalisten und Bürger ab

…es wird ziemlich sicher nicht nur in Großbritannien so sein

Es hat sich herausgestellt, dass eine geheime Einheit des britischen Militärapparats britische Bürger ausspioniert hat, die der COVID-19-Pandemiepolitik kritisch gegenüberstanden, von Abriegelungen bis hin zu Massenimpfungen, berichtet die gemeinnützige Bürgerrechtsorganisation Big Brother Watch in Zusammenarbeit mit The Mail on Sunday. Als Teil der britischen „Informationskriegsführung“ hat die Gruppe angeblich Politiker und hochrangige Journalisten ins Visier genommen, die es wagten, die COVID-19-Darstellung zu hinterfragen. Big Brother Watch sammelte die Beweise und teilte sie mit der 1896 gegründeten „mittelgroßen Boulevardzeitung“ The Mail. Das Duo berichtet, dass der militärische Nachrichtendienst die Initiativen zum Sammeln von Informationen leitete, einschließlich umfassender Dossiers über Kritiker wie David Davis, einem ehemaligen Minister, der in Frage stellte, wie die Gesundheitsbehörden die Prognosen für die Zahl der Todesopfer erstellten. Andere offizielle Ziele des militärischen Geheimdienstes waren Journalisten wie Peter Hitchens und Toby Young, die abweichende Meinungen äußerten. Warum wurden während der Pandemie unter dem Vorwand der Bekämpfung von „Fehlinformationen“ derart ausgefeilte militärische Spionageoperationen gegen die einheimische Bevölkerung durchgeführt?

Wie wurde dies aufgedeckt?

Laut dem Artikel von The Mail hat Big Brother Watch, eine Bürgerrechtsgruppe, eigene journalistische Recherchen geteilt, die Gruppen wie die Counter Desinformation Unit, die im Ministerium für Digital, Kultur, Medien und Sport angesiedelt ist, sowie die mit ihr verbundene Rapid Response Unit. Erst im Mai beschaffte die Gruppe ein Social-Listening-Tool im Wert von 75.000 £, um die britische Bevölkerung online zu verfolgen.

Big Brother Watch Eintrag

Die Bürgerrechtsgruppe im Vereinigten Königreich berichtet, dass „geheime Whitehall-Einheiten“ unterwegs sind, um unter dem Deckmantel der „Bekämpfung von Fehlinformationen“ abweichende Meinungen von COVID-19 auszuspionieren. Sie berichtet, dass Politiker, Akademiker, Aktivisten, Journalisten und sogar normale Bürger von Whitehall-Beamten ausspioniert wurden, die Teil einer „Informationskriegsmaschine“ in der britischen Armee sind.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?

Die gemeinnützige Gruppe berichtet:

Anti-Fake-News-Einheiten im Kabinettsbüro und im DCMS verbrachten einen Großteil ihrer Zeit damit, unter dem Deckmantel der „Anti-Desinformationsarbeit“ soziale Medien auf politische Meinungsverschiedenheiten zu überwachen.

Der Vorsitzende der Labour Party, Sir Keir Starmer, die konservativen Abgeordneten David Davis und Chris Green, Journalisten wie Peter Hitchens und Julia Hartley-Brewer sowie Akademiker der Universität Oxford und des University College London wurden von den Anti-Fake-News-Einheiten mit regierungskritischen Kommentaren konfrontiert.

Soldaten der 77. Brigade der Armee sammelten zu Beginn der Pandemie Tweets von britischen Bürgern über Covid-19 und leiteten sie an das Kabinettsbüro weiter. Die Soldaten führten auch eine „Stimmungsanalyse“ über die Reaktion der Regierung auf Covid-19 durch.

Die Rapid Response Unit [Cabinet Office] setzte eine Whitehall-Abteilung unter Druck, um Zeitungen anzugreifen, die Artikel zur Analyse der Covid-19-Modellierung veröffentlicht hatten, von denen sie befürchteten, dass sie die Einhaltung der Pandemie-Beschränkungen „beeinträchtigen“ könnten.

RRU-Mitarbeiter stellten konservative Abgeordnete, Aktivisten und Journalisten in Berichten über „Impfgegner“ vor, weil sie Impfpässe ablehnten.

