Impfpflaster – ein Meilenstein auf dem Weg zum Massenselbstmord?

WENN SIE sich gegen Covid-19 „impfen“ lassen wollen, aber eine Phobie vor Nadeln haben, dann machen Sie sich keine Sorgen: Bald können Sie sich ein einfaches Impfpflaster aufkleben.

Ein Team der Universität von Queensland in Australien hat vor kurzem die Ergebnisse einer Studie an Mäusen veröffentlicht, in der ein Produkt getestet wurde, von dem sie behaupten, dass es „der traditionellen Impfung mit Nadel und Spritze überlegen ist und [das] eine wichtige Ergänzung zur laufenden Covid-19-Pandemie darstellen könnte“.

Das nur 1 x 1 cm große Pflaster enthält 5.000 Mikroprojektionen (winzige Plastiknadeln), die mit Impfstoff beschichtet sind; das SARS-CoV-2-Spike-Protein wird also beim Aufkleben des Pflasters „injiziert“.

Diese unheimliche Entwicklung des in Brisbane ansässigen Biotech-Unternehmens Vaxxas soll im nächsten Jahr in klinischen Studien getestet werden, um ein selbst zu verabreichender Impfstoff zu werden.

Im Falle einer künftigen Pandemie“, so Michael Junger von Vaxxas gegenüber ABC News (zweifellos mit einem Augenzwinkern), „ist das Letzte, was man tun möchte, sich in ein Impfzentrum zu begeben und sich mit Tausenden von Menschen in eine Schlange zu stellen, um einen Impfstoff zu erhalten… Covid-19 wird nicht verschwinden.

Das Pflaster wäre nicht nur eine kostengünstige Möglichkeit, Auffrischungsimpfungen zu verabreichen, sondern da es nicht den strengen Kühlanforderungen der derzeitigen Impfstoffe unterliegt, hoffen die Experten, dass es „eines Tages per Post verschickt oder sogar von Drohnen an schwer zugängliche Orte ohne zuverlässige Kühllagerung gebracht werden könnte“. Noch beunruhigender ist vielleicht, dass das Produkt im Vergleich zu der Version, die im Vereinigten Königreich bereits entwickelt wird, etwas primitiv ist.

Im Januar berichtete die BBC, dass Wissenschaftler an der Universität Swansea an dem weltweit ersten Prototyp eines „intelligenten Pflasters“ für einen Coronavirus-Impfstoff arbeiten, bei dem das Spike-Protein nicht nur durch Mikroinjektionen injiziert, sondern auch die Wirksamkeit des Impfstoffs durch Scannen des Pflasters überwacht werden kann, um Daten über die Immunreaktion des Körpers zu erhalten.

Obwohl keines der beiden Produkte ein völlig neues Konzept ist – wahrscheinlich baut es auf einer ähnlichen Technologie für die Verabreichung und Überwachung von Insulin für Diabetiker auf – und die Einführung im Vereinigten Königreich erst Anfang Dezember 2020 begonnen hat, wie konnte die Regierung damals so sehr darauf vertrauen, dass ein „wunderbarer“, aber experimenteller Covid-19-Impfstoff unsere Freiheit garantieren würde, wenn die Arbeit an einem intelligenten Pflastersystem doch schon vor der ersten Impfung in vollem Gange war?

Vor fast genau 11 Monaten hat Johnson den Impfstoff fälschlicherweise als eine Art innovativen wissenschaftlichen Durchbruch angepriesen. In Anlehnung an das Lexikon der Oxford-Impfstoff-„Erfinderin“ Professor Dame Sarah Gilbert sagte er, Wissenschaftler hätten „das Virus selbst benutzt, um eine Art biologisches Jiu-Jitsu durchzuführen, um das Virus in Form eines Impfstoffs gegen sich selbst einzusetzen“.

Vielleicht wusste er wirklich nicht, dass ein intelligentes Impfpflaster bereits auf Lager war, oder vielleicht ist es plausibler, dass er persönlich wusste, dass der Impfstoff tatsächlich halten würde, was er verspricht, aber nur durch sein Scheitern und nur durch die Versprechen, die ihm hinter verschlossenen Türen von den Hohepriestern des medizinischen Autoritarismus gemacht wurden, die jetzt die Welt regieren.

Ich vermute, dass er schon Anfang Dezember 2020 gewusst haben muss, dass die Forderung nach jährlichen oder sogar halbjährlichen Auffrischungsimpfungen eine Gewissheit sein würde. Daher muss er bald begriffen haben, dass es effizienter ist, wenn sich die Menschen zu Hause mit einem selbst verabreichten Pflaster selbst zerstören, als wenn sie einen Gesundheitsdienst belästigen, der bereits für die Online-Übertragung vorgesehen ist.

Immerhin gab sich Johnson damals große Mühe, sein ekelhaftes, kirchenfeindliches „Wir haben auf den Tag gewartet und gehofft, an dem die Suchscheinwerfer der Wissenschaft unseren unsichtbaren Feind ausfindig machen würden“ mit einem ebenso großen Maß an übervorsichtigem „Wir dürfen jetzt noch nicht ins Horn blasen“-Gequatsche zu mäßigen. Es scheint, Herr Premierminister, dass Sie unser Signalhorn schon vor einiger Zeit an den Meistbietenden verkauft haben.

Wir nähern uns zwei Jahren, in denen die Oligarchen des Gesundheitswesens darauf drängen, das „Jahrzehnt der Selbstversorgung“ zu werden: eine neue Ära, in der Kinder ermutigt werden, ihre Krankheiten zu Hause selbst zu diagnostizieren, und die Apotheke von nebenan zum akzeptablen Gesicht des heimischen Pharma-Terrorismus wird.

Und als ob das noch nicht genug wäre, sollen die Bürger in ein oder zwei Jahren ihre eigenen Auffrischungsimpfungen zu Hause mit Hilfe von intelligenten Pflastern verabreichen: online bestellt, per Post zugestellt, die Immunreaktion mit einem Smartphone gescannt und das Ergebnis in eine staatlich kontrollierte Datenbank hochgeladen.

Ein solches System könnte nicht manipulierbarer sein, und sollte es zustande kommen, werden die gesammelten Daten genutzt werden, um eine Krise nach der anderen im Bereich der öffentlichen Gesundheit herbeizuführen, und wir werden uns auf unbestimmte Zeit im gordischen Labyrinth der Post-Covid-Ordnung verirren und dem implantierten Gesundheits-Mikrochip immer näher kommen.

Werden wir schrittweise in den staatlich geförderten Massenselbstmord getrieben?