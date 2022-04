Ereignisse wie diese finden nur einmal im Jahrhundert statt (Sergey Glazyev)

Russischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler, Mitglied des Nationalen Finanzrats der Bank von Russland und seit 2008 Vollmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften. Berater des Präsidenten der Russischen Föderation für regionale wirtschaftliche Integration.

„Ereignisse wie diese kommen nur einmal im Jahrhundert vor“: Sergej Glazyev über den Bruch einer Epoche und den Wechsel der Wege.

Ist es möglich, den Rubel in drei Tagen zu stabilisieren? Und warum geben die ukrainischen „Zombies“ nicht auf?

„Nachdem es den Amerikanern nicht gelungen ist, die Volksrepublik China durch einen Handelskrieg zu schwächen, haben sie den Hauptschlag auf Russland verlagert, das sie als schwaches Glied in der Weltgeopolitik und -wirtschaft betrachten. Die Angelsachsen sind bestrebt, ihre jahrhundertealten russophoben Vorstellungen von der Zerstörung unseres Landes und der gleichzeitigen Schwächung Chinas zu verwirklichen, denn die strategische Allianz zwischen der Russischen Föderation und China ist für die Vereinigten Staaten zu hart. Sie haben weder die wirtschaftliche noch die militärische Macht, uns gemeinsam zu vernichten, und nicht einzeln“, sagt Sergej Glasjew, Akademiemitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften und ehemaliger Berater des Präsidenten der Russischen Föderation. In einem Interview mit BUSINESS Online sprach Glazyev darüber, welche Möglichkeiten sich der russischen Wirtschaft jetzt eröffnen, ob die Zentralbank dem Feind nachgibt und ob eine neue Weltwährung den Dollar ersetzen wird.

„Die neue Weltwirtschaftsordnung hat eine sozialistische Ideologie“

Sergej Jurjewitsch, zu den heutigen tragischen Ereignissen haben Sie in Ihrem Telegramm-Kanal geschrieben, dass wir Ihr Buch über den „letzten Weltkrieg“, das Sie vor etwa 6 Jahren geschrieben haben, hätten lesen sollen. Wie ist es Ihnen gelungen, alles so genau vorherzusagen?

Tatsache ist, dass es langfristige Muster der wirtschaftlichen Entwicklung gibt, deren Analyse und Verständnis eine Vorhersage der gegenwärtigen Ereignisse ermöglicht. Wir erleben derzeit einen gleichzeitigen Wandel der technologischen und weltwirtschaftlichen Strukturen, die technologische Basis der Wirtschaft verändert sich, es findet ein Übergang zu grundlegend neuen Technologien statt, und auch das Managementsystem ändert sich. Solche Ereignisse finden etwa einmal pro Jahrhundert statt. Die technologischen Strukturen ändern sich jedoch etwa alle 50 Jahre, und ihr Wandel wird in der Regel von einer technologischen Revolution, einer Depression und einem Wettrüsten begleitet. Und die weltwirtschaftlichen Strukturen ändern sich einmal alle 100 Jahre, und ihr Wandel wird von Weltkriegen und sozialen Revolutionen begleitet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die herrschende Elite der Länder des Kerns der alten Weltwirtschaftsordnung Veränderungen behindert, das Aufkommen effizienterer Managementsysteme nicht berücksichtigt, die Entwicklung neuer Weltmarktführer mit Hilfe dieser Systeme zu blockieren versucht und ihre Hegemonie und Monopolstellung mit allen Mitteln, einschließlich militärischer und revolutionärer Mittel, aufrechtzuerhalten versucht.

Nehmen wir an, vor 100 Jahren versuchte das britische Empire, seine Hegemonie in der Welt aufrechtzuerhalten. Als es gegenüber den vereinten Ressourcen des Russischen Reiches und Deutschlands bereits wirtschaftlich unterlegen war, wurde der von der britischen Intelligenz provozierte Erste Weltkrieg entfesselt, in dem sich alle drei europäischen Reiche selbst auflösten. Ich spreche vom Zusammenbruch des zaristischen Russlands, des deutschen und des österreichisch-ungarischen Reichs, aber hier können wir noch ein viertes hinzufügen – den osmanischen Hafen. Was Großbritannien anbelangt, so behielt es eine Zeit lang die globale Vorherrschaft und wurde sogar zum größten Reich auf dem Planeten. Doch aufgrund der unerbittlichen Gesetze der sozioökonomischen Entwicklung konnte die koloniale Weltwirtschaftsstruktur, die faktisch auf Sklavenarbeit beruhte, kein Wirtschaftswachstum mehr gewährleisten. Die beiden grundlegend neuen politischen Modelle, die sich herausbildeten – das sowjetische und das amerikanische -, wiesen eine viel größere Effizienz der Produktion auf, da sie bereits auf anderen Prinzipien organisiert waren: nicht auf privatem Familienkapitalismus, sondern auf der Stärke großer transnationaler Unternehmen mit zentralisierten Strukturen zur Regulierung der Wirtschaft und mit unbegrenzter monetärer Kreditvergabe durch Fiat-Geld (Papier oder elektronische Mittel – Anm. d. Red.). Sie ermöglichten die Massenproduktion von Produkten viel effizienter als die Verwaltungssysteme der Kolonialreiche des XIX Jahrhunderts.

