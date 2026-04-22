Putin und Lagarde warnen fast zeitgleich – Europa könnte vor einer Krise stehen, gegen die Covid harmlos wirkte

Zeitnah kamen zwei Aussagen, die man ernst nehmen sollte.

Putin kündigt an, Russland prüfe einen vorzeitigen Stopp weiterer Energielieferungen nach Europa. Energie werde lieber in andere Märkte umgeleitet.

Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, warnt gleichzeitig vor Preissteigerungen, Lieferkettenproblemen und sogar möglichen Rationierungen, falls die Spannungen rund um die Straße von Hormus anhalten. Reuters berichtete über ihre Hinweise auf Risiken für Inflation, Energiepreise und Wachstum.

Zwei unterschiedliche Akteure. Eine gemeinsame Botschaft:

🇪🇺Europa hat fertig.



🇷🇺Aktuellen Äußerungen von Putin zufolge



Präsident Wladimir Putin hat der russischen Regierung die Anweisung gegeben, die Einhaltung aller Energielieferungen nach Europa zu prüfen.



Besser jetzt, bevor sie uns die Tür vor der Nase zuschlagen. pic.twitter.com/FA9SEGGOVD — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🔴Jetzt wird offiziell gewarnt: Die Lage ist ernster als bisher angenommen.



🚨 EZB-Chefin Lagarde warnt offen vor Rationierungen in Europa



Christine Lagarde erklärte am 20. April, dass bereits ein Drittel der weltweiten Düngemitteltransporte durch die Straße von Hormus läuft –… pic.twitter.com/cvzhHssDL4 — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

Was EZB-Chefin alles prophezeit ist hier zu finden

Europa ist auf einen Mehrfachschock nicht vorbereitet.

Und dieser Schock wäre anders als Covid.

Covid war vor allem eine „Gesundheits- und Lockdownkrise“. Die drohende nächste Welle wäre eine Versorgungs-, Energie- und Wohlstandskrise gleichzeitig.

Wenn russische Energie weiter ausfällt und der Nahe Osten eskaliert, könnten die Folgen sein:

• Strom- und Gaspreise explodieren erneut

• Benzin, Diesel und Heizöl steigen massiv

• Lebensmittel verteuern sich durch Dünger- und Transportkosten

• Lieferengpässe bei Waren und Ersatzteilen

• Kurzarbeit, Werksschließungen, Stellenabbau

• neue Inflation bei gleichzeitig schwacher Wirtschaft

• sinkende Kaufkraft für Millionen Haushalte

Das wäre für viele Menschen direkter spürbar als Covid:

Damals fehlte zeitweise Toilettenpapier.

Dann könnten Heizen, Tanken und tägliche Einkäufe zum Problem werden.

Politisch wäre das Sprengstoff:

Wer jahrelang auf Eskalation, Sanktionen ohne Exit-Strategie und geopolitische Gefolgschaft gesetzt hat, trägt Mitverantwortung für die Folgen. Europa übernimmt oft die wirtschaftlichen Kosten globaler Machtkämpfe, während Bürger die Rechnung zahlen.

Die bittere Wahrheit:

Wenn diese Entwicklung außer Kontrolle gerät, könnte Covid rückblickend wie ein Spaziergang wirken – weil diesmal nicht nur Bewegung eingeschränkt wird, sondern Lebensstandard, Versorgung und soziale Stabilität unter Druck geraten.

Und wieder würden jene zahlen, die am wenigsten entschieden haben: die Bevölkerung.