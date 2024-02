Enträtseln Sie die Geheimnisse der mRNA-Impfstoffausscheidung

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die Geschichte auf einen Blick

In den letzten zwei Jahren haben wir eine beträchtliche Menge an Daten gesammelt, die darauf hindeuten, dass eine beträchtliche Anzahl von ungeimpften Personen in der Nähe von geimpften Personen auf ziemlich konsistente und wiederholbare Weise krank wird

Da die Ausscheidung von mRNA-Impfstoffen theoretisch nicht möglich sein sollte, werden diese Personen (die oft sehr leiden), wenn sie ihre Geschichte erzählen, sofort lächerlich gemacht und abgetan

Wir haben einige plausible Mechanismen (und die Beweise dafür) identifiziert, die erklären, warum diese Übertragung stattfindet. Dazu gehören die Exosomen-vermittelte Ausscheidung (höchstwahrscheinlich), die asymptomatische COVID-19-Ausscheidung und die transfizierte bakterielle Ausscheidung

In diesem Artikel werden wir einige der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Shedding untersuchen, z. B. was die Ursache dafür zu sein scheint und was der mysteriöse Geruch damit zu tun hat. Auf diese Weise kann ein Rahmen geschaffen werden, um einige der umstrittensten Fragen im Zusammenhang mit Shedding zu untersuchen

Nachdem die COVID-Impfstoffe auf den Markt kamen, stießen wir auf immer mehr Patienten, die eine überzeugende Krankengeschichte hatten, die darauf hindeutete, dass sie wiederholt durch den Umgang mit kürzlich geimpften Personen verletzt wurden.

So kursierte zum Beispiel kurz vor der Einführung des Impfstoffs eine überzeugende (aber schwer zu glaubende) Geschichte im Internet, und im Laufe des Jahres sahen wir immer mehr Patienten, die ähnliche Berichte wie in diesem Video lieferten:

Dies verwirrte uns, da die mRNA-Impfstoffe (da sie nicht lebendig sind und sich daher nicht replizieren) theoretisch nicht ausscheiden können sollten, aber im Laufe der Zeit sahen wir immer mehr Fälle von Ausscheidung, die sich symptomatisch verbesserten, sobald die Ausscheidungsexposition des Patienten behoben war. Infolgedessen haben wir die letzten drei Jahre damit verbracht, herauszufinden, was hier los ist.

Um dieses Geheimnis zu lüften, haben wir vor kurzem einen Aufruf an Einzelpersonen gerichtet, ihre eigenen Shedding-Verletzungen mitzuteilen und zu prüfen, ob diese Berichte mit unseren Beobachtungen übereinstimmen. Das Interesse an diesem Thema ist verständlicherweise groß (z. B. wurde ein Tweet darüber 555.000 Mal aufgerufen), und wir haben inzwischen Hunderte von Berichten gesammelt (die hier eingesehen werden können).

Um kurz zusammenzufassen, was wir gelernt haben (was im vorherigen Artikel viel ausführlicher behandelt wird):

Obwohl dies von der FDA vorgeschrieben ist (und auch für die anderen auf dem Markt befindlichen Gentherapieprodukte durchgeführt wurde), wurde keiner der COVID-Impfstoffe jemals auf Ausscheidung getestet.

Inzwischen wurde nachgewiesen, dass der Impfstoff in die Muttermilch und das Sperma übergeht. Es gibt auch Hinweise darauf, dass der Impfstoff im Schweiß und in der Atemluft ausgeschieden wird, was jedoch nicht bewiesen ist. Es ist weniger klar, ob der Impfstoff in den Stuhl übergeht.

Personen scheinen betroffen zu sein, wenn sie sich in der Nähe einer geimpften Person aufhalten (vor allem, wenn sie ihr sehr nahe sind), wenn sie etwas berühren, mit dem eine geimpfte Person in Kontakt gekommen ist (vor allem Bettlaken), und bei besonders empfindlichen Personen, wenn sie sich in einem Gebiet aufhalten, das zuvor dicht von Ausscheidern bevölkert war (wenn sie sich dagegen im Freien aufhalten, verringert sich – vermutlich aufgrund des Luftstroms – die Auswirkung eines Ausscheiders auf eine Person in der Nähe).

In den meisten (aber nicht allen) Fällen klingen die Auswirkungen der Ausscheidung ab, wenn die betroffene Person einfach nicht mehr mit Ausscheidern in Kontakt kommt.

Die Anfälligkeit für Shedding ist von Person zu Person sehr unterschiedlich (wobei die Mehrheit nicht davon betroffen ist). Diejenigen, die am empfindlichsten auf Shedding reagieren, sind die „sensiblen Patienten“ (die oft auch andere Erkrankungen wie Fibromyalgie, Borreliose oder chemische Überempfindlichkeiten haben), diejenigen, die bereits für das Spike-Protein „sensibilisiert“ sind (was sich dadurch zeigt, dass sie entweder eine Impfverletzung oder ein langes COVID haben), und diejenigen, die eine noch unbekannte Anfälligkeit für das Spike-Protein haben (was meiner Meinung nach darauf zurückzuführen ist, dass sie nicht in der Lage sind, wirksam Antikörper zu produzieren, die das Spike-Protein neutralisieren). Hinweis : Es gab auch einige Fälle, in denen Haustiere von der Ausscheidung betroffen waren, was darauf hindeutet, dass die Auswirkungen nicht unbedingt von einem menschlichen Rezeptor abhängig sind.

: Es gab auch einige Fälle, in denen Haustiere von der Ausscheidung betroffen waren, was darauf hindeutet, dass die Auswirkungen nicht unbedingt von einem menschlichen Rezeptor abhängig sind. Bei Einzelpersonen ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie unmittelbar nach der Impfung oder Auffrischung ausscheiden (was dazu führt, dass viele empfindliche Personen die nächste Auffrischungskampagne fürchten). Diese Tendenz zur Ausscheidung scheint mit den beobachteten Blutspiegeln des Spike-Proteins übereinzustimmen, die nach der Impfung schnell ansteigen und dann abfallen, aber nie den Nullpunkt erreichen. Die empfindlichsten Personen wiederum merken immer, wenn jemand geimpft wurde, während weniger empfindliche Personen nur bei Personen erkranken, die kürzlich geimpft wurden.

Viele Personen, die von der Ausscheidung betroffen sind, sind in der Lage, klare, reproduzierbare Muster zu erkennen, wann sie aufgrund der Ausscheidung krank werden (z. B. jedes Mal, wenn sie sonntags in die Kirche gehen, bekommen sie am Montag die gleiche Krankheit).

Manche Menschen scheiden viel mehr aus als andere (z. B. können sie häufig feststellen, wer in ihrer Kirche immer krank ist). Typischerweise schütten jüngere Menschen mehr aus als ältere Menschen. Außerdem fallen empfindlichen Personen immer wieder bestimmte Merkmale von Ausscheidern auf (z. B. ein bestimmter Geruch).

Die häufigste Auswirkung der Ausscheidung sind abnorme Menstruationsblutungen (die manchmal sehr stark sein können und häufig Frauen nach der Menopause betreffen). Weitere häufige Symptome sind Nasenbluten, spontane Blutergüsse, Tinnitus, Hautausschläge, Kopfschmerzen, Reaktivierung latenter Viren (z. B. Gürtelrose), kurzzeitiges Auftreten einer covidienähnlichen Krankheit, Nebenhöhlenprobleme und Muskelschmerzen. Bei manchen Menschen treten diese Symptome gehäuft auf, während bei anderen nur ein oder zwei davon auftreten.

