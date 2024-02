Maui als ‚Ground Zero‘ für die Freisetzung von Milliarden mit Biopestiziden verseuchter Moskitos

Bis zu 775.992.000 mit Bakterien infizierte Moskitos könnten in den nächsten 20 Jahren jede Woche auf Maui freigesetzt werden, so Hawaii Unites, eine gemeinnützige Organisation, die im vergangenen Monat mit ihrem Antrag auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch den Staat vor Beginn des umstrittenen Projekts gescheitert ist.

childrenshealthdefense.org: Hawaii Unites verklagte den Staat vor dem Circuit Court of the First Circuit in Hawaii. Die Vorsitzende und Gründerin der Gruppe, Tina Lia, sagte gegenüber The Defender:

„Diese im Labor mit Biopestiziden veränderten Moskitos werden bereits in Ost-Maui freigesetzt. Hawaii Unites hat den Staat verklagt, um eine Entscheidung zu erwirken, die eine Umweltverträglichkeitserklärung für das Projekt und umfassende Studien über die Risiken verlangt.“

Sie sagte, Hawaii Unites beschreibe sich selbst als „eine 501(c)(3) gemeinnützige Organisation, die sich der Erhaltung und dem Schutz unserer Umwelt und unserer natürlichen Ressourcen widmet“, mit dem Schwerpunkt „die Gesundheit der Menschen, der Tierwelt und der ‚āina von Hawaii vor dem mit Biopestiziden verseuchten Moskito-Experiment des Staates Hawaii zu schützen“.

In der Klage der Gruppe heißt es, der Staat habe vor Beginn des Projekts keine ausreichende Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Im vergangenen Jahr reichten die Einwohner des Bundesstaates 291 Seiten mit öffentlichen Stellungnahmen für und gegen das Projekt ein.

„Die abschließende Umweltverträglichkeitsprüfung für dieses Projekt ist nach dem Hawai’i Environmental Policy Act unzureichend“, sagte Lia. „Sie beschreibt keine Schadensbegrenzungsmaßnahmen oder Biosicherheitsprotokolle für die Moskitos und diskutiert keine Alternativen.“

Laut Lia behauptet die Birds, Not Mosquitoes“-Partnerschaft, sie wolle die südliche Hausmücke, die die Vogelmalaria auf einheimische Vögel überträgt, ausrotten, indem sie die männlichen Mücken – die das Wolbachia-Bakterium tragen, das die Vogelmalaria verursacht – unfähig macht, sich fortzupflanzen.

Die Technologie, die als Wolbachia-incompatible Insect Technology (IIT) bezeichnet wird, wurde zuvor von Gates Philanthropy Partners, einem Zweig der Bill & Melinda Gates Foundation, unterstützt, obwohl es keine direkte Verbindung zwischen diesen Organisationen und dem laufenden Projekt auf Hawaii zu geben scheint.

Ein Experte, der im Namen von Hawaii Unites aussagte, warnte davor, dass das Projekt weit davon entfernt sei, durch Stechmücken übertragene Krankheiten zu lindern, und es zu einer Ausbreitung von Bakterien, der Invasion von im Labor veränderten Stechmücken in unbeabsichtigte Gebiete und anderen Umweltauswirkungen führen könnte.

Das Gericht war jedoch anderer Meinung und entschied, dass die abschließende Umweltverträglichkeitsprüfung „nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde und ausreichende Informationen enthielt, um es [dem Board of Land and Natural Resources] zu ermöglichen, die relevanten Umweltfaktoren vollständig zu berücksichtigen und eine begründete Entscheidung zu treffen, nachdem die Risiken für die Umwelt gegen die Vorteile der vorgeschlagenen Maßnahme abgewogen wurden“.

Gericht erkennt „ernsthafte Bedenken“ des Gutachters nicht an

In der Klageschrift heißt es: „Dokumente und Studien aus verschiedenen Quellen, einschließlich Regierungsbehörden, bestätigen, dass das Experiment möglicherweise nicht einmal für den beabsichtigten Zweck funktioniert und das Potenzial für erhebliche Umweltauswirkungen hat“.

Die Klage weist auch darauf hin, dass die IIT-Methode noch nie in Hawaii getestet wurde, während „die spezifische experimentelle Technik, die in East Maui eingesetzt werden soll, noch nirgendwo sonst auf der Welt getestet wurde“.

Die Regionen auf Maui, in denen die Freisetzung stattfinden soll, umfassen laut der Klage „die empfindlichen Ökosysteme des Haleakalā Nationalparks, des Ko’olau Waldreservats, des Hāna Waldreservats, des Hanawī Naturreservats, des Kīpahulu Waldreservats, des Makawao Waldreservats und des Waikamoi Reservats“ sowie privat verwaltete Gebiete.

