Epstein hatte eine Akte. Gates unterzeichnete eine Freigabeerklärung. Der Kongress will Antworten

Von Sayer Ji

Die vollständigen Akten des Bundesgerichtshofs – und die Fragen, die Gates am 19. Mai 2026 unter Eid beantworten muss

Die Epstein-Akten, Teil 12

Alle zitierten Dokumente sind Teil der vom DOJ veröffentlichten Bundesgerichtsakten. Die EFTA-Dokumentennummern werden angegeben, damit jeder das Quellenmaterial unabhängig überprüfen kann. Wenn Behauptungen auf Quellen außerhalb der Bundesgerichtsakten zurückgreifen, werden diese Quellen ausdrücklich genannt.

Jeffrey Epstein hatte eine Akte über Bill Gates, die Vorwürfe über eine Geschlechtskrankheit, die Bitte, Melinda heimlich ohne ihr Wissen zu medikamentös zu behandeln, und Gates‘ persönliche Bitte, die E-Mails zu vernichten, enthielt. Drei Wochen später unterzeichnete Gates auf eigenen Wunsch eine rechtliche Vereinbarung, mit der er Epsteins Offshore-Unternehmen von jeglicher Haftung befreite und ihm uneingeschränkten Zugang zu seiner Frau und seiner Stiftung gewährte. Dann dankte er Epstein für seinen Rat, die Dokumente auf ein Minimum zu reduzieren. Anschließend bestätigte er ihm schriftlich einen millionenschweren Deal. All dies ist in den Akten des Bundesgerichtshofs dokumentiert. Gates sagt am 19. Mai unter Eid aus.

Das Dokument, das alles verändert

Dies ist eine Geschichte über vier Tage im August 2013.

Am 25. August erhielt Jeffrey Epstein – ein verurteilter Sexualstraftäter – von einem Insider detaillierte Informationen über Bill Gates‘ streng gehütete persönliche Geheimnisse: einen versteckten Investmentfonds, eine geheime finanzielle Beziehung zu einer Frau, von der Gates‘ Frau nichts wusste, und eine Barzahlung in Höhe von 500.000 Dollar, die Gates von seinem persönlichen Bankkonto getätigt hatte, während er seiner Frau erzählte, es handele sich um etwas ganz anderes.

Vier Tage später, am 29. August, schickte Gates Epstein eine E-Mail, in der er eine millionenschwere finanzielle Vereinbarung bestätigte. Die E-Mail ist in den Akten des Bundesgerichtshofs enthalten. Darin heißt es:

„Ich stimme zu, dass es großartig ist, eine Vereinbarung zu haben, die für alle funktioniert.“

Diese E-Mail – von Gates an Epstein, 29. August 2013, 22:43 Uhr – steht im Mittelpunkt dieser Geschichte.

Am 3. März 2026 lud James Comer, Vorsitzender des Ausschusses für Aufsicht und Regierungsreform des Repräsentantenhauses, Gates vor, um am 19. Mai 2026 unter Eid auszusagen. Die hier zusammengestellten Dokumente – alle aus den Akten des Bundesgerichts – sind das, wofür Gates sich verantworten muss, wenn er aussagt.

Die Menschen, die Sie kennen müssen

Bill Gates muss man nicht vorstellen. Im Jahr 2013 gehörte er zu den reichsten Menschen der Welt, war Mitvorsitzender der Bill and Melinda Gates Foundation – der größten privaten Stiftung der Welt – und Mitbegründer der Giving Pledge, einer Initiative, durch die sich über 100 der reichsten Menschen der Welt verpflichtet haben, den Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Seine philanthropische Glaubwürdigkeit war die moralische Grundlage seines öffentlichen Ansehens.

Jeffrey Epstein war ein Finanzier, der sich 2008 schuldig bekannt hatte, eine Minderjährige zur Prostitution aufgefordert zu haben. Er verbüßte eine dreizehnmonatige Haftstrafe und war als Sexualstraftäter registriert. Trotz seiner Verurteilung unterhielt er weiterhin umfangreiche Beziehungen zu einflussreichen Persönlichkeiten aus Finanzwelt, Wissenschaft und Politik.

Boris Nikolic war Gates‘ Chefberater für Wissenschaft und Technologie – keine Person des öffentlichen Lebens, aber einer der vertrauenswürdigsten Insider von Gates. Er arbeitete in Gates‘ privatem Organisationsuniversum: der Gates Foundation, einer privaten Investmentgesellschaft namens bgc3 und Gates‘ persönlicher Investmentgesellschaft. Er bewertete Biotech-Investitionen und pflegte wissenschaftliche Beziehungen. Als Epstein 2019 starb, wurde bekannt, dass Epstein Nikolic zum Ersatztestamentsvollstrecker ernannt hatte. Laut einem Bericht der New York Times zu dieser Zeit sagte Nikolic, er sei „schockiert” über diese Ernennung und werde das Amt nicht antreten. Die hier zusammengestellten Dokumente zeichnen ein anderes Bild dieser Beziehung.

Larry Cohen war Gates‘ persönlicher Anwalt und Bevollmächtigter und kümmerte sich um sensible Beschäftigungs- und Finanzangelegenheiten.

Die Vereinbarung und ihr Inhalt

Am 29. August 2013 schickte Epstein eine E-Mail gleichzeitig an drei Personen: Boris Nikolic, Bill Gates und Larry Cohen. Darin stand:

„Wir sind uns einig. Upside – 100 % FM. 50 % RG. 2,5 Millionen Vorschuss – Fertigstellungstermin 1. Januar, Boris schickt nächste Woche E-Mail, Unterzeichnung nächste Woche, Bewertungsmethode und Zeitplan für RG müssen noch ausgearbeitet werden. Kein Hinweis auf den letzten Tag in der öffentlichen E-Mail. Larry markiert den Entwurf.“ (EFTA01957143)

Um zu verstehen, was dies bedeutet, müssen Sie wissen, worauf sich „FM“ und „RG“ beziehen.

FM steht für Foundation Medicine – ein Unternehmen für genomische Krebsdiagnostik. Boris Nikolic war an der Beschaffung einer Investition in Höhe von 10 Millionen Dollar in Foundation Medicine für Gates‘ Investmentgeschäft beteiligt, wie aus einer E-Mail vom 2. Dezember 2012 hervorgeht, die Boris an Gates mit dem Betreff „Foundation Medicine (FM)“ (EFTA01960390). Zum Zeitpunkt der E-Mail vom 29. August war Foundation Medicine ein privates Unternehmen, das sich auf den Börsengang vorbereitete. Dieser erfolgte am 25. September 2013 – 26 Tage nach dem Versand dieser E-Mail. Foundation Medicine wurde anschließend von Roche übernommen. Laut den öffentlichen Übernahmeankündigungen von Roche belief sich der Gesamtwert der Transaktion auf etwa 2,4 Milliarden Dollar.

