„Bevor sie diese Geschichte in Vergessenheit gerärt“: Gruppe dokumentiert Geschichten von COVID-Protokoll-Opfern

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

In einem Exklusivinterview mit The Defender beschrieb Carolyn „CC“ Blakeman, Mediendirektorin und Task-Force-Koordinatorin der FormerFedsGroup Freedom Foundation, die Aufgabe der Gruppe, die darin besteht, Menschen zu unterstützen, deren Familienmitglieder durch die COVID-19-Protokolle des Krankenhauses verletzt wurden oder gestorben sind, und in ihrem Namen rechtliche Schritte einzuleiten.

Für Carolyn „CC“ Blakeman, Mediendirektorin und Task-Force-Koordinatorin der FormerFedsGroup Freedom Foundation (FFFF), sind es Lebenserfahrungen, die sie dazu brachten, sich für das COVID-19-Krankenhausprotokoll und Impfschadenopfer einzusetzen.

„Ich habe damit angefangen, weil ich 1995 eine Tochter verloren hatte. Sie wurde getötet“, sagte Blakeman. „Als die COVID-19-Pandemie angekündigt wurde, erschreckte mich der Gedanke, noch jemanden zu verlieren, den ich liebte.“

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Blakeman: „In den Nachrichten haben sie uns alle in Angst und Schrecken versetzt“, und bezog sich dabei auf die Todesanzeigen, die Kühlwagen und die Behauptungen, wie viele Menschen an dem Virus sterben würden. „Ich war bereits ein politischer Blogger, also habe ich mich eingehend mit diesem Virus befasst und recherchiert, wie andere Länder ihre COVID-Patienten behandeln.

Blakeman zufolge fand sie bei ihren Recherchen heraus, dass andere Länder „funktionierende Frühbehandlungen einsetzten, die uns jedoch verwehrt wurden.“ Zu diesen Behandlungen gehörten Ivermectin und Hydroxychloroquin.

„Ich dachte mir: ‚Das ist ein 40 Jahre altes Medikament, das den Nobelpreis gewonnen hat. Warum lassen sie mich nicht über Ivermectin schreiben?'“, erinnert sie sich.

Als sie und ihr Mann sich im November 2020 mit COVID-19 infizierten, nahmen sie sofort Ivermectin und Hydroxychloroquin. „Wir hatten drei Stunden lang Symptome und das war’s“, sagte sie. „Ich dachte nur: ‚Mein Gott, die bringen Menschen um!'“

Mehrere enge Familienmitglieder von Blakeman erlitten nach der Verabreichung der COVID-19-Impfstoffe Schäden, darunter Herzprobleme, Neuropathie und Schwindel.

Diese Reihe von Ereignissen veranlasste Blakeman dazu, aktiv zu werden und sich der FFFF als Vollzeit-Freiwilliger anzuschließen. Die 2016 gegründete Stiftung begann, sich „strikt auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zu konzentrieren“, sagte sie.

In ihrem Interview beschrieb Blakeman die Arbeit, die die FFFF im Namen der Opfer von COVID-19-Impfstoffen und Krankenhausprotokollen leistet. Dazu gehören rechtliche Schritte, Bemühungen um einen Rückruf der COVID-19-Impfstoffe, die Unterstützung von Whistleblowern in Krankenhäusern, die Veröffentlichung der Geschichten von Opfern, die Bildung von Selbsthilfegruppen und die Organisation von Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Die Geschichten der Opfer dokumentieren, bevor sie „diese Geschichte auslöschen“

Die FFFF sagt, ihre Mission sei es, „Amerika und die westliche Welt wieder in den Zustand zu versetzen, der vor dem Ausbruch der Pandemiekrise und den damit einhergehenden verfassungswidrigen Mandaten bestand und als normal angesehen wurde.“

In diesem Zusammenhang will die Gruppe das „FDA [U.S. Food and Drug Administration] Death Protocol“ als das entlarven, was es ist, „den Menschen helfen, ihr gesetzliches Recht auf Verweigerung der schädlichen COVID-19-Impf- und Testvorschriften durchzusetzen“ und die Verwendung von „Impfpässen“ und drakonischen digitalen ID-Systemen „stoppen“.

Mehrere Mitglieder der FFFF sind ehemalige Bundesbeamte und Staatsanwälte, so die Gruppe, die erklärt: „Viele unserer ehemaligen Bundesbeamten sind ‚ehemalige‘, weil sie die Korruption unserer grundlegendsten Systeme aus erster Hand miterlebt haben und daraufhin Verweigerer aus Gewissensgründen wurden.“

Die Gruppe hat auch das COVID-19 Humanity Betrayal Memory Project (CHBMP) ins Leben gerufen, das als Versuch beschrieben wird, „die weltweit größte Online-Ressource für Informationen über die einzelnen Opfer und die konzertierten Bemühungen, Menschen eine sichere und verfügbare medizinische Behandlung zu verweigern“ zu entwickeln.

