Das Zeitalter des Westens ist vorbei

Paul Craig Roberts

Globalisten, die die Absicht haben, souveräne Nationen zu zerstören, bezeichnen Bedenken über Masseneinwanderung als Rassismus. So wollen sie die Bedenken diskreditieren und eine Diskussion über diese Gefahr verhindern. Einwanderer-Invasoren, die euphemistisch als „Flüchtlinge“ und „Asylsuchende“ bezeichnet werden, werden benutzt, um ethnische Nationalitäten zu überwältigen und in Türme von Babel zu verwandeln, in denen es keine gemeinsamen Interessen, Werte, Moral, Religion oder Kultur gibt.

Ein Turm zu Babel ist kein Land. Bestenfalls ein geografischer Ort, aber nicht einmal das, wenn es keine Grenzen gibt, so wie die USA und die EU keine haben.

Die Befürworter offener Grenzen sagen, dass die USA ein Einwanderungsland sind. Aber sie sagen nicht, dass es eine kontrollierte Einwanderung mit Einwanderern aus europäischen Ländern war, die als Bedingung für den Einlass Englisch lernen, einen Test zur US-Verfassung bestehen und sich in die bestehende Gesellschaft und Kultur integrieren mussten. Man hat ihnen nicht erlaubt, einen separate Kultur zu errichten, und Geschäfte beantworteten das Telefon nur auf Englisch. Zusätzlich wurde die Einwanderung gelegentlich angehalten, um Zeit für eine Assimilation zu gewinnen, bevor man weitere Einwanderer akzeptierte.

Heute marschieren jedes Jahr Millionen nicht-weißer Menschen aus fremden Kulturen über die Grenze. Geschäfte beantworten das Telefon auf Spanisch und Englisch. Bundesbehörden antworten in 40 oder mehr fremden Sprachen. Separate Kulturen mit nicht-christlichen Religionen existieren als unabhängige Einheiten, und es wurde ein System aus Bevorzugungen errichtet, das nicht-weiße Menschen bevorzugt.

Mit anderen Worten: Die Gesellschaft, die Politik und die Kultur ethnischer Nationalitäten, die einst das schufen, was eine Nation war, das wurde ausgelöscht. In der Erziehung, dem Gesundheitswesen, den Geschäften und der Regierung verliert die ethnische Mehrheit, die einst die Nation erschuf, die Macht. Großbritannien hat einen indischen Premierminister. Der Londoner Bürgermeister ist ein Moslem. Jüngst haben zwei in Indien geborene Bundesrichter gegen Präsident Trump entschieden, eine Entscheidung, die sowohl die Verfassung als auch die Befugnisse des Präsidenten verletzen. Der CEO von IBM, Arvind Krishna ist Inder. Er hat die Werbung auf X ausgesetzt, Elon Musk des Rassismus beschuldigt und angekündigt, dass er IBM-Manager entlassen, zurückstufen oder ihnen die Boni streichen werde, sollten sie nicht genug Schwarze, Hispanier und Moslems anstellen, oder wer zu viele Asiaten und Weiße anstellt.

Der Kommunikationsdirektor von Red Hat, eine Tochter von IBM, sagte, dass Red Hat Angestellte entlassen habe, weil sie nicht willens waren, Rassendiskriminierung mittels Anstellungs- und Beförderungsquoten durchzuführen.

Anstellungs-, Beförderungs- und „Inklusions“-Quoten verstoßen gegen Artikel VII des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 und sie verstoßen gegen die US-Verfassung und seine Zusätze, etwa den 14. Zusatzartikel.

Man beachte, dass das indisch geführte IBM nicht zögert, seine Macht zu benutzen, um Vorstände und Manager von IBM zu zwingen, gegen US Gesetze und die Verfassung zu verstoßen, damit die „bevorzugten Minderheiten“ auf Kosten der Mitglieder der weißen ethnischen Mehrheit und Asiaten vorankommen. Das kommt dabei heraus, wenn eine Nation aufhört, Assimilation zu verlangen. Der CEO von IBM ist ein nicht assimilierter Einwanderer, der keinen Respekt vor dem US-Gesetz und der US-Verfassung hat.

