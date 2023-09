Entlarvung von COVID mRNA-Spike-Protein-Mythen: COVID-Impfungs-Spike-Protein bleibt sechs Monate nach Impfung bestehen

Die Geschichte auf einen Blick

Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge lässt sich die Produktion von Spike-Protein bei einigen Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben, möglicherweise nicht abschalten

Das rekombinante Spike-Protein war in der Hälfte der Blutproben der geimpften Personen mindestens 69 Tage lang und bis zu 187 Tage lang (etwa sechs Monate, also bis zum Ende des Studienzeitraums) nachweisbar

Die Autoren stellen drei „wahrscheinliche“ Mechanismen hinter der anhaltenden Spike-Produktion vor: Die mRNA kann in Zellen integriert werden; das Spike-Protein kann konstitutiv aktiv bleiben; oder die mRNA kann in im Blut vorhandene Bakterien integriert werden, die dann kontinuierlich Spike-Protein produzieren. Alle drei Mechanismen könnten zu einer nie endenden Spike-Produktion (oder Spike-Aktivität) führen

In-vitro-Forschungen, die 2022 veröffentlicht wurden, ergaben, dass die mRNA im COVID-Impfstoff von Pfizer durch reverse Transkription in die menschliche Zell-DNA integriert werden kann

Durch die monatelange, vielleicht sogar jahrelange Produktion von Spike-Proteinen beginnt Ihr Körper, das SARS-CoV-2-Virus als Umweltreiz zu betrachten und nicht mehr als den potenziell tödlichen Eindringling, der es ist. Dies wird als Immuntoleranz bezeichnet. Ihr Körper ignoriert den Reizstoff im Grunde. Dies kann jedoch tödlich werden, wenn Ihr Körper von sich replizierenden Krankheitserregern angegriffen wird

Wie lange wird Ihr Körper nach der COVID-Impfung modifiziertes Spike-Protein produzieren? Diese Frage stellen sich die Menschen seit der Einführung der ersten mRNA-Impfungen.

Eine Mitte August 2023 in der Fachzeitschrift Proteomics Clinical Applications veröffentlichte Arbeit versucht, diese Frage zu beantworten, und das ist keine gute Nachricht, denn die Antwort könnte für manche Menschen, wie wir schon lange vor der Einführung der Impfung sagten, „auf unbestimmte Zeit“ lauten. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Spike viel länger produziert wird, als die „Experten“ ursprünglich glaubten.

Die Idee hinter den mRNA-Impfungen war, dass die modifizierte RNA die vorübergehende Produktion eines Spike-Proteins auslösen würde, das dem Wildtyp-SARS-CoV-2-Spike ähnelt, um Antikörper zu induzieren. Uns wurde gesagt, dass mRNA zerbrechlich ist und nicht lange hält, was auch für natürliche mRNA gilt. Die mRNA in den Aufnahmen wurde jedoch so verändert, dass sie dem Abbau widersteht.

Wie in einer Veröffentlichung von Mitte August 2023 über klinische Anwendungen von Proteomics erklärt wird, ist der rekombinante Spike, der in den COVID-Spritzen mit mRNA gefunden wurde, „aufgrund spezifischer Aminosäurevariationen, die eingeführt wurden, um das Protein in einem vorfusionierten Zustand zu halten, vom Wildtyp-Protein unterscheidbar.“

Und obwohl die Behörden zugaben, dass sie nicht genau wussten, wie lange die mRNA haltbar war, betonten sie, dass sie sicherlich nicht länger als ein paar Tage haltbar war. Tatsächlich wird auf der Website der Centers for Disease Control and Prevention bis heute fälschlicherweise behauptet, dass „die mRNA aus den Impfstoffen innerhalb weniger Tage nach der Impfung abgebaut und aus dem Körper ausgeschieden wird.“

Eine chronische Immunaktivierung kann ein sehr ernstes Problem darstellen, weshalb Sie wirklich nicht wollen, dass Ihr Körper über Monate hinweg täglich Antikörper produziert.

Das Spike-Protein ist auch für die Pathogenität von COVID-19 verantwortlich und ist die Hauptursache für Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung, so dass man nicht möchte, dass dieses Spike-Protein länger als für die Auslösung einer ersten Antikörperreaktion erforderlich verbleibt. Leider ist das genau das, was wir jetzt feststellen.

Spike bis zu sechs Monate lang nachweisbar

Laut einer aktuellen Untersuchung, die Mitte August 2023 in der Fachzeitschrift Proteomics Clinical Applications veröffentlicht wurde, war rekombinantes Spike-Protein in der Hälfte der Blutproben von geimpften Personen mindestens 69 Tage lang und bis zu 187 Tage lang (etwa sechs Monate) nachweisbar.