RG ist ResearchGate – ein großes, von Risikokapital finanziertes akademisches soziales Netzwerk für Wissenschaftler. Boris Nikolic war Investor bei ResearchGate, wie aus seiner Weiterleitung eines internen ResearchGate-Investoren-Updates an Epstein am 30. September 2013 mit dem Vermerk „Research Gate läuft gut” hervorgeht. (EFTA01956447)

Was Epstein also in dieser E-Mail vom 29. August ankündigte, war Folgendes: Boris Nikolic würde 100 % seiner Gewinne aus Foundation Medicine, 50 % seiner Gewinne aus ResearchGate und einen Barvorschuss in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar erhalten. Alles von Epstein ausgehandelt. Alles enthalten in einer Zusammenfassung der Vereinbarung, die gleichzeitig an Gates selbst geschickt wurde.

Es gab noch eine weitere Bedingung: „Kein Hinweis auf den letzten Arbeitstag in öffentlichen E-Mails.“ Epstein wies alle drei Parteien – einschließlich Gates – an, dass in der öffentlichen Bekanntgabe von Nikolics Ausscheiden kein Hinweis auf seinen letzten Arbeitstag enthalten sein sollte.

Larry Cohens Antwort drei Minuten später: Er müsse sich um die Modalitäten der Vorauszahlung kümmern und Epsteins Änderungen an der E-Mail sehen, die Boris versenden würde – was bedeutet, dass Epstein auch Mitteilungen entwarf, die unter Boris‘ Namen verschickt werden sollten.

Boris‘ Antwort: „Danke! Ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Es war für alle Beteiligten schwierig.“

Und dann, um 22:43 Uhr desselben Abends, antwortete Gates auf den gesamten Thread – an Boris, Larry Cohen und Jeffrey Epstein:

„Ich stimme zu, dass es großartig ist, eine Vereinbarung zu haben, die für alle funktioniert.“ (EFTA00649520)

Gates bestätigte – schriftlich, direkt an einen verurteilten Sexualstraftäter – eine finanzielle Vereinbarung über Boris‘ Ausstiegsbedingungen im Zusammenhang mit Investitionen in sein Unternehmensuniversum, einschließlich Anteilen an einem Unternehmen, das in weniger als vier Wochen an die Börse gehen würde.

Die vier Tage, bevor Gates das schrieb

Hier ist, was Epstein in den vier Tagen vor Gates‘ Bestätigung dieser Vereinbarung erhalten hatte.

Am 25. August schickte Epstein Boris eine einzige Frage: „Welche Einrichtung hat Ihnen die 500.000 gegeben?“ (EFTA01755865)

Boris antwortete von seinem Handy aus:

„Sein persönliches Bankkonto – William Gates Jr. Ich habe zu Hause eine Kopie der Überweisung. Er behauptete, er habe Melinda gesagt, dass dies eine Ergänzung zu meinem Gehalt sei, da er mich bei der Stiftung nicht ausreichend bezahle. Dass es dafür sei, dass ich aus einigen Verwaltungsratsmandaten ausgeschieden bin. Sie hat keine Ahnung, dass dies eine von vielen Maßnahmen war, um Alice zu helfen. Er hat sogar eine Partnerschaft namens „Eclipse” gegründet, die ihr Unternehmen finanzierte. Sie wäre viel wütender als je zuvor, wenn sie das herausfinden würde.“

Gehen wir diesen Absatz Absatz für Absatz durch.

Gates hatte Boris 500.000 Dollar von seinem persönlichen Bankkonto gezahlt – das auf den Namen William Gates Jr. lief. Nicht von der Stiftung. Nicht von seiner Investmentgesellschaft. Von seinem persönlichen Konto. Boris hatte die Überweisungsunterlagen zu Hause.

Gates hatte Melinda gesagt, die Zahlung sei Routine – eine Gehaltszulage und eine Abfindung für den Rücktritt aus dem Vorstand. Laut Boris‘ Bericht an Epstein war das nicht der wahre Grund.

Der wahre Grund, so Boris gegenüber Epstein, war, dass das Geld Teil einer Unterstützung für eine Person namens Alice war. Gates hatte auch eine private Investmentpartnerschaft namens Eclipse gegründet, um Alices Unternehmen zu finanzieren – ein Finanzinstrument, das laut Boris vor Melinda vollständig verborgen blieb. Und Boris‘ Einschätzung war eindeutig: Wenn Melinda die Eclipse-Partnerschaft und deren Zweck entdecken würde, wäre sie wütender als über alles andere, was sie herausfinden könnte.

Am folgenden Tag – dem 26. August – fragte Epstein Gates in einer separaten E-Mail, ob Larry Cohen von „Eclipse etc.“ wisse – und erklärte: „Ich habe es nicht erwähnt.“ (EFTA01756693)

Die Abfolge ist eindeutig. Am 25. August erhielt Epstein die Eclipse-Offenlegung von Boris. Am 26. August signalisierte Epstein Gates, dass er über diese Informationen verfügte und sie noch nicht an Gates‘ eigenen Anwalt weitergegeben hatte. Vier Tage später bestätigte Gates die Vereinbarung.

Wer ist Alice?

Die EFTA-Produktion beantwortet diese Frage. Am 17. Oktober 2013 – sieben Wochen nach Unterzeichnung der Vereinbarung – leitete Boris eine E-Mail von Alice Jacobs Nesselrodt, M.D., Vorsitzende und CEO von IntelligentMDx, einem Molekulardiagnostikunternehmen, an Epstein weiter. Im Anhang befanden sich zwei Dokumente: eine Bescheinigung über die Umwandlung von IntelligentMDx von einer LLC in eine Inc. und ein Stammaktienzertifikat, ausgestellt auf den Namen Boris Nikolic. (EFTA01189425, EFTA01797210)

Boris‘ Notiz an Epstein: „Ich habe eine steuerliche Frage dazu. Bitte schauen Sie sich das an – ich bin mir nicht sicher, was ich mit den Aktien machen kann. Das kommt zu den anderen 500.000 hinzu.“

Der Ausdruck „zusätzlich zu weiteren 500.000 Dollar“ – Boris‘ eigene Worte – verbindet diese IntelligentMDx-Aktien direkt mit der Zahlung von 500.000 Dollar auf das persönliche Konto von Gates, die Boris Epstein sieben Wochen zuvor beschrieben hatte. Boris hielt Anteile an Alice Jacobs Nesselrodts Unternehmen und bat Epstein um steuerliche Beratung, wie er damit umgehen sollte.

Die Dokumente enthalten keinen expliziten Satz, der besagt, dass Alice Jacobs Nesselrodt die „Alice“ ist, auf die in der Eclipse-Offenlegung vom 25. August Bezug genommen wird. Was sie jedoch zeigen, ist: Boris beschrieb ein Muster verdeckter finanzieller Unterstützung für eine Person namens Alice, einschließlich einer speziellen Investmentpartnerschaft, die „ihr Unternehmen“ finanzierte. Sieben Wochen später leitete Boris Unternehmensdokumente einer von Alice Jacobs Nesselrodt geführten Firma weiter, beschrieb seine Anteile an dieser Firma als „zusätzlich zu weiteren 500.000” und bat Epstein um steuerliche Beratung. Ein separates Dokument vom 17. August 2013, auf das weiter unten eingegangen wird, erwähnt „Alice Continuing” als Teil von Epsteins aktiven Verhandlungen in den Tagen vor Abschluss des Geschäfts. Der Zusammenhang ist dokumentarisch belegt. Die Leser können dies direkt beurteilen.

