Divergierende Wege: Die Kluft zwischen den USA und Israel über die Nachkriegszeit in Gaza

Hasan Illaik

Der israelische Besatzungsstaat mag Washingtons unendlichen Segen und Waffen für seinen völkermörderischen Krieg erhalten haben, doch sind tiefe Meinungsverschiedenheiten über den Nachkriegsplan für Gaza und das politische Schicksal der Palästinenser an die Oberfläche getreten.

Vor dem Hintergrund, dass der Besatzungsstaat für seinen völkermörderischen Krieg Segen und Waffen aus Washington erhält, haben sowohl innenpolitische Hürden in den USA als auch die militärische Dynamik vor Ort eine Kluft geschaffen, die sowohl strategische Überlegungen als auch den Verlauf des Krieges in Gaza beeinflusst.

Israels andauernder Krieg gegen den Gazastreifen lässt sich am besten als ein von den USA unterstützter Krieg verstehen, da der Besatzungsstaat bei seinen völkermörderischen Staatsterrorakten gegen die Palästinenser die politische, wirtschaftliche und militärische Unterstützung Washingtons genießt.

Bei mehreren Gelegenheiten wurden diese Aktionen von der Regierung Biden gebilligt. Jüngste Äußerungen deuten jedoch auf ein wachsendes Unbehagen innerhalb der USA hin, das darauf hindeutet, dass Israels Handlungen eine Grenze überschreiten, deren Rechtfertigung und Verteidigung immer schwieriger wird.

Es ist jedoch bemerkenswert, dass Präsident Joe Biden Israel relativ früh, bereits im Oktober, davor gewarnt hat, die gleichen “Fehler” zu machen wie die USA nach den Ereignissen des 11. September 2001, die zur Besetzung Afghanistans und zum längsten Krieg in der Geschichte der USA führten.

Unterschiedliche Ansätze für gemeinsame Ziele

Biden hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gedrängt, die Zusammensetzung seiner extremistischen Regierung zu ändern, um die Annahme des US-Vorschlags für die Nachkriegsphase in Gaza zu erleichtern. Dieser Vorschlag sieht vor, die Verwaltung des von der Hamas regierten Gazastreifens an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zu übergeben und einen politischen Prozess einzuleiten, der in einer theoretischen “Zweistaatenlösung” gipfelt.

Die Minister, deren Absetzung Biden anstrebt – Finanzminister Bezalel Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir sowie ihre Mitarbeiter – werden von den USA zu Recht als Extremisten und als Hindernisse für eine Wiederbelebung der Idee einer Zweistaatenlösung angesehen, die weithin als tot gilt.

Trotz Bidens jüngster Äußerungen, in denen er Israel aufforderte, beim Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza “vorsichtiger” zu sein, während er angeblich den Widerstand ins Visier nahm, gibt es keine Anzeichen für einen größeren Streit zwischen den USA und Israel über den laufenden Krieg.

Washington ist nach wie vor aktiv in den Konflikt involviert und hat militärische Mittel in der westasiatischen Region stationiert, um Israel während seiner Kriegsverbrechen in Gaza zu schützen.

Die USA versorgen die israelischen Besatzungstruppen weiterhin mit den notwendigen Waffen und Munition und zeigen damit, dass sie zwar ein gemeinsames Ziel mit Israel verfolgen, die Ansätze zur Erreichung dieses Ziels jedoch leicht divergieren.

Gestern enthüllte The Intercept, dass die Regierung Biden ein so genanntes Tiger Team von Experten eingesetzt hat, um die Waffenlieferungen an Israel zu beschleunigen.

Bidens Diplomatie und Waffenverkäufe

Die zugrundeliegenden Probleme zwischen den USA und Israel drehen sich hauptsächlich um vier Faktoren. Erstens lehnt ein erheblicher Teil der demokratischen Parteibasis angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftsvorwahlen die Unterstützung der Regierung für den israelischen Krieg gegen Gaza ab.

Folglich unternimmt die Regierung Biden eine “Public Diplomacy”-Kampagne, um sich von den wahrgenommenen zerstörerischen Auswirkungen des Krieges zu distanzieren und gleichzeitig die Unterstützung für Waffenverkäufe an Israel aufrechtzuerhalten.

Kurz gesagt, Biden will sagen, dass er die Tötung so vieler Zivilisten im Krieg gegen Gaza nicht billigt, während er den Verkauf von 14.000 Panzergranaten an die israelische Armee gutheißt.