Die Counter Disinformation Unit [DCMS] hat eine besondere Beziehung zu Unternehmen der sozialen Medien, die sie nutzt, um die Entfernung von Inhalten zu empfehlen. Drittanbieter durchforsteten Twitter nach mutmaßlichen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen und leiteten sie an CDU-Beamte weiter.

Tarnorganisationen, die sich an Minderheiten richten, wurden von der Research, Communications, and Intelligence Unit [Innenministerium] gegründet, um Regierungspropaganda im Vereinigten Königreich zu verbreiten.

Spioniert ein „Wahrheitsministerium“, wie es in der ehemaligen Sowjetunion üblich war, nun bereitwillig abweichende Meinungen aus, die mit COVID-19 in Verbindung stehen?

Nach dieser bahnbrechenden Enthüllung sieht es jedenfalls so aus. Unter dem Deckmantel der Bekämpfung von „Fake News“ wird die britische Öffentlichkeit in den sozialen Medien von einer weitaus ruchloseren Organisation überwacht, an der verschiedene verteidigungsbezogene Gruppen beteiligt sind.

77. Brigade: Das Wappen der Chinthe

Wikipedia

Was ist die 77. Brigade?

Die 77. Brigade wurde 2015 von der britischen Armee unter dem Namen „Security Assistance Group“ im Rahmen des Konzepts „Army 2020“ gegründet, wie die Financial Times berichtet. Die in der Denison-Kaserne in Hermitage, Berkshire, stationierte Gruppe wurde zu Ehren der 77. indischen Infanterie-Brigade der Chindits benannt, einer Guerillatruppe der indischen Armee unter der Führung von Orde Wingate, die während des Zweiten Weltkriegs unkonventionelle Taktiken gegen die Japaner in Birma einsetzte. Siehe The Guardian. Lesen Sie ein interessantes Profil der Gruppe bei Wired.

Welche Beispiele gibt es für diese Spionageoperation?

Big Brother Watch berichtet über konkrete Beispiele für diese Operation:

Der Abgeordnete David Davis wurde in einem Bericht der Rapid Response Unit (RRU) über das Zögern bei Impfungen erwähnt, weil er argumentierte, dass Impfpässe diskriminierend seien und ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelten.

Der Abgeordnete Chris Green und der Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, sprachen sich in einem RRU-Bericht über die Delta-Variante gegen lokale Abriegelungen aus.

Mitglieder der britischen Öffentlichkeit, die online über die Pandemie diskutierten, wurden von der Informationskriegsführungsbrigade der Armee überwacht, wobei die Themen von der Versorgung der Regierung mit Beatmungsgeräten bis hin zur Äußerung von Befürchtungen über die Verbindung von Covid-19 mit Blutgerinnseln reichten.

Beamte des Kabinettsbüros setzten das Gesundheitsministerium unter Druck, die Daily Mail anzugreifen, weil sie es wagte, die Covid-Modellierung infrage zu stellen, weil sie befürchteten, dass dies die Einhaltung der Coronavirus-Beschränkungen untergraben könnte.

Ein Beitrag des UCL-Wissenschaftlers Dr. Alexandre de Figueiredo, der das Vertrauen in Impfstoffe erforscht, wurde von einem Auftragnehmer der CDU gekennzeichnet, weil er argumentierte, dass die Massenimpfung von Kindern Risiken birgt, auch für das Vertrauen in Impfstoffe.

Beamte der Krisenreaktionseinheit beeilten sich, den Spectator-Artikel von Professor Carl Heneghan in Whitehall zu kennzeichnen, weil er in Frage stellte, ob die „6er-Regel“ eine willkürliche Zahl ist.

Die Journalistin Julia Hartley-Brewer tauchte in einem ähnlichen Bericht auf, indem sie über ihr Interview mit einer Frau twitterte, die während des Einschlusses unter der Politik der Pflegeheime gelitten hatte.

Über Big Brother Watch

Big Brother Watch ist eine überparteiliche britische Organisation, die sich für Bürgerrechte und den Schutz der Privatsphäre einsetzt. Sie wurde 2009 vom Gründungsdirektor Alex Deane ins Leben gerufen, um sich gegen staatliche Überwachung und die Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten einzusetzen. Gegründet wurde sie von Matthew Elliott. Seit Januar 2018 ist Silkie Carlo der Direktor.