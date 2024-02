Studie zeigt, dass die Mediengiganten New York Times, CNN und Fox News den US-Krieg im Jemen vorantreiben

Von Alan Macleod

Eine MintPress-Studie über die Berichterstattung der wichtigsten US-Medien über die Blockade des Roten Meeres im Jemen hat eine überwältigende Voreingenommenheit der Presse ergeben, die das Ereignis als aggressiven, feindseligen Terrorakt der Ansar Allah (auch bekannt als die Houthis) darstellte, die als Handlanger der iranischen Regierung präsentiert wurden. Die USA wurden als gutgläubiger, neutraler Akteur dargestellt, der gegen seinen Willen in einen weiteren Konflikt im Nahen Osten „hineingezogen“ wurde, während sie ständig kriegsfördernde Argumente vorbrachten.

Seit November blockiert Ansar Allah israelische Schiffe, die in das Rote Meer einlaufen, um Israel zu zwingen, seine Angriffe auf die Bevölkerung von Gaza einzustellen. Die US-Regierung, die sich geweigert hat, einen Völkermord zu verhindern, wurde aktiv, um Schäden an Privateigentum zu verhindern, und veranlasste eine internationale Koalition, Ziele im Jemen zu bombardieren.

Die Auswirkungen der Blockade waren beträchtlich. Da Hunderte von Schiffen den Umweg über Afrika nehmen, haben große Unternehmen wie Tesla und Volvo angekündigt, die Produktion in Europa einzustellen. Ikea hat gewarnt, dass die Vorräte zur Neige gehen, und der Preis für einen Standardschiffscontainer zwischen China und Europa hat sich mehr als verdoppelt. Ansar Allah ist es offensichtlich gelungen, eine Schwachstelle des globalen Kapitalismus ins Visier zu nehmen.

Die westlichen Luftangriffe auf den Jemen haben jedoch, zumindest nach Aussage des Ansar-Allah-Sprechers Mohammed al-Bukhaiti, bisher nur eine „sehr begrenzte“ Wirkung gehabt. Al-Bukhaiti machte diese Bemerkungen in einem kürzlich geführten Interview mit MintPress News.

Voreingenommene Berichterstattung

MintPress hat eine Studie über vier führende amerikanische Nachrichtenagenturen durchgeführt: Die New York Times, CNN, Fox News und NBC News. Zusammen geben diese Sender oft die Agenda für den Rest des Mediensystems vor und können als angemessene Repräsentanten des gesamten Medienspektrums der Unternehmen angesehen werden.

Unter Verwendung des Suchbegriffs „Jemen“ in der globalen Nachrichtendatenbank von Dow Jones Factiva wurden die fünfzehn aktuellsten relevanten Artikel jedes Senders gelesen und untersucht, was eine Gesamtstichprobe von 60 Artikeln ergab. Alle Artikel wurden im Januar 2024 oder Dezember 2023 veröffentlicht.

Ausführliche Informationen und Kodierungen sind in der beigefügten Tabelle zu finden.

Die Studie ergab, dass die Medien die Realität stark verzerrten und ein schiefes Bild zeichneten, das die imperialen Ambitionen der USA unterstützte. So wurde in allen Artikeln der Studie (60 von 60) das Wort „Houthis“ und nicht „Ansar Allah“ verwendet, um die Bewegung zu beschreiben, die an der jemenitischen Revolution von 2011 teilnahm und sich 2014 gegen die Regierung erhob, die Kontrolle über die Hauptstadt Sanaa übernahm und die neue De-facto-Regierung wurde. Viele im Jemen betrachten den Begriff „Houthi“ als abwertende Bezeichnung für eine Dachbewegung von Menschen. Mohammed Ali al-Houthi, Leiter des Obersten Revolutionskomitees im Jemen, erklärte gegenüber MintPress:

„Houthis‘ ist kein Name, den wir auf uns anwenden. Wir weigern uns, Houthis genannt zu werden. Er stammt nicht von uns. Es ist ein Name, den uns unsere Feinde gegeben haben, um zu versuchen, die breite Masse der jemenitischen Gesellschaft, die zu unserem Projekt gehört, zu verleumden.“

Doch nur in zwei Artikeln wurde der Name „Ansar Allah“ überhaupt erwähnt.