Dies bedeutet natürlich nicht, dass die Spike-Produktion nach sechs Monaten endet. Dies war lediglich das Ende des Studienzeitraums. Darüber hinaus deuten zwei der vorgeschlagenen Wirkmechanismen, auf die ich weiter unten eingehen werde, darauf hin, dass die Spike-Produktion unbegrenzt anhalten könnte.

Um sicherzugehen, dass sie nur Spike-Proteine aus der Impfung und nicht Spike-Proteine aus der natürlichen Infektion maßen, wendeten die Wissenschaftler einen Massenspektrometrie-Test an, um eine bestimmte Aminosäuresequenz – zwei Prolinen – nachzuweisen, die nur in den durch die Impfung ausgelösten Spikes vorkommt.

Um sicherzugehen, nahmen sie auch zwei Kontrollgruppen ohne Impfung auf – eine bestand aus nicht geimpften Personen, die noch nie an COVID erkrankt waren und keine Antikörper hatten, die andere aus nicht geimpften Personen, die COVID hatten und Antikörper aufwiesen.

Wie erwartet, hatten nur die geimpften Personen das aus dem Impfstoff stammende Spike-Protein in ihrem Blut. Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass nach dänischen Erkenntnissen ein Drittel der Impfungen von Pfizer ein Placebo war. (Die Daten für diese Behauptung wurden im März 2023 in einem Letter to the Editor des European Journal of Clinical Investigation veröffentlicht).

Um es klar zu sagen: Nicht jeder, der eine oder sogar mehrere Impfungen erhalten hat, hat eine Spike-Produktion. Viele, in diesem Fall die Hälfte, haben keinen nachweisbaren Spike in ihrem System und werden daher wahrscheinlich keine negativen Auswirkungen erfahren. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die andere Hälfte eine anhaltende Spike-Produktion hat, und bei einigen hört sie vielleicht nie auf.

Mögliche Mechanismen hinter der anhaltenden Spike-Produktion

In dem Papier über klinische Anwendungen von Proteomics werden drei „wahrscheinliche“ oder potenzielle Mechanismen hinter der anhaltenden Spike-Produktion vorgestellt – von denen einige schlimmer sind als andere:

„Es ist möglich, dass die mRNA in einigen Zellen integriert oder umgeschrieben wird. Es ist möglich, dass Pseudo-Uridine an einer bestimmten Sequenzposition … die Bildung eines Spike-Proteins induzieren, das immer konstitutiv aktiv ist … Es ist möglich, dass das mRNA-enthaltende Nanopartikel von Bakterien aufgenommen wird, die normalerweise auf basaler Ebene im Blut vorhanden sind …“ (Diese Bakterien würden dann kontinuierlich Spike-Protein produzieren)

Beunruhigenderweise könnten alle drei Mechanismen zu einer nie endenden Spike-Produktion (oder Spike-Aktivität, solange der Spike im Körper verbleibt) führen. Wenn nun die Spike-Produktion bei manchen Menschen lebenslang andauern kann, was bedeutet das für Menschen, die mehrere Spritzen mit verschiedenen mRNA-Sequenzen erhalten haben?

Pfizer mRNA scheint in der Lage zu sein, die menschliche DNA umzuprogrammieren

Wenn mRNA in Zellen integriert oder umgeschrieben wird (die erste Hypothese oben), bedeutet dies, dass die modifizierte, synthetische mRNA in der Spritze Teil der DNA werden und einen Abschnitt der DNA dauerhaft umschreiben kann, mit den Anweisungen, den Spike zu produzieren.

Die betroffenen Zellen können nicht nur unbegrenzt Spike produzieren, sondern diese genetische Veränderung kann auch auf Ihre Nachkommen übertragen werden, wobei die Auswirkungen noch völlig unbekannt sind. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass betroffene Säuglinge und Kinder chronische Gesundheitsprobleme haben und wahrscheinlich eine beeinträchtigte Immunantwort auf Coronaviren, einschließlich der für die Erkältung verantwortlichen Viren, aufweisen.

Beunruhigenderweise wurde die Hypothese der reversen Transkription bereits in In-vitro-Experimenten nachgewiesen, so dass sie nicht so weit hergeholt ist, wie Faktenprüfer – oder sogar die CDC – Sie glauben machen wollen. Der CDC zufolge „dringen diese Impfstoffe NICHT in den Zellkern ein, in dem sich unsere DNA (das genetische Material) befindet, und können daher unsere Gene nicht verändern oder beeinflussen“. Doch In-vitro-Experimente beweisen das Gegenteil.