Die Betroffenen bemerken in der Regel, dass sie sich mit zunehmender Dauer der Exposition gegenüber einem Shedder schlechter fühlen. Zahlreiche Leser haben festgestellt, dass sie, wenn sie ihre leichteren Symptome ignorieren (die oft innerhalb von Minuten nach einer Shedding-Exposition auftreten) und die Situation nicht verlassen, für längere Zeit schwer krank werden.

Die meisten Shedding-Verletzungen scheinen eine Folge von Kreislaufstörungen (z. B. Mikroverklumpung) zu sein. Ich persönlich glaube, dass dies auf ihre negativen Auswirkungen auf das physiologische Zeta-Potenzial (das, wenn es behandelt wird, die Verletzungen durch Spike-Proteine zu beheben scheint) und in geringerem Maße auf die Aktivierung der Gefahrenreaktion der Zellen zurückzuführen ist.

Die meisten Symptome der Impfstoffausschüttung ähneln denen anderer Spike-Protein-Verletzungen. Es gibt jedoch zwei wesentliche Unterschiede. Erstens treten spontane Blutergüsse und Nasenbluten nur beim Shedding auf (sie werden typischerweise nicht nach einem langen COVID oder einer Impfstoffverletzung beobachtet). Zweitens sind die Symptome, die bei einer Shedding-Exposition auftreten, in der Regel weniger schwerwiegend als bei den traditionellen Spike-Protein-Verletzungen (z. B. sind Herzprobleme oder Schlaganfälle seltener und weniger schwerwiegend), und wenn schwere Auswirkungen auftreten (z. B. Tod), gehen sie in der Regel auf weniger schwere Reaktionen auf Shedding zurück (aber leider war das Opfer weiterhin Sheddern ausgesetzt). Dies deutet darauf hin, dass die Ausscheidungsreaktionen durch Reaktionen auf eine geringere Dosis des Spike-Proteins verursacht werden – was mit der Tatsache übereinstimmt, dass ein geimpftes Individuum mehr Spike-Protein in sich trägt als das, was in seiner Umgebung ausgeschieden wird.

Shedding-Effekte treten in der Regel entweder sofort auf (z. B. Nasenbluten, Kopfschmerzen und Schwindel), setzen innerhalb von 6-24 Stunden ein (z. B. Menstruationsprobleme) oder zeigen sich allmählich im Laufe der Zeit. Hinweis : Nichts davon ist absolut (z. B. dauert es manchmal einen Tag, bis sich das Nasenbluten bemerkbar macht, während ich einen Fall gefunden habe, in dem jemand unmittelbar nach einer Shedding-Exposition schwere Menstruationsblutungen hatte).

: Nichts davon ist absolut (z. B. dauert es manchmal einen Tag, bis sich das Nasenbluten bemerkbar macht, während ich einen Fall gefunden habe, in dem jemand unmittelbar nach einer Shedding-Exposition schwere Menstruationsblutungen hatte). Zwei Studien haben bestätigt, dass der Shedding-Effekt real ist.

Die Mehrheit der Menschen scheint nicht von Shedding betroffen zu sein.

Die Geheimnisse des Shedding-Phänomens

Die vorangegangenen Fakten werfen verständlicherweise eine Menge unbequemer Fragen auf, auf die viele eine Antwort wünschen (deshalb haben wir so viele Antworten erhalten). Ich persönlich bin der Meinung, dass sie die Verabschiedung eines Bundesgesetzes erforderlich machen, das die Markteinführung von Gentherapien verbietet, solange ihr Shedding nicht ordnungsgemäß bewertet wurde, diese Daten nicht veröffentlicht werden und nicht nachgewiesen werden kann, dass es möglich ist, die Allgemeinheit vor dem Shedding zu schützen.

Angesichts des Ernstes dieser Situation halten wir es für entscheidend, eine möglichst genaue und ausgewogene Bewertung des COVID-Impfstoff-„Shedding“-Phänomens vorzunehmen. Aus diesem Grund haben wir einen öffentlichen Aufruf gestartet, um so viele Informationen wie möglich darüber zu erhalten, und wir haben so transparent wie möglich dargelegt, wie wir zu unseren Schlussfolgerungen gekommen sind, und alle Daten zur Verfügung gestellt, die uns geholfen haben, diese Schlussfolgerungen zu ziehen.

Da das mRNA-„Shedding“ ein so unerklärliches Phänomen ist, führen Versuche, es zu erklären oder vorherzusagen, unweigerlich dazu, dass eine große Anzahl höchst spekulativer Hypothesen aufgestellt wird. Im Gegenzug hoffte ich, dass sich in den Berichten über das Shedding konsistente Muster zeigen würden, die es ermöglichen würden, die Hypothesen einzugrenzen, die zu den beobachteten Mustern passen könnten, und die somit eher geeignet wären, viele der Fragen zu beantworten, die wiederholt zu diesem Thema aufgeworfen wurden.

Im weiteren Verlauf des Artikels, in dem wir versuchen, dieses Rätsel zu entwirren, werde ich unsere derzeitigen Ansichten darüber, was vor sich gehen könnte, und die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu diesem Thema darlegen.

Der Geruch des Impfstoffs

Eines der überraschendsten Dinge, die ich bei der Untersuchung des Problems der Ausscheidung erfahren habe, ist die Tatsache, dass viele Menschen berichtet haben, dass sie bei Personen, die scheinbar ausscheiden, einen bestimmten Geruch wahrnehmen [z. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30). Außerdem stellen viele fest, dass dieser Geruch in Bereichen auftritt, in denen sich viele geimpfte Personen aufgehalten haben (z. B. nach einer Auffrischungsimpfung, in überfüllten öffentlichen Räumen oder in Autos, die sie gefahren haben).

Insgesamt hat es den Anschein, dass eine höhere Spike-Protein-Belastung „leichter“ zu riechen ist (z. B. bei jemandem, der erst kürzlich geimpft wurde – da die Spike-Protein-Konzentration im Blut nach der Impfung ansteigt -, wenn er sich in unmittelbarer Nähe eines Ausscheiders befindet, insbesondere wenn es zu einem intimen Kontakt gekommen ist, oder wenn er sich in der Nähe von jemandem aufhält, der aus irgendeinem Grund stärker ausscheidet).

Ebenso können empfindlichere Personen (die in der Regel eher durch die Impfstoffe geschädigt werden) diesen Geruch eher wahrnehmen (d. h. sie können ihn auch dann noch riechen, wenn die Ausscheider physisch nicht mehr vorhanden sind).

Hinweis: Zahlreiche Leser berichteten, dass sie immer erkennen können, ob jemand kürzlich geimpft wurde.

Außerdem habe ich ein paar Fälle gefunden, in denen:

Sekundäre Ausscheidungen konnten gerochen werden.

Ein Sexualpartner verlor seinen charakteristischen Geruch.

Mindestens eine Person mit einer Impfstoffverletzung konnte die Ausscheidungen an sich selbst riechen. [z.B., 1, 2, 3]. Ich möchte zitieren, was eine dieser Personen mitgeteilt hat, da ich glaube, dass dies einige wichtige Hinweise zur Entschlüsselung dieses Geheimnisses liefern kann:

„Der Geruch war eines der ersten Symptome meiner Vax-Verletzung (wenn auch ein harmloses, im Vergleich zu dem, was daraus wurde). Es war, als hätte sich mein gesamter Geruch verändert. Zu der Zeit lebte ich in Florida – natürlich schwitzte ich viel. Und jedes Mal, nach der Impfung, hatte mein Achselschweiß diesen seltsamen metallischen Geruch. Ich habe mich bei meiner Freundin darüber beschwert. Ich sagte ihr immer: „Da stimmt etwas nicht. Ich kann es spüren“ … zu der Zeit hat sie es nicht wahrgenommen. Oder sie war nicht einverstanden mit der Art des Geruchs, während sie widerwillig zustimmte, dass es eine leichte Veränderung gab (sie dachte, ich würde überreagieren; außerdem ist sie nicht geimpft) … Aber dann wies mich ein Freund in einem Trainingskurs darauf hin, als ich stark schwitzte. Ich nehme jetzt seit über einem Jahr eine Reihe von Therapien. Der Geruch kommt und geht. Wenn er kommt, weiß ich, dass ich ein Aufflackern vor mir habe. Es scheint, dass die Schübe durch Ausscheidungen (sowohl virale als auch synthetische) ausgelöst werden. Ich habe den Geruch bei anderen nicht bemerkt. Nur bei mir selbst. Es gibt mir das Gefühl, nicht mehr ich selbst zu sein und entführt worden zu sein.“

Die Bezeichnungen, die ich zur Beschreibung des Geruchs gesehen habe, lauten wie folgt: „mild kränklich süß„, „verrottendes [oder sterbendes] Fleisch„, „magnetische Zwiebel“, „unangenehm“, „unverwechselbar“, „der Geruch des Todes“, „Medikamente plus Latrinen“, „muffig plus ranzig„, „totes Tier“, ein „verwesender Körper“, „Verkehrstote„, „wie Ammoniak, aber nicht so stark“, „süß„, „saurer Magen“, „ältere Menschen, deren Fleisch mit dem Alter zerfällt“, „chemischer Grippegeruch“, „nach Seetang“, „faulig“, „süßes Fleisch“, „seltsam und metallisch„, „scharf, stechend und giftig“, „schrecklich“, „einzigartiger Geruch“, „chemisch„, „Essig“, „subtil wie ein Pheromon“. „

Hinweis: Die fett gedruckten Angaben wurden von mehreren Personen gemeldet.

Wenn ich mir diese Liste von Gerüchen ansehe, fallen mir ein paar Dinge auf:

Es ist zwar recht schwierig, etwas in Worte zu fassen, was noch nie zuvor beschrieben wurde, aber die Beschreibungen stimmen ziemlich gut überein.

Eine der bekanntesten Folgen der Impfung ist der beschleunigte Alterungsprozess, der sich in dieser Liste widerzuspiegeln scheint.

Es kann sein, dass die Menschen zwei verschiedene Dinge riechen (das verwesende Fleisch und die metallische Chemikalie). Eine Theorie, die mir vorgeschlagen wurde, um den zweiten Geruch zu erklären, besagt, dass er auf Mikroorganismen in der Umgebung zurückzuführen ist, die all die Chemikalien verstoffwechselt haben, die zur (sinnlosen) Sterilisierung aller Oberflächen durch COVID-19 verwendet wurden, wie ein Leser sagte, der Geruch wurde zum ersten Mal 2020 bemerkt, nahm aber 2021 dramatisch zu.

(das verwesende Fleisch und die metallische Chemikalie). Eine Theorie, die mir vorgeschlagen wurde, um den zweiten Geruch zu erklären, besagt, dass er auf Mikroorganismen in der Umgebung zurückzuführen ist, die all die Chemikalien verstoffwechselt haben, die zur (sinnlosen) Sterilisierung aller Oberflächen durch COVID-19 verwendet wurden, wie ein Leser sagte, der Geruch wurde zum ersten Mal 2020 bemerkt, nahm aber 2021 dramatisch zu. Personen, die dies riechen können, werden wahrscheinlich ihre Anziehungskraft auf Shedder verlieren (da ansprechende Gerüche oft das Wichtigste für sexuelle Kompatibilität sind).

Anmerkung : Eine empfindliche Person, die die Ausscheidungen wahrnehmen kann, hat mitgeteilt, dass sie aus diesem Grund ihre Anziehungskraft auf geimpfte Frauen vollständig verloren hat.

: Eine empfindliche Person, die die Ausscheidungen wahrnehmen kann, hat mitgeteilt, dass sie aus diesem Grund ihre Anziehungskraft auf geimpfte Frauen vollständig verloren hat. Der eine Freund, den ich habe, der dies riechen kann (und ein sehr aufmerksamer Kollege), berichtet, dass es so aussieht, als würde es durch die Poren ausgestoßen werden. Dies deckt sich mit den Beobachtungen einiger Personen (z. B. dem oben zitierten) und den Hinweisen darauf, dass die Ausscheidung über den Schweiß erfolgt, da dieser die Bettwäsche kontaminiert.

Da Menschen dieselbe Umweltqualität oft mit unterschiedlichen Sinnen wahrnehmen (je nachdem, wie ihre primäre sensorische Orientierung ist), war ich auch neugierig auf andere Arten der Beschreibung der „Qualität“, die die Shedder hatten.

Da der Geruchssinn eng mit dem Geschmackssinn verbunden ist, erwartete ich, dass diese Berichte den Gerüchen ähneln würden. Die drei Berichte, die ich erhielt [1, 2, 3] tat genau das und beschrieb es als: „man kann die Impfungen schmecken … es ist metallisch und unangenehm“, „ich kann ein metallisches Gefühl schmecken“, „ein trockenes, saures Gefühl auf der Zunge“.

Etliche Personen berichteten auch über Empfindungen von geimpften Personen [z. B., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] und beschrieb sie wie folgt:

„‚… giftig“, „kürzlich geimpfte Menschen haben einen Schleim auf der Haut“, „es war ein Gefühl des Abstoßens, das mich dazu brachte, so schnell wie möglich wegzugehen“, „das bioelektrische Feld um die Person herum verschwindet“, „ihre Energie verändert sich zu einem Gefühl von rostfreiem Spülschwamm, der sich metallisch und zerklüftet anfühlt (was dieser Leser für neurologische Schäden hielt)“, „Krankheit und erregbare Energie“, ein schwerer Luftdruck und räumlicher Nebel, der auf meinem Gehirn lastet (der, wenn er nicht aufgelöst wird, bei diesem Leser Schwindelgefühle hervorruft)“, „die Nase kribbelt“, „meine halbe Zunge war am nächsten Tag taub“, „ihr Energiefeld hat eine körperliche Empfindung von ‚metallisch‘, von physischer Abstoßung, oder ein Grauen, schwarzen Glibber und sogar eine Dumpfheit des Geistes, die ich sehen konnte. ‚“

Anmerkung: Der letzte Kommentator merkte auch an, dass er nachweisen konnte, dass er genau vorhersagen konnte, wer geimpft war, und dass er feststellte, dass von geimpften Personen zubereitete Lebensmittel anders schmeckten.

Wie Sie vielleicht bemerken, stimmt dies in gewisser Weise mit den zuvor beschriebenen Gerüchen und Geschmäckern überein. Ein sensibler Arzt, den ich kenne, der den Geruch riecht (und mehr darüber zu wissen scheint als jeder andere, den ich kenne), hat mir Folgendes mitgeteilt:

Zuvor hatten sie Empfindlichkeiten gegenüber Umwelteinflüssen, die sie durch Arbeit beseitigen konnten.

Bis diese Empfindlichkeiten behoben waren, rochen sie zu Hause chemische Rückstände, die sie dann abwaschen mussten.

Im Dezember 2020 (gleich nach Beginn der Einführung) bemerkten sie einen neuen Geruch, den sie vorher nicht kannten und der an ihnen haften blieb, wenn sie nach Hause kamen, und den sie abwaschen mussten (z. B. mit einer Dusche), um sich zu Hause wohl zu fühlen (vorher mussten sie dies auch bei alltäglichen Chemikalienexpositionen tun, obwohl sie empfindlich waren).