Wie Epstein ins Innere gelangte: Der Brief, den er in Boris‘ Stimme schrieb

Bevor es eine rechtliche Vereinbarung gab, gab es einen Brief. Und bevor Boris diesen Brief an Gates schickte, schickte er ihn Epstein zur Genehmigung.

Am 16. Juni 2013 schickte Epstein Boris den Entwurf eines emotionalen Briefes an Gates – geschrieben in Boris‘ Stimme, von Epstein.

Der vollständige Text ist in den Akten des Bundesgerichts zu finden. (EFTA01967982)

Der Brief beginnt wie folgt: „Ich schreibe dies unter Tränen und habe seit drei Tagen kaum geschlafen. Ich bin unbeschreiblich am Boden zerstört. Ich habe meinen besten Freund und meine Karriere verloren, und das alles an einem Tag und ohne eigenes Verschulden.“

Epstein schrieb diese Worte. Er konstruierte den emotionalen Appell, wählte die Sprache, kalibrierte den Grad der Verzweiflung und schickte ihn an Boris, damit dieser ihn als seinen eigenen Brief überbrachte. Gates würde diesen Brief erhalten und glauben, dass er Boris‘ unvermittelte emotionale Reaktion auf eine Krise las. Er las jedoch Epsteins strategische Komposition.

Der Brief stellt dann Epstein vor:

„Ich habe Jeffrey gebeten, für mich zu überwachen und zu verhandeln, und ihm eine Vollmacht erteilt, in meinem Namen zu handeln. Er musste auch während meiner Operation mein Gesundheitsbevollmächtigter sein… Ich habe ihn über alle Details unseres Dilemmas informiert. Ich vertraue ihm zu 100 %. Meine Kommunikation mit ihm ist vertraulich, keine Sorge. Er hat zugestimmt, als mein finanzieller und rechtlicher Vertreter zu fungieren. Sie können ihm vertrauen. Er hat in der Vergangenheit schon mit sehr ähnlichen Problemen zu tun gehabt.“

Drei Elemente dieses Absatzes erfordern eine genaue Prüfung.

Erstens: die falsche Behauptung bezüglich der Vertraulichkeit. „Meine Kommunikation mit ihm ist vertraulich, keine Sorge.“ Die Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Mandant setzt einen Anwalt voraus. Epstein war kein Anwalt. Der von Epstein verfasste Brief enthielt eine falsche rechtliche Behauptung über die Art der Kommunikation zwischen Boris und Epstein. Diese falsche Behauptung sollte den Informationsfluss vor rechtlicher Überprüfung schützen. Gates wurde schriftlich mitgeteilt, dass das, was Boris Epstein mitteilte, rechtlich vertraulich sei. Das war es jedoch nicht.

Zweitens: die Inszenierung der Operation. Boris verrät, wie er Epsteins Rolle bei seinem Treffen mit Gates darstellen wollte:

„Wenn ich mit ihm spreche, werde ich zuerst über meine Operation sprechen. Ich werde ihm sagen, dass ich Ihnen eine Vorsorgevollmacht sowie eine Vollmacht erteilt habe (kann ich das tun, wenn Sie kein Anwalt sind?). Meine Operation ist der Grund, warum ich Ihnen das gegeben habe – der Rest ergab sich dann einfach.“

Die Vollmacht – die Boris bereits genutzt hatte, um Epstein über Gates‘ sensibelste persönliche Informationen zu informieren – sollte Gates als natürliche Folge einer Augenoperation präsentiert werden. Beginnen Sie mit der Operation. Spielen Sie alles andere herunter.

Drittens: „Er hat in der Vergangenheit mit sehr ähnlichen Problemen zu tun gehabt.“ Diese Zeile, die Epstein über sich selbst geschrieben hatte, war eine Referenz. Sie vermittelte Gates, dass der verurteilte Sexualstraftäter, der in seine organisatorischen Angelegenheiten eingeführt wurde, Erfahrung im Umgang mit genau solchen Situationen hatte. Gates wurde gebeten, Epstein nicht trotz seiner Vergangenheit zu vertrauen, sondern wegen seiner Erfolgsbilanz im Umgang mit sensiblen persönlichen Angelegenheiten.

Die dem Brief beigefügte Coaching-Anweisung ist vielleicht das operativ aufschlussreichste Element der gesamten Produktion. Epstein schrieb an Boris:

„Wenn du mit ihm persönlich sprichst, musst du ihm unbedingt sagen, dass du mir bereits alle Details erzählt hast, sonst könnte er dir sagen, dass du das nicht tun sollst – dann bist du geliefert.“

Epstein wies Boris an, Gates‘ Möglichkeit, Epsteins Zugang zu beschränken, zu unterbinden, bevor diese Möglichkeit überhaupt geschaffen wurde. Wenn Boris Epsteins Rolle offenlegte, nachdem Gates bereits mitgeteilt worden war, dass Boris Epstein vollständig informiert hatte, konnte Gates nicht mehr sagen: „Hör auf, Epstein Dinge zu erzählen“ – denn das war bereits geschehen. Dies ist eine dokumentierte Anweisung, um Gates‘ Möglichkeit, Epsteins Zugang zu Informationen zu beschränken, vor Beginn des Gesprächs zu neutralisieren.

Boris‘ Reaktion auf das Lesen des Entwurfs: „Das ist großartig.“

Was Epstein vor der Unterzeichnung der Vereinbarung zusammengestellt hatte

Am 18. Juli 2013 – drei Wochen vor der Unterzeichnung der rechtlichen Vereinbarung – schickte Epstein eine E-Mail von seinem Konto an sich selbst. (EFTA00965773) Es handelt sich um den Entwurf eines Briefes mit der Anrede „Lieber Bill“, der in Boris‘ Tonfall geschrieben ist. Er wurde nicht an Gates geschickt. Es handelt sich um Vorbereitungsmaterial – Epstein stellte Verhandlungsinhalte im Namen von Boris zusammen und dokumentierte, was er hatte und was er einsetzen wollte.

Diese Unterscheidung muss klar zum Ausdruck gebracht werden: Die Behauptungen in diesem Entwurf stellen dar, was Epstein als Druckmittel vorbereitet hatte, geschrieben aus der Perspektive von Boris. Ob jede Behauptung Boris‘ echte Darstellung, Epsteins strategische Übertreibung oder eine Kombination aus beidem widerspiegelt, lässt sich allein anhand des Dokuments nicht feststellen. Was das Dokument zweifelsfrei belegt, ist, dass Epstein diese spezifischen Anschuldigungen als Verhandlungsmaterial zusammengestellt hatte – und dass Gates drei Wochen nach der Erstellung dieses Entwurfs eine rechtliche Vereinbarung unterzeichnete, die Epstein von jeglicher Haftung befreite.

