Der weitere Niedergang des WEF

Von Peter Koenig / Global Research

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) – der „Kaiser von Davos“ – hat gerade einen weiteren Rückschlag erlitten. Sein Präsident und CEO, Børge Brende, der vor weniger als zwei Jahren, im Mai 2024, nach dem Rücktritt von Klaus Schwab aufgrund von Skandalen im Zusammenhang mit finanziellen Unregelmäßigkeiten und sexueller Belästigung durch Schwab und die Führungsspitze des WEF die alleinige Leitung des WEF übernommen hatte. Dies wurde zuerst von der Financial Times (FT) und dem Wall Street Journal (WSJ) veröffentlicht, die beide dem Medienmogul Murdoch „gehören“. BlackRock kontrolliert Murdoch.

BlackRock / Vanguard, d. h. Larry Fink, ist der Hauptfinanzier und de facto Eigentümer des WEF. Er ist ein geschickter Mann.

Die Befehlskette ist klar.

Diesmal passierte etwas sehr Ähnliches. FT und WSJ berichteten über die Verbindung zwischen Børge Brende und Epstein. Brende, der zunächst versuchte, die Sache mit „nur ein paar Abendessen“ herunterzuspielen, konnte sich der Wahrheit nicht entziehen, die in den 3,5 Millionen Seiten über Epstein enthüllt wurde, die mit einer KI-gestützten Suchmaschine veröffentlicht wurden. Es war leicht, alle zahlreichen Kontakte Brendes mit dem bereits 2008 wegen Sexhandels und Pädophilie verurteilten Mann aufzudecken.

Über 20 E-Mails und SMS-Nachrichten zwischen den beiden deuteten auf weit mehr als nur unschuldige Abendessen-Gespräche hin (siehe auch dies).

Die Enthüllungen führten zu einer internen Untersuchung beim WEF und nun zu Brendes Sturz und (erzwungenem) Rücktritt.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, als Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums zurückzutreten. Meine achteinhalbjährige Tätigkeit hier war für mich eine äußerst bereichernde Erfahrung“, erklärte Brende in einer Stellungnahme am Donnerstagmorgen, dem 26. Februar 2025.

Sicherlich in mehr als einer Hinsicht „lohnenswert“.

Dass das WEF von einem Pädophilen geleitet wurde, war für Larry Fink zu viel. Er musste sozusagen den Abzug betätigen, um sein weltbewegendes, elitäres, selbstbezogenes, milliardenschweres „Baby“ zu retten. Aber kann er das? Der anhaltende Abwärtstrend spiegelt sich nicht nur an der Spitze wider, sondern auch innerhalb der Belegschaft – eine toxische Arbeitsatmosphäre, auf die bereits in den ersten FT-Artikeln vor zwei Jahren hingewiesen wurde.

Der ehemalige norwegische Außenminister Børge Brende ist in Norwegen nach wie vor eine öffentliche Persönlichkeit. Als der Skandal zum ersten Mal bekannt wurde, schlug der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre vor, dass Brende als Vorsitzender des WEF zurücktreten sollte. Damit hätte Brende Norwegen und dem WEF weiteren Reputationsschaden ersparen können.

Seit der Veröffentlichung der Epstein-Akten sind in Norwegen mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in die Kontroverse verwickelt worden, darunter Kronprinzessin Mette-Marit und die Diplomaten Mona Juul und Terje Rød-Larsen. Der ehemalige norwegische Premierminister Thorbjørn Jagland wurde Anfang dieses Monats wegen seiner Verbindungen zu Epstein wegen „grober Korruption” angeklagt.

Die Mitarbeiter des WEF sind das Herzstück der Organisation. Unabhängig davon, wer sie finanziert und mit wie viel Geld, ohne engagierte Arbeit würde nichts passieren, und die berüchtigte Veranstaltung in Davos würde nicht existieren – ebenso wenig wie alle anderen WEF-Konferenzen auf der ganzen Welt.

Das mag zwar eine gute Sache sein, aber sicherlich nicht für Larry Finks Über-Ich. Aber können er und sein Reichtum das WEF – das zu einem Kartenhaus geworden ist – am Leben erhalten und neu aufblühen lassen?

Das ist die Frage.

Der Stiftungsrat des WEF hat den Schweizer Geschäftsführer Alois Zwinggi zum vorübergehenden Präsidenten und CEO ernannt. Herr Zwinggi kam 2010 als Mitglied des Verwaltungsrats zum WEF. Er gilt als einer der wenigen soliden Stützen des WEF und hat offenbar keine Leichen im Keller. Genau das, was das WEF jetzt braucht, um zu überleben. Zwinggi wollte dieses Jahr eigentlich in den Ruhestand gehen, wurde aber gebeten, diese Position zu übernehmen. Könnte das bedeuten, dass er schließlich als „ständiger” CEO des WEF bestätigt wird?

Siehe Pressemitteilung des WEF.

Könnte Herr Zwinggi das WEF zu einer humanen, internationalen Organisation zur Förderung ethischer Geschäftspraktiken umstrukturieren, den digitalen Kontrollgulag, den Klimaschwindel und die Verfolgung der bösartigen UN-Agenda 2030 abschaffen – und damit das WEF retten und seinen Ruf verbessern, trotz seines weltweit stark angeschlagenen Images?

Wenn das WEF weiterhin unter der Kontrolle von Psychopathen bleibt, deren Ziel nach wie vor die Weltherrschaft, die Unterwerfung der Menschen in einer globalistischen, vollständig digitalisierten Ein-Welt-Regierung zur Kontrolle und Manipulation des Planeten, wie es wahrscheinlich mit BlackRock-Vanguard und Larry Fink an der Macht bleiben wird, dann wird der solideste neue Schweizer CEO nur eine Marionette bleiben und das Verschwinden des WEF mit einer transhumanisierten, von KI geführten, Angst schürenden Elite-Vorherrschaft ist vorprogrammiert.

Hier ist, was Wladimir Putins Sonderbeauftragter Kirill Dmitriev zu sagen hatte, als der jüngste Skandal um Borge Brendes Verbindungen zu Epstein den Ruf des WEF weiter „beschädigte“:

Alle „guten Menschen“ sollten am St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Russland teilnehmen, während sich das WEF weiterhin „auf die Diskussion über Epsteins Vermächtnis und die Lehren aus seinem Netzwerkaufbau konzentrieren“ kann.

Ich hätte es nicht besser sagen können.