Es dauerte nicht lange, bis dieser Geruch auch an öffentlichen Orten (z. B. in einem Geschäft) auftrat, aber im Krankenhaus war er bei weitem am stärksten. Da dieser Geruch während des ersten Jahres der Pandemie nicht aufgetreten war, nahm man an, dass er mit dem Impfstoff zusammenhing. Heute geht man davon aus, dass der Geruch mit dem Spike-Protein und einem anderen Bestandteil des Impfstoffs zusammenhängt.

Der Geruch wird jedes Mal stärker, wenn eine neue Serie von Auffrischungsimpfungen eingeführt wird (was bei den meisten Mitarbeitern des Krankenhauses wahrscheinlich der Fall ist).

Dieser Geruch war in Südeuropa viel schwächer, was darauf hindeutet, dass entweder die Impfstoffe dort anders sind oder dass der Gesundheitszustand des Durchschnittsamerikaners eine andere Ausscheidung verursacht.

Wenn der Ausscheidungsgeruch besonders stark ist, treten in der Nähe dieser Personen vorübergehend Symptome auf (z. B. Schmerzen in einem Körperteil). Dies ist zum Beispiel nach der letzten Auffrischungsimpfung geschehen.

Bei vielen Geimpften tritt dieser Geruch nicht auf, was darauf schließen lässt, dass viele (wie im vorigen Artikel beschrieben) Placebos erhalten haben. Zum Leidwesen meines Kollegen ist der Geruch bei Krankenhauspatienten viel stärker ausgeprägt (was darauf hindeutet, dass diejenigen, die die stärkeren Impfstoffe erhalten haben, auch häufiger verletzt und daher ins Krankenhaus eingeliefert wurden). Je mehr „echte“ Dosen jemand erhalten hat, desto schwieriger ist es für meinen Kollegen, in seiner Nähe zu sein. Anmerkung : Gegenwärtig schätzt mein Kollege, dass etwa 50 % der Bevölkerung wirklich geimpft sind, aber in bestimmten Fällen (z. B. in Kliniken für ältere Menschen, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie wiederholt geimpft wurden, steigt diese Zahl auf 80 %). Leider sind die Menschen mit den ungewöhnlichsten oder schwersten Krankheiten bei Muskeltests (oder dem Geruch) immer als „wirklich“ geimpft zu erkennen. Das Thema der „heißen Partien“ ist seit langem umstritten.

: Gegenwärtig schätzt mein Kollege, dass etwa 50 % der Bevölkerung wirklich geimpft sind, aber in bestimmten Fällen (z. B. in Kliniken für ältere Menschen, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie wiederholt geimpft wurden, steigt diese Zahl auf 80 %). Leider sind die Menschen mit den ungewöhnlichsten oder schwersten Krankheiten bei Muskeltests (oder dem Geruch) immer als „wirklich“ geimpft zu erkennen. Das Thema der „heißen Partien“ ist seit langem umstritten. Die Schimmelpilz-Biotoxin-Gemeinschaft hat auch ein neues Toxin (und einen neuen Geruch) festgestellt, vor dem sie sich in Acht nehmen muss, das im Jahr 2020 in die Umwelt gelangte und sich 2021, nachdem die Impfstoffe auf den Markt kamen, verschlimmerte. Ebenso hatte mein Kollege Patienten, die glaubten, sie hätten eine Schimmelpilzexposition gehabt (was für Patienten mit chronischen Schimmelpilzproblemen oft sehr belastend ist), aber bei der Untersuchung stellte mein Kollege fest, dass es sich tatsächlich um Impfstoffausscheidungen handelte, die ihre Umgebung kontaminiert hatten.

Wie die bereits erwähnten Reinigungskräfte bemerkt mein Kollege einen deutlichen Unterschied zwischen Umgebungen, in denen sich geimpfte Personen aufhalten, und solchen, in denen dies nicht der Fall ist.

Was auch immer diesen Geruch verursacht, sickert allmählich in die Umgebung ein (z. B. fand ein Kollege durch Muskeltests kürzlich dasselbe Toxin in Meerwasserschaum aus dem Meer, auf den ein Patient reagierte).

Nicht jede geimpfte Person hat einen offensichtlichen Ausscheidungsgeruch, aber bei fast allen ist er nachweisbar, sobald die Luft in ihrer Nähe eingeatmet wird. Anmerkung : Meiner Meinung nach könnte dies dadurch erklärt werden, dass nur einige Personen Impfstoffe mit positiv geladenen Lipid-Nanopartikeln erhalten haben, die sich daher in der Lunge konzentrieren.

: Meiner Meinung nach könnte dies dadurch erklärt werden, dass nur einige Personen Impfstoffe mit positiv geladenen Lipid-Nanopartikeln erhalten haben, die sich daher in der Lunge konzentrieren. Mein Kollege glaubt, dass das, was diesen Geruch verursacht, sich ähnlich wie ein Pheromon verhält. Ebenso hat Ryan Cole mitgeteilt, dass er glaubt, dass der pheromonale Prozess ein wahrscheinlicher Mechanismus ist, um vieles von dem zu erklären, was beim Shedding beobachtet wird, da die weibliche Menstruation sehr empfindlich auf Pheromone reagiert (dieser Leser und diese Leserin bringen das Shedding ebenfalls mit Pheromonen in Verbindung). Anmerkung: Mein Kollege (und sein Mentor) haben auch festgestellt, dass es schwieriger ist, wirklich geimpfte Personen zu behandeln oder zu beurteilen, da sie von einem Dunst umgeben sind, der die Durchführung von Muskeltests erschwert, und ihre bloße Anwesenheit in der Praxis die Behandlung anderer Patienten, die ebenfalls dort sind, beeinträchtigen kann. Anfangs waren sie deshalb gezwungen, keine geimpften Patienten zu behandeln, aber mit der Zeit fanden sie eine Lösung für dieses Problem. Gegenwärtig sind dieser Kollege und sein Mentor (der eine gute Erfolgsbilanz in der Arbeit mit komplexen Krankheiten hat) der Ansicht, dass der primäre Mechanismus der Toxizität der Ausscheidungen eher energetischer als physischer Natur ist (was zum Beispiel die Erfahrungen dieses Lesers erklären könnte).

Ich vermute, dass dieser Geruch in den kommenden Jahren noch viel deutlicher herausgearbeitet werden wird. Außerdem bin ich mir fast sicher, dass es möglich sein wird, Hunde auf diesen Geruch zu trainieren (vorausgesetzt, es handelt sich um einen physischen Geruch und nicht um einen „energetischen“ Geruch). Betrachten Sie zum Beispiel (um die UCLA zu zitieren), was sie mit COVID-19 tun konnten:

„Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, wurden die diagnostischen Fähigkeiten von Hunden auf die Probe gestellt. Professionelle Ausbilder behaupteten, dass Hunde mit hoher Erfolgsquote COVID-19-Infektionen erschnüffeln könnten, und ein paar kleine Studien bestätigten dies. In einer Studie erschnüffelten speziell ausgebildete Hunde COVID-19 mit 97 %iger Genauigkeit aus Schweißproben von 335 Personen. Dabei wurde eine Infektion bei 31 Personen festgestellt, die keine Symptome zeigten. Als die Tests von isoliertem biologischem Material in einem Labor auf echte Menschen in einer realen Umgebung übergingen, nahm die Genauigkeit etwas ab. Was den weit verbreiteten Einsatz von speziell ausgebildeten Hunden zur Diagnose von COVID-19 betrifft, sind weitere Studien erforderlich. Forscher und Kliniker sind sich jedoch einig, dass dies ein vielversprechender Weg ist. Die Hunde erkennen die Infektion bis zu 48 Stunden früher als ein PCR-Test. Und während ein Schnelltest einen Abstrich, chemische Reagenzien und etwa 10 Minuten Zeit benötigt, um Ergebnisse zu liefern, reagiert der Hund sofort. Es besteht auch Interesse daran, den Geruchssinn von Hunden zu nutzen, um mehr über die lange COVID-Zeit zu erfahren.“

Mechanismen der Ablösung

Hinweis: Ich habe vor kurzem einen Artikel mit dem Titel „How Do We Navigate Uncertainty In These Perilous Times?“ geschrieben, der in erster Linie dazu dient, diesen Abschnitt in einen kritischen Kontext zu stellen.

