Technokratie: Die USA genehmigen Larry Ellisons Oracle, generative KI auf Bundesebene und für unsere persönlichen medizinischen Daten einzusetzen, kombiniert mit Musks Grok-KI

Von The WinePress

„xAI und Oracle tragen dazu bei, die Zukunft der Rolle generativer KI bei der Ausführung geheimer Regierungsaufträge mitzugestalten.“

Überschattet vom neuen Krieg im Iran und von kaum jemandem bemerkt, gab der Technologie- und KI-Riese Oracle kürzlich bekannt, dass die Trump-Regierung seinen generativen KI-Produkten die Verwaltung von Daten der US-Bundesregierung gestattet hat, was letztendlich auch die persönlichen Daten und Informationen von Privatpersonen betrifft.

Am Freitag, dem 28. Februar, gab Oracle in einem Blogbeitrag bekannt, dass es die Zulassungen der Defense Information Systems Agency Impact Level 5 (DISA IL5) und des Federal Risk and Authorization Management Program High (FedRAMP) erhalten hat.

„Für US-Regierungsorganisationen und die sie unterstützenden Unternehmen hat Oracle Cloud Infrastructure (OCI) seine Liste der autorisierten Dienste erweitert. Mit den neuen DISA IL5- und FedRAMP High-Zulassungen können Kunden von Oracle US Government Cloud und Oracle US Defense Cloud schneller vorankommen, sichere Modernisierungen vornehmen und ihre Produktivität mit bewährten, konformen Funktionen steigern“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zur Klarstellung: „IL5 ist eine Zertifizierung des US-Verteidigungsministeriums (DoD), die einen Cloud-Dienstleister (CSP) dazu berechtigt, einige der sensibelsten Daten des DoD zu speichern und zu verarbeiten. Die IL5-Zertifizierung zeigt, dass ein CSP über die erforderlichen Kontrollen, Protokolle und Technologien verfügt, um kontrollierte, nicht klassifizierte Informationen (Controlled Unclassified Information, CUI), die als missionskritisch gelten, sicher zu behandeln. Die für die IL5-Zertifizierung erforderlichen Sicherheitskontrollen gehören zu den strengsten in der Cloud-Dienstleistungsbranche. […] Impact Level 5 oder IL5 ist eine Klassifizierung für nicht klassifizierte, aber dennoch hochsensible und wichtige Informationen.“

Es gibt nur eine höhere Stufe (IL6), nämlich Informationssysteme und Daten, die als „SECRET“ (geheim) klassifiziert sind.

FedRAMP, eine Tochtergesellschaft der General Services Administration (GSA) der US-Regierung, fördert die Einführung von Cloud-basierten Diensten in der gesamten US-Bundesregierung. „High Authorization“ bezeichnet die strengste Sicherheitsstufe.

Genauer gesagt umfasst die hohe Sicherheitsstufe eine Reihe von Sicherheitskontrollen für 17 Kanalfamilien und gilt für Systeme, die „mit sensiblen Strafverfolgungsdaten, Notfalldiensten, Finanzdaten, Gesundheitsinformationen und anderen hochwirksamen Systemen umgehen, bei denen eine Sicherheitsverletzung die nationale Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität oder die öffentliche Gesundheit und Sicherheit erheblich beeinträchtigen könnte“, so Kiteworks.

Andere Unternehmen wie Amazon Webservices und Microsoft Azure verfügen über eine identische Sicherheitsfreigabe.

Vizepräsident Rand Waldron sagte in einem Kommentar:

„Oracle stellt Regierungskunden stets unsere leistungsstärksten Technologien zur Verfügung. OCI GenAI bietet die neuesten Modelle in einem verwalteten Service, der einfach zu bedienen und zu integrieren ist, und Exadata Cloud@Customer erweitert unsere geschäftskritischen Datenbank-Cloud-Services auf die wichtigsten Standorte unserer Kunden. Mit Oracle profitieren Behörden und Bürger gleichermaßen.“

Als erstes Medium, das über diese Entwicklung berichtete, wiesThe Drey Dossier darauf hin:

Das bedeutet, dass Mustererkennung, automatisierte Datenanalyse und Entscheidungshilfen nun für den Einsatz in Ihren Medicare-Akten und Militärsystemen zugelassen sind und die höchsten Sicherheitsstufen der Zivilbehörden und des Verteidigungsministeriums erfüllen. (Und ja, Oracle hat auch gerade die Infrastruktur übernommen, auf der Ihre Medicaid- und ACA-Daten laufen – das ist ebenfalls diese Woche passiert, aber dazu kommen wir noch.) Die KI, die auf der geheimen Seite läuft, ist Grok, entwickelt von Elon Musks xAI, gehostet auf Larry Ellisons Cloud und verarbeitet streng geheime amerikanische Geheimdienstdaten. Das ging heute live. Während Sie Teheran zugesehen haben.