Seit 2014 kontrolliert die Ansar Allah den größten Teil des Jemen, obwohl eine von den USA unterstützte saudische Koalition versucht hat, sie zurückzuschlagen und die vorherige Regierung wieder einzusetzen.

In vielen der untersuchten Artikel (22 von insgesamt 60) wurde Ansar Allah jedoch nicht als staatliche Kraft dargestellt, sondern als „Stammesgruppe“ (New York Times), als „zusammengewürfelte, aber effektive“ Rebellenorganisation (CNN) oder als „großer Clan“ von „Extremisten“ (NBC News). Vierzehn Artikel gingen noch weiter und verwendeten das Wort „Terrorist“ in Bezug auf Ansar Allah, meist im Zusammenhang mit der Bezeichnung durch die US-Regierung oder amerikanische Beamte.

In einigen Artikeln wurde es jedoch als vermeintlich unumstrittene Bezeichnung verwendet. In einem Fox-Artikel hieß es zum Beispiel: „Seit Wochen stören die Aktionen der jemenitischen Terrorgruppe den Seeverkehr, während das US-Militär mit Angriffen antwortet.“ Und in einer CNN-Überschrift hieß es, dass die US-Streitkräfte am 22. Januar acht Houthi-Ziele in den vom Iran unterstützten und von den Houthi-Terroristen kontrollierten Gebieten im Jemen angegriffen haben“.

Ansar Allah reagiert damit auf einen israelischen Angriff, bei dem Zehntausende von Zivilisten getötet und rund 1,9 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen vertrieben wurden. Israel und seine Aktionen wurden jedoch fast nie als „Terrorismus“ bezeichnet, obwohl sie diese Definition wohl viel besser erfüllen als die jemenitische Bewegung. Die einzige Ausnahme bildete ein Kommentar von al-Houthi, der von CNN zitiert wurde und Israel als „terroristischen Staat“ bezeichnete. Weder die Vereinigten Staaten noch ihre Aktionen wurden jemals mit solchen Worten beschrieben.

Iran im Visier

Obwohl der Täter der Angriffe auf die Schifffahrt zweifelsohne Ansar Allah ist, hatten die Medien einen anderen Schuldigen im Auge: Iran. Neunundfünfzig der 60 untersuchten Artikel erinnerten die Leser daran, dass die jemenitische Gruppe von der Islamischen Republik unterstützt wird, und zeigten damit direkt mit dem Finger auf Teheran.

Es stimmt tatsächlich, dass der Iran Ansar Allah politisch und militärisch unterstützt. Auf die direkte Frage von MintPress, ob Teheran die Gruppe mit Waffen beliefert, wich al-Bukhaiti aus und nannte es ein „Randthema“. Warum dieser Aspekt der Geschichte buchstäblich hunderte Male wiederholt werden musste, ist unklar. Die untersuchten Medien wiederholten sie oft bis zum Überdruss, so dass man meinen könnte, der offizielle Name von Ansar Allah sei „die vom Iran unterstützten Houthis“. In einem CNN-Bericht wurde der Begriff (oder eine ähnliche Formulierung) sieben Mal verwendet, in einem Fox News-Artikel sechs Mal und in einem NBC News-Bericht fünf Mal.

Das Faktum „vom Iran unterstützt“ wurde nicht nur ständig verwendet, sondern auch zu einem wichtigen Bestandteil der Darstellung des Themas in der amerikanischen Öffentlichkeit gemacht. Der Titel eines Berichts von Fox News lautete zum Beispiel (Hervorhebung durchgehend hinzugefügt): „U.S.-U.K. coalition strike Iran-backed Houthi targets in Yemen after spate of ship attacks in Red Sea“, so die Unterzeile: „Die vom Iran unterstützten Houthi-Milizen im Jemen haben in den letzten Wochen ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer verstärkt“, und der erste Satz lautete: „Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben am frühen Freitag eine Reihe von Luftangriffen auf militärische Einrichtungen der vom Iran unterstützten Houthis im Jemen durchgeführt, um auf die anhaltenden Angriffe der militanten Gruppe auf Schiffe im Roten Meer zu reagieren.“

Die ständige Wiederholung ein und desselben Satzes ist aus stilistischer Sicht eine sehr schlechte Form. Sie unterstreicht jedoch die Aussage und lässt vermuten, dass es sich um eine anorganische Anweisung von oben handelt.