Wie ich oben (und ausführlicher in der ersten Hälfte dieser Serie) dargelegt habe, besteht das Hauptproblem, das ich mit diesem Thema hatte, darin, dass mRNA-Impfstoffe theoretisch nicht in der Lage sein sollten, abzuscheiden, aber aus irgendeinem Grund tun sie es doch.

Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich einige potenziell brauchbare Erklärungen dafür gefunden, warum dies geschieht. Diejenigen, die meiner Meinung nach genügend Beweise haben, um sie zu untermauern, sind die folgenden:

Variable Empfindlichkeit

Aus allen bisher eingegangenen Fallberichten geht hervor, dass die Empfindlichkeit gegenüber dem Spike-Protein (oder einem noch unbekannten Impfstoffbestandteil) um Größenordnungen variiert (wie in der ersten Hälfte dieser Serie näher erläutert).

Dies erklärt zwar nicht, wie der Impfstoff „ausgeschieden“ werden kann, aber es erklärt, warum manche Menschen relativ unempfindlich gegenüber hohen Konzentrationen sind (z. B. die asymptomatischen Ausscheider), während andere durch die winzige Menge des Ausscheidungsstoffs, die den Körper verlässt und aus der Umwelt aufgenommen werden kann, sehr krank werden.

Dies wiederum steht im Einklang mit der Hypothese, dass die Toxizität des Spike-Proteins zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass es ein Allergen ist (manche Menschen reagieren außerordentlich empfindlich auf ein Allergen) und dass es ein Mittel ist, das das physiologische Zeta-Potenzial zusammenbrechen lässt (da jeder Mensch einen unterschiedlichen kritischen Schwellenwert hat, unterhalb dessen ein beeinträchtigtes Zeta-Potenzial die Mikroverklumpung im gesamten Körper auslöst).

Exosomen-vermitteltes Shedding

Obwohl sie nicht perfekt ist, ist die Exosomenausscheidung die Hypothese, die am besten zu den vorhandenen Daten über die Ausscheidung passt. Diese Hypothese besagt, dass sich der Impfstoff in der Lunge anreichert (aufgrund seiner zuvor beschriebenen Affinität zu den Lungenarterien, wenn der Impfstoff nicht korrekt hergestellt wurde), was dazu führt, dass einige (aber nicht alle geimpften) Personen eine erhebliche Menge an Spike-Protein enthaltenden Exosomen ausatmen, die dann die Menschen in ihrer Umgebung beeinflussen.

Diese Art der „Shedding-Übertragung“ ermöglicht im Wesentlichen einen relativ geringen Unterschied in der Gesamtkonzentration des Spike-Proteins zwischen dem Shedder und der vom Shedder betroffenen Person.

Anmerkung: Bevor ich erfuhr, warum der Herstellungsprozess des Impfstoffs dazu führen kann, dass sich der Impfstoff in der Lunge anreichert, vermutete ich, dass irgendetwas die Konzentration des Impfstoffs in den Arterien, die vom Herzen zur Lunge führen, verursacht, weil mir Kliniker immer wieder berichteten, dass dies eine der Hauptverletzungsstellen bei ihren impfgeschädigten Patienten zu sein schien.

Ebenso vermute ich jetzt, dass die „stärksten“ Ausscheider diejenigen waren, die Lipid-Nanopartikel erhielten, die so hergestellt wurden, dass sie sich in der Lunge konzentrierten.

Bei Exosomen handelt es sich um kleine Vesikel (die die Lipid-Nanopartikel nachahmen sollten), die von den Zellen kontinuierlich freigesetzt und aufgenommen werden und somit ein wichtiges Kommunikationsnetz bilden, auf das der gesamte Körper angewiesen ist (z. B. haben Mütter Exosomen in ihrer Muttermilch, die durch den Verdauungstrakt gelangen und [Mikro-]RNA an ihre sich entwickelnden Babys abgeben, die eine entscheidende epigenetische Rolle bei der Steuerung ihrer gesunden Entwicklung spielt).

Ebenso wie die mRNA eine relativ neue und unerforschte Technologie ist, steckt die Wissenschaft der Exosomen noch in den Kinderschuhen. Dennoch verwenden viele Kliniker aktiv „gesunde“ Exosomen in der Praxis (z. B. aus Stammzellen oder Fruchtwasser) und erzielen bemerkenswerte Verbesserungen bei einer Vielzahl von degenerativen Erkrankungen.

Während der COVID haben wir festgestellt, dass das Virus das Exosomensystem zu vergiften scheint und dass die Injektion gesunder Exosomen in den Blutkreislauf bei diesen Patienten oft zu bemerkenswerten Ergebnissen führt (ebenso wie bei langen COVID- und in geringerem Maße bei Impfstoffverletzungen).

Im Falle des Impfstoffs macht dies sehr viel Sinn, da der Impfstoff die Zellen zur Massenproduktion von Spike-Proteinen veranlasst (die an die Zelloberfläche geschleudert werden, wo sie sich in toxische Exosomen abspalten können, die den Körper durchwandern).

Es hat sich gezeigt, dass dies nach der Impfung tatsächlich geschieht (und ich vermute, dass dies aufgrund des Impfstoffdesigns viel häufiger der Fall ist als bei COVID – was der Grund dafür sein könnte, warum sich die „Impfstoff“-Ausscheidung von der COVID-19-Ausscheidung unterscheidet).

Hinweis: Die Negativkontrollen in diesem Experiment hatten Spike-Protein auf ihren Exosomen.

Aufgrund all der von Exosomen ausgehenden Signalwirkungen (sehr kleine Dosen gesunder Exosomen können bei Patienten tief greifende Verbesserungen bewirken, die nur schwer zu glauben sind, wenn man sie nicht aus erster Hand sieht), scheint es wiederum plausibel, dass das Einatmen toxischer Exosomen tief greifende Auswirkungen auf diejenigen haben könnte, die empfindlich auf Shedding reagieren.

Darüber hinaus deuten viele der Fallgeschichten von Impfschäden, die ich gesehen habe, darauf hin, dass die Exposition über die Atemwege erfolgt sein muss (z. B. das schnelle Nasenbluten), was diese Hypothese weiter unterstützt. Umgekehrt habe ich gesehen, dass Patienten mit Spike-Protein-Verletzungen hervorragend auf vernebelte amniotische Exosomen in der Lunge und in der Nase reagierten, was wiederum darauf hindeutet, dass toxische Exosomen auch dort aktiv sein könnten. Gegenwärtig hat sich Folgendes gezeigt:

Schließlich können Exosomen auch durch Hautkontakt absorbiert werden (nachdem sie von einem Shedder ausgeschwitzt wurden), aber es ist schwieriger zu wissen, ob dies tatsächlich geschieht, da die vorhandenen Daten, die ich gesehen habe, darauf hindeuten, dass es für (generische) Exosomen oft schwierig ist, die Haut zu durchdringen.