„Wir wussten, dass wir diese Geschichten von Opfern von Krankenhausprotokollen und Impfschäden dokumentieren mussten“, bevor sie „diese Geschichte schrubben“, sagte Blakeman. „Wir müssen diese Menschen dokumentieren, damit wir uns daran erinnern können, was passiert ist, damit wir sicherstellen können, dass es nie wieder passiert, und damit wir uns an sie erinnern können.“

Blakeman beschrieb, wie die Website aus Interviews mit Familienmitgliedern von Menschen entstand, die in Krankenhäusern starben oder durch den Impfstoff verletzt wurden.

„Als wir immer mehr Zeugenaussagen aufnahmen, erstellten wir eine Fallakte, die sich zu unserem COVID-19 Humanity Betrayal Memory Project entwickelte, zu dem wir über tausend Geschichten haben und das immer noch wächst“, sagte sie.

„Unser Netzwerk von Opfern ist sehr engmaschig“, so Blakeman. Der FFFF beschäftigt sieben Interviewer und hat in jedem Bundesstaat einen Vorsitzenden und einen Ko-Vorsitzenden eingesetzt. Jeder Staat hat seine eigene CHBMP-Website, auf der die Geschichten der Opfer des jeweiligen Staates veröffentlicht werden.

Klagen überstehen erste Hürden des PREP Act

Die FFFF ist derzeit an einer Reihe von Klagen, Gerichtsverfahren und Lobbyarbeit in den gesamten USA beteiligt. Nach Angaben von Blakeman arbeitet die FFFF mit etwa 20 Anwälten zusammen. Insgesamt „haben wir etwa 70 Fälle im ganzen Land eingereicht“, sagte Blakeman.

Einige dieser Klagen wurden im Namen von Opfern von Krankenhausprotokollen im Rahmen des PREP Act (Public Readiness and Emergency Preparedness Act) eingereicht. Blakeman zufolge haben drei davon die erste Stufe des PREP-Gesetzes überstanden“.

Nach dem PREP-Gesetz bleibt der Haftungsschutz für COVID-19-Impfstoffe bis mindestens Dezember 2024 bestehen.

„Sie reichen diese Klagen nicht wegen ärztlicher Kunstfehler ein“, sagte Blakeman. „Sie klagen unter dem Gesichtspunkt des konstruktiven Betrugs, weil der Treuhänder oder der Arzt keine Zustimmung des Opfers oder der Familie des Opfers zur Anwendung eines experimentellen Medikaments erhält“, so Blakeman. „Meistens sagen sie es ihnen nicht, oder sie tricksen sie aus.“

„Die meisten Fälle von ärztlichen Kunstfehlern haben eine Verjährungsfrist“, fügte sie hinzu. „In den meisten Staaten beträgt sie zwei Jahre … Betrug hat in der Regel eine viel längere Verjährungsfrist.“

Blakeman merkte an, dass das PREP-Gesetz zwar die abgedeckten Gegenmaßnahmen und das Protokoll einschließt, aber nicht unbedingt den Arzt oder den Treuhänder dafür haftet, dass er nicht die Zustimmung der Patienten zur Einnahme der Medikamente eingeholt hat. Sie erwähnte Remdesivir, eine Behandlung, von der einige behaupten, sie habe zum Tod oder zu Verletzungen von COVID-19-Patienten in Krankenhäusern geführt.

„Wenn man nicht weiß, was jemand in seinen Körper gibt, dann fällt das nicht unbedingt unter das PREP-Gesetz“, sagte Blakeman. „In unseren drei Fällen, die vor einem Richter verhandelt wurden, sagte der Richter, dass die Immunität des PREP-Gesetzes hier nicht gilt, weil der Patient und die Familie nie wussten, was sie bekamen.“

Blakeman sagte, dass Opfer auch auf der Grundlage verschiedener anderer Arten von Ansprüchen Ansprüche nach dem PREP-Gesetz geltend machen können, darunter Missbrauch älterer Menschen, medizinische Körperverletzung, Verletzung der Treuepflicht, berufliches Fehlverhalten und Fahrlässigkeit.