Das ist richtig.

Die genehmigte Suite von Dienstleistungen umfasst OCI Generative AI, Exadata Cloud@Customer, MySQL HeatWave, OCI Cache, Virtual Desktop, Document Understanding, Oracle Access Governance, Exadata Fleet Update, Compliance Documents und Full Stack Disaster Recovery.

Von den verschiedenen Produktdienstleistungen, die Oracle anbietet –

OCI Generative AI beispielsweise „ist ein vollständig verwalteter Dienst, der Zugriff auf führende KI-Sprachmodelle (LLMs) bietet und Kunden dabei hilft, Aufgaben ohne Umstrukturierungen zu automatisieren.“

In einer separaten Pressemitteilung auf der Website von Oracle, die im Januar veröffentlicht wurde, gab das Unternehmen bekannt, dass seine OCI Generative AI nun in den US-amerikanischen Classified Cloud Regions von Oracle verfügbar ist. In dem Beitrag beschrieb Oracle einige der wichtigsten Anwendungsbereiche für seine KI-Suite, darunter auch die Zusammenarbeit mit Musks xAI.

Angesichts der rasanten Fortschritte im Bereich der generativen KI ist es für die US-amerikanischen Verteidigungs- und Nachrichtendienste von entscheidender Bedeutung, deren Leistungsfähigkeit in einer vertrauenswürdigen, sicheren Umgebung wie OCI zu nutzen. Durch unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Anbietern von Branchenmodellen wie xAI erhalten wir die neuesten Hochleistungsmodelle zu einem optimalen Preis für unsere klassifizierten Cloud-Regionen. Dadurch können Kunden aus dem Verteidigungs- und Nachrichtendienstbereich wichtige Missionen mit Zugang zu modernster KI-Technologie durchführen, darunter die aktuellen Modelle Grok 4 und Grok 4 Fast von xAI, die sich durch hervorragende Leistungen bei der Datenextraktion, Codegenerierung und Textzusammenfassung auszeichnen. Der generative KI-Dienst von OCI nutzt dedizierte KI-Cluster, auf die nur der Kunde in seiner Tenancy Zugriff hat. Die Sicherheit sensibler Daten hat oberste Priorität – alle an den OCI Generative AI-Dienst gesendeten Daten sind sicher und vertraulich und verbleiben in der Mandantschaft des Kunden. Die xAI Grok-Modelle werden auf der xAI-Plattform gehostet, wobei die Daten auf Endpunkten ohne Datenaufbewahrung verarbeitet werden, was einen zusätzlichen Schutz bietet. Mit dem OCI Generative AI-Dienst können US-Verteidigungs- und Geheimdienstbehörden generative KI-Funktionen sicher und zuverlässig in ihre Arbeitsabläufe integrieren, um Aufgaben zu einem vorhersehbaren Preis zu beschleunigen. Die OCI-Bare-Metal-Instanzen sind ideal für groß angelegte KI-Schulungen in klassifizierten Regionen und werden von NVIDIA-GPUs unterstützt. Generative KI in klassifizierten Regionen von Oracle kann Kunden aus dem Verteidigungs- und Nachrichtendienstbereich dabei unterstützen, ihre Missionen effektiver durchzuführen, indem sie zur Verbesserung der Lageerkennung, zur Abwehr von Cybersicherheitsbedrohungen, zur Erstellung realistischer Simulationen für Schulungen und zur Durchführung schneller Prototypentests beiträgt. Über den militärischen Bereich hinaus kann generative KI dazu beitragen, automatisierte Prozesse und Abläufe wie Schreibunterstützung, Chat und Zusammenfassungen zu ermöglichen. Aufgaben, die früher Stunden dauerten, können mit dem OCI Generative AI Service fast augenblicklich erledigt werden, sodass sich das Personal von nicht wesentlichen auf wesentliche Aufgaben konzentrieren kann. „xAI und Oracle tragen dazu bei, die Zukunft der Rolle generativer KI bei der Ausführung geheimer Regierungsaufgaben zu gestalten. Durch diese Zusammenarbeit können Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Nachrichtendienste nun die umfangreichen Funktionen des OCI Generative AI-Dienstes nutzen, um durch die Automatisierung von Prozessen, die Generierung von Inhalten und die Verbesserung der Produktivität die Effizienz zu steigern und gleichzeitig Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen“, sagte James Burnham, Leiter der Abteilung für Regierungsangelegenheiten bei xAI.