Zweitens wollen die Vereinigten Staaten sicherstellen, dass Israel seine militärischen Ziele im Gazastreifen erreicht, aber die beiden sind sich uneinig über die politische Zukunft des Streifens. Die USA wollen sicherstellen, dass Israels Nachkriegsziele mit ihren Interessen übereinstimmen. Während Netanjahu den gesamten Gazastreifen besetzen und eine alternative zivile Behörde mit regionaler Finanzierung einrichten will, treten die USA für eine Zweistaatenlösung ein und sind dagegen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde von der Verwaltung des Gebiets ausgeschlossen wird.

Drittens haben die Geschehnisse in der Region, die vom Jemen über den Libanon bis zum Irak reichen, zu den Befürchtungen der USA vor einem größeren Krieg oder zumindest einem “umfassenden regionalen Chaos” beigetragen. Die zunehmenden Spannungen in Westasien drohen jeden Moment zu eskalieren. Die Drohungen der USA haben die Feinde Israels nicht davon abgehalten, die Zahl ihrer militärischen Angriffe zu erhöhen.

Washington glaubt, dass eine Verringerung der Intensität der Luft- und Bodenangriffe auf den Gazastreifen die Feinde Israels in der Region von einer Eskalation ihrer Angriffe abhalten wird.

Eine Änderung der Kriegsform und eine Verringerung der Intensität würde es Israel ermöglichen, seine Mission in einer ruhigen Region zu erfüllen, unterstützt von den “normalisierenden” arabischen Ländern und der Mehrheit der Regierungen der Welt.

Viertens trauen die Vereinigten Staaten Israel nicht zu, mit einer Militäroperation einen vollständigen Sieg zu erringen, weshalb sie einen politischen Weg suchen, um Ziele zu erreichen, die auf dem Schlachtfeld nicht erreicht werden können.

Netanjahu macht keinen Hehl daraus, dass er eine vollständige Besetzung des Gazastreifens anstrebt. Sein Ziel ist es, die Bevölkerung auszuhungern, um den Widerstand zur Kapitulation zu zwingen, und dann eine “Zivilbehörde” einzurichten, die den Gazastreifen in Abstimmung mit der Besatzungsarmee verwaltet.

Von israelischen Verbündeten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird erwartet, dass sie diese Behörde finanzieren und zum Wiederaufbau beitragen. Netanjahu hat wiederholt betont, dass er die Verwaltung des Gazastreifens nicht der Palästinensischen Autonomiebehörde überlassen will.

Die Vereinigten Staaten wollen, dass der Krieg im Gazastreifen beendet wird, um den Weg für einen politischen Verhandlungsprozess im Sinne der “Zweistaatenlösung” zu ebnen.

Die Zweistaatenlösung als Vorwand

Das ideale Szenario für Washington sieht vor, dass der Krieg bis zu den Vorwahlen in eine neue Phase übergeht und die großen Militäroperationen beendet werden. Dies würde den Weg für einen regionalen und internationalen Konsens über die Zweistaatenlösung ebnen, der zur Übergabe des Gazastreifens an die im Westjordanland ansässige Palästinensische Autonomiebehörde mit Sicherheitsgarantien für Israel führen würde.

In diesem Zusammenhang würde sich der Druck auf die Hamas und andere Widerstandsgruppen, die Waffenstillstandsbedingungen einzuhalten, verstärken, wobei der Schwerpunkt auf deren wahrgenommener Behinderung des Friedensprozesses liegen würde.

Um diesem Ziel näher zu kommen, sind daher Anpassungen an der derzeitigen israelischen Regierung erforderlich. Dazu gehört die Entfernung der religiösen Rechtsextremisten, die sich lautstark und offen gegen die palästinensische Eigenstaatlichkeit aussprechen, und die Aufnahme von Personen, die von Washington für ihr äußeres Engagement für diesen Weg unterstützt werden.

Die Unterscheidung zwischen dem Anschein eines “Weges zur Zweistaatenlösung” und der “Zweistaatenlösung” selbst ist von entscheidender Bedeutung. Die USA streben eine Rückkehr zu Verhandlungen und nicht die sofortige Gründung eines palästinensischen Staates an.