Das ist alles andere als unwahrscheinlich. Wir wissen zum Beispiel, dass der neue CNN-Chef Mark Thompson im Oktober ein Memo an die Mitarbeiter verschickte, in dem er sie anwies, immer den Begriff „Hamas-kontrolliert“ zu verwenden, wenn sie über das Gesundheitsministerium des Gazastreifens und dessen Zahlen über Todesfälle durch israelische Bombardierungen sprechen. Dies geschah in der klaren Absicht, die palästinensische Seite der Geschichte zu untergraben.

Die vier untersuchten Medien erinnerten die Leser nicht nur ständig daran, dass Ansar Allah vom Iran unterstützt wird, sondern stellten die Gewalt auch regelmäßig als von Teheran inszeniert dar und behaupteten, Ansar Allah sei nichts weiter als eine Gruppe geistloser, unreflektierter Handlanger von Ayatollah Khamenei. So schrieb die New York Times:

„Investitionen in Stellvertreterkräfte – schiitische Verbündete im Libanon, Irak und Jemen und die sunnitische Hamas im Gazastreifen – ermöglichen es dem Iran, seinen Feinden Schwierigkeiten zu bereiten und die Aussicht zu erhöhen, noch mehr zu verursachen, wenn er angegriffen wird… Die Houthi-Bewegung im Jemen begann vor zwei Jahrzehnten einen Aufstand gegen die Regierung. Was einst eine zusammengewürfelte Rebellentruppe war, erlangte zumindest teilweise dank verdeckter Militärhilfe aus dem Iran Macht, so amerikanische und nahöstliche Beamte und Analysten.“

Die Aussage „Der Iran zieht meisterhaft alle Fäden“ war in 21 der 60 Artikel zu finden.

Die Angstmacherei in Bezug auf den Iran hörte jedoch nicht damit auf, dass einige Zeitungen behaupteten, Teheran baue ein internationales Terrornetzwerk auf oder konstruiere eine Atombombe. Die New York Times zitierte einen Analysten mit den Worten:

„Der Iran treibt das wirklich voran… Das ist ein weiterer Grund, warum sie jetzt keinen Krieg wollen: Sie wollen, dass ihre Zentrifugen friedlich laufen.“ Die Iraner haben keine Atomwaffe, könnten aber in wenigen Wochen genug Uran auf Waffenqualität anreichern, von der derzeitigen Anreicherung von 60 Prozent auf 90 Prozent, sagte er. „Sie haben 95 Prozent der Arbeit erledigt.“

All dies diente dazu, Ansar Allah zu dämonisieren und die Spannungen mit dem Iran zu verstärken, was zu den unvermeidlichen Kriegsaufrufen führte. „Die USA müssen den Iran angreifen, und zwar intelligent“, lautete der (inzwischen geänderte) Titel eines Leitartikels der Washington Post. „Der Westen hat jetzt vielleicht keine andere Wahl mehr, als den Iran anzugreifen“, schrieb der neokonservative Iran-Falke John Bolton in der Tageszeitung The Daily Telegraph. Bolton gehört natürlich zu einer Gruppe namens United Against Nuclear Iran, die seit ihrer Gründung versucht, die USA davon zu überzeugen, den Iran zu bombardieren. Zu Beginn dieses Jahres hat MintPress News ein Profil der zwielichtigen Denkfabrik erstellt.

Während die Medien uns buchstäblich hunderte Male daran erinnerten, dass Ansar Allah vom Iran unterstützt wird, wurden ähnliche Ausdrücke wie „das von den USA unterstützte Saudi-Arabien“ oder „das von den USA unterstützte Israel“ nie verwendet, obwohl Washington diese beiden Länder mit diplomatischer, militärischer und wirtschaftlicher Unterstützung fördert. Die Regierung Biden hat seit dem 7. Oktober mehr als 14 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Israel bereitgestellt, eine Flotte von Kriegsschiffen in die Region geschickt und diplomatische Bemühungen blockiert, um Israels Angriff auf Gaza zu stoppen.

