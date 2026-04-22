Epstein-Affäre holt Gates ein – jetzt fallen hunderte Stellen

Gates Foundation unter Druck: Stellenabbau und Epstein-Aufarbeitung werfen neue Fragen auf

Laut einem Bericht des Wall Street Journal plant die Bill & Melinda Gates Foundation in den kommenden Jahren den Abbau von bis zu 500 Stellen – rund 20 Prozent der Belegschaft. Gleichzeitig wurde eine externe Untersuchung früherer Kontakte zum verstorbenen Jeffrey Epstein eingeleitet. Die Kombination aus Massenabbau und Reputationsprüfung wirft ein hartes Licht auf eine Organisation, die sich selbst gern als moralische Instanz der Weltpolitik präsentiert.

Jahrelang stand die Stiftung für globale Gesundheit, Bildung und Armutsbekämpfung. Doch hinter dem Image des wohltätigen Milliardenprojekts zeigen sich nun Risse: Wenn eine der reichsten Stiftungen der Welt plötzlich hunderte Stellen streicht, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob intern falsch priorisiert, ineffizient gearbeitet oder strategisch versagt wurde.

Noch brisanter ist die verspätete Aufarbeitung der Epstein-Kontakte. Dass eine externe Prüfung erst jetzt erfolgt, obwohl das Thema seit Jahren öffentlich diskutiert wird, lässt Kritiker fragen, warum Transparenz offenbar erst dann zur Priorität wird, wenn öffentlicher Druck wächst. Wer globale Standards predigt, muss sich an denselben Standards messen lassen.

Auch Bill Gates selbst bleibt eine umstrittene Figur. Sein öffentliches Image als visionärer Philanthrop kollidiert seit Jahren mit Debatten über Macht, Einfluss, Elitennetzwerke und mangelnde Rechenschaftspflicht. Der aktuelle Einschnitt verstärkt den Eindruck, dass zwischen Anspruch und Realität eine große Lücke klafft.

Die eigentliche Frage lautet nun: Ist die Stiftung noch ein Modell moderner Philanthropie – oder ein überdimensionierter Machtapparat, der sich erst bewegt, wenn Druck von außen entsteht?

Fazit: Der Stellenabbau mag als Restrukturierung verkauft werden, die Epstein-Prüfung als Konsequenz. Zusammen gelesen wirken beide Maßnahmen jedoch wie Krisenmanagement einer Institution, deren Glanz deutlich verblasst ist.