Die ukrainischen Beamten entführen Männer an stark frequentierten Orten: „Bahnhöfe, Tankstellen, in der Nähe von Einkaufszentren und Märkten, aber sie gehen auch in Wohnungen.“

Ethnisch ungarische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren werden in der ukrainischen Region Transkarpatien von ukrainischen Behörden gegen ihren Willen zusammengetrieben, um an der gefährlichsten Stelle der russischen Front zu kämpfen.

In der ukrainischen Region Transkarpatien, einem Gebiet an der Grenze zu Ungarn, das überwiegend von ethnischen Ungarn bewohnt wird, leben etwa 150 000 ethnische Ungarn.

Das Gebiet ist das Erbe des nicht verhandelbaren Vertrags von Trianon, den Ungarn am 4. Juni 1920 nach seiner Niederlage im Ersten Weltkrieg unterzeichnete. Trianon zerstückelte das tausendjährige Königreich Ungarn und kostete es 70 Prozent seines Territoriums und drei Millionen seiner Bevölkerung.

Präsident Woodrow Wilson bezeichnete den Vertrag später als „absurd“.

Es ist nicht bekannt, ob die ukrainischen Behörden auch rumänische, moldawische, slowakische und polnische ethnische Minderheiten zwangsrekrutieren.

RAIR Foundation USA übersetzte das folgende Video aus einer Sendung des führenden ungarischen Fernsehsenders M-1: