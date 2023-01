Trump und DeSantis müssen zugeben, dass die C19-Spritzen Biowaffen sind

Dr. Joseph Sansone

Das neue Kräftemessen, das sich innerhalb der GOP entwickelt, ist ein Rennen um das Präsidentenamt zwischen Präsident Trump und Gouverneur DeSantis. Betrachten wir kurz dieses Rennen. Präsident Trump wurde um seinen Wiederwahlsieg betrogen und ist der klare Spitzenreiter. Die ersten drei Jahre als Präsident waren für Trump gut, das letzte Jahr war nicht so gut, da er auf den C19-Betrug hereinfiel. (Ich vergleiche ihn mit früheren Präsidenten, nicht mit meiner Idealvorstellung von einem Präsidenten, der die Größe der Regierung abbaut, usw.) Die Regierung des falschen Präsidenten Biden ist sicherlich ein Vorteil für Trumps Präsidentschaft. Wir sind ziemlich schnell von der Energieunabhängigkeit zu keinen Gasöfen mehr gekommen.

Trump hat keine Abriegelungen vorgenommen, sondern den Staaten den Weg dafür geebnet. Plötzlich wurden die Rechte der Staaten dahin gehend pervertiert, dass sie zu Tyranneien werden können. Trump hielt sich plausibel zurück, aber die Zerschlagung Amerikas nahm ihren Lauf. Wie viel Trump wusste oder nicht wusste, darüber kann man nur spekulieren. Er könnte einfach seinen Beratern vertraut und geglaubt haben, er würde Leben retten. Trump hätte niemals einen Notstand ausrufen dürfen. Ein besseres Verständnis der philosophischen Grundlagen unserer Republik hätte eine solche Aktion verhindert. Dennoch war es Präsident Trumps Ablehnung der WEF-Pläne für eine globale Technokratie, die eine Beschleunigung des Niedergangs der Vereinigten Staaten und der Verbreitung der biologischen Waffe C19 einleitete. Oberflächlich betrachtet scheint es, dass Trump kein Globalist ist.

Trump sagte kürzlich, dass er niemanden dazu zwingen wolle, die Spritze zu bekommen. Er sagte, dass die C19-Impfung Vor- und Nachteile hat. Allerdings hat er es nicht dabei belassen. Trump sagte weiter, dass einige Leute glauben, dass er mit der C19-Impfung weltweit über 100 Millionen Menschenleben gerettet haben könnte. Diese Aussage ist zu diesem späten Zeitpunkt inakzeptabel. Er muss richtig über die tödlichen C19-Schüsse unterrichtet werden. Er muss einige Zeit mit jemandem wie Dr. Mccullough verbringen und zumindest wissen, dass die Impfungen schädlich sind und vom Markt genommen werden sollten.

Gouverneur DeSantis, der offenbar nur widerwillig dem damaligen Druck nachgab, verletzte als Gouverneur in eklatanter Weise grundlegende Menschenrechte und sperrte Menschen in ihren Häusern wie Tiere ein. Dies war ein klarer Verstoß gegen den Nürnberger Kodex und die Bill of Rights. Das Einsperren von Menschen ist in der Tat ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Abriegelungen waren nicht so streng wie anderswo, aber sie waren dennoch ein Verbrechen.

DeSantis schien zu erkennen, dass es sich um einen Betrug handelte, und öffnete die Dinge nach einigen Monaten, handelte zum Schutz von Rechten, untergrub lokale Maskenmandate, verhinderte C19-Impfpässe und handelte, um erzwungene C19-Impfungen in diesem Staat zu verhindern. Derzeit hat der Gouverneur eine Gesetzgebung gefordert, die diese Schutzmaßnahmen dauerhaft macht. Es ist jedoch festzustellen, dass es an der Durchsetzung mangelt. Viele unmaskierte und nicht geimpfte Personen werden in Florida diskriminiert. DeSantis entschuldigte sich für die Abriegelung, weil sie Schaden angerichtet habe, obwohl er nicht sagte, dass sie illegal war. Bekommen die Berater, die ihm die Abriegelung befohlen haben, immer noch ihr Gehalt?