Inzwischen ist es fraglich, ob Saudi-Arabien ohne die Unterstützung der USA in seiner jetzigen Form existieren würde. Allein im militärischen Bereich haben die USA Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar an Riad verkauft und dem Petro-Staat geholfen, seine Ölgewinne in Sicherheit umzuwandeln. Von 2014 bis 2023 führte Saudi-Arabien eine von den USA unterstützte Koalitionstruppe an, die versuchte, Ansar Allah zu entmachten. Dies geschah in erster Linie durch eine massive Bombenkampagne gegen zivile Ziele im Jemen, darunter Bauernhöfe, Krankenhäuser und sanitäre Einrichtungen. Die Gewalt verwandelte den Jemen in das, was die Vereinten Nationen regelmäßig als die „schlimmste humanitäre Krise der Welt“ bezeichnen: Rund 400 000 Menschen starben, zig Millionen Menschen hungerten und hatten nicht einmal eine medizinische Grundversorgung.

Die USA haben Saudi-Arabien die ganze Zeit über unterstützt und der Regierung laut einer MintPress-Studie Waffen im Wert von mindestens 28,4 Milliarden Dollar verkauft. Im Jahr 2021 kündigte die Regierung Biden an, dass sie dem Königreich nur „defensive“ Technologie verkaufen würde. Dies beinhaltete jedoch Lieferungen von Marschflugkörpern, Kampfhubschraubern und Unterstützung für Kampfhubschrauber.

Sowohl Saudi-Arabien als auch Israel spielten in den untersuchten Artikeln eine prominente Rolle. Aber nur fünf der 60 Artikel erwähnten die Unterstützung der USA für Saudi-Arabien, und keiner für Israel. Dieser Zusammenhang ist für das amerikanische Publikum äußerst wichtig. Ohne die politische, militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung ihrer Regierung wäre nichts von alledem möglich, und die derzeitige Situation wäre eine völlig andere. Nur sechs Artikel erwähnten die Unterstützung der USA für die saudische Offensive gegen den Jemen – und in keinem wurde diese Tatsache so hervorgehoben wie die iranische Unterstützung für Ansar Allah.

Nur ein einziger Artikel in der Stichprobe deutete darauf hin, dass Ansar Allah möglicherweise nicht nur eine iranische Katzentatze ist. Die New York Times schrieb: Die Houthis sind ein wichtiger Arm der so genannten „Achse des Widerstands“ des Iran, die bewaffnete Gruppen im gesamten Nahen Osten umfasst. Aber jemenitische Analysten sagen, dass sie die Miliz als eine komplexe jemenitische Gruppe und nicht nur als einen iranischen Stellvertreter betrachten.“ Dies war die Summe der Informationen, die darauf hindeuten, dass Ansar Allah ein unabhängiger Akteur ist.

Eine humanitäre Blockade?

Der Jemen betrachtet seine Maßnahmen zur Blockade des israelischen Verkehrs im Roten Meer als humanitäre Geste, ähnlich dem Konzept des „Rechts auf Schutz“, auf das sich die USA häufig berufen, um das zu rechtfertigen, was sie als humanitäre Interventionen in der ganzen Welt ansehen. Wie al-Houthi gegenüber MintPress erklärte:

„Zunächst einmal ist unser Standpunkt religiös und humanitär, und wir sehen eine enorme Ungerechtigkeit. Wir kennen das Ausmaß und die Schwere der Massaker, die an der Bevölkerung von Gaza verübt werden. Wir haben unter dem amerikanisch-saudisch-emiratischen Terrorismus einer Koalition gelitten, die einen Krieg begonnen und eine Blockade gegen uns verhängt hat, die immer noch andauert. Deshalb gehen wir von diesem Standpunkt aus und wollen nicht, dass sich das gleiche Verbrechen wiederholt.“

Al-Bukhati erklärte gegenüber MintCast-Moderator Mnar Adley, dass Ansar Allah nicht beabsichtige, mit ihren Aktionen jemanden zu töten und dass sie aufhören würden, wenn Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen einstelle:

„Wir versichern allen, dass wir nur Schiffe angreifen, die mit dem zionistischen Gebilde [Israel] in Verbindung stehen, nicht mit der Absicht, sie zu versenken oder zu beschlagnahmen, sondern um sie von ihrem Kurs abzulenken, um die wirtschaftlichen Kosten für das zionistische Gebilde [Israel] als Druckmittel zu erhöhen, damit die Verbrechen des Völkermords in Gaza aufhören.“

