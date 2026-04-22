Thailand startet 28-Milliarden-Projekt: Ein Versuch, die Landkarte des Welthandels neu zu zeichnen

Thailand treibt ein Infrastrukturprojekt voran, das weit über Südostasien hinaus Bedeutung haben könnte. Für rund 28 Milliarden US-Dollar soll eine sogenannte Land Bridge entstehen – ein neuer Transportkorridor quer durch den Süden des Landes, der eine Alternative zur strategisch wichtigen Straße von Malakka schaffen soll.

Die Idee ist einfach, aber geopolitisch gewaltig:

Container und Waren sollen künftig an einem Tiefseehafen an der Andamanensee ankommen, per Bahn und Straße über Land transportiert und auf der anderen Seite am Golf von Thailand wieder auf Schiffe verladen werden.

Damit würde eine der wichtigsten Engstellen des Welthandels teilweise umgangen.

Warum das so brisant ist

Die Straße von Malakka zählt zu den bedeutendsten Seewegen der Welt. Ein großer Teil des Handels zwischen Europa, dem Nahen Osten, Indien, China, Japan und Ostasien läuft durch diesen schmalen Korridor zwischen Malaysia, Singapur und Indonesien.

Jede Störung dort – durch Konflikte, Blockaden, Unfälle oder Piraterie – hätte globale Folgen.

Genau deshalb gewinnt Thailands Projekt plötzlich an Bedeutung.

Die Welt sucht Ausweichrouten

Spannungen im Nahen Osten, Unsicherheiten bei Energie- und Rohstofftransporten sowie geopolitische Machtkämpfe haben gezeigt, wie verletzlich globale Lieferketten sind.

Staaten und Unternehmen suchen deshalb nach Alternativen zu klassischen Nadelöhren wie:

• Straße von Malakka

• Straße von Hormus

• Suezkanal

• Panama-Kanal

Thailand bietet nun eine neue Option.

Wer profitieren würde

Thailand

Das Land könnte vom Tourismusstandort zu einem zentralen Handels- und Logistikknoten Asiens aufsteigen – mit Häfen, Industrieparks, Arbeitsplätzen und wachsendem Einfluss.

China

Peking sucht seit Jahren Wege, die Abhängigkeit von Malakka zu reduzieren. Eine thailändische Landbrücke wäre strategisch hochinteressant.

Internationale Reedereien

Mehr Routen bedeuten weniger Risiko, schnellere Lieferketten und stärkere Verhandlungsmacht.

Wer verlieren könnte

Singapur

Der Stadtstaat lebt wesentlich von seiner Rolle als einer der wichtigsten Umschlagplätze der Welt. Eine funktionierende Land Bridge könnte Marktanteile kosten.

Malaysia

Auch malaysische Häfen würden stärkerem Wettbewerb ausgesetzt.

Was auf uns zukommen könnte

Wenn das Projekt umgesetzt wird, könnte sich der Welthandel langfristig verändern:

• neue Lieferketten außerhalb traditioneller Seewege

• sinkende Abhängigkeit von geopolitischen Engpässen

• neue Machtzentren in Südostasien

• wachsender Konkurrenzkampf zwischen China, USA, Japan und Golfstaaten um Einfluss

Doch es gibt Risiken

Megaprojekte dieser Größe bringen Probleme mit sich:

• enorme Baukosten

• ökologische Belastungen

• politische Konflikte

• Sicherheitsfragen im Süden Thailands

• Zweifel an Wirtschaftlichkeit und Rentabilität

Fazit

Thailand baut nicht einfach Häfen und Bahnstrecken.

Es ist ein Versuch, die Landkarte des Welthandels neu zu zeichnen.

In einer Welt voller Krisen, Sanktionen und Blockaderisiken werden alternative Routen zur Machtfrage des 21. Jahrhunderts. Und Thailand könnte plötzlich eine Schlüsselrolle spielen.