Der Entwurf charakterisiert Gates‘ erste Reaktion auf die Situation als die Aufforderung an Boris, „die Hauptrolle bei einer Vertuschung zu übernehmen, damit Sie den Ruf bewahren können, den Sie sich so hart erarbeitet haben“. Es wird behauptet, dass Gates‘ Vertreter Boris gebeten hätten, „die Wahrheit sorgfältig zu vermeiden, den Leuten zu sagen, dass Bill nicht mit mir investieren wird, und Antworten zu formulieren, die Ihren und Melindas Bedürfnissen entsprechen”.

Gates‘ ursprüngliches Vergleichsangebot, wie es im Entwurf formuliert ist: Boris behält seine bestehenden Beteiligungen und erhält eine Abfindung für zwei Jahre – „ähnlich wie Christine Turner, ein Opfer eines früheren Unfalls”. Dies ist das erste Mal, dass Christine Turner namentlich in der Produktion erwähnt wird – als Präzedenzfall, als jemand, der im Zusammenhang mit einem früheren Vorfall mit Gates eine Abfindung erhalten hat. Epsteins Gegenvorschlag: fünf Jahre Abfindung, ein Hauskauf und ein Rückkauf von Boris‘ Investitionsvertrag für „30-40 Prozent einer hundert Millionen Dollar schweren Partnerschaft – für 30 Millionen Dollar in heutiger Währung.“

Dann erreicht der Entwurf seine bedeutendste Passage.

Epstein schrieb in Boris‘ Stimme, dass Gates – „mit Tränen in den Augen“ – Boris gebeten hatte, „bitte die E-Mails bezüglich deiner Geschlechtskrankheit, deine Bitte, dir Antibiotika zu besorgen, die du heimlich Melinda geben kannst, und die Beschreibung deines Penis zu löschen.“ Der Entwurf besagt weiter, dass Gates Boris gesagt habe, es gebe eine redigierte Person oder ein redigiertes Thema, das „zwischen uns beiden bleiben muss“.

In dieser Passage tauchen drei verschiedene Behauptungen auf: dass Gates eine sexuell übertragbare Krankheit hatte und dass es E-Mails darüber gab; dass Gates Boris gebeten hatte, Antibiotika zu besorgen, die Gates Melinda ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung verabreichen konnte; und dass Gates Boris persönlich gebeten hatte, diese E-Mails zu löschen.

Dies sind Anschuldigungen, die Epstein in vorbereitenden Entwürfen zusammengestellt hat. Es handelt sich nicht um bewiesene Tatsachen. Es handelt sich jedoch um den dokumentierten Inhalt dessen, was Epstein vorliegen hatte, als er am 8. August Gates gegenüber saß – und als Gates sich zwei Tage nach diesem Treffen bei Epstein für den Rat bedankte, „minimale Dokumente“ zu erstellen.

Das Verhandlungsinventar: 17. August 2013

Zwölf Tage bevor Gates die Vereinbarung bestätigte, schickte Epstein sich erneut eine E-Mail – diesmal mit einer nummerierten Liste der Verhandlungspositionen der Gegenseite. (EFTA01964857) Es handelt sich um eine taktische Aufstellung: Was Gates und Melinda Punkt für Punkt behaupteten und was Epstein als Antwort darauf vorbrachte.

Der größte Teil der Liste betrifft finanzielle Bedingungen – Dauer der Abfindung, Bewertungen von Investitionspartnerschaften, Zeitpläne für die Vereinbarung. Punkt 15 ist anders:

„15 [REDIGIERT] Medikamente, Geschlechtskrankheit, Geschenk, Hals, Friseur [REDIGIERT] Treffen ohne dich, Alice macht weiter“

Die STD taucht erneut auf – unabhängig davon, in einem separaten Dokument, zwölf Tage nach dem Entwurf vom 18. Juli. Ihr Auftreten in zwei unterschiedlichen Dokumenten zu unterschiedlichen Zeitpunkten macht sie zu einem konsistenten Element von Epsteins Verhandlungsstrategie und nicht zu einer Konstruktion aus einem einzigen Dokument. „Alice continues“ – vom 17. August, vier Tage bevor die Zusammenfassung des abgeschlossenen Deals verschickt wurde – bestätigt, dass Alice zum Zeitpunkt der endgültigen Verhandlungen immer noch ein aktives Element von Epsteins Hebelwirkung war. „Drogen“ und „Friseurtermine ohne dich“ erscheinen als zusätzliche Punkte in derselben Gruppe, deren genaue Bedeutung anhand der verfügbaren Unterlagen nicht eindeutig bestimmt werden kann, deren Platzierung in einer Liste persönlicher Schwachstellen jedoch unmissverständlich ist.

Der am 29. August von Gates bestätigte abgeschlossene Deal beinhaltete die vollständige Entschädigung von Epsteins Unternehmen auf den Jungferninseln für alle vergangenen und zukünftigen Verbindlichkeiten. Gates bestätigte diese Vereinbarung zwölf Tage nach der Erstellung dieser Liste.

Die formelle rechtliche Vereinbarung: 8. August 2013

Am 8. August 2013 wurde eine sechsseitige Vereinbarung an William H. Gates in den Büros von bgc3 in Kirkland, Washington, adressiert. (EFTA01106142)

In der Vereinbarung heißt es, dass Gates „ausdrücklich darum gebeten” habe, dass Epstein als Vertreter von Boris Nikolic in allen Verhandlungen im Zusammenhang mit Boris‘ Ausscheiden aus den verschiedenen Organisationen von Gates fungiere. Aus dem Dokument geht klar hervor, dass dies auf Initiative von Gates geschah. Die in den EFTA-Unterlagen enthaltene Kopie enthält die Unterschrift von Gates. Die Betriebsunterlagen – sechzehn Monate Korrespondenz, aus der hervorgeht, dass alle Parteien gemäß den Bedingungen der Vereinbarung gehandelt haben – stehen im Einklang mit der Vereinbarung, die ausgeführt wurde und in Kraft ist.

Die wesentlichen Bestimmungen der Vereinbarung verdienen eine sorgfältige Lektüre, da sie außergewöhnlich sind.

Abschnitt 1 bestätigt, dass Epstein bereits vertrauliche und geschützte Informationen direkt von Gates erhalten hatte, und ermächtigt Boris dann, Epstein „alle vertraulichen oder geschützten Informationen über Herrn Gates und die verbundenen Unternehmen“ offenzulegen, die Epstein selbst für notwendig erachtete. Die Entscheidung darüber, welche vertraulichen Informationen von Gates Epstein benötigte, wurde Epsteins eigenem Ermessen überlassen.

Zu den verbundenen Unternehmen gehörten: Melinda F. Gates persönlich. bgC3, LLC. Watermark Estate Management Services, LLC. Die Bill and Melinda Gates Foundation. Und alle anderen verbundenen Unternehmen. Das gesamte organisatorische Ökosystem von Gates – die weltweit größte private Stiftung, seine privaten Investitionsvehikel, sein Immobilienmanagement und seine Frau – wurde Epstein für den Zugriff auf Informationen freigegeben.