Weitere Dienste, die genehmigt wurden, sind beispielsweise

Exadata Cloud@Customer, das „eine Oracle-Datenbank mit vollem Funktionsumfang im Rechenzentrum des Kunden bereitstellt“.

Dazu gehört auch Access Governance, das „eine richtliniengesteuerte Zugriffsbereitstellung über Anwendungen, Clouds, Maschinen und Datenbanken hinweg bietet und so IT-Tickets reduziert, die Sicherheit erhöht und den Verwaltungsaufwand verringert. Access Governance ermöglicht die einfache Erkennung und Überwachung von Konten, Identitäten, Richtlinien und Berechtigungen. Außerdem nutzt es KI, um Muster und Anomalien zu erkennen und gleichzeitig die Zugriffskontrolle und Bereitstellungsprozesse zu automatisieren.

Oracle wurde von Larry Ellison gegründet, einem der reichsten Männer der Welt, der heute CTO von Oracle ist. Über seinen Sohn David besitzt er den Medienkonzern Paramount, der kürzlich Warner Bros. Discovery für 110 Milliarden Dollar übernommen hat. Damit kontrollieren die Ellisons nun HBO, Max, CNN, Warner Bros. Pictures, DC, CBS, Paramount+, MTV und Nickelodeon.

Darüber hinaus schrieb The Daily Dossier:

Am 11. Februar erhielt Oracle einen bahnbrechenden Auftrag von CMS zur Bereitstellung von Daten zu Medicare, Medicaid, CHIP und ACA für mehr als 150 Millionen US-Amerikaner. Am 12. Februar erteilte die Luftwaffe Oracle einen Auftrag im Wert von 88 Millionen US-Dollar für Cloud One, ihre klassifizierte Cloud-Plattform, die Workloads für streng geheime und spezielle Zugangsprogramme im gesamten Verteidigungsministerium abdeckt.

Laut Pressemitteilung von Oracle:

OCI wird die Modernisierungsbemühungen von CMS durch die Bereitstellung einer sicheren, skalierbaren Cloud-Infrastruktur für die missionskritischen Systeme der Behörde unterstützen. Oracle Cloud Infrastructure bietet die folgenden Funktionen, die die Cloud-Modernisierungsbemühungen von CMS durch folgende Leistungen unterstützen können:

Geschäftskritische Sicherheit und Compliance: OCI bietet durch seine FedRAMP® High-Zertifizierung und fortschrittliche Sicherheitsarchitektur kontinuierliche Sicherheit und Compliance.

OCI bietet durch seine FedRAMP® High-Zertifizierung und fortschrittliche Sicherheitsarchitektur kontinuierliche Sicherheit und Compliance. Verbesserte Leistung und Skalierbarkeit: Die Hochleistungsfunktionen von OCI sind auf dynamische Skalierung, Workload-Optimierung und zuverlässige Systemleistung ausgelegt.

Die Hochleistungsfunktionen von OCI sind auf dynamische Skalierung, Workload-Optimierung und zuverlässige Systemleistung ausgelegt. Verbesserte Kosteneffizienz: OCI unterstützt die Systemkonsolidierung, eine verbesserte Ressourcennutzung und die betriebliche Effizienz, um Kosteneinsparungen zu erzielen.

OCI unterstützt die Systemkonsolidierung, eine verbesserte Ressourcennutzung und die betriebliche Effizienz, um Kosteneinsparungen zu erzielen. Beschleunigte Innovation mit Analysen und KI: OCI bietet integrierte Analyse- und KI-Funktionen, die datengestützte Erkenntnisse und Automatisierungsinitiativen unterstützen können.

OCI bietet integrierte Analyse- und KI-Funktionen, die datengestützte Erkenntnisse und Automatisierungsinitiativen unterstützen können. Umfassende Migrationsunterstützung: Um die Umstellung auf die Cloud zu unterstützen, bietet Oracle fachkundige Migrationsplanung, technischen Support und kontinuierliche Beratung.

