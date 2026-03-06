Epstein erhielt sensible militärische Geheimdienstinformationen während der Polio-Kampagne der Gates Foundation in Pakistan

Von Waqas Ahmed und Murtaza Hussain

E-Mails des Justizministeriums zeigen, dass Epstein der Gates Foundation dabei half, Zugang zu den Taliban zu erhalten – und dafür vertrauliche Berichte und Informationen über pakistanische Militäroperationen erhielt.

Am 27. Februar erklärte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif Afghanistan den „offenen Krieg“, nachdem es eine Woche lang zu Zusammenstößen mit den Taliban entlang der Grenze und zu Angriffen auf militärische Stellungen auf afghanischem Gebiet gekommen war.

Seit Jahrzehnten dienen die pakistanischen Grenzregionen zu Afghanistan nicht nur als Testgebiet für neue militärische Taktiken, sondern auch für ambitionierte internationale Organisationen und Philanthropen, die versucht haben, den öffentlichen Gesundheitssektor und die staatlichen Institutionen der Region neu zu gestalten.

Vom US-Justizministerium veröffentlichte Dokumente enthüllen überraschende Details zu einem bestimmten Vorfall: Jeffrey Epsteins Beteiligung an den Bemühungen der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung zur Ausrottung der Kinderlähmung in Pakistan. Epstein unterhielt lange Zeit enge persönliche Beziehungen zu Gates sowie zu Vertretern seiner gemeinnützigen Stiftung, die er nutzte, um Ressourcen in politisch sensible Forschungsprojekte und Technologieunternehmen zu lenken.

Die E-Mail-Korrespondenz in den Veröffentlichungen über Pakistan stammt aus der Zeit wenige Jahre vor dem Zusammenbruch der von den USA unterstützten Regierung im benachbarten Afghanistan. Sie deutet auch darauf hin, dass Epsteins Interesse an der Region nicht ausschließlich auf Fragen der öffentlichen Gesundheit beschränkt war. In einer Reihe von E-Mails zur Polio-Impfkampagne des International Peace Institute (IPI) – einer Nichtregierungsorganisation, die Epstein finanzierte und oft als Vehikel für diplomatische Bemühungen hinter den Kulissen nutzte – erhielt Epstein auch vertrauliche Berichte und militärische Informationen aus erster Hand, darunter sensible Informationen über NATO-Operationen am Flughafen Zhob, einem kleinen Inlandsflughafen in Belutschistan, nur eine Flugstunde von der afghanischen Hauptstadt Kabul entfernt.

Epstein nutzte seine Beziehung zu Gates und seine Kontakte in der Region, um von 2013 bis 2018 zu einer zentralen Figur in Pakistans Bemühungen zur Bekämpfung der Kinderlähmung zu werden. Durch die persönliche Organisation der Partnerschaft zwischen der Gates Foundation und dem IPI positionierte sich Epstein fünf Jahre lang als Gatekeeper für die Beziehungen zwischen Gates und Pakistan. Während dieser Zeit versuchte er auch, hinter den Kulissen Kontakte zu den Taliban aufzubauen, um die Kinderlähmung auszurotten.

Die Folgen für Gates aufgrund seiner Verbindung zu Epstein halten weiterhin an. Diese Woche sollte er einer der Hauptredner auf dem hochkarätigen KI-Gipfel in Indien sein – einer Veranstaltung, auf der das Land seine Ambitionen als globale KI-Großmacht präsentieren wollte –, bevor der Microsoft-Gründer plötzlich bekannt gab, dass er nicht an der Veranstaltung teilnehmen werde.

Bei einer Mitarbeiterversammlung am Dienstag mit Mitarbeitern der Stiftung räumte Gates ein, zwei einvernehmliche Affären gehabt zu haben, von denen Epstein wusste, bestritt jedoch jegliche Beteiligung an illegalen Aktivitäten oder Kontakten zu Opfern von Sexhandel, berichtete das Wall Street Journal.

Gates sagte, er bedauere seine Beziehung zu Epstein zutiefst und behauptete, er habe von einer „18-monatigen Sache” gewusst, die Epsteins Reisefreiheit zuvor eingeschränkt hatte – eine Anspielung auf seine Verurteilung wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Prostitution –, aber es versäumt, Epsteins Hintergrund vor der Aufnahme von Kontakten zu ihm gründlich zu überprüfen.

