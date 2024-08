Er ist der gefährlichste Mann der USA, weil….

…NUR SEHR WENIGE LEUTE KENNEN SEINE GUT VERSTECKTE UND RUCHLOSE AGENDA!

Der mächtigste POTUS-Psyop

in der amerikanischen Geschichte

Eingereicht von Revisionist Historians for World Peace

Diese Enthüllung ist längst überfällig.

Es ist keine Laune des Schicksals oder ein Zufall, dass sie am 23. Juli veröffentlicht wird, dem Tag, bevor der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses spricht.

Bevor wir uns jedoch mit der äußerst unheilvollen Verbindung zwischen Trump und Netanjahu befassen, wollen wir gleich zur Sache kommen, was den ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump betrifft. Im Folgenden werden seine wichtigsten Errungenschaften während seiner Amtszeit als US-Präsident beschrieben.

Trump nannte sich selbst den „Vater des Impfstoffs“ und überwachte die Operation Warp Speed: Die Covid-Injektionen waren die gefährlichsten und tödlichsten Biowaffen, die jemals über vertrauensvolle Bürger auf der ganzen Welt eingesetzt wurden.

Trump warb fanatisch für das absichtlich falsch benannte „China-Virus“, das in Wirklichkeit das „Israel-UK-US-Virus“ war. Die Biowaffe COVID-19 war ebenfalls so konzipiert, dass sie mehrere katastrophale Folgen nach sich ziehen sollte, wie HIER beschrieben .

Trump war für den militärischen Einsatz des hochgradig schädlichen 5G-Virus in den USA verantwortlich. Er war sich der vielen ernsthaften medizinischen Beschwerden und Gesundheitsprobleme, die 5G bekanntermaßen verursacht, völlig unbewusst.

Trump hat die J6-Demonstranten im Stich gelassen, nachdem er sie ins Kapitol gelockt hatte, um gegen die nachweislich gestohlenen Wahlen 2020 zu demonstrieren.

Trump hat den Afghanistankrieg ohne triftigen Grund fortgesetzt und sogar eine MOAB-Bombe auf das vom Krieg zerrissene Land abgeworfen, worauf schließlich das Fiasko des US-Truppenabzugs durch Biden folgte.

Trump ernannte seine ultraliberale Tochter Ivanka und den zionistischen Schwiegersohn Jared Kushner für wichtige Positionen im Weißen Haus, wo die zweifelhafte Chabad-Lubawitsch-Agenda auf Schritt und Tritt vorangetrieben wurde.

Trump wählte den christlichen Zionisten Mike Pence zu seinem Vizepräsidenten und den furchtbar inkompetenten Jeff Sessions zum Justizminister. Später ernannte er den Bush-Leutnant Bill Barr zum Generalstaatsanwalt. Jeder dieser Abtrünnigen fiel ihm in den Rücken, wie es auch viele andere Ernennungen getan haben.

Trump ernannte Alexander Acosta zum Arbeitsminister, nachdem er dem Pädophilen Jeffrey Epstein einen korrupten Deal angeboten hatte, um selbst der Mindesthaftstrafe zu entgehen.

Trump hat die berüchtigten Kriegstreiber John Bolton, Nikki Haley, Mike Pompeo, James Mattis, H. R. McMaster und andere gefährliche Kriegstreiber auf Schlüsselpositionen in seiner Regierung berufen.

Trump trieb die verabscheuungswürdige Strafverfolgung von Julian Assange voran, nachdem Wikileaks maßgeblich zu seinem Sieg 2016 beigetragen hatte.

Trump versuchte, die App TikTok auf Antrag Israels wegen falscher nationaler Sicherheitsbedenken auf dem US-Markt zu verbieten. Die ungeschminkte Wahrheit über den Apartheidstaat Israel wurde überall auf TikTok gepostet, so wie es jetzt der Fall ist.

Trump ermutigte Sprecher Mike Johnson in betrügerischer Weise, mehr Mittel für den Völkermord in der Ukraine bereitzustellen … selbst nachdem er gesagt hatte, er würde diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden nach seiner Wahl zum US-Präsidenten beenden. Er redet also aus dem Nähkästchen!

Trump genehmigte die Verlegung der Hauptstadt Israels nach Jerusalem und erkannte damit das von den Palästinensern gestohlene Gebiet als israelisches Land an.

Trump hat den lange ausgehandelten und notwendigen Atomdeal mit dem Iran kurzerhand aufgekündigt, nur um israelischen Forderungen nachzukommen.

