Wessen Idee war der Pandemie-Vertrag? Und die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften.

Warum war der WEF von Anfang an dabei? Wer wusste von der ungleichen Verteilung der Impfstoffe nur 3 Monate nach ihrer Einführung? War die ungleiche Verteilung der Impfstoffe Teil der Reaktion auf die Pandemie, um einen Vertrag zu rechtfertigen?

benötigen wir einen internationalen Vertrag für zukünftige Krisen? Diese 23 führenden Politiker denken so

Meine Kommentare sind kursiv gedruckt

Reuters-Mitarbeiter:

23 Länder und die WHO planen einen internationalen Vertrag, um die Welt widerstandsfähiger gegen künftige Gesundheitsnotfälle wie COVID-19 zu machen. Was meinen sie mit „widerstandsfähig“?

Ziel des Abkommens ist es, den allgemeinen und gerechten Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika zu verbessern. Ist es ein Zufall, dass Pharma- und Gesundheitsunternehmen sowie Investoren wichtige Geldgeber der WHO sind, allen voran Bill Gates, der in Genf sogar diplomatische Immunität genießt?

Sie soll auch ein Gefühl von gemeinsamer Verantwortung, Transparenz und Kooperation auf globaler Ebene schaffen. Schöne Worte, aber weder die Öffentlichkeit noch die weniger wichtigen Länder haben einen Einblick erhalten, warum die WHO-Bürokraten bestimmte Änderungsvorschläge aufgenommen und andere fallen gelassen haben. Über die Änderungen wird seit einem Jahr verhandelt, aber den allerersten Entwurf haben wir erst vor 10 Monaten zu Gesicht bekommen, und seitdem liegt ein Schleier der Geheimhaltung über ihnen.

Die Staats- und Regierungschefs von 23 Ländern und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich für einen internationalen Vertrag ausgesprochen, der die Welt bei der Bewältigung künftiger Gesundheitsnotlagen wie der aktuellen Coronavirus-Pandemie unterstützen soll.

Die Idee für einen solchen Vertrag, der den universellen und gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika für Pandemien sicherstellen würde, wurde vom Präsidenten der Europäischen Union, Charles Michel, auf dem G20-Gipfel im vergangenen November (2020) geäußert. Beim nächsten Mal wird sich niemand mehr den giftigen Impfstoffen entziehen können.

Der Vertrag wurde offiziell von den Staats- und Regierungschefs der Fidschi-Inseln, Portugals, Rumäniens, Großbritanniens, Ruandas, Kenias, Frankreichs, Deutschlands, Griechenlands, Koreas, Chiles, Costa Ricas, Albaniens, Südafrikas, Trinidads und Tobagos, der Niederlande, Tunesiens, des Senegals, Spaniens, Norwegens, Serbiens, Indonesiens, der Ukraine und der WHO unterstützt. Was haben die Staats- und Regierungschefs bekommen?

Es wird weitere Pandemien und andere große Gesundheitsnotfälle geben. Keine einzelne Regierung oder multilaterale Organisation kann diese Bedrohung allein bewältigen“, schrieben die Staats- und Regierungschefs in einem gemeinsamen Meinungsartikel in großen Zeitungen. Wir haben schon früher Pandemien allein bewältigt, und es scheint, dass wir sie besser bewältigt haben als die WHO, als sie Empfehlungen für das Missmanagement von COVID abgab. Welche Expertise kann die WHO den Nationen anbieten? Eigentlich keine.

Wir glauben, dass die Nationen zusammenarbeiten sollten, um ein neues internationales Abkommen zur Pandemievorsorge und -bekämpfung zu erreichen“, hieß es. Wer hat diesen Meinungsartikel eigentlich geschrieben?

Das Hauptziel eines solchen Abkommens wäre es, die Widerstandsfähigkeit der Welt gegen künftige Pandemien zu stärken, und zwar durch bessere Warnsysteme (bisher hat keines funktioniert), den Austausch von Daten (Ihre Krankenakten, weltweit), Forschung, Herstellung und Vertrieb von Impfstoffen (ohne Haftung, hergestellt im Rahmen von Abnahmevereinbarungen, die zwar einen Gewinn garantieren, aber keine Sicherheit nur die, die wir Ihnen sagen, nicht die anderen), Diagnostika (deren Standards so festgelegt werden können, dass sie eine große Zahl von Fällen hervorbringen) und persönliche Schutzausrüstungen), Diagnostika (deren Standards so festgelegt werden können, dass sie viele oder wenige Fälle produzieren) und persönliche Schutzausrüstungen (wie die Masken, die der Gouverneur von Massachusetts, Baker, direkt aus China gekauft hat, die nicht richtig gefiltert waren, aber trotzdem verteilt wurden, weil, nun ja, Politik), sagten sie.

Der Vertrag würde auch festlegen, dass die Gesundheit von Mensch, Tier und Planet alle miteinander verbunden sind und zu gemeinsamer Verantwortung, Transparenz und globaler Zusammenarbeit führen sollten. (Ah, One Health, auch bekannt als die Jugend dazu zu bringen, sich so sehr für ihren Verbrauch planetarischer Ressourcen zu schämen, dass sie sich bereitwillig mit Tieren auf eine Stufe stellen lässt).

Wir sind überzeugt, dass es in unserer Verantwortung als Führer von Nationen und internationalen Institutionen liegt, sicherzustellen, dass die Welt die Lehren aus der COVID-19-Pandemie zieht“, schrieben die Führer.

(Bitte, führende Politiker der Welt, wir bitten Sie: seien Sie sehr deutlich. Was sind die Lehren aus der COVID-Pandemie? Welches sind die Probleme, die Ihr Vertrag und Ihre Änderungsanträge lösen sollen? Was kann die WHO besser machen, als wir es selbst können?)