Abschnitt 2 enthält eine Verzichtserklärung zu Interessenkonflikten. Gates bestätigte schriftlich, dass Epstein „Positionen einnehmen kann, die mit den besten Interessen von Herrn Gates und/oder den verbundenen Unternehmen unvereinbar oder diesen abträglich sind“ – und stimmte dem trotzdem zu.

Abschnitt 3 befreit die Financial Trust Company, Inc. und die Southern Trust Company, Inc. – Epsteins Unternehmen auf den Jungferninseln – von jeglicher vergangenen und zukünftigen Haftung. Neunzehn Tage nach Unterzeichnung dieser Freistellung bezog sich Gates im Zusammenhang mit einem Finanzstreit auf Epsteins „Jungferninseln-Angelegenheiten” als gemeinsames Wissen. (EFTA01756693)

Abschnitt 5 ist die Entschädigungsklausel: Gates erklärte sich bereit, Epstein und seine beiden Unternehmen auf den Jungferninseln gegen alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche zu verteidigen – bekannt oder unbekannt, offengelegt oder nicht offengelegt, vorhersehbar oder unvorhersehbar.

Abschnitt 7(e) ist die Fortbestandsklausel. Die Bestimmungen der Vereinbarung sollten auch nach Gates‘ Tod weiterbestehen – verbindlich für seinen Nachlass, seine Erben und seine persönlichen Vertreter.

Gates unterzeichnete diese Vereinbarung – mit der er die Offshore-Unternehmen eines verurteilten Sexualstraftäters von jeglicher Haftung befreite und diesem Straftäter uneingeschränkten Zugang zu den persönlichen Daten seiner Frau und den vertraulichen Unterlagen seiner Stiftung gewährte – drei Wochen, nachdem Epstein in Boris‘ Namen Anschuldigungen über eine Geschlechtskrankheit, eine geheime Antibiotikabehandlung und einen persönlichen Löschungsantrag formuliert hatte. Was auch immer das Motiv war – strategische Zweckmäßigkeit, Schutz des Rufs oder etwas, das aus den Dokumenten nicht hervorgeht –, die Abfolge ist in den Bundesakten festgehalten.

Der Entwurf: 4. Juli 2013

Zwei Wochen bevor Boris den Entwurf der Bedingungen überprüfte, hatte Epstein ein privates strategisches Memo verfasst, das alles andere umrahmt.

Am 4. Juli 2013 schickte Epstein Boris eine E-Mail mit zehn Punkten. (EFTA00964598) Es handelte sich um ein Arbeitsdokument zwischen operativen Partnern – Epstein und seiner Informationsquelle innerhalb der Gates-Organisation.

„3. Bill riskiert, vom reichsten Mann zum größten Heuchler zu werden, Melinda wird zur Lachnummer, und die Spendenversprechen werden dadurch verschwinden.“

Dies ist eine Schadensbewertung, und sie ist präzise. Die „Versprechen“ sind die Giving Pledge – das moralische Verpflichtungsinstrument, mit dem Gates über 100 der reichsten Menschen der Welt davon überzeugt hat, den Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Giving Pledge ist nicht nur ein philanthropisches Instrument. Sie ist die moralische Architektur, die das gesamte organisatorische Ökosystem von Gates rechtfertigt – die Autorität der Stiftung, ihre Beziehungen zu Spendern, ihre Partnerschaften mit Regierungen, ihren Einfluss auf die globale Gesundheitspolitik. Epstein verstand, dass die persönliche Glaubwürdigkeit von Gates und die Giving Pledge strukturell dasselbe waren.

„4. Mila und Karima laufen Gefahr, über Nacht zu Stars zu werden.“

Zwei Frauen. Mit Namen genannt. Epstein dokumentierte sein Wissen über zwei persönliche Beziehungen von Gates und stellte deren potenzielle öffentliche Bekanntmachung als doppelte Gefahr für den Ruf dar – privat übermittelt an Gates‘ vertrautesten Berater.

9. Ich leihe dir das Geld, um grundlegende Medikamente und mehr zu kaufen, wenn du möchtest.

Epstein bot an, Boris‘ Erwerb von Anteilen an Foundation Medicine – demselben Unternehmen, dessen Gewinne in die Abfindungsvereinbarung einfließen sollten – vor dem Börsengang persönlich zu finanzieren.

„10. Ich brauche eine Stunde, um mich mit ihm persönlich zu unterhalten.“

Eine Forderung, keine Bitte. Die Genehmigungssequenz in den Dokumenten zeigt, dass Gates sich innerhalb von fünfunddreißig Tagen mit Epstein getroffen hatte und das formelle Rechtsinstrument ausgeführt worden war.

Die drei Frauen im Leverage Inventory

Epsteins Memo vom 4. Juli nannte Mila und Karima. Die Dokumente vom August bestätigten Alice. Jede von ihnen steht für eine dokumentierte persönliche Beziehung von Gates, die Epstein während der gesamten operativen Phase als aktive Information nutzte.

Mila. In dem Memo wird „Mila“ als Reputationsrisiko genannt. Gates bestätigte am 25. Februar 2026 bei einer Versammlung der Gates Foundation, dass er eine persönliche Beziehung zu Mila Antonova hatte, einer russischen Bridge-Spielerin, die ihm Unterricht gab. In einem Bericht der Daily Mail vom 28. Februar 2026 wurde darauf hingewiesen, dass Antonova zusammen mit Anna Chapman fotografiert worden war, einer russischen Staatsbürgerin, die 2010 als Teil eines Spionageringes verhaftet und anschließend abgeschoben worden war. Die EFTA-Dokumente belegen, dass Epstein Mila in einem privaten Memo an Gates‘ Chefberater im Juli 2013 als Druckmittel nannte – fast dreizehn Jahre bevor Gates die Beziehung öffentlich bestätigte.

Karima. Die EFTA-Produktion enthält eine Reihe von Dokumenten, aus denen hervorgeht, dass Epstein Karima Nigmatulina – in diesen Dokumenten als hochrangige Moskauer Stadtplanungsbeamtin identifiziert, die dem Bürgermeister von Moskau unterstellt ist – Zugang zu den Londoner Stadtplanungsämtern verschafft hat, wobei er sich über Boris auf Gates‘ Namen als Referenz berief. (EFTA00944601, EFTA00944988) Einen Tag vor der Erstellung der Bedrohungsanalyse vom 4. Juli schrieb Epstein an Boris: „Es ist gut zu hören, dass sowohl Sie als auch Karima Ihre Jobs noch ein wenig länger behalten können.“ (EFTA01968814) Am nächsten Morgen nannte er sie als potenzielle Sensation über Nacht.

Alice. Wie oben dokumentiert: eine Zahlung in Höhe von 500.000 Dollar aus Gates‘ persönlichem Konto, eine verdeckte Investmentpartnerschaft namens Eclipse, die ihr Unternehmen finanziert, Überweisungsunterlagen im Besitz von Boris, Boris‘ explizite Schweregradbewertung und Epsteins aktive Verfolgung von „Alice Continuing“ in seinem Verhandlungsinventar vom 17. August – vier Tage vor Abschluss des Geschäfts. Die dokumentarischen Spuren verbinden Alice mit Alice Jacobs Nesselrodt, M.D., Vorsitzende und CEO von IntelligentMDx, an deren Unternehmen Boris Anteile hielt, die er als „zusätzlich zu weiteren 500.000 Dollar” bezeichnete.