„In der 2022 veröffentlichten In-vitro-Forschung wurde festgestellt, dass die mRNA in Pfizers COVID-Impfung durch reverse Transkription in die menschliche Zell-DNA integriert werden kann.“

Im Februar 2022 wurde in einer Forschungsarbeit mit dem Titel „Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line“ beschrieben, wie die mRNA durch reverse Transkription in die menschliche Zell-DNA integriert wird – etwas, das absolut nicht passieren sollte und als „Verschwörungstheorie“ abgeschrieben wurde.

Kurz gesagt, wurde in dieser Studie festgestellt, dass der genetische Code des COVID-Impfstoffs von Pfizer in die verwendeten menschlichen Leberzellen umgeschrieben und dort integriert wurde. Irgendwie bringt die Spritze die Zellen dazu, ein natürliches reverses Transkriptase-Enzym namens LINE-1 zu produzieren, das diese reverse Transkription ermöglicht.

Genetische Integration kann auch durch andere Mittel erfolgen

Übrigens haben Studien auch gezeigt, dass RNA aus SARS-CoV-2 in das Genom virusinfizierter Zellen revers transkribiert werden kann, und wenn virale RNA dazu in der Lage ist, warum dann nicht auch die synthetische RNA?

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die COVID-Spritzen auch mit DNA kontaminiert sind, und auch dies könnte zu einer genomischen Integration und Veränderung führen, ohne dass eine reverse Transkription erforderlich ist. Wie von Igor Chudov erklärt:

„Normalerweise … drückt der Zellkern, in dem sich die DNA befindet, einen bestimmten DNA-Code aus, der auf den Bedingungen der Zelle basiert, und produziert natürliche, menschliche Boten-RNA. Diese Boten-RNA wandert aus dem Zellkern hinaus, wo sie in Proteine umgewandelt wird, die für den Zellaufbau benötigt werden. Auf diese Weise drücken wachsende Organismen verschiedene genetische Programme aus, um Muskelzellen oder Gehirnzellen usw. zu bilden. Dieser Prozess wird als „Transkription“ bezeichnet. Viele Jahre lang hieß es im zentralen Dogma der Molekularbiologie, dass die „umgekehrte Transkription“ – die Rückübertragung des genetischen Codes von der RNA in den heiligen Zellkern und die Neukodierung der DNA – unmöglich sei. Schließlich erkannten die Wissenschaftler, dass dies unter verschiedenen Bedingungen möglich ist … Um die reverse Transkription zu bewirken, werden Enzyme benötigt, die als ‚reverse Transkriptasen‘ bezeichnet werden. Eines davon heißt LINE-1. Offenbar veranlasst der mRNA-Impfstoff von Pfizer die Zellen, dieses LINE-1-Enzym zu produzieren … Wie ich in meiner Antwort auf einen Fragesteller erklärt habe: Der mRNA-Impfstoff von Pfizer verändert unseren genetischen Code, der bestimmt, wie unsere Organismen funktionieren, und den Sie von Ihrer Mutter und Ihrem Vater geerbt haben. Nun wurde Ihre DNA gegenüber dem, was Ihnen Ihre Eltern vererbt haben, verändert, indem ein kleines geheimnisvolles „Edit“ von Pfizer hinzugefügt wurde. Ihr Organismus agiert gemäß Ihrem DNA-Programm, und nun, nun, wurde das Programm von Pfizer gehackt und verändert. In Anbetracht der Tatsache, dass das Sars-Cov-2-„Spike-Protein“ den Krebscode aus dem Patent 9.587.003. von Moderna 2017 enthält, ist es zwingend erforderlich, die Auswirkungen dieser umgekehrten Transkription zu untersuchen und herauszufinden, ob die Geimpften nun einen unerwünschten genetischen Code in ihre DNA eingebettet haben. Von besonderem Interesse ist, ob diese mRNA-induzierte reverse Transkription die ‚Keimbahn‘ wie Ei- und Samenzellen betrifft und ob sie auch den Fötus schwangerer Mütter beeinträchtigt.“

Kann die chronische Spike-Produktion die Immuntoleranz erklären?

Wie in Chudovs Substack-Artikel vom 31. August 2023 erwähnt, in dem er die Verzweigungen der in den Proteomics Clinical Applications Papers Nr. 1 und 2 aufgestellten Hypothesen überprüft, könnte dies auch erklären, warum geimpfte Personen so anfällig für eine COVID-Reinfektion sind.

