Biden hat die Vereinigten Staaten wegen Israels Völkermord in Verruf gebracht

Finian Cunningham

An einem Tag der weltweiten Schande haben die Vereinigten Staaten von Amerika diese Woche gegen einen Aufruf zur Waffenruhe in Gaza gestimmt. Damit machen sich die USA zum Komplizen des israelischen Völkermordes.

Anschaulicher kann es nicht werden. Von 193 Nationen bei den Vereinten Nationen stimmten 153 von ihnen (fast 80 Prozent) für einen sofortigen Waffenstillstand und die dringende Lieferung von humanitärer Hilfe nach Gaza, wo mehr als zwei Millionen Zivilisten seit mehr als zwei Monaten ununterbrochenen wahllosen Bombardierungen durch das israelische Militär ausgesetzt sind.

Es handelt sich dabei nicht nur um die absichtliche Ermordung von Zivilisten, sondern auch um eine Blockade aller humanitären Grundbedürfnisse. Wasser, Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff sind von einem israelischen Regime, das die Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnet, abgeschnitten worden.

e USA in der UN-Generalversammlung gegen die große Mehrheit der Nationen gestimmt haben, die ein Ende der Gewalt forderten. Auch im UN-Sicherheitsrat haben die Vereinigten Staaten bereits drei Resolutionen, in denen ein Waffenstillstand gefordert wird, mit ihrem Veto blockiert.

Bei der letzten Abstimmung am 12. Dezember sprachen sich die USA gemeinsam mit Israel und einer Handvoll kleinerer Staaten gegen den Aufruf zum Frieden aus. Weitere 23 Staaten enthielten sich beschämenderweise der Stimme, darunter Großbritannien, Deutschland, die Niederlande, Italien und die Ukraine.

Am selben Tag hielt Präsident Joe Biden eine Rede vor Spendensammlern in Washington DC, in der er Israel ermahnte, bei der Durchführung des militärischen Angriffs auf Gaza „vorsichtiger“ zu sein. Biden gab zu bedenken, dass Israels „wahllose Bombardierung“ von Zivilisten ein Problem für die Öffentlichkeitsarbeit darstelle und kein moralischer Skandal oder Kriegsverbrechen sei.

Dennoch bekräftigte Biden erneut die „bedingungslose“ Unterstützung Israels durch die Lieferung aller angeforderten Bomben und Waffen. In der vergangenen Woche hat das Weiße Haus über 100 Millionen Dollar an Panzerartilleriegeschossen für Israel im Rahmen eines Notfallfonds bewilligt, der nicht von den Gesetzgebern geprüft werden muss. Die Regierung Biden drängt den Kongress außerdem, ein weitaus größeres militärisches Unterstützungspaket im Wert von über 14 Milliarden Dollar zu verabschieden.

Professor Francis Boyle, ein renommierter internationaler Rechtsexperte, ist der Meinung, dass die Vereinigten Staaten in vollem Umfang an Israels Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland beteiligt sind.

In einer E-Mail an diesen Autor weist Professor Boyle auf Beweise „auf der ganzen Linie“ hin, von der bedingungslosen Lieferung von Bomben und Raketen durch die Vereinigten Staaten an Israel bis hin zu den wiederholten Abstimmungspositionen der USA in der UNO, die die anhaltende massenhafte, systematische Gewalt ermöglichen.

Mehrere israelische Führer, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, haben offen ihre völkermörderische Absicht bekundet, die palästinensische Bevölkerung aus den besetzten Gebieten zu vertreiben. Die unverhohlene Bombardierung von Krankenhäusern und Flüchtlingslagern und die Tötung insbesondere von Frauen und Kindern zeigt, dass das israelische Regime das Völkerrecht nicht achtet.

Netanjahu hat sich öffentlich bei Präsident Biden für die Unterstützung der Vereinigten Staaten bedankt. Es wird offen berichtet, dass die US-amerikanischen und israelischen Militärkommandos bei der Durchführung von Operationen im Gazastreifen zusammenarbeiten.

Die Anwesenheit der US-Marine im östlichen Mittelmeer soll jede arabische oder muslimische Nation oder Gruppe davon abhalten, zur Verteidigung der Palästinenser einzugreifen.

Die Regierung Biden ist ebenso feige wie verlogen. Sie spricht von „Besorgnis“ über zivile Opfer in Gaza, während sie dem israelischen Regime ihre volle Unterstützung für das abscheuliche Abschlachten Unschuldiger gibt. Biden sorgt sich nur darum, dass das Massaker vor dem Rest der Welt und den amerikanischen Wählern angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen nicht so gut dasteht.

Daher rät Biden Israel auf unheimliche Weise, „vorsichtiger zu sein“. Sein Ratschlag lautet nicht, den Massenmord an Kindern zu stoppen, sondern ihn einfach diskreter zu begehen.

Biden und seine Regierung sind moralisch kranke Psychopathen mit einer hoffnungslos verkommenen Sicht der Geschichte. Der Präsident sprach diese Woche über den Nazi-Holocaust als Grundlage für Israels Existenzrecht und sein Recht, den Gazastreifen „fertigzumachen“.

Und das, während der faschistische israelische Staat mit Nazi-Methoden und amerikanischen Bomben die palästinensische Zivilbevölkerung auslöscht.

In enger Absprache mit amerikanischen Beamten will das israelische Militär Meerwasser in die Tunnel im Gazastreifen pumpen, in denen sich mutmaßliche Hamas-Kämpfer verstecken. Mehr als acht Wochen ununterbrochener Bombardierung des Gazastreifens mit fast 20.000 toten Zivilisten haben die Hamas nicht besiegt. Jetzt wollen die Israelis die geschätzten 500 Kilometer des unterirdischen Netzes fluten.

Den Israelis ist es egal, ob dabei 140 israelische Geiseln zusammen mit Hamas-Kämpfern getötet werden. Es ist ihnen egal, dass das Meerwasser alle unterirdischen Trinkwasserquellen sowie weite Teile des Ackerlandes für künftige Generationen vergiften wird.

Diese verzweifelte und verabscheuungswürdige Maßnahme erinnert an die Flutung des Prager Doms durch die Nazis im Juni 1942, um Widerstandskämpfer zu töten, die in der Krypta eingeschlossen waren. Der tschechische Widerstand hatte Wochen zuvor den SS-Kommandeur Reinhard Heydrich ermordet. Die Waffen-SS verübte daraufhin zur kollektiven Bestrafung Vergeltungsmassaker an ganzen Dörfern.

Die Welt ist Zeuge einer Wiederholung dieser Barbarei, die auf groteske Weise von einem angeblich jüdischen Regime durchgeführt wird, das seine gesetzlosen Vorrechte auf den Holocaust der Nazis zurückführt.

Professor Francis Boyle, der an der Universität von Illinois internationales Recht lehrt, sagt seit Langem voraus, dass die völkermörderischen Verbrechen und die Korruption des israelischen Regimes dazu führen werden, dass der Staat in Schande zusammenbricht.

Man könnte die Vereinigten Staaten zu diesem verhängnisvollen Sturz in die Verdammnis zusammen mit Israel hinzufügen.

Das Weiße Haus unter Biden hat die USA wegen ihrer eklatanten Komplizenschaft beim Völkermord in Gaza weltweit in Verruf gebracht. Sie werden von der ganzen Welt verdammt.