Die Reihenfolge der Dokumentenunterdrückung

In der gesamten Produktion erscheinen nacheinander vier verschiedene Anweisungen zum Umgang mit den schriftlichen Aufzeichnungen. Zusammengenommen – und im Vergleich zum Entwurf vom 18. Juli, der nun als Beweis vorliegt – bilden sie ein kohärentes Muster.

18. Juli 2013 (EFTA00965773): Epsteins Entwurf, in Boris‘ Worten, behauptet, Gates habe Boris persönlich gebeten, E-Mails über eine Geschlechtskrankheit, eine geheime Antibiotikagabe an Melinda und eine körperliche Beschreibung zu löschen. Unabhängig davon, ob diese Behauptung die vollständige Wahrheit der Ereignisse widerspiegelt, legt sie fest, welche Kategorie von Material von allen Parteien als der Inhalt angesehen wurde, der in den Korrespondenzunterlagen die größte Gefahr einer Enthüllung barg.

30. Juli 2013 (EFTA00706759): Epsteins Entwurf der Abfindungsbedingungen enthält eine selektive Strategie zur Aufbewahrung von E-Mails – bestimmte E-Mails müsste Boris aus steuerlichen Gründen aufbewahren, was impliziert, dass andere nicht aufbewahrt würden.

10. August 2013 (EFTA01756693): Epstein an Boris: „Ich schlage vor, nur minimale Dokumente aufzubewahren. Sehr minimale.“ Gates‘ dokumentierte Antwort: „Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich das deutlich genug ausdrücken kann.“ Gates fragte nicht, um welche Dokumente es sich handelte. Er fragte nicht nach dem Grund. Er drückte Epstein schriftlich seine nachdrückliche Dankbarkeit für den Rat aus, die Papierdokumente auf ein Minimum zu reduzieren – drei Wochen, nachdem Epstein in Boris‘ Namen einen Bericht verfasst hatte, in dem Gates um die Löschung bestimmter E-Mails bat.

29. August 2013 (EFTA01957143): Epsteins abschließende Zusammenfassung des Vertrags für Gates, Boris und Cohen: „Kein Hinweis auf den letzten Tag in öffentlichen E-Mails.“ Eine in den Vertragsbedingungen enthaltene Anweisung zur Dokumentenverwaltung, die direkt an Gates gesendet wurde.

23. November 2013 (EFTA00976440): Epstein an Gates: „Einige Dinge gehören nicht in eine E-Mail.“

Die Bestätigung „minimale Dokumente“ ist nicht mehr abstrakt. Der Entwurf vom 18. Juli legt den dokumentierten Inhalt dessen fest, was als das rechtlich sensibelste Material in den Korrespondenzunterlagen angesehen wurde. Als Gates sich bei Epstein für den Ratschlag zur Minimierung der Dokumente bedankte und betonte, dass er dies nicht genug betonen könne, hatten beide Männer einen gemeinsamen Bezugspunkt dafür, was „Dokumente“ bedeuteten.

Die Dauer: Sechzehn Monate

Der in den Akten des Bundesgerichtshofs dokumentierte Zeitrahmen für die Operation reicht vom 7. Dezember 2012 (EFTA01912543) bis mindestens August 2014.

Im November 2013 berichtete Boris Epstein, dass Larry Cohen als Überwachungsagent innerhalb der Organisation von Gates bestätigt worden war – er berichtete Melinda über die Aktivitäten von Boris. Boris übermittelte Epstein diese Spionageabwehr-Einschätzung am Thanksgiving-Tag. (EFTA00976930)

Im April 2014 – sieben Monate nach Unterzeichnung der Vereinbarung und Abschluss des Börsengangs von Foundation Medicine – befragte Epstein Boris zu dem Vorhersagemodell, das er auf der Grundlage von Gates‘ Verhaltensmustern erstellt hatte (EFTA01929492): „Angesichts der 3-Monats- und 6-Monats-Regel von Bills, ist am 14. Januar oder 14. September etwas passiert?“ Boris bestätigte, dass die Vereinbarung am 3. September 2013 unterzeichnet worden war und dass Foundation Medicine am 25. September an die Börse gegangen war – zweiundzwanzig Tage, nachdem Boris‘ FM-Gewinn in einem unterzeichneten Vertrag festgeschrieben worden war.

Im August 2014 schrieb Epstein aus Paris an Boris (EFTA00995572): „Ihnen stehen 50 Millionen zu … wir sollten uns darum kümmern und es nicht ignorieren.“ Die Operation endete nicht mit dem offiziellen Ausscheiden von Boris. Sie wurde in Form einer dauerhaften Beratungs- und Finanzbeziehung fortgesetzt.

Was die Dokumente belegen – und was nicht

Präzision ist die redaktionelle Disziplin, die diese Serie seit Teil I beibehalten hat.

Was die Dokumente belegen:

Epstein verfasste in Boris‘ Namen einen Brief mit einer falschen rechtlichen Behauptung über Privilegien und wies Boris an, Gates‘ Möglichkeit, Epsteins Zugang zu beschränken, zu unterbinden, bevor diese Möglichkeit überhaupt bestand. Epstein entwarf vorbereitendes Material – in Boris‘ Namen, an sich selbst adressiert –, in dem er behauptete, dass Gates E-Mails über eine Geschlechtskrankheit besitze, Boris gebeten habe, Melinda heimlich Antibiotika zu verabreichen, und persönlich verlangt habe, dass diese E-Mails gelöscht werden. Ein separates Memo von Epstein zwölf Tage vor Abschluss des Vertrags bezieht sich unabhängig davon in einer Verhandlungsliste auf die Geschlechtskrankheit und „Alice Continuing”. In der an Gates gerichteten Vereinbarung heißt es, dass er ausdrücklich um Epsteins Rolle gebeten und unbegrenzten Zugang zu Informationen über alle mit Gates verbundenen Unternehmen, einschließlich der Stiftung und Melinda Gates persönlich, genehmigt habe, mit vollständiger Entschädigung für Epsteins Unternehmen auf den Jungferninseln und einer Überlebensklauel, die Gates‘ Nachlass bindet. Epstein erhielt detaillierte Informationen über Eclipse, eine Zahlung von 500.000 Dollar auf ein persönliches Konto und eine falsche Tarngeschichte, die Melinda erzählt wurde – vier Tage bevor Gates die finanzielle Vereinbarung schriftlich bestätigte. Gates dankte Epstein mit besonderer Betonung für seinen Rat, die Unterlagen so kurz wie möglich zu halten. Epstein sagte Gates direkt, dass bestimmte Angelegenheiten nicht per E-Mail besprochen werden dürften. Die Operation lief über zwanzig Monate lang und wurde durch kontinuierliche Korrespondenz dokumentiert.