„Alle außer der Regierung gewinnen.“

Im März 2013 schickte Epstein eine E-Mail an Boris Nikolic, den wissenschaftlichen Chefberater und Vertrauten von Bill Gates, mit dem Betreff „Beispiel für erste Polio-Idee, es gibt viele“. In der E-Mail erläutert Epstein eine gemeinnützige Struktur, die es Spendern ermöglichen würde, Spenden zuzusagen und für ihre Zusagen in Zukunft Steuervorteile zu erhalten. „Alle außer der Regierung gewinnen“, schrieb Epstein. „Im Wesentlichen wird die heutige Poliobekämpfung mit zukünftigen Erbschaftssteuern finanziert, die an die Stiftung statt an die Regierung gezahlt werden.“

Korrespondenz zwischen Jeffrey Epstein und Boris Nikolic, 2. März 2013.

Zu dieser Zeit hatte sich Epstein bei Nikolic darüber beschwert, dass Bill Gates das volle Potenzial der Gates Foundation nicht zu schätzen wisse. „Ich habe fünf oder sechs Pläne, die bei Polio funktionieren würden. Bill kann gerne morgen zum Frühstück vorbeikommen, oder Sie beide kommen in den nächsten zwei Wochen auf die Insel, dann werde ich Ihnen ein paar Stunden lang meine Methoden vorstellen“, schrieb er Anfang März in einer E-Mail, in der er Nikolic seine Ideen vorstellte. Nikolics enge Verbindung zu Epstein hatte um 2009 begonnen, und in den folgenden Jahren blieb er der Ansprechpartner in Epsteins Beziehung zu Gates.

Innerhalb weniger Tage traf sich Epstein mit Gates und schrieb am 5. März 2013 in einer Nachricht an Nikolic positiv über das Treffen: „Wir könnten die Dinge definitiv so strukturieren, dass statt der US-Regierung, die 100 Milliarden Dollar an Erbschaftssteuern erhält, diese an die Stiftung gehen würden“, schrieb Epstein. „Das ist einfach, die meisten Menschen würden es bevorzugen, wenn sie wüssten, wie man es erreichen kann.“ Er bot die Dienste von Terje Rød-Larsen, dem Präsidenten des International Peace Institute, an: „Terje wird bei Pakistan und Nigeria helfen, ihr solltet genau sagen, was ihr wollt. Sehr genau.“

Die Gates Foundation, Boris Nikolic, Terje Rød-Larsen und das International Peace Institute reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Neben Afghanistan und Nigeria war Pakistan eines der letzten Länder, in denen Polio noch endemisch war. Aber die Politik des US-Krieges in Afghanistan erschwerte die Arbeit internationaler NGOs in den von den Taliban kontrollierten Gebieten Pakistans – eine Tatsache, der sich Epstein sehr wohl bewusst war. Am nächsten Tag schickte er Nikolic erneut eine E-Mail: „Bezüglich Afghanistan: Gilt das Gesetz gegen Korruption im Ausland auch für die Arbeit der Stiftung?“ Epstein wollte wissen, ob das Gesetz, das US-Unternehmen die Bestechung ausländischer Amtsträger verbietet, auch für Zahlungen an die Taliban gilt. In der E-Mail-Korrespondenz fragte Epstein Nikolic dann, ob er die Möglichkeit prüfen könne, die Taliban zu bestechen, um eine Beziehung zu der Gruppe aufzubauen, selbst wenn das Geld für Waffen verwendet werden könnte. „Nehmen wir an, … die Bösen beginnen, das Impfverfahren strenger zu kontrollieren, und die einzige Möglichkeit, sie für uns zu gewinnen, besteht darin, die Bösen zu bezahlen, damit sie Impfstoffe zulassen“, fragte Epstein. „Was würden Sie davon halten?“

Korrespondenz zwischen Jeffrey Epstein und Boris Nikolic, 6. März 2013.

Rød-Larsen arbeitete auch mit Epstein in der Mongolei und in Afrika zusammen, wo er Bergbauverträge abschloss und israelische Sicherheitsdienstleistungen mit Bezug zum Militär verkaufte. Rød-Larsens umfangreiche Verbindungen zur UNO und zum diplomatischen Corps durch das IPI (einschließlich seiner früheren Funktion als Untergeneralsekretär der UNO) verschafften ihm die Legitimität und den Zugang, die für die Durchführung dieser Hinterzimmergeschäfte erforderlich waren.

Korrespondenz zwischen Jeffrey Epstein und Boris Nikolic, 18. März 2013.

In einem Austausch von Vorschlägen zwischen Rød-Larsen und Nikolic verhandelte Epstein direkt über den Umfang der Arbeit, die IPI übernehmen würde, und die spezifischen Bereiche, in denen sie tätig sein würden. Anfang April 2013 hatte IPI einen Fahrplan fertiggestellt, der direkt an Epstein übergeben wurde.

IPI erhielt 2013 Zuschüsse in Höhe von 2,5 Millionen Dollar und 2014 in Höhe von 5,5 Millionen Dollar. IPI reichte außerdem einen weiteren Förderantrag über 25 Millionen Dollar bei der Gates Foundation ein, aber es ist unklar, ob dieser bewilligt wurde.

Durch seine Verbindung zu Nikolic hatte sich Epstein innerhalb weniger Monate als unverzichtbarer Berater für die weltweite Polio-Arbeit der Gates Foundation etabliert. Da IPI seine Verbindung und einen lukrativen Vertrag mit der Stiftung Epsteins Beziehungen zu verdanken hatte, berichtete der Think Tank direkt an ihn, als wäre er der Leiter des Projekts.

„Die Dschihad-Hauptstadt der Welt”

Am 23. April 2013 reiste Nasra Hassan, Seniorberaterin bei IPI, zu einer Erkundungsmission für das Projekt nach Pakistan. Hassan, eine Terrorismusexpertin, hatte 27 Jahre bei den Vereinten Nationen gearbeitet, bevor sie als Direktorin für internationale Beziehungen zur Association of Austrian Peacekeepers kam. Aus den verfügbaren E-Mails geht nicht hervor, dass Hassan jemals direkt mit Epstein korrespondiert hat. Sie berichtete an die Führungsspitze des IPI, darunter Rod-Larsen und Andrea Pfanzelter, die Direktorin des IPI in Wien. Ihre E-Mails, darunter der Plan für ihre Pakistan-Mission, das Budget und spätere Ergebnisse, wurden alle ordnungsgemäß an Epstein weitergeleitet.

Nasra Hassan reagierte nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

„Endlich habe ich Peshawar, die Dschihad-Hauptstadt der Welt, verlassen“, schrieb Hassan am 30. April, mitten in den Parlamentswahlen und dem Regierungswechsel, an Pfanzelter. In ihrem Bericht beschrieb sie ihre Treffen mit Beamten in Khyber Pakhtunkhwa und den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung (FATA).

Hassan beschrieb auch ein Telefongespräch, das sie über ihren Vermittler mit einem Taliban-Kommandeur geführt hatte. „Es scheint, dass die religiös begründete Ablehnung [von Polio-Impfstoffen] nur einen sehr kleinen Teil ausmacht“, schrieb Hassan. „Der Rest sind Drucktaktiken, Überbietungswettstreit und die damit verbundenen enormen Arbeitsplätze und Geldsummen.“

Die Polio-Arbeit überschneidet sich direkt mit sensiblen Geheimdienstinformationen und militärischen Operationen des US-Militärs und der CIA, und Hassans Berichte enthielten oft wichtige Informationen aus menschlichen Quellen vor Ort in Pakistan. „Seit unserem Treffen/Telefonat in Wien am 15. Mai habe ich die Angelegenheit weiterverfolgt. Leider hat die heutige Tötung der Nummer 2 der pakistanischen Taliban (Wali ur Rahman) durch die CIA die Angelegenheit kompliziert“, schrieb Hassan im Mai an Rød-Larsen, der den Bericht an Epstein weiterleitete.

Hassan beklagte, dass die USA eine gemäßigte Persönlichkeit getötet hätten, die für die Gespräche mit der neuen Regierung von entscheidender Bedeutung gewesen sei, und dass die Ermordung einen großen Rückschlag für die Polio-Bekämpfung darstelle. „Er war eine pragmatische Stimme, die sich gegen Selbstmordattentate in Pakistan (wenn auch nicht in Afghanistan) aussprach und an die ‚neue‘ Regierung in Pakistan (die noch nicht endgültig gebildet ist) glaubte und bereit war, mit ihr zu verhandeln – was dazu geführt hat, dass die pakistanischen Taliban TTP die Gespräche mit der ‚neuen‘ Regierung ausgesetzt haben“, schrieb sie. „Dies wird die Gespräche mit ihnen über Polio verzögern, da ich hinter den Kulissen daran gearbeitet habe, die ‚neue‘ Regierung dazu zu bewegen, Polio-Themen in ihre Verhandlungen mit der TTP aufzunehmen.“

Im Juni kam es jedoch zu einer Krise, als Bill Gates die Angelegenheit selbst in die Hand nahm und die von Epstein und Rød-Larsen eingerichtete informelle Kommunikationsstruktur umging.

Als Imran Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) zum ersten Mal eine Provinzregierung in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa (KP) bildete und Khan selbst zum beliebtesten Führer Pakistans aufstieg, berichteten pakistanische Medien, dass Gates ihm direkt geschrieben und um Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit den pakistanischen Taliban in der FATA-Region gebeten hatte, wo viele Gebiete nicht unter der Kontrolle der pakistanischen Regierung standen.

„Jemand hat voreilig gehandelt, wahrscheinlich in der Stiftung“, schrieb Hassan an die Führungsspitze des IPI. „Leider wird dies die Position der pakistanischen Taliban verhärten und könnte die sehr diskreten und vertraulichen Hinterzimmergespräche gefährden, die bisher stattgefunden haben. Ich wünschte, BG hätte Sie vorher konsultiert. Ich werde sehen, was die Folgen sind und wie wir den Schaden, den diese sehr öffentliche Angelegenheit verursacht hat, wieder gutmachen können.“ Auch diese E-Mail wurde an Epstein weitergeleitet, der sie wiederum an Nikolic weiterleitete, der sie an Gates schickte.

Um 3 Uhr morgens derselben Nacht schrieb Epstein eine separate E-Mail an Nikolic, in der er die Schwere von Gates‘ Fehler zum Ausdruck brachte: „Terje hat mich angerufen und gesagt, dass die pakistanische Presse berichtet, Bill habe heute öffentlich mit Imran Kahn telefoniert, was ein hochpolitisches Thema ist und sein Polio-Programm zurückwerfen wird.“

„Bill ist gerade in London gelandet. Er hat in den nächsten drei Tagen ein Meeting nach dem anderen“, schrieb Nikolic zurück. „Kein Telefonat mit Imran. Ich bin mir nicht sicher, ob er Anfang der Woche ein Telefonat hatte. Ich werde ihn fragen. Auf jeden Fall wird er heute und in den nächsten Tagen kein Telefonat führen.“

Im November festigte IPI seine Vermittlerrolle zwischen der Gates Foundation und den Polio-Bemühungen Pakistans. „Ich habe erfahren, dass unsere Bemühungen gegenüber den Hardlinern definitiv erste Früchte tragen“, schrieb Hassan an die IPI-Mitarbeiter und bezog sich dabei auf eine religiöse Entscheidung eines prominenten pakistanischen Religionsführers, Maulana Sami ul-Haq, der sich für Polio-Impfungen aussprach. „Leider kann ich in einer E-Mail nicht konkreter werden, aber Umsicht und Vorsicht sind geboten. Ich hoffe, dass sich dieser Trend fortsetzt und keine anderen externen Ereignisse einen Rückschlag verursachen. Ich wollte Ihnen dies vorläufig und vertraulich mitteilen.“ Trotz Hassans „Vorsicht“ leitete das IPI-Personal die E-Mail sofort an Epstein weiter.

Im folgenden Monat leitete Pfanzelter eine E-Mail an Epstein weiter mit dem Kommentar: „Dies ist noch nicht in der Presse“, und erklärte, dass eine von den Taliban akzeptierte religiöse Institution im Begriff sei, ein Edikt zu erlassen, das Impfungen gegen Polio und andere Krankheiten unterstützt. „Diese Kontaktaufnahme zu Geistlichen, die für die Taliban akzeptabel sind, war ein Hauptgrund für den letzten Besuch“, hieß es in der Notiz, und weiter: „Diese Fatwa wird bald in den Medien veröffentlicht werden, ich habe eine Vorabkopie erhalten (obwohl sie vordatiert ist). Kleine Schritte in die richtige Richtung, auch wenn andere Probleme bestehen bleiben.“

Korrespondenz zwischen Andrea Pfanzelter und Jeffrey Epstein, 10. Dezember 2013.

