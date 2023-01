Hat der Dritte Weltkrieg begonnen?

Das ist eine ernste Frage, die von den Anlegern ernsthaft geprüft werden sollte. Eine Reihe von Analysten und Kommentatoren haben davor gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine außer Kontrolle geraten und zum Dritten Weltkrieg eskalieren könnte.

Eine Variante dieses Themas ist, dass der Krieg zu einem Atomkrieg mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen eskalieren könnte. Die meisten zeigen mit dem Finger auf Russland als die Partei, die aus Verzweiflung über einen gescheiterten Feldzug in der Ukraine einen Atomschlag ausführen wird.

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.

Der russische Feldzug ist nicht gescheitert (er liegt seit mehreren Monaten auf Eis und wartet auf die richtigen Bedingungen für eine Winteroffensive). In den Mainstream-Medien, die im Wesentlichen Propaganda für die Ukraine betreiben, hört man nur nichts davon.

Und die Partei, die am wahrscheinlichsten zuerst Atomwaffen einsetzen wird, sind die USA, um ihr Gesicht zu wahren und Russland zu destabilisieren, wenn die Ukraine am Rande des Zusammenbruchs steht.

Realitätscheck

Vielen Menschen fällt es schwer, das zu glauben. Man hat ihnen gesagt, dass Putin der leibhaftige Teufel ist und wahrscheinlich die Welt zerstören möchte. Wir glauben gerne, dass wir in der heutigen Zeit kultiviert sind und nicht mehr auf Propaganda hereinfallen. Leider ist das nicht der Fall.

Tatsache ist, dass die USA vom 6. bis 9. August 1945 den einzigen Atomkrieg der Geschichte geführt haben, und zwar mit Erfolg. Ich will mich hier nicht mit der Moral der Sache befassen, so oder so. Ich bin einfach nur objektiv.

So oder so, ein weiterer Atomkrieg könnte nicht eingedämmt werden und wäre gleichbedeutend mit dem Dritten Weltkrieg. Es läuft auf dasselbe hinaus.

Aber mein Punkt ist ein anderer. Es geht nicht darum, dass wir möglicherweise auf den Dritten Weltkrieg zusteuern, sondern darum, dass wir bereits dort sind. Die Frage, wann Kriege im Allgemeinen und Weltkriege im Besonderen beginnen und enden, ist nicht so eindeutig, wie viele glauben. Dafür gibt es viele Beispiele.

Wann fängt ein Krieg offiziell an? Das ist kompliziert

Wann hat der Erste Weltkrieg begonnen? Es gab viele Vorläufer, darunter die Agadir-Krise in Marokko (1911), der Italienisch-Türkische Krieg (1911-12) und die Balkankriege (1912-1913).

Es ist offensichtlich, dass sich der Erste Weltkrieg bereits 1911 in einer Countdown-Phase befand.

Genauer gesagt, begann der Erste Weltkrieg mit der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand am 28. Juni 1914? Mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien am 28. Juli 1914? Mit der Kriegserklärung Deutschlands an Russland am 1. August 1914?

Tatsache ist, dass der Beginn des Ersten Weltkriegs (damals großer Krieg genannt) eine Reihe von Fehlern war. Neben den bereits erwähnten Fehlern gab es noch viele andere. Natürlich traten die Vereinigten Staaten erst am 6. April 1917 in den Ersten Weltkrieg ein.

Auch das Ende des Ersten Weltkriegs war ein Wirrwarr. Die meisten Schüler nennen den 11. November 1918 als den Tag, an dem der Krieg endete. Das ist nicht ganz richtig. An diesem Tag wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet und die Schießerei eingestellt. Aber ein Waffenstillstand ist ein Waffenstillstand, kein Friedensvertrag. Der eigentliche Versailler Vertrag, der den Krieg beendete, wurde am 28. Juni 1919 unterzeichnet.

Es ist nichts Neues, dass die Grenzen zwischen Beginn und Ende eines Krieges verschwimmen. Der Koreakrieg wurde mit einem am 27. Juli 1953 unterzeichneten Waffenstillstand beendet, aber technisch gesehen ist er immer noch nicht vorbei; es gab nie einen Friedensvertrag.

Der interessanteste Fall (und derjenige, der für den Krieg in der Ukraine am relevantesten ist) ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Wann hat der Zweite Weltkrieg wirklich begonnen?

Die meisten Amerikaner datieren ihn reflexartig auf den 7. Dezember 1941, als Japan Pearl Harbor angriff. Das ist das richtige Datum für den Eintritt der USA, aber natürlich begann der Krieg am 1. September 1939, als Deutschland in Polen einfiel. Das Vereinigte Königreich und Frankreich erklärten Deutschland am 3. September den Krieg.

Doch begann der Zweite Weltkrieg eigentlich viel früher?

Japan fiel am 18. September 1931 in die Mandschurei ein. Sie errichteten dort ein Marionettenregime namens Mandschukuo unter der Führung von Kaiser Puyi (dem berüchtigten „Letzten Kaiser“ Chinas und einem Nachfahren der Qing-Dynastie). Es folgten die japanische Invasion in China im Jahr 1937 und die grausame Vergewaltigung von Nanjing im Dezember 1937.