Blakeman sagte, diese juristische Strategie scheine bisher zu funktionieren. „Es hängt wahrscheinlich von der Gerichtsbarkeit und dem Richter ab, aber in Kalifornien und Wisconsin sind die Klagen bereits durchgedrungen“, sagte sie. „Sie haben die Anhörung zum Ablehnungsantrag überstanden und befinden sich jetzt in der Beweisaufnahme oder im Schiedsverfahren.

Zusätzlich zu den PREP-Gesetzesklagen hat der FFFF die Kampagne „We The People 50-Recall the Shots“ gestartet. „Wir gehen von Staat zu Staat zu den Generalstaatsanwälten, um den Rückruf der Impfungen zu erwirken, da uns die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse von Kevin McKernan vorliegen, wonach die Impfungen kontaminiert sind.

Der FFFF hat ein Team medizinischer Experten zusammengestellt, die auf staatlicher, lokaler oder föderaler Ebene sprechen werden, um unsere Fakten darzulegen und sie zu bitten, sie [die Impfstoffe] aufgrund der Kontamination zurückzurufen“, sagte Blakeman. „In Idaho sind wir schon ziemlich weit gekommen, und das sieht gut aus. Unser Ziel ist es, den Rückruf zu erreichen, bevor noch mehr Menschen zu Schaden kommen.

Die FFFF unternimmt auch rechtliche Schritte gegen Gilead, den Hersteller von Remdesivir. „Wir arbeiten mit einer Gruppe von Anwälten an einer Sammelklage“, sagte Blakeman und fügte hinzu, dass die Anwälte der Gruppe einen Weg gefunden haben, das PREP-Gesetz durch falsche Werbung zu umgehen, weil sie behaupteten, Remdesivir würde etwas bewirken, was es nicht tat.

„Wir versuchen, Geld dafür zu sammeln“, sagte Blakeman. „Der Fall wird Millionen von Dollar kosten. Diese vier Anwälte sind von unabhängigen kleinen Kanzleien. Das sind die Anwälte, die sich engagieren. Es sind nicht diese großen Kanzleien. Die fassen diese Fälle nicht an.“

„Diese Anwälte arbeiten seit zwei Jahren an diesem Fall, in ihrer eigenen Zeit“, sagte sie. „Sie haben eine großartige Klage. Sie ist bereit, eingereicht zu werden, aber sie können ohne eine Kriegskasse nicht gegen Gilead vorgehen.“

Blakeman glaubt, dass die FFFF in der Lage sein wird, ihre Fundraising-Strategie für Fälle gegen Pfizer und andere große Pharmaunternehmen zu nutzen.

Die FFFF organisiert auch regelmäßige Treffen von Anwälten, die als „Changemaker Attorney Meeting“ bekannt sind und zu denen Anwälte über Zoom eingeladen werden, um Strategien und Brainstorming zu entwickeln. Die Anrufe haben laut Blakeman zu Protokollklagen in acht oder neun Staaten geführt.

„Folge dem Geld“

Auf der Grundlage von Gesprächen mit Opfern des COVID-19-Krankenhausprotokolls oder deren Familienangehörigen hat CHBMP eine Liste mit 25 Gemeinsamkeiten erstellt, die viele der Opfer teilen. Laut CHBMP:

„Wir haben Hunderte von Fällen aus dem ganzen Land unter die Lupe genommen und eine Liste der häufigsten Merkmale zusammengestellt, die mit den tödlichen COVID-Krankenhausprotokollen verbunden sind. Wir haben diese Dinge immer wieder von den Opfern gehört. „Die herzzerreißenden Erfahrungen von Patienten, die aufgrund dieser COVID-bezogenen Protokolle und Richtlinien gelitten haben, dürfen nicht ignoriert werden.“

Zu den Gemeinsamkeiten gehören die Isolierung des Opfers, die Verweigerung einer informierten Zustimmung und alternativer Behandlungen, das Gaslighting, die Entfernung von Kommunikationsmitteln, die Diskriminierung von Ungeimpften, die Entmenschlichung, die Dehydrierung und das Aushungern, die Nicht-Notbeatmung, die Verweigerung der Verlegung und die strikte Einhaltung der Protokolle für die Notaufnahmegenehmigung.

Die Interviewer der Gruppe „hörten immer wieder die gleichen Dinge“, so Blakeman.

„In fast jedem einzelnen Fall betteln [die Patienten] um alternative Behandlungen. Sie betteln um Vitamin C, sie betteln um Ivermectin. Es wird ihnen verweigert, und man sagt ihnen: ‚Sie sind doch kein Pferd.'“

Sie sagte, dass nicht eine einzige Person in der FFFF-Datenbank jemals das Remdesivir-Informationsblatt gesehen hat, zu dem die Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet sind.

