In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal in deutscher Sprache veröffentlicht wird, spricht der Pulitzer-Preis-gekrönte Journalist und Herausgeber der Snowden NSA-Leaks Glenn Greenwald mit dem Enthüllungsjournalisten Lee Fang über die Dokumente, die er kürzlich enthüllt hat und die Israels geheime Operationen aufdecken, die darauf abzielen, israelkritische oder pro-palästinensische Stimmen in der Öffentlichkeit zum Schweigen zu bringen.