Natürlich waren der europäische und der pazifische Schauplatz des Zweiten Weltkriegs unterschiedlich und geografisch voneinander getrennt, aber es lässt sich zumindest argumentieren, dass der Zweite Weltkrieg 1931 oder spätestens 1937 in China begann. Ich neige zu dieser Ansicht.

Nicht zu vergessen ist auch der Spanische Bürgerkrieg (1936-1939), in dem Deutschland Guernica bombardierte, Russland die Volksfront finanzierte und Söldner die Internationalen Brigaden bildeten, darunter die amerikanische Abraham-Lincoln-Brigade. Das Spektakel, bei dem die USA und Russland auf spanischem Boden gegen Deutschland kämpften, war eine gelungene Vorschau auf den Zweiten Weltkrieg.

Der Zustrom ausländischer Kämpfer zum Krieg in der Ukraine bietet eine moderne Parallele.

Das Argument für den Beginn des Dritten Weltkriegs

Die Argumente für unscharfe Anfänge und Enden von Kriegen sind also klar. Was spricht dafür, dass der Dritte Weltkrieg angesichts der Lage in der Ukraine bereits begonnen hat?

Der erste Punkt ist die Anzahl der direkt beteiligten Nationen. Es ist unsinnig zu behaupten, dass die NATO-Mitglieder die Ukraine von der Seitenlinie aus anfeuern. Diese Länder sind direkt daran beteiligt, Waffen, Geheimdienstinformationen, Geld, Munition und Bodentruppen zu liefern.

Polnische Truppen operieren als Söldner in ukrainischen Uniformen. US-amerikanische und britische Spezialeinheiten befinden sich in der Ukraine und liefern nachrichtendienstliche Informationen, Waffentraining und Hilfe bei der Logistik. (Diese Spezialeinheiten werden häufig von der CIA und dem MI6 als Auftragnehmer angeheuert, um ihre Verbindungen zu den US-amerikanischen und britischen Geheimdiensten zu verschleiern).

Polen und Litauen liefern hoch entwickelte Leopard-Panzer an die Ukraine. Das Vereinigte Königreich bereitet die Lieferung seines modernsten Panzers – des Challenger II – ebenfalls vor. Die USA liefern Bradley-Kampffahrzeuge und gepanzerte Stryker-Fahrzeuge.

Die USA liefern auch HIMARS (Langstrecken-Lenkraketenartillerie) und Patriot-Raketenabwehrbatterien. Der Westen versorgt die Ukraine mit Munition, Bargeld, Drohnen, Satellitenbildern, Signalaufklärung (SIGINT) und menschlicher Aufklärung (HUMINT).

Russland ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, Verbündete und Söldner anzuwerben. Die Wagner-Gruppe, eine private Söldnerarmee, war an der Front bei Soledar und Bakhmut im Einsatz.

Russland erhält Drohnen aus der Türkei und dem Iran. Kämpfer treffen aus Syrien ein. China leistet finanzielle Unterstützung und bietet Technologie an, die Russland hilft, seine Waffen zu bauen und seine Raketenangriffe fortzusetzen.

Auf der Eskalationsleiter nach oben

Zu physischen Gefechten kam es in Polen (eine fehlgeleitete ukrainische Rakete), Weißrussland (ebenfalls eine fehlgeleitete ukrainische Rakete), Russland (Drohnenangriffe auf Luftwaffenstützpunkte in Russland mit Atomwaffen in der Nähe) und Deutschland (Sabotage der Nord-Stream-Pipelines). Auch auf dem Schwarzen Meer kam es zu Seeschlachten.

Natürlich gibt es eine lange Liste von Ländern, die die Ukraine unterstützen, indem sie sich an den von den USA und der EU verhängten Finanz- und Wirtschaftssanktionen beteiligen.

Zu den Ländern, die jetzt direkt mit Waffen, Geld, Geheimdienstinformationen, Söldnern oder Finanzsanktionen am Krieg in der Ukraine beteiligt sind, gehören die USA, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Polen, Litauen, Kanada, Australien, die Ukraine, Russland, China, Syrien, der Iran, die Türkei, Japan, Rumänien, Belarus und Moldawien. Diese Länder erstrecken sich über vier Kontinente. Die wirtschaftlichen Verzweigungen sind global. Wenn dies kein Weltkrieg ist, dann ist nicht klar, was es ist.

Der Dritte Weltkrieg ist da. Vielleicht ist er eher im Stadium von 1937 als im Stadium von 1941. Hoffen wir, dass sich dieser Status durchsetzt. Wahrscheinlich wird er das nicht.

Für Anleger ist es wichtig, dass dieser Krieg nicht kurz vor dem Ende steht. Es ist viel wahrscheinlicher, dass er sich in Bezug auf die betroffenen Länder, die finanziellen Sanktionen und die kinetische Kriegsführung ausweitet.

Die Gefahr einer Eskalation bis zu einem nuklearen Schlagabtausch ist real und wächst. Wird man sie aufhalten, bevor es zu spät ist?