„Bei der höchsten Frequenz könnte dies zur Freisetzung von mehr als 807 Milliarden Moskitos in einem der einzigartigsten und empfindlichsten Ökosysteme der Welt führen“, heißt es in der Klage. „Im Gegensatz zu den Behauptungen in der [endgültigen Umweltverträglichkeitsprüfung] könnte der Plan tatsächlich ernsthafte Risiken für einheimische Vögel, Wildtiere, die ‚āina und die öffentliche Gesundheit mit sich bringen.“

Der Staat Hawaii widerlegte diese Behauptungen in seinem Antrag auf einstweilige Verfügung, der am 22. Dezember 2023 eingereicht wurde.

Hawaii Unites reichte am 9. Januar ein 70-seitiges Memorandum ein, in dem die Argumente des Konzerns weiter ausgeführt wurden, aber der Richter des Ersten Bezirksgerichts, John M. Tonaki, gewährte ein Urteil im Schnellverfahren zugunsten des Staates.

Lia sagte gegenüber The Defender, dass es „mehrere Probleme“ mit dem Urteil gäbe, sollte die Gruppe beschließen, gegen Tonakis Entscheidung Berufung einzulegen.

Lia sagte, es gebe erhebliche Unterschiede zwischen dem, was in der endgültigen Umweltverträglichkeitsstudie vorgeschlagen wurde, und dem, was derzeit in East Maui umgesetzt wird. Zum Beispiel werden die Moskitos nur mit Hubschraubern und nicht mit Drohnen freigesetzt, was nicht mit dem in der Umweltverträglichkeitsprüfung beschriebenen Freisetzungssystem übereinstimmt.

„Das bedeutet, dass die Hubschrauber näher an den Baumwipfeln fliegen, als in der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) angegeben, was das Potenzial für negative Auswirkungen wie Lärmbelästigung, Störung von Nist-, Brut- und Schlafplätzen, Abrieb der Hubschrauberrotoren, Unfälle und Kollisionen sowie Waldbrände erhöht“, sagte sie.

Laut Lia ignorierte Tonaki die Aussage eines Experten für Tropenkrankheiten und Vektoren, Dr. Lorrin Pang, Leiterin des hawaiianischen Bezirksgesundheitsbüros für Maui, die als Privatperson im Namen von Hawaii Unites aussagte, „dass der Staat die Risiken des Projekts nicht untersucht hat“.

Lia sagte:

„Das Gericht hat es versäumt, die ernsthaften Bedenken von Dr. Pang hinsichtlich der horizontalen Übertragung von eingeschleppten Bakterien, der Windverwehung von im Labor modifizierten Moskitos in unbeabsichtigte Gebiete, der Superinfektion von Moskitos mit mehreren Bakterienstämmen, der erhöhten Infektion mit Krankheitserregern und der Fähigkeit von Moskitos, Krankheiten zu verbreiten, sowie des experimentellen Charakters des Projekts anzuerkennen – alles Themen, die in der FEA unzureichend oder gar nicht behandelt wurden und Fakten, die für die Klage wesentlich sind“.

Starke Unterstützung für das Projekt

Laut Lia hat das US-Innenministerium mehr als 30 Millionen Dollar für die Vogelmalaria-Phase des nationalen Plans bereitgestellt. Das Projekt erhielt außerdem mehr als 14 Millionen Dollar aus dem überparteilichen Infrastrukturinvestitions- und Beschäftigungsgesetz, das 2021 verabschiedet wurde, und weitere 16 Millionen Dollar aus dem Programm Investing in America, das 2023 von Präsident Joe Biden ins Leben gerufen wurde, um das drohende Aussterben der Waldvögel auf Hawaii zu verhindern.

„Es wird erwartet, dass Zuschüsse, Partnerschaften mit Universitäten auf dem Festland sowie öffentliche und private Gelder den Einsatz der im Labor modifizierten Mückentechnologie in Hawaii bis weit in die Zukunft fördern werden“, sagte sie.

Birds, Not Mosquitoes“ berichtet, dass das Projekt von einer Mischung aus öffentlichen und privaten Spendern finanziert wird, einschließlich anonymer Spender, darunter die American Bird Conservancy, das Hawaii Department of Land and Natural Resources, der U.S. Fish and Wildlife Service, der National Park Service, The Nature Conservancy und die National Fish and Wildlife Foundation.

Zu den früheren Geldgebern gehörten „the Hawaiʻi Invasive Species Council and anonymous private donors“.

Eine weitere am Projekt beteiligte Organisation, das Kauai Forest Bird Recovery Project, nennt Corteva Agriscience als einen ihrer Partner. Corteva Agriscience ist ein Mischkonzern, der aus der Fusion von Dow AgroSciences und DuPont/Pioneer hervorgegangen ist und zahlreiche Patente für die CRISPR-Technologie zur Genmanipulation hält.

Es ist jedoch nicht bekannt, dass die Moskitos, die im Hawaii-Projekt eingesetzt werden, gentechnisch verändert sind.

In einem Interview mit Gates Philanthropy Partners im März 2022 lobte Dr. Scott O’Neill, Gründer des World Mosquito Program, die Fähigkeiten von Wolbachia, dem Bakterium, das jetzt im Hawaii-Projekt verwendet wird, und sagte, es sei „sicher für den Menschen, weil es in Honigbienen, Schmetterlingen, Motten und Fruchtfliegen gedeiht“, die „Teil unserer Nahrungskette“ seien.