In den folgenden Jahren erhielt Epstein weiterhin Berichte mit dem Vermerk „vertraulich“ von Hassan über andere leitende Mitarbeiter des IPI. Diese Berichte enthielten Details über pakistanische Militäroperationen in den Stammesgebieten Pakistans. Einige dieser Berichte hatten nur am Rande mit Polio zu tun und enthielten nicht öffentliche, sensible Informationen über NATO-Operationen in Südasien. In einem dieser Berichte schrieb Hassan beispielsweise: „Der Flughafen Zhob wurde von 2009 bis 2011 von der NATO genutzt“ – eine Tatsache, die bis heute weder von der pakistanischen Regierung bestätigt noch in den pakistanischen Medien berichtet wurde.

In anderen E-Mails, die an Epstein weitergeleitet wurden, diskutierte die IPI-Führung „scheinbar negative Entwicklungen“ – wie den mangelnden Fortschritt bei den Gesprächen zwischen Pakistan und den Taliban und die Bemühungen der Regierung, eine abtrünnige Taliban-Fraktion zu unterstützen und ihr zu helfen, Süd-Waziristan zu übernehmen –, die „eine positive Wirkung auf Polio haben könnten“. Ein Plan, den das IPI mit der pakistanischen Armee diskutierte, war die Möglichkeit, „Vorkehrungen für Polio-Tropfen zu treffen, wenn Stammesangehörige vor den Luftangriffen in besiedelte Gebiete fliehen”.

Am 7. April 2015 schickte Hassan einen detaillierten Bericht über die internen Beratungen Pakistans über eine Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien, was darauf hindeutet, dass sie aufgrund ihrer langjährigen Karriere und ihrer Fachkenntnisse im Bereich der Terrorismusbekämpfung über einen guten Zugang zur pakistanischen Regierung und zum Militär verfügte. Über keine dieser Beratungen wurde jemals in den pakistanischen Medien berichtet.

Eine E-Mail von Nasra Hassan an die Mitarbeiter des International Peace Institute, 7. April 2015.

Später im selben Jahr bestätigte die pakistanische Regierung öffentlich den Tod von Mullah Omar, dem Gründer der Taliban und bis 2001 Emir in Afghanistan. Am 10. August 2015 schickte Hassan einen Bericht, der darauf hindeutete, dass sie über besondere Einblicke und Verbindungen innerhalb der Taliban sowie über Informationen aus pakistanischen Militärkreisen verfügte.

Ein Bericht von Nasra Hassan, der am 10. August 2015 an das International Peace Institute geschickt wurde.

Wie auch in ihren anderen Berichten erläuterte Hassan in ihren Meldungen die Auswirkungen der laufenden Militäraktivitäten auf die parallel dazu stattfindende Polio-Impfkampagne.

Ende 2018 war das Polio-Projekt des IPI mit der Gates Foundation beendet, und Hassan schrieb ihre Abschieds-E-Mail an die Mitarbeiter: „Ich hoffe, dass Sie 2019 keine Fälle/ES-Proben mehr sehen werden, obwohl ich das aus bekannten Gründen bezweifle: Die grenzüberschreitende Übertragung wird aufgrund von Lücken und Schwächen im pakistanischen PEP, Problemen zwischen Pakistan und den USA sowie zwischen Kabul und Islamabad, einschließlich der indischen Präsenz, weitergehen; die afghanischen Taliban sehen keinen Grund für Zugeständnisse und weigern sich weiterhin, offiziell mit der afghanischen Regierung zu sprechen.“ Diese E-Mail wurde auch an Epstein weitergeleitet.

„Kein Dank nötig“

Anfang 2013, als Epstein begann, mit der Gates Foundation an Polio-Initiativen zu arbeiten, schickte Nikolic Epstein eine E-Mail, in der er sich bedankte. In seiner Antwort erklärte Epstein, dass die Ausrottung der Kinderlähmung nicht sein Leitstern sei und dass er Gates einen Gefallen tue. „Wenn Sie Polio heilen wollten, wäre kein Dank nötig“, schrieb er. „Wenn ich Polio heilen wollte, wäre kein Dank nötig, aber nur einer von uns hat diesen Wunsch.“

Als sich 2017 der IPI-Vertrag und der Krieg der USA in Afghanistan dem Ende zuneigten, suchte Epstein nach anderen Möglichkeiten, um die Spenden von Milliardären für lukrative Steuervorteile einzusetzen. In einem Gespräch über iMessage mit Steve Bannon im Februar 2017 diskutierten Epstein und Bannon über Gates‘ philanthropische Bemühungen in Pakistan und skizzierten eine zynische Strategie, um die Bemühungen der Stiftung so umzugestalten, dass sie für Präsident Donald Trump akzeptabel wären.