„Wir hatten schon Leute, die ins Krankenhaus kamen und deren Frau ihnen mit einem Edding auf den Arm schrieb: ‚Kein Remdesivir‘, und sie bekamen es trotzdem“, sagte Blakeman. „Oder sie gehen schlafen und [die Ärzte] bringen ihnen mitten in der Nacht den Remdesivir-Tropfbeutel. Sie wissen es also nicht, und ihre Angehörigen wissen es auch nicht“.

Die Menschen beschrieben, dass sie „entmenschlicht und wie Tiere behandelt werden“, sagte Blakeman. „Sie werden nicht gereinigt, sie bekommen keine Mundpflege, sie dürfen nicht auf die Toilette gehen. Sie werden nicht gefüttert, sie bekommen keine Flüssigkeit.“

„Und ein großes Problem ist, dass man diskriminiert wird, wenn man nicht geimpft ist“, sagte sie. „Das ist die erste Frage, die sie stellen.“

Eine weitere Gemeinsamkeit sind Patienten, die „entweder chemisch oder physisch fixiert, ans Bett gefesselt“ wurden, die nicht notfallmäßig beatmet wurden oder deren Anweisung, nicht wiederzubeleben, nicht von den Patienten oder ihren Familien genehmigt wurde. Einigen wurde eine Überdosis Fentanyl oder Morphin verabreicht und sie wurden körperlich misshandelt, wobei es auch zu Nasenbrüchen kam.

„Das ist kein Zufall“, sagte Blakeman. „Es ist klar, dass sie nicht an COVID-19 gestorben sind.“ Sie sagte, dass diese Praktiken das Ergebnis von COVID-19-Krankenhausprotokollen sind, die von den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention vorgeschrieben werden und Gegenstand eines Weißbuchs sind, „Follow the Money: Blood Money in U.S. Healthcare“.

Blakeman sagte, die Regierung habe den Krankenhäusern im Rahmen des CARES-Gesetzes (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) Anreize gegeben. „Die Krankenhäuser bekamen all dieses Geld im Voraus bezahlt, und wenn sie eine bestimmte Menge nicht verbrauchten, mussten sie alles zurückzahlen. Deshalb haben sie sich beeilt, die Patienten zu beatmen und all diese Verfahren durchzuführen, die oft unnötig sind.“

In dem Bericht heißt es, dass der durchschnittliche Pro-Kopf-Anreiz in den USA für einen „komplexen COVID-Patienten“ 292.566 Dollar beträgt. „Es ist definitiv das Geld, das die Krankenhäuser und dieses Protokoll antreibt“, sagte Blakeman. „Die Ärzte wurden auch von Big Pharma aufgekauft und sie werden durch große Zahlungen korrumpiert.“

„Sie bekommen Geld, wenn sie eine COVID-19 Einweisung haben, dann bekommen sie Geld, wenn sie Remdesivir verwenden, sie bekommen einen 20% Bonus auf die gesamte Krankenhausrechnung,“ fügte sie hinzu. „Wenn sie sie an ein Beatmungsgerät anschließen, erhalten sie 39.000 Dollar zusätzlich. Und wenn sie COVID-19 auf der Sterbeurkunde vermerken, erhalten sie einen weiteren Bonus“.

Blakeman sagte, die FFFF habe „Halt Hospital Homicide“ ins Leben gerufen, eine Reihe von Kundgebungen mit medizinischen Experten als Rednern und Familienangehörigen von Opfern, die „ein T-Shirt mit dem Bild ihres Angehörigen auf der Vorderseite“ tragen. Die erste Kundgebung fand im März in San Antonio, Texas, statt, die nächste Veranstaltung ist für März 2024 in Nashville, Tennessee, geplant.

Der FFFF hat auch ein Programm zur Unterstützung von Krankenhäusern gestartet. „Wenn man im Krankenhaus liegt und gerettet werden muss, kann man uns anrufen“, sagte Blakeman, „und wir werden einen Anwalt mit dem Arzt am Telefon vermitteln.

„Wir haben schon mehrere Leute rausgeholt und gerettet“, sagte Blakeman. Obwohl das Team des FFFF sie nicht gerettet hat, zitierte Blakeman das Opfer des Krankenhausprotokolls, Gail Seiler, die ein texanisches Krankenhaus nach einem sechsstündigen „Patt“ mit Ärzten und Personal verlassen konnte.

Eine weitere Initiative des FFFF ist das Amnestie- und Kronzeugenprojekt, bei dem wir Whistleblower aus Krankenhäusern ermutigen, sich zu outen“, um offenzulegen, was sie getan, gesehen oder gehört haben“, sagte Blakeman.