O’Neill fügte hinzu:

Was Wolbachia zu einem medizinischen Wunder macht, ist die Tatsache, dass es, wenn es in Aedes aegypti [Stechmücken] eingeschleust wird, effektiv die Fähigkeit vieler Viren, die Menschen krank machen, blockiert, in der Mücke zu wachsen. Und wenn sich die Viren nicht vermehren können, können sie auch nicht auf den Menschen übertragen werden.

Unser Team hat vor mehr als zehn Jahren erfolgreich einen Wolbachia-Stamm aus Fruchtfliegen in Aedes aegypti eingeführt, und in den letzten zehn Jahren haben wir gezeigt, dass Aedes aegypti, die Wolbachia in sich tragen, wenn sie in die Umwelt freigesetzt werden, die Dengue-Übertragung an diesem Ort stoppen. Wir sind auch zuversichtlich, dass es gegen Chikungunya, Zika und viele andere Arboviren wirksam ist.

Maui ist der Ausgangspunkt für die Freisetzung dieser Mücken.

Lia sagte, ihre Gruppe sei besorgt, dass die Moskitos, die jetzt freigesetzt werden, experimentell seien.

„Der Staat hat darüber gelogen, dass fremde Bakterien nach Hawaii gebracht werden, indem diese Moskitos infiziert werden, und die Moskitos selbst fremde Organismen von außerhalb der Inseln sind. Der Staat hat auch über die Dokumentation gelogen, die zeigt, dass bis zu 3.103 im Labor veränderte weibliche Moskitos, die stechen, sich vermehren und Krankheiten verbreiten, jede Woche auf Maui freigesetzt werden dürfen“, fügte Lia hinzu.

„Es gibt keine Biosicherheitsprotokolle für diese importierten Moskitos und keinen Plan für den Fall, dass etwas schief geht“, sagte sie.

„Das Wolbachia-Bakterium ist eine Lebensform, und es gibt keine Möglichkeit, dieses Projekt in sich selbst einzuschließen. Das Bakterium kann horizontal in der Umwelt auf wilde Stechmücken und andere Insekten übertragen werden, die Krankheiten übertragen.

„Die Moskitopopulationen auf Maui könnten durch diese im Labor veränderten Moskitos verdrängt und ersetzt werden“, sagt Lia.

„Was aber, wenn sich herausstellt, dass sie besser in der Lage sind, Krankheiten zu verbreiten?“, fragt Lia. „Südliche Hausmücken übertragen menschliche Krankheiten wie das West-Nil-Virus, Enzephalitis und Elephantiasis, und sie sind ein potenzieller Überträger des Zika-Virus.“

Sie fügte hinzu:

Die Krankheitserreger dieser Mücken sind unbekannt, und diese Information wird der Öffentlichkeit vorenthalten. Männliche Stechmücken, die im Labor infiziert wurden, können das Virus bei der Paarung auf stechende Weibchen übertragen. Die Abdrift von Biopestiziden, d.h. die Verwehung von im Labor veränderten Stechmücken in nicht vorgesehene Gebiete, könnte nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Sicherheit des Projekts beeinträchtigen. Auch eine Superinfektion der Mücken mit mehreren Wolbachia-Bakterienstämmen könnte die Wirksamkeit und Sicherheit beeinträchtigen.

All diese Mechanismen können miteinander interagieren und in ihrer Gesamtheit erhebliche negative Auswirkungen haben. Nichts davon wurde von den „Birds, Not Mosquitoes“-Agenturen, die diese Mücken freisetzen, untersucht … Der Umfang und das Ausmaß dieses Plans haben potenziell erhebliche Auswirkungen, die katastrophale Folgen für die Gesundheit unserer Inseln haben könnten.

Laut Lia hat Hawaii Unites eine Kampagne gestartet, um bis Ende des Monats 30.000 Dollar für eine Berufung zu sammeln.

„Wenn die Entscheidung des Richters nicht angefochten wird, schafft sie einen Präzedenzfall für die Genehmigung einer unzureichenden Umweltverträglichkeitsprüfung für zukünftige experimentelle Projekte, die erhebliche Auswirkungen auf unsere empfindlichen Ökosysteme haben könnten“, sagte Lia.

Sollte es zu einer Berufung kommen, so Lia, erwarte ihre Gruppe, „dass der Staat zugibt, dass keine angemessenen Studien durchgeführt wurden, um die Risiken dieses Projekts zu bewerten“.

„Wir gehen auch davon aus, dass die vom Staat angeforderten Dokumente, Verträge und Mitteilungen wichtige Details über dieses Projekt enthüllen werden, die der Öffentlichkeit falsch dargestellt wurden“, fügte sie hinzu.

„Maui ist der Nullpunkt für die Freisetzung von Moskitos, und unser Fall vor dem Umweltgericht kann einen starken Präzedenzfall schaffen, um dieses Projekt hier in Hawaii und auf der ganzen Welt zu stoppen“, sagte Lia.