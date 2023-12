Der Nikolaus kommt in die Stadt

Oh, du solltest besser aufpassen. Wehe, du weinst. Wehe, du schmollst. Ich sag dir, warum – der Weihnachtsmann kommt in die Stadt“. John Frederick Coots und Haven Gillespie 1934

Sylvia Shawcross

Manchmal fühle ich mich wie ein Bürgerlicher in einer fremden Welt.

Wenn ich darüber nachdenke, bin ich das auch. Ich habe keinen Doktortitel. In vielen Dingen bin ich Autodidakt. Ich bin kein Experte. Details nerven mich oft. Na ja, ich bin Experte in zwei Dingen, die beide nicht mehr aktuell sind und mich daher in Bezug auf das, was ich wissen will, ziemlich im Stich lassen. Und ich bin zu verdammt alt, um mich in etwas weiterzubilden, vor allem, weil das bedeuten könnte, dass ich eine Meinung haben müsste, und dafür bin ich definitiv viel zu alt!

Und die Welt ist seltsam geworden. Sie ist ein verdammt seltsamer Ort. So ist sie nun mal. (Wenn man sich die Zeit nimmt, sie anzuschauen, was ich nicht empfehle). Und dann kam mir der Gedanke, dass ich als Bürgerlicher vielleicht besser als andere in der Lage bin, all diesen unsinnigen Jargon in die Sprache der Menschen zu übersetzen, auf den wir stoßen, wenn wir versuchen, bestimmte Themen von Regierungen, Bürokratien und Leuten, die die Welt regieren, zu verstehen.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf machte ich mich daran, die Agenda der Globalisten zum Thema Wasser zu studieren. In diesem Fall auf der Website des WEF. Die ersten Sätze machten mich müde. Oder schläfrig. Vielleicht beides. Also schaute ich mir die Bilder an. Da steht etwas in einem grossen Kreis, umgeben von kleinen Kreisen, und jeder dieser kleinen Kreise hat weitere Kreise um sich herum, und wenn man auf einen der kleinen Kreise klickt, erhält man Linien, die zu verschiedenen Kreisen in allen möglichen Grössen und Farben führen.

Und ich dachte… Die drehen sich im Kreis.

Und dann dachte ich… „Die haben keinen Plan B. Wirklich nicht. Sie haben Diagramme und Zahlen und Pläne und Planungen und nachhaltige, ablenkbare, nicht trainierbare Ziele und Ambitionen und Visionen und Arbeit für Bürokraten und alle möglichen Statistiken und Fakten und Zahlen und Zukünfte und… kein Plan B. Zweifellos haben sie sehr hart gearbeitet, verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich haben viele Menschen mindestens ihr ganzes Leben gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen, aber trotzdem – es muss einen Plan B geben.

Man kann nicht einfach an dem Punkt aufhören, an dem man alles auf dem Planeten zerstört hat, um ihn wieder besser aufzubauen, und dann feststellen, dass es nicht funktioniert. Was, wenn Herden von Gürteltieren und Grillen anfangen, alle Wasserleitungen anzufressen, weil sie nach Lakritz schmecken? Was wäre, wenn man Öl und Gas bräuchte, um einen Hubschrauber zu betreiben, der bei einem Eissturm die Windmühlen vom Schnee befreit? Was wäre, wenn Kriege um Lithium statt um Öl geführt werden müssten? Was, wenn Wasser permanent die Ursache der globalen Erwärmung war? Was, wenn Klaus Schwab tatsächlich KI ist und eher ein Komiker als ein ungewählter Weltherrscher? Was, wenn die Menschen Ihre Pläne hassen? Sie hassen sie auf jeden Fall.