„Auf diese Weise werden wir diese Fälle und die öffentliche Meinung gewinnen“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Gruppe sich für Amnestie oder Kronzeugenregelung für die Informanten einsetzen kann.

Einige Opfer haben Selbstmord begangen, „weil ihr Leben zerstört wurde“

Der FFFF hat seine Kontakte zu den Opfern des Krankenhausprotokolls und der COVID-19-Impfung auch genutzt, um Selbsthilfegruppen für sie und ihre Familien zu gründen.

„All diese Freiwilligen, all diese Opfer, sie wollen helfen. Sie wollen das Gefühl haben, dass sie für etwas kämpfen, und wir brauchen die Hilfe“, sagte Blakeman. „Der FFFF begann mit einer Selbsthilfegruppe am Montagabend, die inzwischen auf sechs Abende in der Woche ausgeweitet wurde“, so Blakeman, „damit sich niemand allein fühlt.“

Über 4.400 Menschen nehmen an den Selbsthilfegruppen teil, aber laut Blakeman erhalten nicht alle von ihnen die Hilfe, die sie brauchen. „Mehr als 20 von ihnen haben sich in den letzten drei Monaten umgebracht, weil ihr Leben zerstört wurde“, sagte sie. „Sie haben ihre Arbeit verloren. Ihre Gesundheit wurde zerstört, und niemand hat ihnen geglaubt oder ihnen geholfen.“

Im Rahmen der FFFF Citizens Task Force wurden unter Beteiligung mehrerer Protokoll- und Impfstoffopfer über 20 Ausschüsse gebildet, darunter ein Gesetzgebungsausschuss, ein Medienausschuss und ein Kundgebungskomitee.

Auf bundesstaatlicher Ebene hat sich die FFFF dafür eingesetzt, das öffentliche Bewusstsein für Verletzungen und Todesfälle durch Impfstoffe und Krankenhausprotokolle zu schärfen. Dazu gehörten kürzlich Plakatkampagnen in Michigan und New Jersey sowie ein Flugzeug, das mit einem Banner über die Küste von Jersey flog, um auf die Todesfälle durch Krankenhausprotokolle und die Bemühungen der FFFF aufmerksam zu machen.

Zu den weiteren FFFF-Initiativen zur Sensibilisierung gehören eine Autoaufkleber- und Magnetkampagne, der Podcast „FormerFeds Focus“, eine Substack-Seite, Diskussionen mit Protokoll- und Impfstoffopfern sowie mit medizinischen Experten auf Twitter Spaces und eine Rumble-Videoserie. Allerdings wurde die Gruppe auf Facebook, Google und YouTube zensiert, so Blakeman.

Die Opfer „müssen in Erinnerung bleiben“

Blakeman sagte, dass es trotz der anhaltenden Bemühungen des FFFF für sie „sehr, sehr anstrengend“ gewesen sei, die Geschichten der Opfer zu sammeln. „Nach einer Weile musste ich eine kleine Pause von den Interviews einlegen, weil ich so schlimme Albträume hatte.

Aber sie sagte, diese Erfahrungen „haben mich auch angespornt, weiterzumachen, weil ich das Ausmaß der Trauer kenne, wenn einem jemand auf die falsche Art und Weise genommen wird“.

Blakeman sagte, das Endziel des FFFF sei es, ein nationales Denkmal mit den Namen aller Opfer zu errichten. „Diese Menschen müssen für das, was sie geopfert haben und wer sie waren, in Erinnerung bleiben“, sagte sie. „So viele junge Menschen.“

Blakeman ermutigte auch die Opfer oder ihre Familienangehörigen, sich zu melden und ihre Geschichte zu erzählen.

„Wir müssen das öffentliche Bewusstsein schärfen“, sagte sie und fügte hinzu:

„Schreiben Sie Ihre Geschichte auf. Gehen Sie in Selbsthilfegruppen. Sie sind nicht allein. Viele Menschen fühlen sich sehr allein. Wir glauben Ihnen hier, wir unterstützen Sie, wir helfen Ihnen, Ihre Geschichte zu erzählen, die Sie erzählen müssen, und wir helfen Ihnen, Ihren geliebten Menschen zu ehren. „Und wir werden Ihnen helfen, einen Anwalt zu finden, wenn wir können. Wir werden versuchen, Ihnen eine Art von Gerechtigkeit zu verschaffen.“

„Dies ist ein spiritueller Kampf, glaube ich“, sagte Blakeman. „Wir müssen diese Todesfälle nutzen, um andere Menschen zu inspirieren, ihre Stimme zu erheben und für das einzustehen, was für die Menschheit richtig ist.