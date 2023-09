„Europas neuer Albtraum: Der Aufstieg der südamerikanischen Drogenkartelle!“

Im Mai dieses Jahres wurden bei der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) 87.000 Anträge eingereicht. Dies stellt einen Anstieg von 24 % im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres dar.

Aber es gab auch bemerkenswert viele Südamerikaner. Über 7.000 Asylsuchende aus Venezuela kamen nach Europa, zusätzlich 2.500 aus Peru und 6.900 aus Kolumbien. Im Falle der Kolumbianer entspricht das einem Anstieg von 90 Prozent im Vergleich zu 2022. Die meisten reichten ihre Asylanträge in Spanien ein. Laut EUAA waren nahezu alle Erstantragsteller.

Kolumbien wird seit Jahrzehnten von Konflikten heimgesucht. Doch mit dem neu gewählten linken Präsidenten Gustavo Petro gibt es einen Führer, der sich intensiv für die Wiederherstellung von Frieden und Wohlstand einsetzt. Laut CIA Factbook zeichnet sich das Land durch „relativ starke und unabhängige demokratische Institutionen aus, die durch friedliche und transparente Wahlen sowie durch den Schutz der bürgerlichen Freiheiten bestätigt werden.“

Während des Guerillakriegs mit Gruppen wie der FARC flüchteten Hunderttausende Kolumbianer nach Ecuador, Venezuela und Panama. Zwischen 2002 und 2012 erhielten weitere 280.000 Kolumbianer eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in den USA. Aber warum suchen nun so viele Kolumbianer Asyl in Europa?

Der Anstieg der Asylbewerber aus Südamerika kann nicht unabhängig von der Ausweitung der Aktivitäten kolumbianischer und mexikanischer Drogenkartelle in Europa betrachtet werden. Laut einer Analyse der Brookings Institution, die von The Spectator zitiert wurde, pflegen Kolumbianer enge Beziehungen zu italienischen Mafiagruppen, insbesondere zur kalabrischen ‚Ndrangheta. Über 30.000 Menschen sind in diesen Gruppen aktiv und generieren jährlich viele Milliarden Dollar.

Die Kokainproduktion in Kolumbien, Peru und Bolivien hat im letzten Jahrzehnt zugenommen, ebenso der Import nach Europa. Ein Bericht der Global Initiative against Transnational Organized Crime aus dem Jahr 2021 besagt, dass es für südamerikanische Kartelle wirtschaftlich vorteilhafter sei, ihr Produkt nach Europa zu transportieren, da „die Preise deutlich höher und die Risiken bezüglich Abhörung, Auslieferung und Vermögensverlust geringer sind.“ Ein Kilogramm Kokain wird in Europa für 60.000 Dollar verkauft – das Doppelte des US-Preises.

Zusätzlich können Kartelle Europa als Basis nutzen, um Kokain in den Nahen Osten und nach Asien zu exportieren, zwei wachsende Märkte. Drogen werden sowohl per Luftfracht als auch in Containern durch Häfen wie Le Havre, Antwerpen und Rotterdam nach Europa gebracht.

Im Juli beschlagnahmten die französischen Behörden in einer koordinierten Aktion in Marseille und Oise 242 Kilogramm Kokain. Unter den Festgenommenen waren Franzosen und Kolumbianer, die laut Polizeiquellen „an der Einfuhr erheblicher Mengen Kokain aus Südamerika über Französisch-Guayana beteiligt waren.“

Es sind zwei weitere Entwicklungen zu erwarten: Erstens werden diese Gruppen bald mit der Produktion von Fentanyl und anderen synthetischen Opioiden beginnen, die in den USA bereits erheblichen Schaden angerichtet haben. Zweitens werden sie ihren enormen Reichtum nutzen, um Einfluss auf wichtige Personen auszuüben.

Die albanische Mafia hat inzwischen auch den britischen Kokainmarkt unter Kontrolle und kooperiert eng mit den kolumbianischen Kartellen.