„Die Programme von CMS sind für das Wohlergehen vieler Amerikaner von entscheidender Bedeutung. Diese Verantwortung erfordert kompromisslose Sicherheit, Zuverlässigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern“, sagte Kim Lynch, Executive Vice President, Government, Intelligence and Defense, Oracle. „Bei Oracle gewinnen wir, wenn Amerika gewinnt, und wir setzen uns dafür ein, dass Bundesbehörden mehr für die Amerikaner tun können, denen sie dienen.“

Auswirkungen

Diese Verträge und neuen Vereinbarungen mit der Regierung haben weitreichendere Auswirkungen, als den meisten Menschen bewusst ist.

Im Gespräch mit Tony Blair auf dem Weltgipfel der Regierungen im Jahr 2025 verriet Ellison, dass er alle Daten und DNA-Informationen der Amerikaner in KI-Rechenzentren „vereinheitlichen” möchte, damit die KI alles über uns weiß.

„Die Frage ist, wie man diese unglaublichen KI-Modelle nutzen kann. Das Erste, was ein Land tun muss, ist, alle seine Daten zu vereinheitlichen, damit sie vom KI-Modell verarbeitet und genutzt werden können. „Ich möchte Fragen zu meinem Land stellen: Was passiert in meinem Land? Was passiert mit meinen Landwirten? Ich muss meine Klimadaten eingeben. Wahrscheinlich verfügt es bereits über Ihre Klimadaten, aber ich muss genau wissen, welche Pflanzen angebaut werden und welche landwirtschaftlichen Betriebe es gibt, um die Erträge vorhersagen zu können. Ich muss Satellitenbilder aufnehmen, ich muss diese Satellitenbilder aus meinem Land aufnehmen und sie in eine Datenbank einspeisen, auf die das KI-Modell zugreifen kann. Ich muss dem KI-Modell so viel wie möglich über mein Land mitteilen. Mit diesen Satellitenmodellen erzählen Sie einen Teil der Geschichte und erhalten eine riesige Menge an Informationen. Man teilt ihm mit, wo sich Straßen, Grenzen und Versorgungsunternehmen befinden, also muss man eine Karte seines Landes bereitstellen, auf der die landwirtschaftlichen Betriebe, die gesamte Versorgungsinfrastruktur und die Grenzen eingezeichnet sind – all das muss man bereitstellen. „Wenn man die Gesundheit der Bevölkerung verbessern will, muss man alle Gesundheitsdaten, Diagnosedaten, elektronischen Gesundheitsakten und Genomdaten heranziehen. „[…] Wir müssen all diese Daten, die wir in unserem Land haben, in eine einzige, wenn man so will, einheitliche Datenplattform übertragen, damit wir den Kontext bereitstellen können. Wenn wir Fragen stellen wollen, haben wir diesem KI-Modell alle Daten zur Verfügung gestellt, die es benötigt, um unser Land zu verstehen. Das ist der große Schritt, das ist sozusagen das fehlende Glied. „Wir müssen alle nationalen Daten vereinheitlichen, sie in eine Datenbank einspeisen, wo sie vom KI-Modell leicht verwertbar sind, und dann können wir alle Fragen stellen, die wir wollen.“

Darüber hinaus hat Ellison eine dystopische Welt beschrieben, in der die Überwachung durch soziale Kreditwürdigkeit auf Basis von KI-Präkriminalität buchstäblich jeden und alles verfolgen wird.

„Die Kamera ist immer eingeschaltet, man schaltet sie nicht ein und aus. So wie man sie einschaltet – man kann sie nicht ausschalten, wenn man auf die Toilette geht – „Oracle, ähm, ich brauche zwei Minuten für eine Toilettenpause, dann schalten wir sie aus. „Die Wahrheit ist, dass wir sie nicht wirklich ausschalten. Was wir tun, ist, dass wir sie aufzeichnen, sodass niemand sie sehen kann, aber niemand kann ohne einen Gerichtsbeschluss auf diese Aufzeichnung zugreifen, sodass Sie die von Ihnen gewünschte Privatsphäre erhalten, aber wenn Sie einen Gerichtsbeschluss erhalten, kann ein Richter sich das ansehen, diese sogenannte Toilettenpause.“

In der Welt, die Ellison beschreibt, ist also nicht einmal mehr eine Toilettenpause in Schulen oder anderswo heilig. Er fuhr fort, indem er das Schulessen beschrieb:

„Ich gehe mit meinen Freunden Mittagessen. ‚Oracle, ich brauche eine Stunde Privatsphäre beim Mittagessen mit meinen Freunden.‘ Gott sei Dank, wir werden nicht mithören, es sei denn, es liegt eine gerichtliche Anordnung vor.

