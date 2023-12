mRNA-RSV-Impfstoff: 81 unerwünschte Reaktionen pro verhindertem RSV-Fall (einer Erkältung)

Auch eine deutliche Zunahme der Immunschwäche

Von Igor Chudov

Ein neuer mRNA-Impfstoff wird derzeit entwickelt: Die mRNA-1345 von Moderna ist ein Vorschlag für eine Immunisierung gegen RSV, eines der Viren, die Erkältungen bei Erwachsenen verursachen. Die Ergebnisse klinischer Studien wurden heute im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Die 35.541 Teilnehmer der klinischen Studie wurden entweder dem mRNA-1345-Impfstoff (17.793 Teilnehmer) oder einem Placebo (17.748) zugeteilt. (Das Placebo war Kochsalzlösung.)

Moderna berichtete stolz, dass sein RSV-Impfstoff 66 RSV-Fälle bei 17 Tausend geimpften Personen verhinderte. Siehe Anhang:

Die Moderna-Studie erklärt:

Die Wirksamkeit des mRNA-RSV-Impfstoffs war mit nur 68 % relativ dürftig und weitaus schlechter als die viel beschworene „95 %ige Wirksamkeit“ der COVID-Impfstoffe.

Der interessante Teil folgt:

Die Teilnehmer in der mRNA-1345-Gruppe hatten eine höhere Inzidenz als die Teilnehmer in der Placebo-Gruppe von lokalen Nebenwirkungen (58,7% vs. 16,2%) und von systemischen Nebenwirkungen (47,7% vs. 32,9%); die meisten Reaktionen waren leicht bis mittelschwer und vorübergehend.