Kurz gesagt, durch die Produktion von Spike-Proteinen über Monate und vielleicht sogar Jahre hinweg beginnt der Körper, das SARS-CoV-2-Virus als Umweltreiz zu betrachten und nicht als den potenziell tödlichen Eindringling, der es ist. Dies wird als Immuntoleranz bezeichnet und entspricht der typischen Funktionsweise von Allergien.

Im Grunde genommen ignoriert Ihr Körper den Reizstoff einfach, und Sie leiden so lange unter den Symptomen, wie der Reizstoff vorhanden ist. Die Immuntoleranz kann jedoch tödlich sein, wenn Ihr Körper von sich vermehrenden Krankheitserregern angegriffen wird und keine angemessene Immunreaktion auslöst.

Ressourcen für die durch COVID-Impfungs-Geschädigten

Autopsie-Bewertungen, Schadensberichte, Beschäftigungsstatistiken, Anträge auf Erwerbsunfähigkeit, Lebensversicherungsansprüche und Statistiken zur Gesamtsterblichkeit sprechen eine eindeutige Sprache: Die COVID-Impfungen haben eine verheerende Wirkung.

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und einen Schaden erlitten haben, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden.

Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden. Ihre Gesundheit kann dennoch langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen. Außerdem spielen Sie mit jeder weiteren Dosis Russisches Roulette, also hören Sie auf, bevor Ihr Glück zu Ende ist.

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Behandlung ist die Entgiftung des Spikes. Wie Dr. Peter McCullough in einem America Out Loud-Podcast vom 26. August 2023 und dem dazugehörigen Artikel erklärt:

„Das Spike-Protein ist für die Pathogenität der SARS-CoV-2-Infektion verantwortlich und führt über immunologische und thrombotische Mechanismen zur Entwicklung von unerwünschten Ereignissen, Verletzungen, Behinderungen und Tod nach der Impfung. Das langlebige Spike-Protein wurde bei der Autopsie von Todesfällen nach der Impfung in Gehirn, Herz, Leber, Nieren, Eierstöcken, Hoden und anderen lebenswichtigen Organen gefunden. Bei durch Impfung verursachten thrombotischen Verletzungen wurde das Spike-Protein im Blutgerinnsel selbst gefunden. Daher gibt es gute Gründe, das verbliebene SARS-CoV-2-Spike-Protein als Behandlungsziel bei post-COVID-19- und Impfverletzungssyndromen in Betracht zu ziehen … Während spezifische Syndrome (kardiovaskulär, neurologisch, endokrin, thrombotisch, immunologisch) zusätzliche Therapien erfordern, schlagen wir die klinische Rationale für ein Basis-Entgiftungsregime aus oraler Nattokinase, Bromelain und Curcumin für Patienten mit postakuten Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion und COVID-19-Impfung vor. Die empirische Behandlung kann für 3-12 Monate oder länger fortgesetzt werden und sich an klinischen Parametern orientieren: Nattokinase 2000 FU (100) mg oral zweimal täglich ohne Nahrung

Bromelain 500 mg oral einmal täglich ohne Nahrung

Curcumin 500 mg oral zweimal täglich (nano, liposomal oder mit Piperin-Zusatz empfohlen)“

McCullough und zwei weitere Koautoren haben diesen Rat kürzlich im Journal of American Physicians and Surgeons veröffentlicht. Ich persönlich würde eher Lumbrokinase als Nattokinase empfehlen (oder beide abwechselnd einsetzen), da Lumbrokinase ein weitaus stärkeres fibrinolytisches Enzym ist. Mehr über den Einsatz dieser proteolytischen Enzyme erfahren Sie in „Are Enzymes a Key to COVID Endothelial Injury?„.

Weitere unterstützende Substanzen, die in McCulloughs Arbeit erwähnt werden, sind N-Acetylcystein (NAC) in einer Dosis von 400 mg bis 1.000 mg pro Tag, Ivermectin und Hydroxychloroquin (beide binden an das Spike-Protein und helfen, es zu beseitigen), Selen, Irisches Seegras, Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis), Nigella sativa (Schwarzkümmel), Löwenzahn-Extrakt (Taraxacum officinale) und Glutathion.

Einen umfassenderen Behandlungsplan finden Sie im I-RECOVER-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Es wird laufend aktualisiert, da immer mehr Daten zur Verfügung stehen. Laden Sie daher die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter. Weitere Entgiftungsmittel finden Sie in „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