Da es viele Fälle gibt, die darauf hindeuten, dass eine Übertragung von Haut zu Haut stattfindet, bedeutet dies entweder, dass etwas anderes am Werk ist oder dass mit Spikes beschichtete Exosomen tatsächlich die Haut durchdringen können (z. B. weil die Haut zu bestimmten Zeiten poröser wird oder weil der Gehalt an Spike-Protein die Fähigkeit eines Exosoms, die Haut zu durchdringen, erhöht).

Kurz gesagt, ich halte die Theorie hinter den mRNA-Impfstoffen (die Zellen dazu zu bringen, Exosome auf ihrer Oberfläche zu produzieren, die dann vom Immunsystem erkannt werden) für eine schreckliche Idee, da sie nicht nur dazu führt, dass der Körper diese potenziell lebenswichtigen Zellen angreift (z. B. kann man gut argumentieren, dass dies mit dem Herzen geschieht), sondern auch, dass sie das Exosomensystem vergiftet.

Dies verdeutlicht erneut, warum es eine schreckliche Entscheidung war, die bestehenden Regulierungsgrundsätze aufzugeben und zuzulassen, dass eine völlig neue Technologie mit einer Vielzahl von Unbekannten einer großen Zahl von Menschen verabreicht wird. Während die Regulierungsbehörden vielleicht hoffen wollten, dass diese Unbekannten im Laufe der Zeit alle „in Ordnung“ sein würden, entdecken wir einen Grund nach dem anderen, warum sie tatsächlich ein großes Problem darstellen.

Hinweis: Die klinische Verwendung von Exosomen und die Gründe für ihre Verwendung werden hier ausführlicher erörtert.

Das SARS-CoV-2-Virus

Ich glaube, dass ein Teil der Ausscheidungen, die man dem Impfstoff zuschreibt, in Wirklichkeit auf das Virus selbst zurückzuführen ist. Dafür gibt es mehrere Gründe, und es ist wahrscheinlich, dass einer oder mehrere der folgenden Gründe dafür verantwortlich sind:

Das SARS-CoV-2-Virus ist jetzt in unserer Umgebung allgegenwärtig, und da die Shedding-Symptome anderen Spike-Protein-Verletzungen ähneln, ist es wahrscheinlich, dass einige der Fälle, die als „Shedding“ bezeichnet werden, in Wirklichkeit nur eine Exposition gegenüber dem SARS-CoV-2-Virus sind. Ich muss jedoch anmerken, dass ich nicht glaube, dass dies die Ursache für viele der Geschichten ist, auf die ich gestoßen bin. Der COVID-Impfstoff verändert die Immunreaktion einer geimpften Person von einer, die die Infektion beseitigt, zu einer, die die Symptome einer bestehenden Infektion reduziert. Dies wiederum kann dazu führen, dass geimpfte Personen zu chronischen „stillen“ Trägern von COVID-19 werden und das Virus unbemerkt in ihre Umgebung ausscheiden.

Dieser Effekt wird üblicherweise bei Impfstoffen beobachtet, die sich gegen ein Toxin richten, das ein Infektionserreger produziert, und nicht gegen den Organismus selbst (z. B. verhindert der Keuchhustenimpfstoff, dass sein Toxin Keuchhusten verursacht, was dazu führen kann, dass geimpfte Personen zu chronischen Keuchhustenträgern werden und das Virus unbemerkt in ihre Umgebung ausscheiden – was durch Keuchhustenausbrüche in geimpften Einrichtungen belegt wird).

Im Falle der COVID-19-Impfung hat man herausgefunden, dass die wiederholte Exposition gegenüber dem (hochallergenen) Spike-Protein den Körper dazu veranlasst, auf die Produktion von IgG4-Antikörpern umzuschalten, d. h. von Antikörpern, die die Immunreaktion auf ein Allergen verringern – etwas, das z. B. bei Pollen, denen man ständig ausgesetzt ist, hilfreich ist, aber nicht bei einem schädlichen Erreger, der sich im Körper vermehrt.

Anmerkung: Ich vermute, dass viele der geimpften Personen vor allem dann symptomatisch werden, wenn sie neuen Varianten ausgesetzt sind, auf die sie noch keine IgG4-Reaktion haben.

Eine wiederholte Impfung wiederum scheint die Symptome einer COVID-19-Infektion zu verringern, da die (oft gefährliche) allergische Reaktion auf das Spike-Protein entfällt, verlängert aber auch die Dauer der Infektion und kann dazu führen, dass man zu einem stillen Träger der Infektion wird.

Dies verdeutlicht einmal mehr, warum es unklug war, eine schlecht verstandene Technologie in die Welt zu setzen, und dass man bei einer gründlicheren Risikoanalyse erkannt hätte, dass es unklug ist, die infektiöse Komponente von SARS-CoV-2 dauerhaft im Körper zu produzieren.

Anmerkung: Als weiteren Beweis für diesen Punkt konnte Novavax zeigen, dass ihr Impfstoff (der drei Injektionen des Antigens zusammen mit einem Adjuvans vorsieht, anstatt den Körper zu zwingen, das Spike-Protein kontinuierlich zu produzieren) nicht die IgG4-Reaktion auslöst, die bei den mRNA-Impfstoffen beobachtet wurde. Die Impfung von Personen, die derzeit mit COVID-19 infiziert sind, führt dazu, dass die bestehende Infektion außer Kontrolle gerät, was wiederum dazu führt, dass die infizierte Person plötzlich große Mengen des Erregers in die Umwelt überträgt. Einige der Dinge, die mich zu diesem Verdacht veranlasst haben, sind:

Mir persönlich sind zahlreiche Fälle bekannt (die ich protokolliert habe), in denen jemand eine COVID-19-Impfung erhielt, kurz darauf an einer schweren COVID-19-Infektion erkrankte und dann im Krankenhaus starb. Ebenso haben Analysen von VAERS-Meldungen ergeben, dass nach 1-2 Wochen die häufigste Todesursache nach einer Impfung eine COVID-19-Infektion war. Anmerkung: Ich könnte mir vorstellen, dass dies entweder auf die immunsuppressiven Wirkungen des Impfstoffs zurückzuführen ist (z. B. wenn das Immunsystem überreizt wird, um auf das Spike-Protein und nicht auf den vorhandenen Virusstamm zu reagieren, oder wenn der Impfstoff nachweislich die Stammzellen des Knochenmarks zerstört, die die Zellen des Immunsystems oder den IgG4-Klassenschalter produzieren) oder auf die Auslösung einer schweren Entzündungsreaktion (da ein Großteil der Schäden einer COVID-19-Infektion auf die immunologische Reaktion darauf zurückzuführen ist). Ich habe einige Berichte gesehen (z. B. in einer Umfrage, um deren Durchsicht mich Steve Kirsch gebeten hat) über Personen, die eine leichte (durch PCR bestätigte) anhaltende COVID-Infektion hatten, dann einen COVID-Impfstoff erhielten und sofort zusammenbrachen (z. B. ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten). Diese Beispiele deuten erneut darauf hin, dass die immunsuppressive Wirkung des Impfstoffs die Fähigkeit des Immunsystems, auf eine bestehende Infektion angemessen zu reagieren, zerstören kann. Hinweis: Dies wurde auch bei der HPV-Impfung beobachtet (wenn man zum Zeitpunkt der Impfung den HPV-Stamm hat, der bekanntermaßen Krebs verursacht, hat sich in den HPV-Studien gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, tatsächlich steigt). Da der HPV-Impfstoff und die COVID-19-Impfstoffe die immunologisch aufwühlendsten Impfstoffe auf dem Markt sind (z. B. haben sie eine sehr hohe Rate an Autoimmunerkrankungen), vermute ich, dass sie die Reaktion auf eine bereits bestehende Infektion mit der Krankheit, vor der sie „schützen“, viel eher verschlimmern. Ich kenne einen Einsiedler, der nachweislich die letzten zwei Jahre in seinem Haus verbracht hat, außer um seine Eltern einmal in der Woche zu besuchen. Während der Pandemie hatte er nie ein Problem mit COVID, aber nachdem seine Eltern geimpft worden waren, entwickelte er sofort eine schwere COVID-Infektion. Ebenso habe ich zahlreiche Berichte über Menschen gelesen, die entweder an COVID oder an einer COVID-ähnlichen Krankheit erkrankten, nachdem sie in der Nähe einer geimpften Person waren. Dies war zum Beispiel die Geschichte eines Lesers, der sich angesteckt hat:

„Im Dezember 2021 nahmen wir an einer Familienhochzeit in einem anderen Bundesstaat teil. Wir fuhren mit unserem Wohnmobil dorthin und hielten nicht oft in Restaurants an. Mein Mann und ich waren eine der wenigen auf dieser Hochzeit, die nicht geimpft waren, was der Rest der Familie missbilligte, also war ich vorsichtig. Wir machten zwei Tage vor der Hochzeit und erneut am Tag unserer Ankunft einen Covid-Test zu Hause. Negativ. Auf der Hochzeit tanzte ich mit meinem Neffen, einem Polizeibeamten, der vor kurzem geboxt worden war. Er fühlte sich nicht gut – und zwei Tage später wurde er positiv getestet. Drei Tage später, als ich mich schlapp und unwohl fühlte, wurde ich positiv getestet, und zwei Tage später wurde mein Mann positiv getestet. Ich bin sicher, dass mein Neffe sich angesteckt hat. Die einzigen Menschen auf der Hochzeit, die krank wurden, waren Verwandte oder Freunde meines Neffen.„

Ein anderer Leser erzählte diese Geschichte:

„Mein Mann und ich hatten die gleiche Friseurin. Sie sagte, dass sie gerade im Februar 2023 (nach den ersten 2 Spritzen) geboostet worden war. In dieser Woche ließen wir uns beide von ihr die Haare machen. Wir sind beide ungeimpft und hatten noch nie Covid gehabt. In dieser Woche erkrankten wir beide an COVID.“

Anmerkung: Wenn man den ersten Punkt berücksichtigt, könnte der Impfstoff auch eine chronische COVID-Infektion verursachen, die die Geimpften dazu veranlasst, ständig mit Spike-Protein beschichtete Exosomen auszustoßen, und diese sind es, die das Problem für die Menschen in ihrer Umgebung verursachen.

Bakterielle DNA-Plasmid-Kontamination

Es ist inzwischen erwiesen, dass die Impfstoffe mit DNA-Plasmiden kontaminiert sind, die während des (unsachgemäßen) Herstellungsprozesses nicht entfernt wurden.

Ich halte es für durchaus möglich, dass diese Plasmide ihrerseits in das Genom oder das Mikrobiom des Empfängers integriert werden. Angenommen, sie integrieren sich tatsächlich in das Mikrobiom, dann werden die transfizierten Bakterien das Spike-Protein-Plasmid reproduzieren und können somit andere Bakterien im Mikrobiom transfizieren (die wiederum das Spike-Protein produzieren können).

Da wir unser Mikrobiom ständig (auch über die Luft) an unsere Mitmenschen weitergeben, bieten die mit Spikes transfizierten Bakterien eine Möglichkeit, dass der Impfstoff einen replikationsfähigen Organismus an unsere Mitmenschen weitergibt – etwas, das mit der mRNA-Technologie auf den ersten Blick unmöglich erscheint (und daher häufig als Argument gegen die Möglichkeit der Ausscheidung angeführt wird). Derzeit gibt es die folgenden Daten, die diese Hypothese unterstützen:

Inzwischen ist bekannt, dass die gefährlichsten Impfstoffchargen auch höhere Mengen an Plasmidkontaminanten aufwiesen. Ein (auf der Terrain-Theorie basierendes) Medizinsystem geht davon aus, dass die Umwandlung des Mikrobioms in einen pathologischen Zustand die Ursache vieler Krankheiten ist.

Dieses System wiederum „behandelt“ eine Vielzahl von Krankheiten, indem es Plasmide zur Verfügung stellt, die aus gesunden Zuständen der im Körper vorkommenden Organismen extrahiert wurden, in der Annahme, dass die ungesunden Organismen diese Plasmide aufnehmen, sich in gesunde Organismen verwandeln, die mit dem Körper leben, und dann mehr „gesunde“ Plasmide produzieren.

Im Wesentlichen ist dieser Ansatz zur Wiederherstellung der Gesundheit genau das Gegenteil von dem, was die (Spike-Protein-Plasmid enthaltenden) COVID-Impfstoffe bewirken. Ich befolge zwar nicht die recht komplexen Protokolle, die die Anhänger dieser Medizinschule von ihren Patienten verlangen, aber ich habe festgestellt, dass einige ihrer Mittel bei bestimmten Krankheiten, die sonst nur schwer zu behandeln sind, äußerst hilfreich sind.

Bei Spike-Protein-Verletzungen haben wir festgestellt, dass ein Mittel, von dem dieses System glaubt, dass es den Mikroorganismus „behandelt“, der die Blutgerinnung verursacht, sowohl bei Impfstoffverletzungen als auch bei Langstrecken-COVID sehr hilfreich ist. Dies wiederum lässt uns vermuten, dass etwas an dem Spike-Protein das Mikrobiom pathologisch verändert, bis es mit einem gesunden Plasmid rückgängig gemacht wird.

Anmerkung: Viel mehr über diese Schule der Medizin wurde hier geschrieben.

In einer Studie aus dem Jahr 2022 konnte nachgewiesen werden, dass das SARS-CoV-2-Virus das Darmmikrobiom infiziert, seine Bestandteile in diesen Bakterien reproduziert und das Darmmikrobiom verändert (weil die von ihm infizierten Bakterien absterben).

Da Bakteriophagen in der Regel spezialisierte Proteine benötigen, um Bakterien zu infizieren, war die Tatsache, dass SARS-CoV-2 als Bakteriophage fungierte, ein ziemliches Rätsel, was die Autoren der Studie dazu veranlasste, einige Vermutungen darüber anzustellen, warum dies geschah, für die es verständlicherweise keine Beweise gab.

Dr. Sabine Hazan, Gastroenterologin und weltweite Expertin für das Mikrobiom, entdeckte ebenfalls, dass:

SARS-CoV-2 konnte im Stuhl von Personen mit einer COVID-19-Infektion nachgewiesen werden.

dass eine SARS-CoV-2-Infektion das Darmmikrobiom pathologisch verändert.

dass der Schweregrad einer COVID-19-Infektion mit dem Ausmaß der pathologischen Veränderung des Darmmikrobioms korreliert, obwohl unklar war, ob die Veränderungen im Darmmikrobiom der Infektion vorausgingen (und somit eine Prädisposition für eine schwere Infektion darstellten) oder ob sie eine Folge der Infektion selbst waren.

Hinweis: Diese Studie und dieser Fallbericht deuten darauf hin, dass die Wiederherstellung des Darmmikrobioms die Dauer des Krankenhausaufenthalts mit COVID-19 verkürzt und die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich verbessert. Dr. Hazan hat auch die Hypothese aufgestellt, dass ein Teil des Nutzens von Ivermectin darauf zurückzuführen sein könnte, dass es die nützlichen Darmbakterien vermehrt, die durch eine COVID-19-Infektion geschädigt werden.