Die Herausforderung besteht darin, dass Netanjahu seit jeher eine Zweistaatenlösung ablehnt, so dass es unwahrscheinlich ist, dass er den Forderungen der USA vollständig nachkommt.

Netanjahus politische Karriere ist geprägt von der Ablehnung der Osloer Abkommen und seiner Aufforderung, Yitzhak Rabin, der die Abkommen 1993 unterzeichnete, zu töten.

Außerdem hat Netanjahu vor einigen Monaten in einer geschlossenen Parlamentssitzung bekräftigt, dass er alles Notwendige tun werde, um die Idee eines palästinensischen Staates aus der Realität zu verdrängen.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass der israelische Premierminister all diesen US-Forderungen zustimmen würde. Sein politisches Handeln seit der Unterzeichnung des iranischen Atomabkommens im Jahr 2005 bis heute zeigt uns, dass er in der Lage ist, trotz tiefer Meinungsverschiedenheiten mit der US-Regierung weiter zu regieren.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Netanjahu in einem entscheidenden Moment seiner Karriere in dieser Zielkonfliktsituation mit den USA eine Gelegenheit sieht, die israelische Rechte zu stärken, indem er sich dem Druck zur Errichtung eines palästinensischen Staates “auf dem Boden Israels” entgegenstellt.

Natürlich lehnen die populistischen, rechtsextremen israelischen Politiker jedes Gerede über eine Zweistaatenlösung oder gar eine Übergabe des Gazastreifens an die Palästinensische Autonomiebehörde ab.

Die USA halten jedoch an ihrer Vision für die Nachkriegsphase fest und unterstützen Israel militärisch und diplomatisch, wie die jüngsten Panzergranatenlieferungen und das Veto des UN-Sicherheitsrats gegen einen sofortigen Waffenstillstand zeigen.

Trotz der offensichtlichen Unterstützung der israelischen Öffentlichkeit für die Fortsetzung des Krieges bleiben Dauer und Ausgang ungewiss, wobei die Kosten für die Wirtschaft und das Leben der Soldaten steigen.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant geht davon aus, dass der Krieg gegen die Hamas aufgrund der Herausforderungen, die die Infrastruktur des Widerstands im Gazastreifen mit sich bringt, “mehr als nur ein paar Monate” dauern wird – und das trotz unterschiedlicher Auffassungen der USA und Israels über die Dauer und Art des Krieges.

Im Gegensatz zu den Erklärungen der Amerikaner deuten alle Indikatoren darauf hin, dass sich der Krieg, unabhängig von seiner Form, in die Länge zieht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Washington in den kommenden Wochen eine Änderung der Form des Krieges durchsetzen kann.

Was die Realität verändern und Israel und die Vereinigten Staaten dazu bewegen wird, den Krieg zu beenden und zu versuchen, die Hamas durch Blockade, Aushungerung und Verhinderung des Wiederaufbaus zu besiegen, ist Folgendes:

Erstens die Widerstandsfähigkeit des Widerstands und die Verluste, die der Besatzungsarmee in Form von Dutzenden getöteter Soldaten und Tausenden verwundeter Soldaten, die aus dem Dienst genommen werden, zugefügt werden können. In diesem Fall kann die Besatzungsarmee ihre politische Führung unter Druck setzen, von ihren hochgesteckten Kriegszielen abzurücken. Auch wenn die Zahl der getöteten Soldaten relativ gering ist, hat die Zahl der Soldaten, die aufgrund von Verletzungen aus dem Dienst ausscheiden, eine unüberwindbare Grenze.

Und zweitens wird die Fortsetzung der Operationen der Achse des Widerstands im Jemen, im Libanon und im Irak auch die Vereinigten Staaten dazu zwingen, ihre Kriegsziele zu reduzieren, auf einen Waffenstillstand zu drängen und die Belagerung des Gazastreifens aufzuheben. Der letzte Punkt, die Aufhebung der Blockade, wurde von der Ansarallah im Jemen als Hauptforderung gestellt, um die Operationen gegen israelische Schiffe zu stoppen, die von Ostasien aus israelische Häfen ansteuern oder umgekehrt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die USA den Krieg fortsetzen wollen, allerdings auf ihre eigene Art und Weise. Was danach kommt, hängt von den politischen Spannungen zwischen Israel und den USA ab, die eng mit dem Kampf im Gazastreifen und anderen regionalen Fronten verbunden sind.