Was die Dokumente allein nicht belegen:

Dass die Behauptungen in Epsteins Entwurf vom 18. Juli eine vollständige oder genaue Darstellung der Ereignisse widerspiegeln – es handelt sich um vorbereitendes Druckmittel, nicht um eidesstattliche Aussagen. Dass jede konkrete Entscheidung von Gates unter ausdrücklichem Zwang und nicht aufgrund einer kalkulierten Zustimmung getroffen wurde. Dass strafbares Verhalten im nachweisbaren rechtlichen Sinne stattgefunden hat.

Was die Dokumente erfordern:

Antworten. Unter Eid. Am 19. Mai 2026.

Der Kongressbrief und worum es in diesem Artikel geht

Der Brief von Vorsitzender Comer an Gates vom 3. März 2026 nennt fünf Bereiche, die Gegenstand der Untersuchung des Ausschusses sind. Die in diesem Artikel zusammengestellten Dokumente beziehen sich direkt auf mehrere davon.

Punkt (i): „Die mutmaßliche Misswirtschaft bei den Ermittlungen der Bundesregierung gegen Herrn Jeffrey Epstein und Frau Ghislaine Maxwell.“

Diese Dokumente waren Teil der EFTA-Produktion des DOJ – in Bundeshand. Eine formelle rechtliche Vereinbarung zwischen einem verurteilten Sexualstraftäter und der weltweit bekanntesten Philanthropin, die alle vertraulichen Informationen der Gates Foundation und von Melinda Gates persönlich abdeckt, mit vollständiger Entschädigung für die Unternehmen des Straftäters auf den Jungferninseln, zusammen mit vorbereitenden Entwürfen, in denen die Vernichtung von E-Mails über eine Geschlechtskrankheit gefordert wird – nichts davon wurde bisher öffentlich geprüft –, wirft selbst Fragen über den Umfang und die Angemessenheit der Ermittlungen der Bundesbehörden auf.

Punkt (ii): „Die Umstände und nachfolgenden Ermittlungen zum Tod von Herrn Epstein.“

Das hier dokumentierte Netzwerk aus finanziellen Beziehungen, Hebelvermögen und inoffiziellen Kommunikationen – einschließlich Epsteins ausdrücklicher Erklärung, dass bestimmte Angelegenheiten „nicht für E-Mails geeignet“ seien, und vorbereitenden Entwürfen, die nie versandt, aber aufbewahrt wurden – ist ein relevanter Kontext, um zu verstehen, welche Informationen mit Epstein starben und welche Interessen Grund hatten, dieses Ergebnis zu bevorzugen.

Punkt (iii): „ Die Funktionsweise von Sexhandelsringen und Möglichkeiten für die Bundesregierung, diese wirksam zu bekämpfen.“

Diese Dokumente befassen sich mit der Zugangsarchitektur, die Epstein vor der Rechenschaftspflicht schützte – die Voraussetzung für das Verständnis, wie Menschenhandelsoperationen ohne Konsequenzen fortbestehen können.

Punkt (iv): „Möglichkeiten, mit denen Herr Epstein und Frau Maxwell versuchten, sich Vorteile zu verschaffen und Einfluss auszuüben, um ihre illegalen Aktivitäten zu schützen.“

Dies ist der Punkt, den diese Dokumente am direktesten und vollständigsten behandeln. „Gunst erlangen und Einfluss ausüben“ beschreibt genau, was diese Dokumente zeigen, vom Ghostwriter-Brief mit einer falschen Privilegienforderung über die formelle rechtliche Entschädigung von Epsteins Unternehmen auf den Jungferninseln bis hin zum dokumentierten Besitz von Material, das in den Tagen vor dem Abschluss einer Finanzvereinbarung als Druckmittel dienen konnte. Der Mechanismus der Einflussnahme wird hier Schritt für Schritt in den Bundesakten dokumentiert, und zwar mit einer Detailgenauigkeit, die frühere Untersuchungen nicht erreicht haben.

Punkt (v): „Mögliche Verstöße gegen ethische Regeln in Bezug auf gewählte Amtsträger.“

Die Dokumente betreffen einen Privatmann. Das hier dokumentierte Netzwerk – einschließlich der Verbindungen zu diplomatischen Persönlichkeiten der Vereinten Nationen, britischen Politikern und der globalen philanthropischen Infrastruktur der Giving Pledge – geht jedoch über den privaten Sektor hinaus, was für die Ermittler des Ausschusses relevant sein könnte.

Vorgeschlagene Untersuchungsansätze für die Anhörung am 19. Mai

Die folgenden Fragen basieren direkt auf den in diesem Artikel zusammengestellten Dokumenten. Jede Frage bezieht sich auf eine bestimmte Akte des Bundesgerichts. Jede Frage erfordert eine sachliche Antwort, die nicht mit allgemeinen Aussagen über das Bedauern der Beziehung zu Epstein abgewandt werden kann.

Zum ghostgeschriebenen Brief und zur Coaching-Anweisung (EFTA01967982):

Am 16. Juni 2013 erhielt Boris Nikolic einen von Jeffrey Epstein verfassten Briefentwurf, der in Boris‘ Namen an Sie geschickt werden sollte. In diesem Brief hieß es, dass die Kommunikation zwischen Boris und Epstein „vertraulich” sei. Epstein war kein Anwalt. War Ihnen bei Erhalt des Briefes bewusst, dass Epstein ihn verfasst hatte? War Ihnen bewusst, dass die Behauptung der Vertraulichkeit rechtlich falsch war? In derselben Dokumentenkette wies Epstein Boris an, Ihnen mitzuteilen, dass er Epstein bereits über die Details Ihrer Situation informiert hatte – insbesondere, damit Sie Boris nicht anweisen konnten, keine Informationen mehr weiterzugeben. War Ihnen bewusst, dass Epstein Boris angewiesen hatte, Ihnen die Möglichkeit zu nehmen, seinen Zugang zu Informationen einzuschränken, bevor dieses Gespräch stattfand?

Zum Entwurf vom 18. Juli und zum Löschungsantrag (EFTA00965773):

Die Akte des Bundesgerichts enthält einen Entwurf eines Schreibens, das Jeffrey Epstein im Namen von Boris Nikolic verfasst hat und das vom 18. Juli 2013 datiert ist. Darin wird behauptet, dass Sie Boris persönlich gebeten haben, E-Mails über eine sexuell übertragbare Krankheit, über eine Bitte an Boris, Ihnen Antibiotika zur Verabreichung an Melinda Gates ohne deren Wissen zu besorgen, und über die Beschreibung Ihres Penis zu löschen. Haben Sie diese Bitten geäußert? Wurden diese E-Mails gelöscht? In demselben Entwurf wird behauptet, Sie hätten Boris gebeten, sich an einer Vertuschung der Umstände zu beteiligen, die zu seinem Ausscheiden geführt haben. Haben Sie diese Bitte geäußert? Drei Wochen nach der Abfassung dieses Entwurfs unterzeichneten Sie eine rechtliche Vereinbarung, mit der Sie Epsteins Unternehmen auf den Jungferninseln von jeglicher vergangenen und zukünftigen Haftung befreiten. Was wussten diese Unternehmen Ihrer Meinung nach zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Freistellungserklärung?