Vor kurzem hat DeSantis eine landesweite Grand Jury eingesetzt, um die Verbrechen der C19-Schüsse zu untersuchen. Wenn die Grand Jury Fauci und die Führungskräfte der Pharmaindustrie anklagt, wäre das eine Erlösung. Wenn nicht, wird das Ganze für DeSantis ein schwerer Rückschlag werden.

Dieses potenzielle Rennen zwischen Trump und DeSantis ist aus mehreren Gründen ein Taschenspielertrick. Erstens sind viele der Leute, die DeSantis zur Präsidentschaftskandidatur drängen, „Never Trumpers“ und haben tatsächlich für Putman statt für DeSantis gestimmt. DeSantis hat am Ende gewonnen, weil Trump ihn über die Ziellinie gezogen hat. Ironischerweise repräsentieren viele der großen Unterstützer von DeSantis nicht den liberalen Flügel der Partei. Als Kandidat ist DeSantis gut, aber vielleicht noch nicht reif für die erste Amtszeit. Die Veranstaltungen des Gouverneurs sind streng kontrolliert, was sich in seiner Leistung bei den Debatten zeigte. Seine Berater täten gut daran, seine Veranstaltungen aufzulockern und mehr Spontaneität zuzulassen. Es besteht eine echte Chance, dass er DeSantis trotz aller Medien gegen Trump zu Hackfleisch machen wird.

Ein weitaus besserer Ansatz wäre, wenn DeSantis als Trumps Vizepräsidentschaftskandidat antreten würde. Offenbar könnte Trump bei Bedarf einfach nach Texas umziehen, in einen anderen einkommensteuerfreien Staat, so wie Chenney nach Wyoming zog, als Bush nominiert wurde. Dies würde für eine einheitliche Partei sorgen und sowohl Trump als auch DeSantis enorme Vorteile bringen. DeSantis profitiert davon, weil er vier Jahre später der Spitzenkandidat wäre, ob sie nun gewinnen oder verlieren. Natürlich würden viele von DeSantis‘ Unterstützern versuchen, dies zu sabotieren, da sie „Never Trumpers“ und wahrscheinlich Deep State-Akteure sind.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ein polarisiertes Rennen um die GOP-Nominierung zwischen Trump und DeSantis ein Possenspiel wäre. Sowohl Trump als auch DeSantis haben in der Vergangenheit Menschen dazu ermutigt, sich gegen C19 impfen zu lassen. Bislang hat keiner der beiden Kandidaten erklärt, dass die C19-Impfungen biologische Waffen sind und sofort vom Markt genommen und konfisziert werden sollten. Im Falle Floridas scheint es so zu sein, dass die C19-Impfung der gesetzlichen Definition von biologischen Waffen in Florida entspricht. Es scheint auch, dass der Staat Florida alle Fläschchen mit C19-Spritzen beschlagnahmen kann. Warum sind diese Biowaffen in Florida immer noch auf freiem Fuß?

Stellen Sie sich eine Parlamentswahl vor (ich weiß, dass die Computerabstimmung nicht verifiziert ist), bei der ein Republikaner und ein Demokrat kandidieren und das Einzige, was auch nur im Entferntesten mit dieser Katastrophe zu tun hat, eine Scheindebatte darüber ist, ob die biologischen C19-Waffen vorgeschrieben werden sollten oder nicht. Ein Wahlkampf, in dem keiner der beiden Kandidaten die Wahrheit sagt, dass es sich bei den Schüssen um biologische Waffen handelt und dass es sich in Wirklichkeit um einen orchestrierten Angriff auf Amerika und die menschliche Rasse handelt. Ein Wahlkampf, in dem keiner der Kandidaten der großen Parteien zugibt, dass eine Entvölkerungskampagne im Gange ist und dass unsere Nahrungsmittelversorgung angegriffen wird. Zum Zeitpunkt der Wahl könnte dies bereits überflüssig sein, da die WHO unsere Regierung gestürzt haben könnte.

