Episode 19 – «Ich sehe Deutschland als Nation auseinanderfallen»

Martin Zoller, Seher

In früheren Zeiten hatten Seher eine hohe Anerkennung. Denken wir nur an das Orakel von Delphi: Aus der Erde aufsteigende Dämpfe sollen die Pythia in Trance versetzt haben – ihre Worte wurden dann von den Priestern interpretiert und den Ratsuchenden weitergegeben. In der Neuzeit erreichte Nostradamus mit seinen Prophezeiungen grosse Aufmerksamkeit.

In der aufgeklärten Welt nun scheint es für Seher keinen Platz mehr zu haben. Der in Mittelamerika lebende Schweizer Martin Zoller ist einer der wenigen Seher, der dann und wann mal Schlagzeilen macht. Über den ganzen Globus verteilt hält er Vorträge und Seminare; dies zu seinen Prophezeiungen, zur Medialität, zur Kraft der Intuition, über Remote Viewing und Vielem mehr. Heute ist er mein Gast.