Zum Entwurf vom 30. Juli und der Verbindung zu Darren Indyke (EFTA00706759):

Epsteins Entwurf der Abfindungsbedingungen, der am 30. Juli 2013 von Boris geprüft wurde, enthielt eine selektive Strategie zur Aufbewahrung von E-Mails und ließ eine bereits bestehende Vereinbarung zwischen Ihnen und Boris über die Aufhebung von Investitionen außer Acht. Waren Ihnen diese Bestimmungen bekannt? Epsteins ursprünglicher Entwurf wurde an einen Empfänger unter DKIESQ@aol.com weitergeleitet. Wer ist diese Person, welche Rolle spielte sie in diesen Verhandlungen und wussten Sie, dass sie in Kopie gesetzt wurde?

Zur rechtlichen Vereinbarung (EFTA01106142):

In der an Sie gerichteten Vereinbarung vom 8. August 2013 heißt es, dass Sie ausdrücklich darum gebeten haben, dass Jeffrey Epstein als Vertreter von Boris Nikolic in allen Verhandlungen über dessen Ausscheiden aus Ihren Organisationen fungiert. Haben Sie diese Bitte geäußert? Wer hat die Vereinbarung entworfen? Die Vereinbarung ermächtigte Epstein, nach eigenem Ermessen alle vertraulichen Informationen der Bill and Melinda Gates Foundation und von Melinda F. Gates persönlich zu erhalten. Waren Sie sich dessen bewusst, als Sie die Vereinbarung unterzeichneten? Die Vereinbarung befreite Epsteins Unternehmen auf den Jungferninseln – Financial Trust Company, Inc. und Southern Trust Company, Inc. – von jeglicher vergangenen und zukünftigen Haftung. Was wussten Sie über diese Unternehmen und deren Inhalte?

Zum Verhandlungsinventar vom 17. August (EFTA01964857):

In einer selbst adressierten E-Mail vom 17. August 2013 listete Epstein die Verhandlungspositionen der Gegenseite auf, darunter einen Verweis auf Drogen, Geschlechtskrankheiten, Geschenke, Hals, Friseurtermine und „Alice weiter”. Was bedeuten diese Begriffe? Wussten Sie, dass Epstein diese Liste als Verhandlungsmaterial zusammengestellt hatte, bevor Sie die Vereinbarung bestätigten?

Zur Bestätigung der Vereinbarung vom 29. August (EFTA00649520):

Am 29. August 2013 um 22:43 Uhr antworteten Sie auf eine E-Mail von Jeffrey Epstein – mit Boris Nikolic und Larry Cohen in Kopie – mit den Worten: „Ich stimme zu, dass es großartig ist, eine Vereinbarung zu haben, die für alle funktioniert.” Welche Vereinbarung haben Sie bestätigt? War Ihnen bekannt, dass diese Vereinbarung 100 % der Gewinne von Foundation Medicine, 50 % der Gewinne von ResearchGate und einen Barvorschuss in Höhe von 2,5 Millionen Dollar für Boris Nikolic umfasste? War Ihnen bekannt, dass die Anweisung „kein Hinweis auf den letzten Tag in öffentlichen E-Mails“ Teil der vereinbarten Bedingungen war?

Zu Eclipse und Alice (EFTA01755865):

Im August 2013 haben Sie eine private Investmentpartnerschaft namens Eclipse gegründet. Was war Eclipse? Welches Unternehmen hat es finanziert? In welcher Beziehung standen Sie zu der Person, die mit diesem Unternehmen in Verbindung stand? Sie haben eine Zahlung in Höhe von 500.000 Dollar von Ihrem persönlichen Bankkonto an Boris Nikolic geleistet. Was war der tatsächliche Zweck dieser Zahlung? Was haben Sie Melinda Gates über diese Zahlung gesagt?

Zur Minimierung von Dokumenten (EFTA01756693):

Am 10. August 2013 haben Sie auf den Rat von Jeffrey Epstein, Dokumente zu minimieren, mit den Worten geantwortet: „Danke für Ihre Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich das deutlich genug ausdrücken kann.“ Dies war drei Wochen, nachdem Epstein in seinem Entwurf behauptet hatte, Sie hätten Boris persönlich gebeten, bestimmte E-Mails zu löschen. Auf welche Dokumente haben Sie sich bezogen? Wurden infolge dieses Ratschlags Dokumente vernichtet, gelöscht oder nicht aufbewahrt?

Zu „Nicht für E-Mail“ (EFTA00976440):

Am 23. November 2013 schickte Jeffrey Epstein Ihnen eine E-Mail, in der er Ihnen mitteilte, dass er Sie über bestimmte Angelegenheiten informieren wolle, die „nicht für E-Mail“ geeignet seien. Hat dieses Treffen oder dieser Anruf stattgefunden? Um welche Angelegenheiten handelte es sich? Wenn es keine Aufzeichnungen über diese Kommunikation gibt, warum nicht?

Die entscheidende Frage:

Drei Wochen, nachdem Jeffrey Epstein einen Briefentwurf im Namen von Boris Nikolic verfasst hatte, in dem behauptet wurde, Sie hätten Boris gebeten, E-Mails über eine sexuell übertragbare Krankheit, eine geheime Antibiotikabehandlung Ihrer Frau und die Beschreibung Ihres Penis zu löschen, unterzeichneten Sie eine rechtliche Vereinbarung, mit der Sie Epsteins Unternehmen auf den Jungferninseln von jeglicher vergangenen und zukünftigen Haftung befreiten, ihm uneingeschränkten Zugang zu den persönlichen Daten Ihrer Frau und den vertraulichen Unterlagen Ihrer Stiftung gewährten und ihn gegen alle zukünftigen Ansprüche schützten. Die Vereinbarung war so konzipiert, dass sie auch nach Ihrem Tod gültig bleibt. Was war Ihr Verständnis davon, was Epstein in der Hand hatte und wovon Sie ihn befreiten, als Sie die Vereinbarung unterzeichneten?

Alle zitierten Dokumente sind Teil der vom DOJ veröffentlichten Epstein-Bundesgerichtsakte und können anhand der durchgehend angegebenen EFTA-Dokumentennummern unabhängig überprüft werden. Externe Quellen – die New York Times, die Daily Mail, öffentliche Übernahmeankündigungen von Roche – sind als solche gekennzeichnet, wenn auf sie Bezug genommen wird.

Das zitierte Schreiben des Kongresses stammt vom 3. März 2026 und wurde von James Comer, Vorsitzender des Ausschusses für Aufsicht und Regierungsreform des Repräsentantenhauses, an William H. Gates III. gerichtet. Er ist öffentlich zugänglich.

Dies ist Teil 12 der Untersuchungsreihe „The Epstein Files“. Die Teile I bis 11 sind im Archiv verfügbar.

Diese Arbeit wird dank zahlender Abonnenten fortgesetzt. Die in dieser Reihe dokumentierten Netzwerke haben erhebliche Ressourcen aufgewendet, um sicherzustellen, dass unabhängige Verlage wirtschaftlich nicht überleben können. Jedes Abonnement ist ein direkter Gegenpol zu diesen Bemühungen.