Diese „humanitäre“ Einordnung der jemenitischen Aktionen wurde jedoch nicht in den Vordergrund gerückt, sondern lediglich als Forderung der Houthi eingeführt. In vielen Artikeln wurde lediglich auf die Position von Ansar Allah verwiesen. CNN schrieb: „Die vom Iran unterstützten Houthis haben erklärt, dass sie ihre Angriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer nicht einstellen werden, bis der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen beendet ist.“ In der Zwischenzeit stellten NBC News und Fox News die Aktionen der Ansar Allah häufig als reine Unterstützung ihres Verbündeten, der Hamas, dar, wie die beiden folgenden Beispiele zeigen:

„Die vom Iran unterstützten Kämpfer, die behaupten, mit ihren Aktionen die Hamas unterstützen zu wollen, schworen Vergeltung und erklärten, bei den Angriffen seien mindestens fünf Kämpfer an mehreren von den Rebellen gehaltenen Orten getötet worden“ (NBC News).

„Die Houthi-Kräfte haben sich zu den fortgesetzten Angriffen auf Handelsschiffe bekannt und gedroht, ihre Ziele auf US-amerikanische und britische Schiffe auszuweiten – alles im Rahmen einer Kampagne zur Unterstützung der Hamas in ihrem Krieg gegen Israel“ (Fox News).

Somit wurde die humanitäre Aktion zur Unterstützung des Terrorismus umfunktioniert.

In anderen Artikeln wurde eine breite Palette von Gründen für die Blockade genannt, darunter die Ausweitung eines regionalen Krieges“ und die Ablenkung der jemenitischen Öffentlichkeit“ von ihrer versagenden Regierungsführung“ (New York Times), der Versuch, zu Hause Legitimität zu erlangen“ (CNN) und Rache an den USA für die Unterstützung Saudi-Arabiens“ (NBC News). Viele boten keinerlei Erklärung für die Blockade.

Ein Krieg, den „niemand will“

Wie al-Bukhaitis Kommentare andeuten, gäbe es einen sehr einfachen Weg, die Blockade zu beenden: Israel dazu zu bringen, seine Operationen in Gaza zu beenden. Aber nur zweimal in 60 Artikeln wurde diese Realität überhaupt erwähnt; in einem wurde darauf hingewiesen, dass Beamte aus Oman und Katar dazu rieten, dass „ein Waffenstillstand in Gaza den Houthis den erklärten Antrieb für die Angriffe nehmen würde“, und einmal im letzten Satz eines NBC News-Artikels, in dem al-Bukhaiti selbst genau das sagte. Aufgrund der Platzierung der Informationen und der Tatsache, dass sie von einer Organisation stammten, die regelmäßig als vom Iran unterstützte extremistische Terrorgruppe bezeichnet wird, hatte diese Idee bei den Lesern jedoch wahrscheinlich wenig Gewicht. Stattdessen waren militärische Lösungen (d. h. die Bombardierung des Jemen) die überwältigende Antwort, die von der Konzernpresse in ihrer Berichterstattung angeboten wurde.

Trotzdem stellten die Medien die Vereinigten Staaten durchweg als neutralen und ehrlichen Akteur im Nahen Osten dar, der kurz davor steht, gegen seinen Willen in einen weiteren Krieg „hineingezogen“ zu werden. Die New York Times schrieb: „Präsident Biden und seine Berater haben sich bemüht, den Krieg in Grenzen zu halten, da sie befürchteten, dass eine regionale Eskalation schnell die amerikanischen Streitkräfte einbeziehen könnte“. Biden, so die Times, habe sich zutiefst dagegen gesträubt, den Jemen anzugreifen, aber es sei ihm „keine andere Wahl“ geblieben, als dies zu tun.

Diese Darstellung folgt der klassischen Trope des strauchelnden Imperiums, das in den Krieg „stolpert“, wie es die Medienaufsichtsbehörde Fairness and Accuracy in Reporting dokumentiert hat, wobei die Vereinigten Staaten immer auf Krisen „reagieren“ und nie der Aggressor sind. „Wie Amerika in einen Krieg mit dem Iran stolpern könnte“, schrieb The Atlantic; „Trump könnte uns leicht wieder in Afghanistan hineinziehen“, befürchtete Slate; „Was nötig wäre, um die USA in einen Krieg in Asien zu ziehen“, erfuhren die Leser von Quartz.