Die mRNA-Impfung veränderte das Darmmikrobiom pathologisch (und reduzierte die gleichen nützlichen Bakterien, die bei COVID-19-Infektionen verloren gehen, insbesondere Bifidobakterien), und zwar sowohl einen Monat nach der Impfung als auch 6-9 Monate nach der Impfung.

All dies deutet darauf hin, beweist aber nicht, dass die Transfektion des Mikrobioms eine Schlüsselrolle bei dem Shedding-Phänomen spielt. Eine Sache, die mich dieser Hypothese gegenüber aufgeschlossener macht, sind die zahlreichen Fälle (z. B. die im vorigen Artikel besprochenen Reinigungskräfte), die ich kennengelernt habe, in denen Personen erkrankten, weil sie Oberflächen berührten, die von Sheddern berührt worden waren (und daher diese mit Spike-Protein transfizierten Bakterien enthalten könnten).

Hinweis: Während der gesamten Pandemie wurde dies weithin angenommen, aber SARS-CoV-2 wird nicht durch kontaminierte Oberflächen übertragen, was bedeutet, dass etwas anderes auf ihnen „ausscheidet“.

Es ist zwar möglich, dass es sich um die Spike-Protein-Exosomen handelt, aber es ist mir unklar, ob sie in der Umwelt bestehen bleiben können (wir werden immer angewiesen, therapeutische Exosomen bei sehr niedrigen Temperaturen zu lagern, aber im Gegensatz dazu deutet eine Studie, die ich gefunden habe, darauf hin, dass Serum-Exosomen bei Raumtemperatur einige Tage lang bestehen bleiben können), und wie oben erwähnt, ist es unklar, ob sie durch die Haut aufgenommen werden können.

Die Arbeit von Dr. Hazan wirft zudem die Frage auf, ob das bereits vorhandene Mikrobiom einer Person ihre Anfälligkeit für die Ausscheidung beeinflussen kann.

Anmerkung: Ich habe Dr. Hazan gefragt, ob sie jemals in der Lage war, zu beurteilen, ob eine Impfung das Darmmikrobiom dazu veranlasst, das Spike-Protein zu produzieren.

Sie erzählte mir, dass sie nie die finanziellen Mittel hatte, um diese Forschung durchzuführen (da sie aufgrund ihrer umstrittenen Natur von niemandem finanziert werden wollte, so dass sie einen Großteil ihrer Ersparnisse aufbrauchen musste, um die COVID-19-Impfstudien selbst zu finanzieren [diese Art von Forschung kostet viel]), und dass sie daher derzeit versucht, die Mittel für die Forschung aufzubringen, um festzustellen, ob sich der Impfstoff in das menschliche Genom oder Mikrobiom integriert (für die hier gespendet werden kann).

Im Gespräch mit ihr betonte sie, dass der mRNA-Impfstoff, der das Darmmikrobiom schädigt, möglicherweise einige der beobachteten Ausscheidungssymptome hervorrufen könnte, da ein gesundes Mikrobiom sowohl wichtige Nährstoffe produziert als auch Entzündungen im gesamten Körper reduziert.

Pheromone

Wie bereits erwähnt, glauben einige, dass die Pathologie der Impfstoffausscheidung größtenteils durch Pheromone vermittelt wird (daher können einige ihren besonderen Geruch riechen). Ryan Cole schließt sich dieser Hypothese an, auch weil bekannt ist, dass Pheromone einen erheblichen Einfluss auf die Menstruation haben können.

Ebenso haben einige Leser [1, 2] mitgeteilt, dass sie glauben, dass Shedder ein giftiges „Pheromon“ aussenden. Auch wenn diese Möglichkeit faszinierend ist, glaube ich nicht, dass sie alles erklären kann, was beim Shedding beobachtet wurde.

Hinweis: Soweit ich weiß, gibt es keine Forschungsarbeiten über den Zusammenhang zwischen Exosomen und Pheromonen.

Abbauprodukte von Lipid-Nanopartikeln

Das Shedding ist eine allergische Reaktion auf die Abbauprodukte der Lipid-Nanopartikel (z. B. PEG), die von den Patienten ausgeschieden werden. Insgesamt halte ich es für unwahrscheinlich, dass diese Erklärung einen Großteil der Beobachtungen erklären kann.

Schlussfolgerung

Angesichts der Tatsache, wie umstritten die Vorstellung ist, dass eine Injektion, die Milliarden von Menschen verabreicht wird, ungeimpften Menschen tatsächlich aktiv schaden könnte, haben wir lange darüber nachgedacht, ob wir dieses Thema ansprechen wollen. Aus diesem Grund haben wir lange recherchiert und versucht, uns auf Behauptungen zu beschränken, die wir mit Beweisen untermauern können.

Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass wir in der Lage waren, viele der Fragen zu beantworten, um die uns zahlreiche Menschen gebeten haben. Dennoch gibt es einige Themen, die wir noch nicht behandelt haben und von denen ich weiß, dass viele von Ihnen immer noch Ratschläge brauchen (z. B. ob das stille Ausscheiden von Haaren ein Risiko für eine tödliche Krankheit wie Krebs darstellt).

Das Dilemma, vor dem wir stehen, ist, dass die meisten dieser Antworten auf eher spekulativen Beweisen beruhen, und wir befürchten, dass sie, wenn sie mit diesen Punkten in Verbindung gebracht werden, in den Mittelpunkt gerückt und somit dazu benutzt werden, den Rest der kritischen Punkte, die in diesem Artikel angesprochen werden, zu verwerfen.

Viele Menschen wollen zum Beispiel wissen, wie sie sich vor dem Ablegen von Schuppen schützen können. In meinen Augen ist die beste Antwort auf diese Frage die gleiche Botschaft, die jeder in dieser Bewegung seit einem Jahr gibt: „Hört auf, Leute zu klauen“. Da wir jedoch noch immer nicht an diesem Punkt angelangt sind (wir sind jedoch nahe dran, da der Großteil der Öffentlichkeit erkannt zu haben scheint, dass die Booster entweder unsicher oder unwirksam sind), bin ich mir nicht sicher, ob dies ein nützlicher Rat ist.

Anmerkung: Ich bin zuversichtlich, dass die Frage des Shedding – vorausgesetzt, sie wird vernünftig und mit Augenmaß vorgetragen – letztendlich den Ausschlag gegen die Fortsetzung der COVID-19-Booster-Kampagne geben könnte, da die Anreize, sie auf dem Markt zu halten, rapide schwinden (da fast niemand sie kauft).

Ebenso denke ich, dass es hilfreich ist, den Menschen bewusst zu machen, wie das Shedding ihnen schaden kann, da es ihnen eine Anleitung bietet, wie sie diesen Schaden durch die Vermeidung von Shedding-Expositionen deutlich verringern können, aber gleichzeitig ist es nicht wirklich hilfreich, da niemand in der Isolation von der Gesellschaft feststecken möchte (was, wie viele Leser berichtet haben, die Situation ist, in der sie sich jetzt befinden – insbesondere in Bezug auf intime Beziehungen).

In der längeren Version dieses Artikels (dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung des vollständigen Artikels, den Sie hier lesen können) werden wir alles behandeln, was wir derzeit über diese Themen wissen (z. B. sexuelle Ansteckung oder Bluttransfusionen von geimpften Personen) und was dagegen getan werden kann.

Und schließlich, wenn Sie von der Ausscheidung betroffen waren und Ihre Erfahrungen mit der Ausscheidung teilen können (z.B. im Kommentarbereich hier oder auf diesem Tweet), wären wir Ihnen sehr dankbar, da wir so viele Daten wie möglich sammeln müssen, um dieses Geheimnis zu lüften und etwas dagegen zu unternehmen.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

Artikel als PDF