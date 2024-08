Russische Waffenlieferungen an Iran: Israel reagiert mit Kriegsrat

Unterdrückung des Drucks innerhalb Israels für einen Präventivschlag gegen Iran und einen allgemeinen Krieg – Luftbrücke mit russischen Waffen nach Teheran

Von Evangelos L.

W. Lapid: “Ein ganzes Land sitzt herum und wartet darauf, bombardiert zu werden?”

Ein Präventivschlag gegen den Iran – der zu einem allgemeinen Krieg führen würde – wird von der Opposition und vielen hochrangigen Verteidigungs- und Sicherheitsbeamten von Netanjahu gefordert. Der Druck ist nach den bestätigten Informationen über den Transfer russischer Waffen nach Teheran gigantisch geworden.

Alles deutet darauf hin, dass der Nahe Osten sehr kritische Zeiten durchlebt. Dieser iranische Angriff wird nicht so “einfach” enden wie beim letzten Mal.

Wie die israelischen Medien Kann News berichten,bereitet sich Israel auf eine direkte Antwort gegen den Iran vor, wenn dieser angreift.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant besuchte heute das unterirdische Kommando- und Kontrollzentrum der israelischen Luftwaffe im IDF-Hauptquartier “The Kirya” in Tel Aviv, um sich zu vergewissern, dass die Vorbereitungen für einen iranischen und/oder Hisbollah-Angriff abgeschlossen sind.

Yoav Gallant sagte mit einem Nicken:

“Wir müssen auf alles vorbereitet sein, auch auf einen schnellen Übergang zum Angriff.”

Israel: Sie rufen zu einem Präventivschlag gegen den Iran auf!

Wie die Times of Israel berichtet, erwägt Israel einen Präventivschlag zur Abschreckung des Irans, wenn es zwingende Beweise dafür findet, dass Teheran einen Angriff vorbereitet. Dies berichteten jüdische Medien, nachdem Premierminister Benjamin Netanjahu die Sicherheitschefs Israels zu einem Kriegsrat einberufen hatte.

An dem Rat nahmen Verteidigungsminister Yoav Gallant, IDF-Stabschef Generalleutnant Hurchi Halevi, Mossad-Stabschef David Barnea und Shin Bet-Chef Ronen Barr teil.

Oppositionsführer Yair Lapid kritisierte die israelische Führung für ihren Umgang mit der iranischen Bedrohung: “Es gibt keine Abschreckung und es gibt keine Regierung”.

“Ich möchte die israelische Regierung fragen, ob das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, das neue Normal ist”, fragte Lapid während der wöchentlichen Sitzung seiner Partei Jesch Atid in der Knesset.

“Ist es für Sie akzeptabel, dass seit fünf Tagen ein ganzes Land darauf wartet, bombardiert zu werden?”

“Ist das die neue Normalität, dass die Bewohner des Nordens von der Regierung keinen einzigen Hinweis darauf erhalten, wann sie nach Hause gehen können?” fuhr er fort und beschuldigte die Regierung, “nicht einmal so zu tun, als ob” sie versuchen würde, die evakuierten Bewohner des Nordens in ihre Städte zurückzubringen.

“Die neue Normalität ist, dass junge Eltern nicht in einen öffentlichen Park gehen, weil dieser weit von einem Schutzraum entfernt ist. Ausländische Fluggesellschaften wollen hier nicht fliegen, weil es niemanden gibt, dem man vertrauen kann. Alle warten und warten, und sie wissen nicht, worauf sie warten”, fügt Lapid hinzu.

Sie bereiten sogar Krankenhausparkplätze in Israel vor – Iran hat die “Qassem Soleimani Forces” gebildet

Der Iran bildet Berichten zufolge eine neue regionale Streitkraft mit dem Namen “Qassem Soleimani Forces”, die eine ähnliche Struktur wie die iranische Garde IRGC hat und Irans schiitische Streitkräfte im Jemen, im Libanon, im Irak und in Syrien umfassen wird, berichtet Al-Ain News aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Berufung auf regionale Quellen.

Die neue Gruppe wird anfangs aus 10.000 Mitgliedern bestehen, von denen 20 Prozent jemenitische Houthis sein werden, wobei die Hisbollah eine direkte Rolle auf administrativer und organisatorischer Ebene spielen wird, so der Bericht.

Der jüngste Tod eines Houthis im Irak bei einem US-Luftangriff soll mit der neuen, von der Islamischen Republik gebildeten Gruppe in Verbindung stehen.

Es wird angenommen, dass diese Truppe die Hisbollah bei Bodenoperationen unterstützt, was auf einen allgemeinen Krieg in der Region hindeutet.

Aus diesem Grund wandelt Israel sogar Krankenhausparkplätze in “Notversorgungsbereiche” um, um auf die zunehmende Zahl von Verwundeten zu reagieren.

Offizielle russische Delegation im Iran

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu , ist zu einem geplanten Arbeitsbesuch im Iran eingetroffen, um globale und regionale Sicherheitsfragen zu erörtern, teilte der russische Sicherheitsrat am Montag mit. Aber auch die Frage der Eskalation im Nahen Osten mit dem drohenden Angriff des Irans auf Israel wird zur Sprache kommen.

Schoigu wird Gespräche mit seinem iranischen Amtskollegen Ali Akbar Ahmadian und dem Stabschef der iranischen Streitkräfte Mohammad Bagheri führen. Schoigu wird vom iranischen Präsidenten Massoud Pezzekian empfangen werden.

Auf der Tagesordnung steht ein breites Spektrum von Themen der Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran in Teheran, darunter Sicherheit und Wirtschaft.

Russischen Medien zufolge hat Moskau beschlossen, die militärische Zusammenarbeit mit dem Iran auszubauen!

Luftbrücke mit russischen Waffen in den Iran – Teheran bestätigt

Israelische Medien bestätigen den Transfer von russischen Waffensystemen in den Iran.

Die Israelis sprechen von außerordentlichen Flügen russischer Transporte in den Iran mit Militärberatern aus kritischen Bereichen und sensibler Ausrüstung:

Nach Angaben der israelischen Medien Channel 14 hat Russland in Il-76-Transportflugzeugen dringend benötigte ballistische Iskander-Systeme und elektronische Murmansk-BN-Kampfsysteme in den Iran transportiert.

In der vergangenen Woche landeten russische Il-76-Transporter mit Munition und verschiedener militärischer Ausrüstung auf einigen iranischen Flughäfen.

Zwei iranische Beamte bestätigten vor kurzem, dass Teheran moderne Radar- und Flugabwehrsysteme von Russland angefordert hat, da es sich auf einen Krieg mit Israel vorbereitet.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Russland dem Iran Iskander-M-Raketen übergeben hat, da diese nur eine Reichweite von 500 km haben, während Teheran über Raketen mit einer größeren Reichweite verfügt.

Was Russland jedoch transferiert haben könnte – und wahrscheinlich auch transferiert hat – sind Anti-Schiffs-Raketen, elektronische Kriegsführungssysteme und Flugabwehrsysteme.

Es sei denn, Moskau lieferte die Iskander-K-Marschflugkörper.

