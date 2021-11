Entwickelt sich die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China zu einer militärischen Partnerschaft?

Washington sollte nicht überrascht sein, nachdem es jahrelang Sicherheitsbollwerke gegen beide Länder aufgebaut und angeführt hat.

Im Oktober führten Russland und China eine einwöchige gemeinsame Seepatrouille durch – ihre erste derartige Übung im westlichen Pazifik.

Fünf russische und fünf chinesische Kriegsschiffe durchquerten die internationalen Gewässer der Tsugaru-Straße, die die Hauptinsel Japans von der nördlichen Insel Hokkaido trennt, um „Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region zu wahren“ und „die Staatsflaggen Russlands und Chinas zu zeigen“, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Das chinesische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass die gemeinsame Übung auch dazu diene, „die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Russland in der neuen Ära weiterzuentwickeln, die gemeinsamen Handlungsfähigkeiten beider Parteien zu verbessern und gemeinsam die internationale und regionale strategische Stabilität zu erhalten“.

Doch was ist diese „neue Ära“ der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China?

Der zweite Kalte Krieg

Sowohl Russland als auch China zögerten, sich auf die neue Ära einzulassen, in der sie sich befinden. Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte Russland auf eine neue, kooperative Welt nach dem Kalten Krieg gehofft. Richard Sakwa, Professor für russische und europäische Politik an der Universität von Kent, sagt, dass Russland am Ende des Kalten Krieges die Blöcke und Trennungen überwinden wollte, Amerika aber darauf bestand, sie zu erhalten. Russland wollte einer veränderten internationalen Gemeinschaft beitreten, die sich von Blöcken befreit und aus gleichberechtigten Partnern besteht, die miteinander kooperieren; Amerika bot Russland lediglich eine Einladung an, einer erweiterten, von den USA geführten Gemeinschaft als unterlegenes und untergeordnetes Mitglied beizutreten. Es dauerte etwa 14 Jahre, bis Putin die Vision der Transformation aufgab und die Realität des zweiten Kalten Krieges akzeptierte. Bis 2012 hatte Russland erkannt, dass die einzige Option, die Amerika bot, darin bestand, den Kalten Krieg zu verlieren, nicht ihn zu beenden. Im Jahr 2014 hatte Russland, wie Sakwa es nennt, „seine letzten Hemmungen vor dem kalten Frieden“ aufgegeben.

Wie Alexander Lukin von der HSE-Universität in Moskau in einem kürzlich erschienenen Artikel in The Washington Quarterly schreibt, brauchte China noch länger, um die Realität des zweiten Kalten Krieges zu akzeptieren. Erst 2016, als die USA China einen totalen Handelskrieg erklärten, schloss sich China Russland an und erkannte widerwillig, dass „das von den USA und ihren westlichen Verbündeten dominierte internationale System sie niemals als Gleichberechtigte anerkennen würde.“ Die Vision der Zusammenarbeit wurde durch die Akzeptanz eines neuen Kalten Krieges ersetzt. Sakwa erklärte jedoch in einem persönlichen Briefwechsel (21. September 2021), dass China erst im Jahr 2021 den Rahmen eines zweiten Kalten Krieges, der ihm aufgezwungen wurde, vollständig akzeptierte.

Zusammenarbeit zwischen Russland und China

Nachdem sie den Zweiten Kalten Krieg akzeptiert hatten, in dem sie mit Sanktionen und Konfrontation durch einen von den USA geführten Block konfrontiert waren, wandten sich Russland und China zunächst einander zu und dann nach außen, um die feindliche unipolare Welt durch die Schaffung neuer internationaler Organisationen auszugleichen.

Zunächst wandten sich Russland und China einander mit dem Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zu, in dem sich die beiden Nationen verpflichten, „kein Bündnis einzugehen und keinem Block beizutreten, der die Souveränität, die Sicherheit und die territoriale Integrität des anderen beeinträchtigt. . .. „Dmitri Trenin, ein politischer Analyst am Carnegie Moscow Center, erklärt die Beziehung als eine, in der Russland und China sich zwar „nicht gegenseitig folgen müssen“, aber „niemals gegeneinander vorgehen werden“. Lukin sagt, dass Russland und China am 5. Juni 2019 eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet haben, in der eine „umfassende und strategische Interaktion“ angekündigt wird. Russland „entwickelt offiziell“, so Lukin, „eine ’strategische Partnerschaft‘ mit Peking und macht China nicht nur zu einem Freund, sondern praktisch zu einem Verbündeten.“

Gemeinsam begannen Russland und China auch mit der Gründung neuer internationaler Organisationen. Die wichtigsten unter ihnen waren die BRICS-Staaten und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). In dieser ersten Phase der Reaktion auf Amerikas Drängen auf einen zweiten Kalten Krieg waren die neuen Organisationen nicht als neue Blöcke des Kalten Krieges gedacht. In einer persönlichen Korrespondenz sagte Sakwa, dass sie sogar „zögern, ‚anti-amerikanisch‘ zu werden“. Sie seien keine „strategischen Akteure wie die NATO oder die EU“, erklärte er. Sie seien als wirtschaftliches und außenpolitisches Gegengewicht zu den USA gedacht, um eine multipolare Welt zu fördern.

