Episch: Trump trollt Bidens Fahrradsturz mit urkomischen Meme

Präsident Donald Trump hat seinen Nachfolger Joe Biden in den sozialen Medien bösartig getrollt, nachdem der knapp achtzigjährige einen peinlichen Sturz mit seinem Fahrrad vor den Augen der Presse erlitten hatte.

Am Samstag teilte Trump über Truth Social eine aktualisierte Version eines klassischen Memes des Videoerstellers @NautPoso kurz nach dem Vorfall, in dem er Clips von sich selbst, wie er einen Golfball schlägt, und dem Moment, in dem Biden stürzt, zusammenfügte.

Trump hit a birdie! 😂 pic.twitter.com/uzCMM8BNXQ — Jamie White (@WhiteIsTheFury) June 19, 2022

Trump machte sich nicht nur über die geschwächte Präsidentenmarionette lustig, sondern teilte auch ein unbearbeitetes Video von Bidens Fahrradsturz, vermutlich um zu zeigen, dass der Unfall nicht durch einen äußeren Faktor verursacht wurde, sondern nur durch Joes eigene Ungeschicklichkeit.

Der demütigende Fahrradsturz war auch für andere Meme-Macher ein gefundenes Fressen.

Meme by Carpe Donktum 😂 pic.twitter.com/uhsB3wbAi0 — NautPoso 🇮🇪☘️ (@NautPoso) June 18, 2022

China lacht….

China is laughing pic.twitter.com/00aYYuijRz — Ashley St. Clair (@stclairashley) June 18, 2022

Der 45. Präsident hatte bereits 2017 die Mainstream-Medien mit einem ähnlich witzigen Meme aufgeschreckt, bei dem Hillary Clinton das Ziel des Golfballs war.

Bidens häufige Stürze, Ausrutscher und Stolperer lassen sich von den Demokraten und den Medien immer schwerer wegdiskutieren oder ignorieren, und seine offensichtliche Schwäche lässt viele in seiner Partei zögern, eine zweite Amtszeit zu unterstützen.

In der Zwischenzeit hat Trump begonnen, häufiger auf Truth Social zu posten und nutzt es nun als sein wichtigstes Sprachrohr, um Botschaften an das amerikanische Volk zu senden, ähnlich wie er es auf Twitter getan hat, bevor es ihn kurzerhand verbannt hat.