Ein Artikel von Ian Henderson im Magazin Chronicles vom Juli 2022 zeigt, dass entgegen westlichen Regierungen, sowohl Russland als auch China ihre ethnische Kultur vor Einwanderern schützen und eine kulturelle Zerstörung durch woke Ideologien und eine moralische Zerstörung durch sexuell Perverse verhindern.

Henderson weist darauf hin, dass die Kommunistische Partei Chinas (CCP) „traditionelle Ansichten zu Geschlechterrollen, Rasse, Sexualität und Familie stark unterstützt – mehr als die Republikanische Partei oder Mainstream-Konservative in den USA. Ein gutes Beispiel für Chinas Konservatismus ist die Sicht der CCP auf LGBTQ-Rechte. Gleichgeschlechtliche Paare können nicht heiraten oder adoptieren, und Haushalte mit solchen Paaren genießen nicht den selben rechtlichen Schutz wie heterosexuelle Paare, und für LGBTQ-Menschen gibt es keine Anti-Diskriminierungsschutz. Man vergleiche diese Politik mit den Ansichten im amerikanischen Mainstream-Konservatismus, der jetzt deutlich für für Schwulen-Ehe ist, was von Publikationen wie National Review und der National Conservatism Conference begeistert befürwortet wird.“

„Kurzum, chinesische Führer wollen Maskulinität und Stärke fördern, und die geerbte Han-Zivilisation zu erhalten und auszuweiten. Sie spüren, dass sie das mit Homosexuellen, Transen oder Feministen in Führungsrollen in Regierungsinstitutionen und im Militär nicht erreichen können – oder die gar im Unterhaltungsgewerbe Einfluss ausüben.“

„Ein weiteres Mittel, mit dem die CCP versucht, die Jugend zu schützen, ist die kürzlich eingeführte Begrenzung der Zeit, in der Online-Spiele gespielt werden dürfen, auf drei Stunden pro Woche und das vollständige Verbot während der Schulzeit. Die CCP hat außerdem vorgeschrieben, dass Spieleentwickler neue Titel vor ihrer Veröffentlichung der Regierung zur Genehmigung vorlegen müssen, und die Entwickler werden dazu angehalten, nationalistische Themen einzubauen.“

„Anstatt zuzulassen, dass die Jugend in unbegrenztes virtuelles Spielen abtaucht, hat die Regierung Fitness- und Disziplinierungscamps (ähnlich wie Pfadfinder auf Steroiden) für Jungen im Grund-, Mittel- und Oberschulalter finanziell unterstützt. Auch wenn dies drastisch erscheinen mag, sieht die CCP-Führung diese Maßnahmen als notwendig an, um zu verhindern, dass Chinas Jugend wie die zunehmend feminisierte und anspruchsberechtigte Generation des Westens wird, die Trans-Rechte, politische Korrektheit und Diversität über die Bewahrung der nationalen Identität und der geerbten sozialen Sitten stellt.“

Auch Russland hat „strenge Gesetze, die homosexuelle Äußerungen einschränken und traditionelle Geschlechterrollen, christliche Moral und nationale Identität unterstützen“. Russlands strenge Einwanderungsgesetze finden breite Unterstützung.

Kurz gesagt: „Selbsthass in Form von Infragestellung der gesellschaftlichen Sitten, der Geschlechterrollen, der Konzepte von Elternschaft und Familie, der nationalen Identität und so weiter scheint ein ausschließlich westliches, postmodernes Phänomen zu sein. Nachdem die Liberalisierung jahrhundertelang nur schleppend vorankam, begann der Westen mit der gegenkulturellen Bewegung der 1960er Jahre, sich dem Kulturmarxismus, der Schuld und dem Selbsthass zuzuwenden, was sich in Feminismus, LGBTQ-Rechten und der Ablehnung der Kernfamilie niederschlug. Diese Umwälzungen, gepaart mit einer fast uneingeschränkten Einwanderung, haben die religiösen und kulturellen Komponenten der älteren westlichen Ordnung zerstört und ein unzusammenhängendes, multikulturelles Amerika hervorgebracht.“

Im Gegensatz zu der geschwächten, feminisierten, entarteten Kultur, die die gesamte westliche Welt kennzeichnet, halten China und Russland eine starke, männliche, traditionelle Kultur aufrecht und schützen sie vor Entartung. Es ist völlig offensichtlich, dass das Zeitalter des Westens vorbei ist.