BRICS, ein Akronym für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, repräsentiert 44 Prozent der Weltbevölkerung und 25 Prozent der Weltwirtschaft. Das wichtigste neue Gremium, das im Westen kaum diskutiert wird, ist möglicherweise die SOZ, in der neben Russland und China auch Indien, Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan und der Iran vertreten sind. In der SOZ sind 43 Prozent der Weltbevölkerung, ein Viertel der Weltwirtschaft, fast ein Viertel des Weltterritoriums und vier der Atommächte vertreten.

Strategische Partnerschaft oder militärische Partnerschaft

Laut Sakwa hat Putin die enge Beziehung zwischen China und Russland als „eine Beziehung, die wahrscheinlich mit nichts auf der Welt verglichen werden kann“ bezeichnet. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die Beziehung als „strategische Partnerschaft“ bezeichnet.

Die jüngste gemeinsame Marinepatrouille ist jedoch die jüngste in einer Reihe von Kooperationsaktivitäten, die die strategische Partnerschaft in eine, wie China es nennt, „neue Ära“ führen könnten. In dieser neuen Ära wird die strategische Partnerschaft möglicherweise auf eine militärische Partnerschaft ausgeweitet. Vassily Kashin, Senior Fellow am Institut für Fernoststudien der Russischen Akademie der Wissenschaften, sagt, dass „seit 2018 die militärische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern eine neue Stufe“ einer „stillschweigenden Allianz“ erreicht hat. Putin selbst hat gesagt, dass „dies eine verbündete Beziehung im vollen Sinne einer vielseitigen strategischen Partnerschaft ist.“

Lukin berichtet, dass Russland China „seine Waffen der neuesten Generation verkauft hat, darunter 24 Su-35-Kampfjets und sein Luftabwehrsystem S-400“. Er sagt auch, dass Russland China bis 2019 beim Bau und der Installation eines Raketenangriffswarnsystems unterstützt hat.

Kaschin berichtet, dass russische und chinesische Marineschiffe 2017 gemeinsame Übungen in der Ostsee durchführten; 2019 flogen russische und chinesische Langstreckenbomber eine gemeinsame Patrouille über dem Pazifik. Im Jahr 2018 hat Russland seine regelmäßigen Militärübungen zur Verteidigung gegen China deutlich umgestaltet. Diesmal war die russische Übung entlang der gemeinsamen Grenze eine gemeinsame Übung mit China. China steuerte 2.300 Soldaten, 900 Ausrüstungsgegenstände und 30 Flugzeuge bei. China erklärte, man nehme teil, um „die russisch-chinesischen Beziehungen zu fördern und die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Staaten zu stärken“.

Und sie stärken sie. Im August 2021 führten Russland und China Übungen durch, bei denen zum ersten Mal ein gemeinsames Kommando- und Kontrollsystem eingesetzt wurde. Die russischen Truppen waren vollständig in größere chinesische Verbände integriert und nutzten chinesische gepanzerte Angriffsfahrzeuge, Schützenpanzer und andere Kampfausrüstung. Die beiden Länder gewährten sich gegenseitig Zugang in einem Umfang, der für beide Länder beispiellos ist.

Die Natur der militärischen Partnerschaft

Auch wenn die militärische Partnerschaft immer stärker wird, handelt es sich nicht um ein Militärbündnis im Sinne der NATO. Sowohl China als auch Russland lehnen nach wie vor eine Welt der Blöcke in internationalen Angelegenheiten ab, wie sie es seit dem Ende des ersten Kalten Krieges getan haben.

Lukin erklärte gegenüber diesem Autor: „Die russisch-chinesischen Beziehungen sind sehr eng und weisen ein hohes Maß an strategischer und militärischer Koordinierung auf. Aber es gibt keine gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen“. Sakwa sagte, dass die beiden Länder zwar nicht bereit sind, ein formelles Militärbündnis einzugehen, „aber unter dem Druck der atlantischen Mächte sind sie eine so genannte Quasi-Bündnisbeziehung eingegangen, bei der sie sich gegenseitig den Rücken freihalten und nichts tun, was die Interessen des anderen grundsätzlich in Frage stellen würde.“

Die jüngste Reihe kooperativer Schritte deutet darauf hin, dass sich die strategischen Beziehungen zwischen China und Russland unter dem Druck eines von den USA aufgezwungenen Kalten Krieges zu einer wichtigen militärischen Beziehung ausweiten, wenn auch nicht zu einem Militärbündnis.