Politiker von der lokalen bis zur nationalen Ebene, die weiterhin so tun, als seien C19-Spritzen keine biologischen Waffen, werden letztlich die gleiche Behandlung erfahren, die der offensichtliche Verbrecherboss von Pfizer in Davos erhalten hat. Die Beweise dafür, dass es sich bei C19 und C19-Spritzen um biologische Waffen handelt, sind zum jetzigen Zeitpunkt überwältigend. Dr. Michael Yeadon, ein ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, hat von Anfang an davor gewarnt, dass es sich bei C19 und C19-Spritzen um Biowaffen handelt und dass dies ein gezielter Angriff auf die menschliche Rasse ist.

In diesem Informationsinterview mit Dr. Mccullough wurde bekräftigt, dass die C19-Spritzen die DNA verändern und dass 83% der Amerikaner mindestens eine Biowaffen-Spritze erhalten haben. Eine neue, von Fachleuten geprüfte Studie ergab, dass 217.000 Amerikaner im ersten Jahr an den C19-Injektionen starben. Schätzungen gehen davon aus, dass bisher 500-600 Tausend Amerikaner an den C19-Injektionen gestorben sind. Dies sind möglicherweise sehr konservative Schätzungen. Von den männlichen Teenagern hatten 17 % nach der zweiten Injektion Herzsymptome. Das ist außergewöhnlich. Politiker, die nur das Nötigste tun, sind nicht länger akzeptabel. DeSantis und sein Generalstaatsanwalt müssen sofort handeln und alle Fläschchen mit der Biowaffe C19 beschlagnahmen. Sie müssen den Impfstoff verbieten!

Es stimmt, dass DeSantis und sein Generalarzt zunehmend vor den C19-Impfungen gewarnt haben, und der Gouverneur hat die falsche Behauptung kritisiert, sie seien sicher und wirksam. Dennoch hatten sowohl Trump als auch DeSantis den Menschen in der Vergangenheit zu diesen Impfungen geraten. Sowohl Trump als auch DeSantis müssen den Mut aufbringen, die Wahrheit zu sagen und die Menschen vor diesen Biowaffen zu schützen.

Trump und DeSantis scheinen sich entweder mit schlechten Beratern oder Deep State-Agenten zu umgeben. Die Bundesregierung setzt jetzt militärische KI ein, um die Amerikaner in Bezug auf die Integrität von Wahlen, die Sicherheit von Impfstoffen und andere Themen zu zensieren. Sie hat Universitäten und Privatunternehmen finanziert, um sie bei diesen illegalen Aktionen zu unterstützen. Vor nicht allzu langer Zeit traf sich eine Delegation mit dem Staatssekretär von DeSantis, um über die Integrität von Wahlen und die Rückkehr zu Papierwahlen zu diskutieren; der Staatssekretär des Gouverneurs bezeichnete diese Leute als Wahlverweigerer. DeSantis hat auch die computerisierte Stimmabgabe verteidigt. Dies ist sehr beunruhigend. Es sollte auch erwähnt werden, dass DeSantis‘ Außenpolitik ein großes Fragezeichen ist. Ist er ein Neocon?

Ich habe sowohl Trump als auch DeSantis unterstützt. Selbst bei der Einheitspartei gibt es noch Unterschiede. Natürlich war es in den letzten Jahren besser, in Florida zu leben als in New York, New Jersey, Kalifornien oder anderen autoritäreren Staaten.

Der Punkt ist, dass sowohl Trump als auch DeSantis Vor- und Nachteile haben, und beide haben in der Vergangenheit schwere Fehler gemacht. Sie müssen dafür büßen. Trump und DeSantis müssen zugeben, dass es sich bei den C19-Spritzen um biologische Waffen handelt und dass es sich um einen von globalen Technokraten und amerikanischen Geheimdiensten inszenierten Versuch handelt, die Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen, zu vergiften und die Menschheit zu entvölkern. Dann setzen Sie sich hin, lesen Sie The Art of The Deal (Die Kunst des Handelns), finden Sie sich damit ab und kandidieren Sie als Wähler mit dem Slogan Make America Free Again!

Ob sie nun gemeinsam oder gegeneinander antreten, wenn sie nicht zugeben, dass C19-Injektionen Biowaffen sind, rufe ich BS…..