Trump verhängte willkürlich ein höchst diskriminierendes „muslimisches Einreiseverbot“ für Bürger aus dem Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen zum Wohle Israels.

Trumps erster öffentlicher Standpunkt zum Völkermord im Gazastreifen ist, dass Israel seinen mörderischen Militäreinsatz und Landraub viel schneller beenden sollte, als es das tut.

Trump handelt und spricht stets so, als sei der nicht enden wollende palästinensische Holocaust für seine „Make Israel Great Again“-Plattform unerlässlich.

Trump hat den obersten General und iranischen Militärhelden Qasem Soleimani ermordet, der ISIS erfolgreich ausgelöscht hat. Das war ein miserabler Schachzug, der ihm jederzeit sofortiges Karma einbringen könnte.

Trump hat Syrien auf Ersuchen Israels unter falschem Vorwand unrechtmäßig bombardiert und dabei Unschuldige getötet und Ziele beschädigt, die von der US-Geheimdienstgemeinschaft identifiziert worden waren.

Trump hat die Staatsverschuldung um satte 7,8 Billionen Dollar erhöht, mehr als jeder andere US-Präsident in der Geschichte. Er ist gewiss nicht der Steuerkonservative, der er zu sein vorgab, sondern eher ein „gewaltiger“ Betrüger.

Trump hat die israelische Souveränität über die Golanhöhen, ein von Syrien gestohlenes Gebiet, auf Anweisung von Tel Aviv rechtswidrig anerkannt.

Trump hat die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China systematisch zerstört. Und er schwört, diese katastrophale Politik fortzusetzen. Trump ist wild entschlossen, China zu unserem Feind zu machen, so wie Biden-Obama-Clinton Russland zu unserem Feind gemacht haben.

Trump hat die Menschen in Puerto Rico nach dem verheerenden Hurrikan Maria im Stich gelassen und den armen Bewohnern der vom Hurrikan verwüsteten Insel unsägliches Leid zugefügt.

Trump hat stets Bigotterie und Rassismus gegen Muslime weltweit und arabische Nationen (im Namen Israels) gefördert.

Trump hat das umweltzerstörende Fracking landesweit vorangetrieben, obwohl es dafür keinen Grund gab.

Trump hat wichtige Schutzmaßnahmen für sauberes Wasser rückgängig gemacht. Was ist wichtiger als sauberes Wasser?!

Trump bombardierte irakische Ölfelder und sagte, er wolle, dass US-Truppen das Öl abnehmen (wieder für Israel).

Trump war mit dem Skandal um die Sicherheitsfreigabe von Jared Kushner völlig einverstanden – ein beispielloses Desaster für die Aufrechterhaltung eines gewissen Maßes an Sicherheitsintegrität innerhalb der US-Informationsgemeinschaft.

Trump bestand darauf, dass die US-Militärpräsenz in Syrien „nur wegen des Öls“ besteht, von dem der größte Teil nach Israel transportiert wurde.

Trump versprach, den „Sumpf“ aus Washingtoner Lobbyisten, Korrumpierten und Abzockern trocken zu legen. Stattdessen hat er ihnen die Verantwortung für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz übertragen, neben vielen anderen Schlüsselpositionen.

Trump versprach, „sie einzusperren“ … und knickte dann am Tag seiner Wahl ein, indem er die Clintons sogar als „gute Menschen“ lobte.

Trump hat verschiedene Executive Orders unterzeichnet, die eigentlich getarnte Waffenkontrollmaßnahmen waren, darunter das Verbot von Bump Stocks. Trump hat Ideen wie die Ausweitung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen und die Anhebung des Mindestalters für den Erwerb von Schusswaffen vorgeschlagen, was einen direkten Verstoß gegen den zweiten Verfassungszusatz darstellt.

Trump hat nach dem inszenierten Attentat unter falscher Flagge über seine „bluttriefende Hand“ gelogen, um sofort ein amerikanischer Held und Märtyrer der MAGA-Bewegung zu werden. Siehe: Auf vielfachen Wunsch nachgetragen->TRUMP IST EIN VERRÄTER!

