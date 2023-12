Warum bezahlt die Regierung Landwirte dafür, dass sie aufhören zu wirtschaften?

Einblicke in den britischen Bericht zur Ernährungssicherheit.

Kit Knightly

Am 29. November veröffentlichte der parteiübergreifende Umweltausschuss des britischen Parlaments einen neuen Bericht über „Umweltveränderungen und Ernährungssicherheit“.

Das Timing des Berichts ist mehr als interessant, wenn man bedenkt, dass der COP28-Gipfel der Vereinten Nationen nur zwei Tage später seine eigene „Erklärung zu nachhaltiger Landwirtschaft, widerstandsfähigen Ernährungssystemen und Klimaschutzmaßnahmen“ veröffentlichte (die auch von Großbritannien unterzeichnet wurde). Aber ich bin sicher, das ist nur Zufall.

In dem Bericht heißt es unter anderem…

Wir müssen unser Ernährungs- und Landwirtschaftssystem anpassen, um es widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels und den Verlust der biologischen Vielfalt zu machen.

Das ist eigentlich eine Umkehrung der üblichen Argumentation. Die Standardaussage ist, dass wir unsere Essgewohnheiten ändern müssen, um den Klimawandel zu verhindern (das ist auch die Aussage des Berichts), aber jetzt wird uns gesagt, dass wir unsere Essgewohnheiten ändern müssen, weil wir sonst wegen des Klimawandels verhungern werden.

Genau wie bei dem Versuch, das Klima zu einer Krise der öffentlichen Gesundheit zu machen, geht es bei der Umkehrung dieses Arguments darum, ein Gefühl der Bedrohung zu erzeugen, den Menschen Angst zu machen. Es geht immer darum, den Menschen Angst zu machen.

Es wird Sie aber freuen zu hören, dass sich zwar der Grund für die notwendige Veränderung geändert haben mag, die eigentliche Aufgabe aber die gleiche bleibt: Weniger Fleisch essen. Viel weniger Fleisch.

Der Bericht wiederholt unzählige Male die Empfehlung des Ausschusses für Klimawandel, dass Großbritannien „seinen Fleisch- und Milchkonsum bis 2030 um 20% und bis 2050 um 35% reduzieren sollte“.

Mit einem unverhohlenen rhetorischen Trick wird versucht, diese Zahl zu einer Art Kompromiss zu machen, indem darauf hingewiesen wird, dass einige der Zeugen (z.B. der bekannte Verrückte George Monbiot) dafür plädiert haben, kein Fleisch und keine tierischen Produkte zu essen.

Der Bericht ist voll von dieser manipulativen Sprache.

Zum Beispiel behaupten die Autoren auf Seite 48, dass „die Regierung nicht glaubt, dass es ihre Aufgabe ist, den Menschen vorzuschreiben, was sie essen sollen“, zitieren dann aber Aussagen von „Experten“, die ihnen sagen, dass es ihre Aufgabe ist, den Menschen vorzuschreiben, was sie essen sollen (auch wenn sie das nicht wollen).

Sue Pritchard argumentiert, dass die Menschen nicht informiert oder vernünftig genug sind, um solche Entscheidungen zu treffen, während Professor Tim Lang im Wesentlichen behauptet, dass das, was wir essen, ohnehin für uns ausgewählt wird:

Jeder denkt, dass er sich seine Nahrung aussucht. In Wirklichkeit tun wir das nicht; wir wählen sie nach Rasse, Klasse, Familie, Geschlecht, Kultur, Erziehungsstil und der Macht der Werbetreibenden und ihrer Ausgaben. Fast 1 Milliarde Pfund wird in Großbritannien für Lebensmittelwerbung ausgegeben, und es sind vorwiegend hochverarbeitete Lebensmittel, die diese Werbung erhalten. Es gibt sehr wenig Werbung und noch weniger nationale Richtlinien für eine gesündere Ernährung.

Es ist in Ordnung, den Leuten zu sagen, was sie machen sollen, denn die Wahl ist eine Illusion. Wunderbar.

Der ganze Bericht besteht im Wesentlichen aus 90 Seiten dieses sophistischen Unsinns. Wenn Sie einen starken Magen und viel Zeit haben, können Sie ihn hier vollständig lesen.

Wir konzentrieren uns nur auf die „Empfehlungen“ am Ende des Berichts.

Da steht…

Die Regierung muss ihre Führungsrolle unter Beweis stellen, indem sie in ihren Handelsbeziehungen mit anderen Ländern Standards für die Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion einhält.

… was grob übersetzt bedeutet, dass auf Lebensmittel, die nicht „umweltfreundlich“ (oder so ähnlich) sind, höhere Einfuhrzölle erhoben werden. Dies würde die Gesetzgebung in der EU widerspiegeln, wo seit Anfang des Jahres der „Carbon Offsets Mechanism“ in Kraft ist.

