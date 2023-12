Agentur des US-Verteidigungsministeriums möchte einen Rahmen für die digitale behördliche Zulassung in Echtzeit für Arzneimittel

Das EQUIP-A-Pharma-Programm der DARPA zielt darauf ab, ein digitales Echtzeit-Zulassungssystem für Arzneimittel zu demonstrieren.

Regierungsbehörden, die große Pharmaunternehmen finanzieren und sich mit Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit befassen, arbeiten gemeinsam an der Arzneimittelzulassung: Perspektiven

Die DARPA und die Abteilung für Notfallvorsorge und -management des US-Gesundheitsministeriums arbeiten gemeinsam an einem Forschungsprojekt zur Demonstration eines digitalen Echtzeit-Zulassungssystems für mehrere Fertigarzneimittel.

Vergangene Woche kündigte die US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) an, dass sie am 8. Januar 2024 einen Industrietag für ihr Programm Establishing Qualification Processes for Agile Pharmaceutical Manufacturing (EQUIP-A-Pharma) veranstalten wird.

Die Beschreibung des EQUIP-A-Pharma Programms besteht aus nur zwei Sätzen:

Agile pharmazeutische Produktion bezieht sich auf eine Reihe von Hard- und Software für die chemische Synthese, die schnell rekonfiguriert oder umprogrammiert werden können, um fertige pharmazeutische Produkte aus weithin verfügbaren Ausgangschemikalien (Standardchemikalien oder Vorstufen) herzustellen. Mit EQUIP-A-Pharma will die DARPA – in Zusammenarbeit mit der Abteilung für strategische Vorbereitung und Reaktion (ASPR) des US-Gesundheitsministeriums (HHS) – innovative Ansätze erforschen, um ein digitales Echtzeit-Zulassungssystem für mehrere Fertigarzneimittel zu demonstrieren, die aus weithin verfügbaren Ausgangsstoffen auf einer einzigen reprogrammierbaren Hardware-Plattform hergestellt werden.

DARPAs Partner in diesem Bereich, die Administration of Strategic Preparedness and Response (ASPR), leitet die „medizinische und gesundheitliche Vorbereitung der US-Regierung auf Katastrophen und andere gesundheitliche Notfälle sowie die Reaktion darauf und die Wiederherstellung danach“.

ASPR hat mehrere Programmbüros, darunter die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).

„BARDA bietet einen integrierten und systematischen Ansatz für die Entwicklung von Impfstoffen, Arzneimitteln, Therapien und Diagnostika für medizinische Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Unfälle, Zwischenfälle und Anschläge, pandemische Grippe (PI) und neu auftretende Infektionskrankheiten (EID).

Die BARDA hat einige der größten Hersteller von COVID-19-Impfstoffen in ihrem Portfolio, darunter:

Pfizer

Moderna

Janssen

AstraZeneca

Novavax

Die Beziehung zwischen der DARPA und Moderna reicht bis in den Oktober 2013 zurück, als die DARPA Moderna 25 Millionen Dollar für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gewährte, und wurde während der COVID-19-Pandemie fortgesetzt.

Im ersten Teil ihres ausführlichen Berichts über Moderna mit dem Titel „Moderna: A Company ‚In Need Of A Hail Mary'“ (betont Whitney Webb, investigative Journalistin, Autorin und Redakteurin bei Unlimited Hangout, dass sowohl DARPA als auch BARDA zu den „strategischen Kooperationspartnern“ von Moderna gehören, zu denen auch Merck, AstraZeneca und die Bill and Melinda Gates Foundation zählen, um nur einige zu nennen.

Ein merkwürdiger Vorfall ereignete sich im August 2020, als die Nichtregierungsorganisation Knowledge Ecology International (KEI) das Pentagon auf „Modernas Versäumnisse bei der Offenlegung von DARPA-Finanzierungen für patentierte Erfindungen“ aufmerksam machte.

In einem Brief an den damaligen Verteidigungsminister Mark Esper und die ehemalige DARPA-Programm-Managerin Amy Jenkins (jetzt Direktorin der Advanced Research Projects Agency for Health [ARPA-H]) erklärte KEI-Direktor James Love:

„Das KEI untersuchte die 126 Patente, die ‚Moderna‘ oder ‚ModernaTx‘ erteilt wurden, sowie 154 Patentanmeldungen. Obwohl es Beweise dafür gibt, dass mehrere Erfindungen aus der mit DARPA-Geldern geförderten Forschung hervorgegangen sind, weist keines der Patente oder Anmeldungen, die Moderna zugewiesen wurden, auf eine Finanzierung durch die US-Regierung hin.“

Selbst nach dieser Warnung gewährte die DARPA Moderna im Oktober 2020 weitere 56 Millionen Dollar für die Herstellung von COVID-19-Pandemieimpfstoffen.

Im zweiten Teil seines Berichts über Moderna mit dem Titel „COVID-19: Moderna Gets Its Miracle“ fährt Webb fort und erklärt:

„Am 10. September 2020 schloss sich die BARDA Modernas langjährigem Geldgeber und „strategischen Verbündeten“ DARPA an und überprüfte Verträge, die an das Unternehmen vergeben worden waren, weil Moderna es versäumt hatte, die Rolle offenzulegen, die staatliche Unterstützung bei seinen zahlreichen Patentanmeldungen gespielt hatte.“

Webb berichtet weiter, dass die DARPA, obwohl sie behauptete, Modernas Patentanmeldungen zu „prüfen“, dem Unternehmen bis zu 56 Millionen Dollar für die Entwicklung kleiner mobiler Produktionsanlagen für seine Produkte, insbesondere seinen Impfstoff COVID-19 und seinen personalisierten Krebsimpfstoff, bewilligte.

Im Rahmen des EQUIP-A-Pharma-Programms arbeiten die DARPA und die für Notfälle und Katastrophen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zuständige Regierungsbehörde nun gemeinsam am Zulassungsverfahren für Arzneimittel.

Dieselben Regierungsorganisationen finanzieren auch die große Pharmaindustrie.

Wer würde im Erfolgsfall am meisten von EQUIP-A-Pharma profitieren – Privatpersonen, die Regierung oder große Pharmakonzerne wie Moderna, Pfizer oder AstraZeneca?