Die Polizei, die ebenfalls unter der Aufsicht von Oracle steht, wird ebenfalls zu gutem Benehmen gezwungen sein, da sie nicht einmal die Möglichkeit haben wird, die KI-Überwachung für sich selbst auszuschalten.

Die Polizei wird „im Hauptquartier im Fernsehen zu sehen sein, jeder wird es sehen können, Ihre Körperkameras werden das [Filmmaterial] übertragen.“ Die Polizei wird sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles beobachten und aufzeichnen, was vor sich geht. […] „Jeder Polizeibeamte wird jederzeit überwacht. Wenn es ein Problem gibt, wird die KI dieses Problem der zuständigen Person melden.“

Auch normale Bürger werden sich laut Ellison „vorbildlich verhalten“:

„Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig aufzeichnen und berichten.“

Der CTO von Oracle erwähnte, dass auch Kameras in Autos und Polizeifahrzeugen mit dieser KI ausgestattet werden, um jederzeit überwacht zu werden, und dass Drohnen viel schneller als die Polizei eingesetzt werden können, um die Überwachungsarbeit in „Einkaufszentren“ zu übernehmen, beschrieb Ellison. „Es gibt so viele Möglichkeiten, KI zu nutzen“, sagte er.

Der jüngste Vertrag von Oracle mit der Regierung wird Larry Ellisons Ambitionen nur noch weiter vorantreiben.

Darüber hinaus wurden Ellison und Oracle im Jahr 2020 beauftragt, die Empfänger von Covid-19-mRNA-Impfstoffen bis zu zwei Jahre lang mit „präziser Genauigkeit” zu verfolgen und sie über „unglaublich präzise … Tracking-Systeme” zu überwachen, die „sicherstellen, dass jeder Patient zwei Dosen desselben Impfstoffs erhält, und sie auf gesundheitliche Nebenwirkungen zu überwachen”, wie Moncef Slaoui, der offizielle Leiter der Operation Warp Speed, damals bekannt gab. Dieser Vertrag wurde jedoch unter Verschluss gehalten, da die Vertragsunterlagen weder auf der Website von Oracle noch im Federal Register zu finden sind.

Am zweiten Tag nach seiner Rückkehr ins Amt im Jahr 2025 kündigte Trump das Projekt Stargate mit Oracle, OpenAI und SoftBank an. Ellison prahlte in einer Rede im Weißen Haus damit, wie KI das medizinische System und die Gesundheitsdiagnostik erheblich verbessern werde, und dass KI durch die Erfassung der persönlichen Gesundheitsdaten von Menschen mRNA-Impfstoffe entwickeln könne, die auf den einzelnen Patienten zugeschnitten seien.

Darüber hinaus half Oracle im vergangenen Jahr unter der Trump-Regierung bei der Vermittlung des TikTok-Deals. Das Unternehmen fungiert als „Sicherheitsanbieter von TikTok und überwacht und gewährleistet unabhängig die Sicherheit aller Operationen in den USA“, wie aus einem Factsheet des Weißen Hauses hervorgeht.

Ellison ist ein überzeugter Zionist und Freund des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Ellison hat mehrere Millionen Dollar an die israelischen Streitkräfte und israelische Lobbygruppen gespendet. Seit dem Abschluss des TikTok-Deals werden Kritik an Israel und der Trump-Regierung zensiert. Netanjahu gab letztes Jahr vor laufender Kamera zu, dass der TikTok-Deal Teil eines umfassenderen Ziels Israels ist, jegliche Kritik an Israel und „Antisemitismus“ in den sozialen Medien zu zensieren.

AUTORENKOMMENTAR

Jedes Mal. Jedes Mal, wenn eine neue Ablenkung, eine falsche Flagge, ein Krieg oder was auch immer auftaucht, werden im Hintergrund noch finsterere Taten begangen, von denen kaum jemand etwas weiß, und der unterdrückerische und technokratische Sklavenstaat wächst direkt vor den Augen der Menschen.

Ellison und Oracle erhalten selten die Aufmerksamkeit und Kontrolle, die sie verdienen, da in den Medien eher die „sexy” Unternehmen in den Vordergrund gerückt werden, die fast schon als Ablenkungsmanöver dienen. Aber stellen Sie sich vor: Zwei der reichsten Menschen der Welt (Musk und Ellison) arbeiten zusammen, um die vollständige und totale Versklavung der Menschheit einzuleiten und damit den Grundstein für das letztendliche Zeichen des Antichristen, das Panoptikum des Tieres, zu legen.

Dann kommt noch Palantir hinzu…