Die ungeschriebene Folge wären natürlich höhere Preise für den Normalverbraucher. Ups.

Und dann ist da noch das…

Die Pläne der Regierung für einen strengen Lebensmittel-Lehrplan in den Schulen sollten eine wissenschaftlich fundierte Aufklärung über die Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion, einschließlich der Lebensmittelverschwendung, beinhalten.

Das braucht nicht übersetzt zu werden. Es geht darum, Kinder zu indoktrinieren – pardon, zu erziehen -.

Oder hier um die Förderung von Propaganda in Bezug auf Ernährung:

Wir empfehlen …, dass die Regierung nationale Leitlinien für eine nachhaltige Ernährung veröffentlichen sollte.

Und das hier ist mein Favorit [Hervorhebung durch mich]:

Die Regierung will den Menschen nicht vorschreiben, was sie essen sollen, ABER durch ihre Pläne, die Menschen zu einer gesünderen Ernährung zu ermutigen, versteht sie eindeutig ihre Rolle, den Menschen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Andere Empfehlungen fordern mehr „Highly Protected Marine Areas“ (HPMAs), um die Fischerei in bestimmten Meeresgebieten einzuschränken und die maximalen Fangmengen zu reduzieren.

Andere schlagen vor, „Nachhaltigkeitsratings“ zu einem obligatorischen Bestandteil der Lebensmittelkennzeichnung zu machen, und es ist nicht schwer zu sehen, wie die Bewertung aller Lebensmitteleinkäufe auf einer „Nachhaltigkeitsskala“ in soziale Kreditsysteme oder ähnliches umgewandelt werden könnte.

Eine weitere Forderung ist, die Lebensmittelsicherheit zu einem öffentlichen Gut zu erklären, ähnlich wie Bildung, Infrastruktur und Landesverteidigung (was, wie ich mir vorstelle, in dem einen oder anderen Gesetz zu mehr Macht führen würde).

Und so weiter und so fort.

Für alle, die zu Hause mitzählen: Der Bericht empfiehlt…

Verwendung von Steuergeldern für die Produktion und Verbreitung von Anti-Fleisch-Propaganda

Kindern beibringen, dass es falsch ist, Fleisch zu essen

Veröffentlichung von „staatlich empfohlenen Diäten

Kontrolle darüber, wo Menschen fischen und was sie fangen dürfen

Verwendung von Steuern, um die Preise für Lebensmittel zu erhöhen, die „schlecht für die Umwelt“ sind.

Aber keine Sorge: „Die Regierung hält es nicht für ihre Aufgabe, den Menschen vorzuschreiben, was sie essen sollen. Das ist wahr.

In Wirklichkeit geht es viel weiter, als den Menschen zu sagen, was sie machen sollen. Der vielleicht beunruhigendste Punkt in dem Bericht ist das viel gepriesene „Environmental Land Management“-Programm:

ein entscheidender Hebel, um Anreize für eine Umstellung auf Ernährungssicherheit im Kontext von Umweltveränderungen zu schaffen.

So funktioniert es…

Im Rahmen von Programmen zur ökologischen Landbewirtschaftung werden Landwirte dafür bezahlt, dass sie auf ihren Flächen bestimmte Maßnahmen durchführen, die unter anderem der Verbesserung der Umwelt dienen.

Sie werden feststellen, dass es heißt „einschließlich“ der Verbesserung der Umwelt, nicht nur der Verbesserung der Umwelt. Es wird nie gesagt, was noch dazu gehört oder wofür es nützlich sein könnte.

Außerdem: „Landwirte dafür bezahlen, dass sie bestimmte Dinge tun“? Das ist doch sehr vage, oder?

Was genau sind diese „bestimmten Dinge“?

Nun, es gibt eine kurze Liste, aber sie wird nicht viel weniger vage. Es wird erwähnt:

„Durchführung bestimmter umweltfreundlicher Maßnahmen“.

„Aktivitäten, die die Wiederherstellung der lokalen Natur unterstützen und den lokalen Umweltprioritäten entsprechen.

und „langfristige Projekte zur Wiederherstellung von Landschaften und Ökosystemen“.

All dies lässt sich ziemlich genau unter dem Begriff „Nicht-Landwirtschaft“ zusammenfassen.

Ja, die britische Regierung bezahlt Landwirte aktiv dafür, dass sie nicht wirtschaften, und – in wahrhaft Orwellscher Manier – tut sie dies im Namen der „Förderung der Ernährungssicherheit“. (Über ähnliche Programme in den USA und Großbritannien können Sie hier lesen).

Das geht weit über das Ziel hinaus, den Menschen vorzuschreiben, was sie zu essen haben, bis zu dem Ziel, dafür zu sorgen, dass sie überhaupt nichts mehr essen.