„Bill muss sich in erster Linie auf amerikanische Probleme konzentrieren, wenn er Deals will“, schrieb Bannon. „Er kann auch bestimmte weltweite Initiativen als Kauf amerikanischer Medikamente usw. darstellen. Es MUSS eine amerikanische Komponente geben. Donald sagt, es sei kindisch, die in Afrika gefährdeten Leben zu zählen und so zu tun, als würde man etwas für Amerika tun. Oder Pakistan, Afghanistan usw. Er verweist auf 8500 Tote in Chicago gegenüber 2500 Toten in Afghanistan in den letzten 10 Jahren“, fügte Bannon hinzu.

„Bill sollte sehr vorsichtig sein, da Donald ihn als Beispiel dafür nehmen könnte, dass er amerikanische Dollar verwendet, um anderen als Amerika zu helfen, das sie wirklich braucht. Seien Sie vorsichtig“, sagte Bannon.

Im selben Gespräch diskutierten Epstein und zwei weitere Personen über Zero-Knowledge-Proofs, eine kryptografische Methode, die anonyme, grenzüberschreitende Geldtransfers mit Kryptowährungen ermöglichen könnte.

Unmittelbar nach dem Gespräch schrieb Epstein eine E-Mail direkt an Bill Gates: „Ich habe etwas aus erster Hand für Sie. Amerika zuerst … Malaria. Polio. Nein. Ich werde versuchen, einen unumstrittenen Kanal zu finden. Cyber-Gesundheitsinformationssicherheit ist wichtig. Sie werden mehr über Zero-Knowledge-Proofs, medizinische Informationen usw. hören.“

„Ethik ist immer ein kompliziertes Thema“

In einem Videointerview, das ein Jahr vor Epsteins Tod gedreht wurde und in den pakistanischen sozialen Medien weit verbreitet wurde, fragte Bannon ihn: „Warum ist Ihr Geld kein schmutziges Geld?“

„Ethik ist immer ein kompliziertes Thema“, antwortete Epstein. „Was das Geld angeht, das ich für die Bekämpfung von Polio in Pakistan und Indien gespendet habe, sollten Sie mich nicht fragen, ob es für Impfungen für diese Kinder verwendet werden sollte, sondern lieber deren Mütter fragen, die die Impfungen erhalten haben und wissen, dass ihre Kinder nun nicht an Polio erkranken werden. Fragen Sie sie, ob Epstein ihrem Volk hätte helfen sollen.“

In Pakistan haben prominente Ärzte ihre Bestürzung über das Ausmaß von Epsteins Beteiligung an den Polio-Initiativen des Landes zum Ausdruck gebracht, einem der wichtigsten Programme im Bereich der öffentlichen Gesundheit der letzten zwei Jahrzehnte.

„Die Aussage eines verurteilten Täters hat Bedenken hinsichtlich der Beteiligung bestimmter Einrichtungen an der Polio-Kampagne in Pakistan aufkommen lassen. Impfungen sind eine bedeutende wissenschaftliche Errungenschaft, und Transparenz bei Gesundheitsinitiativen ist von entscheidender Bedeutung“, sagte Dr. Asma Nasim, Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten am Sindh Institute of Urology and Transplantation, in einem Interview.

Polio-Impfungen sind in Pakistan seitdem Gegenstand heftiger Kontroversen, seit die CIA vor der Operation zur Tötung von Osama bin Laden in Abbottabad im Jahr 2011 eine gefälschte Polio-Impfkampagne nutzte, um DNA-Proben von bin Ladens Familie zu sammeln. Dieser Vorfall führte zu einem schweren Rückschlag für die Polio-Impfkampagne in Pakistan – eines der Probleme, die Epstein mit Hilfe des IPI zu lösen versuchte.

Epsteins Beteiligung an den Polio-Bemühungen nach 2011 könnte 15 Jahre nach Bin Ladens Tod zu weiteren Rückschlägen führen. „Pakistan hat sich nie von dem Schlag durch die gefälschte Impfkampagne erholt“, sagte ein pakistanischer Arzt, der mit der Polio-Kampagne in Verbindung steht. „Jetzt wird diese ganze Epstein-Saga der Impfgegner-Hysterie nur noch mehr Auftrieb geben und Millionen pakistanischer Kinder in Gefahr bringen. Allein der Gedanke, dass Gates und Epstein Kindern ‚helfen‘, reicht aus, um jedem Elternteil Alpträume zu bereiten.“