Keiner der Journalisten, die über das häufige Kriegsunglück der USA schreiben, scheint sich jemals Gedanken darüber zu machen, warum China, Brasilien, Indonesien oder andere ähnlich große Länder nicht aus eigenem Antrieb in Kriege hineingezogen werden, wie es die Vereinigten Staaten tun.

In den vier untersuchten Medien wurde regelmäßig dargestellt, dass die USA eines der ärmsten Länder der Welt bombardieren, um sich zu verteidigen. CNN schrieb, dass „Regierungsbeamte wiederholt gesagt haben, dass sie diese Aktionen als defensiv und nicht als eskalierend ansehen“, ohne einen Kommentar abzugeben. Und Fox News titelte: „USA führen ‚Selbstverteidigungs‘-Schlag im Jemen gegen vom Iran unterstützte Houthi-Raketen durch“ – eine Formulierung, die sicherlich nur in einer zutiefst propagandistisch geprägten Nation funktionieren kann.

In Wirklichkeit hat die militärische Einmischung der Vereinigten Staaten im Jemen nicht erst in diesem Winter begonnen. Biden ist der vierte US-Präsident in Folge, der das Land bombardiert. Im Dezember bestätigte das Weiße Haus, dass sich bereits amerikanische Truppen im Jemen befinden, wobei allerdings unklar bleibt, worauf sie sich genau konzentrieren.

Wie Propaganda funktioniert

Diese Art der verzerrten Berichterstattung ist kein Zufall. Vielmehr ist sie das Ergebnis struktureller und ideologischer Faktoren, die den Medienunternehmen innewohnen. Die New York Times ist dem Zionismus als Ideologie verpflichtet, und ihre Autoren über den Nahen Osten sind keine neutralen Akteure, sondern Protagonisten der anhaltenden Vertreibung der Palästinenser. Die Zeitung ist Eigentümerin eines Grundstücks in Westjerusalem, das der Familie der Schriftstellerin Ghada Kharmi während der ethnischen Säuberung von 1948 entzogen wurde. Und während viele Times-Autoren das israelische Projekt offen unterstützen und Familienmitglieder haben, die in den israelischen Verteidigungsstreitkräften dienen, werden Mitarbeiter, die sich gegen den anhaltenden Völkermord aussprechen, prompt vor die Tür gesetzt.

Fox News ist nicht weniger mitschuldig an dem israelischen Projekt. Ihr Eigentümer, Rupert Murdoch, ist ein Haupteigentümer von Genie Energy, einem Unternehmen, das von Ölbohrungen in der illegal besetzten Region der Golanhöhen profitiert. Murdoch ist bekannt dafür, dass er als Chef alles selbst in die Hand nimmt und dafür sorgt, dass alle seine Medienunternehmen in wichtigen Fragen seiner Linie folgen. Und was Israel betrifft, ist der australische Milliardär eindeutig: „Israel ist der größte Verbündete der Demokratie in einer Region, die von Unruhen und Radikalismus heimgesucht wird“, sagte er 2013. Die große evangelikale christliche Zuschauerschaft des Senders würde auch nichts anderes erwarten als eine starke Unterstützung für die US-israelische Position.

CNN verfolgt bei seiner Berichterstattung über den Nahen Osten einen strengen, zensorischen Ansatz von oben nach unten, wobei alles, was der Sender druckt, vor der Veröffentlichung das notorisch pro-israelische Büro in Jerusalem passieren muss. Die leitenden Angestellten erteilen den Mitarbeitern die Anweisung, dafür zu sorgen, dass die Hamas (und nicht Israel) stets als Verantwortlicher für die aktuelle Gewalt dargestellt wird, während gleichzeitig jegliche Berichterstattung über den Standpunkt der Hamas unterbunden wird, den der leitende Direktor für Nachrichtenstandards und -praktiken den Mitarbeitern als „nicht berichtenswert“ und als „aufrührerische Rhetorik und Propaganda“ bezeichnete.

Die Ergebnisse dieser Studie sind zwar schockierend, sollten aber angesichts dieses Kontextes nicht überraschen. Die Untersuchung der Jemen-Berichterstattung in vier führenden US-Medien zeigt deutlich, dass die Medien es versäumen, die Öffentlichkeit über viele der grundlegenden Tatsachen zu informieren, wer Ansar Allah ist, warum sie ihre Kampagne durchführen und was nötig wäre, um die Feindseligkeiten zu beenden.