Wie Bloomberg im Juli 2024 berichtete, erwägt Trump, Jamie Dimon, den Vorstandsvorsitzenden von JPMorgan Chase, und Larry Fink, den Vorstandsvorsitzenden von BlackRock, als Finanzminister einzusetzen – zwei der gefährlichsten NWO-Globalisten auf dem Planeten (Siehe: Larry Fink vs. Jamie Dimon: Donald Trumps Wahl zum US-Finanzminister)

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies eine stark verkürzte Liste von Donald Trumps grobem Verrat, extremen Versäumnissen, schockierenden Inkompetenzen und schwerem Missbrauch seines hohen Amtes ist. Wäre das Ausmaß seiner tiefgreifenden Kriminalität und zügellosen Korruption bekannt, wäre er ein Spitzenkandidat für den Vorsitz des Weltwirtschaftsforums oder Gründungsmitglied des Ausschusses der 300.

Welche Art von Korruption und Kriminalität hat er genau begangen, bevor er überhaupt gewählt wurde? Wie folgt:

Dann gibt es noch diese recht aufschlussreiche Serie über das geheime Leben von Donald Trump:

Und schließlich gibt es noch dieses kleine Exposé über Trump:

Schauen Sie sich diese israelische Münze mit Donald J. Trumps Unterschrift genau an (beachten Sie die beiden Impfstoffspritzen in der Grafikgruppe auf der Klinge des Schwertes):

Schlussfolgerung

Wenn Donald Trump im Jahr 2024 gewählt wird, gibt es nur einen Grund für seinen Einzug ins Oval Office: Israel will ihn dort haben.

Mit anderen Worten, jetzt, da die Demokratische Partei den Apartheidstaat Israel im Stich gelassen hat, insbesondere angesichts des schrecklichen Völkermords in Gaza, hat das Team Netanjahu keine andere Wahl, als dem amerikanischen Volk zu zeigen, dass die US-Bundesregierung eine Hardcore-ZOG ist.

ZOG = Zionistische Besatzungsregierung

Der zionistische Staat Israel ist jetzt so existenziell bedroht wie nie zuvor. Nicht nur das, sondern wenn Kamala Harris POTUS wird, wird Israel gewissermaßen allein von seinen Feinden im Nahen Osten bedroht, sowohl von den realen als auch den vermeintlichen. Siehe: Kamala Harris überspringt Netanjahus Rede

Nur wenn Trump im Weißen Haus sitzt, werden sich die völkermordenden Verrückten in Westjerusalem so sicher fühlen, wie sie es brauchen, seit die Houthis im Jemen erfolgreich einen Angriff auf Tel Aviv gestartet haben. Siehe: ‘The Whole Building Shook’: Drohnenangriff der Houthis auf Tel Aviv tötet 1 Person, 8 werden ins Krankenhaus eingeliefert

FAZIT: Da die Vereinigten Staaten und Israel an der Hüfte miteinander verbunden sind, wird das, was einem oder beiden von ihnen passiert, große Auswirkungen auf den anderen haben. Nun, da sowohl der IStGH als auch der IGH offizielle Urteile gefällt haben, die sich buchstäblich auf die Existenz des Nationalstaates Israel auswirken, sind die USA aufgrund der Komplizenschaft Washingtons mit den israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen und den zahllosen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen des andauernden palästinensischen Holocausts ebenfalls zutiefst betroffen. Sicherlich trifft sich Netanjahu heute mit Trump, um diese nackten Tatsachen zu erörtern und um die vielen fehlgeleiteten christlichen Zionisten im Kongress morgen auf Israels Seite zu ziehen. Aus diesem Grund wird Trump buchstäblich als Israels „Moshiach“ betrachtet. Siehe: Hier, das ist der streng geheime Plan hinter „MOSHIACH“ Donald J. Trump

Das ist es, was Donald Trump zum „gefährlichsten Mann der USA“ macht . Denn, was die MAGA-Bewegung und die Patriot-Bewegung nicht wissen, ein Sieg von Trump bedeutet nur eines und nur eines: MIGA. Und wenn Trump „Israel wieder groß macht“, wie er es während seiner ersten Amtszeit getan hat, ist Amerikas Untergang dieses Mal sicher. Denn Trump wird dazu benutzt werden, den zweiten Verfassungszusatz aufzuheben, nachdem er von einem automatischen Gewehr erschossen wurde (das war er nicht wirklich). Und er wird den ersten Verfassungszusatz durch Israels Forderung aushöhlen, antisemitische Hassreden zu unterdrücken (auch wenn sie in Wirklichkeit die Wahrheit über die globale Geißel des Zionismus sind).

Revisionistische Historiker für den Weltfrieden

Die Lage der Nation

23. Juli 2024