Es ist ein riesiger Plan. Es geht um alles oder nichts. Es ist ein Bienenstock von Menschen, die gerne Kreise und Quadrate und Linien zeichnen, aber vergessen haben, dass es ohne Bienenkönigin keinen Bienenstock gibt, und die Bienenkönigin, die von all dem Geschwätz die Nase voll hat, ist nach Costa Rica geflogen, um am Strand ein Glas Guaro zu trinken. Die Bienenkönigin ist in diesem Fall der Mensch, der die Realität all dieser Aktivitäten erleben wird. Die Menschen. Sie scheinen uns vergessen zu haben.

Wieder einmal.

Das haben sie wirklich. Es gibt keinen Kreis in ihrem Horoskop. Keinen einzigen. Und die Wahrheit ist, dass wir nicht alle an einem Strand in Costa Rica sitzen. Vielleicht sitzen wir sogar auf der Straße und fragen uns, was wir an diesem Tag essen sollen.

Das hat mich an den Holocaust erinnert. Und an Bürokraten. Der einzige Grund, warum wir so viel über den Holocaust wissen, ist die Fülle der geführten Aufzeichnungen. Die detaillierte klerikale Banalität (was kein Wort ist) des Bösen. Arendts „Banalität des Bösen“. Und überall auf der Welt folgen sorgfältig platzierte Horden und Herden und Scharen von Bürokraten genau dem Drehbuch. Ohne Plan B. Ohne Fragen zu stellen. Ohne darüber nachzudenken, was das alles bedeutet. Ohne zu verstehen, dass ein Chip in der Hand eine eintätowierte Nummer auf dem Arm ist. Ohne die Bedingungen zu prüfen. Ohne die vielen Meinungen zu vergleichen.

Ich musste an den Baum denken, der am Fuße meines Grundstücks steht. Er ist mit dem Schnee bedeckt, der gefallen ist, und von oben hat es ein wenig geregnet, sodass wir eine angedeutete Struktur von Ästen vor einem weißen Himmel sehen. Im richtigen Licht glitzert es. Dort, unter dem Schnee, sind Wurzeln verankert, die so groß sind wie der Baum selbst. Wie stark dieser Baum ist. Die Graswurzeln. Das hat mich daran erinnert, weil mein Gehirn so etwas macht. Deshalb sind Graswurzelbewegungen viel stärker und widerstandsfähiger als das, was wir jetzt mit den Globalisten erleben. Ein von oben nach unten aufgebauter Baum hat keine Wurzeln. Er wird bei der kleinsten Brise wackeln und zusammenbrechen.

Es spielt keine Rolle, was man von den Globalisten und ihrer Agenda hält. Es spielt keine Rolle, ob Sie eine Büste von Schwab auf Ihrem Kaminsims stehen haben, auf Hochglanz poliert, oder ob Sie entschieden haben, dass die Globalisten böse, hinterhältige, autoritäre Menschen sind, die nach Profit und Kontrolle streben. Oder ob man überhaupt nicht an sie denkt.

Letzten Endes ist es egal, was Sie glauben, denn ein einfacher Blick auf die Agenda der Globalisten sagt Ihnen nur eines: Keines dieser globalistischen Ziele könnte in einer freien demokratischen Gesellschaft mit informierten Individuen erreicht werden.

Keines davon. Egal, was man glaubt, all diese Dinge – Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, Geschichte, individuelle Entscheidungen, Religion, Frieden – werden angegriffen. Das ganze Drehbuch ist im Moment darauf ausgerichtet, diese Dinge zu zerstören. Darum geht es im Moment bei ALLEM. Und das geschieht hauptsächlich durch Teilen und Erobern.

Wenn Sie also an die Ziele der Globalisten glauben, müssen Sie gleichzeitig akzeptieren, dass diese Dinge verschwinden, verschwinden, verschwinden werden. Sprechen Sie also nicht leichtfertig darüber. Akzeptieren Sie zumindest, dass dies der Preis war, der verlangt wurde. Und Sie haben ihn bezahlt – wissentlich oder unwissentlich. Sprechen Sie ein Gebet in Trauer um das, was Sie verloren haben. Versuchen Sie, nicht daran zu denken, dass es einen besseren Weg hätte geben können.