Das Entstehen von Sozialstaaten in der UdSSR und den USA mit zentralisierten Kontrollsystemen ermöglichte einen sprunghaften Anstieg ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. In Europa wurde das System der Unternehmensführung leider nach dem Vorbild der Nazis in Deutschland aufgebaut, und zwar nicht ohne die Hilfe des britischen Geheimdienstes. Hitler, der sich auf die Unterstützung der britischen Geheimdienste und des amerikanischen Kapitals stützte, setzte in Deutschland recht schnell ein zentralisiertes Unternehmensführungssystem ein, das es dem Dritten Reich ermöglichte, sehr schnell ganz Europa zu erobern. Mit Gottes Hilfe haben wir diesen deutschen (genauer gesagt, europäischen – wenn man die heutigen Realitäten berücksichtigt) Faschismus besiegt. Danach blieben zwei Modelle in der Welt, die ich auf die imperiale Weltwirtschaftsstruktur zurückführe: Das sowjetische und das westliche (mit dem Zentrum in den USA). Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die dem globalen Wettbewerb nicht standhalten konnte, weil das direktive Regierungssystem nicht flexibel genug war, um den Erfordernissen des technologischen Fortschritts gerecht zu werden, übernahmen die Vereinigten Staaten eine Zeit lang die globale Vorherrschaft.

Doch nun geht diese Periode der „unipolaren Einsamkeit“ Amerikas bereits zu Ende, und zwar wahrscheinlich nicht nur dank Russland, sondern vor allem dank China und den asiatischen Regionen als solchen. Ist es nicht so?

Die hierarchischen vertikalen Strukturen, die für die imperiale Weltwirtschaft charakteristisch waren, erwiesen sich als zu starr, um kontinuierliche Innovationsprozesse zu gewährleisten, und verloren ihre komparative Wirksamkeit, um das Wachstum der Weltwirtschaft zu sichern. An ihrer Peripherie hat sich eine neue Weltwirtschaftsordnung herausgebildet, die auf flexiblen Managementmodellen und einer netzwerkartigen Organisation der Produktion beruht, in der der Staat als Integrator fungiert und die Interessen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen auf ein Ziel hin vereint – die Steigerung des Gemeinwohls. Das eindrucksvollste Beispiel für eine solche integrale Weltwirtschaftsstruktur ist heute China, das seit mehr als 30 Jahren die Wachstumsrate der amerikanischen Wirtschaft um das Dreifache übertrifft. Gegenwärtig übertrifft China die Vereinigten Staaten bereits bei der Produktion, den Exporten von High-Tech-Gütern und den Wachstumsraten.

Ein weiteres Beispiel für ein Modell einer neuen Weltwirtschaftsordnung, das wir als integral bezeichnet haben (weil der Staat in ihm alle gesellschaftlichen Gruppen mit unterschiedlichen Interessen vereint), ist Indien. Es hat ein anderes politisches System, aber auch hier haben die öffentlichen Interessen Vorrang vor den privaten, und der Staat ist bestrebt, die Wachstumsraten zu maximieren, um die Armut zu bekämpfen. In diesem Sinne ist die neue Weltwirtschaftsordnung von der Ideologie her sozialistisch. Gleichzeitig bedient sie sich der Marktmechanismen des Wettbewerbs, die es ermöglichen, die höchste Konzentration von Ressourcen für eine technologische Revolution bereitzustellen, mit dem Ziel, wirtschaftliche Sprünge auf der Grundlage einer neuen, fortschrittlichen technologischen Ordnung zu gewährleisten. Betrachtet man die Wachstumsraten nach 1995, so stellt man fest, dass die chinesische Wirtschaft um das Zehnfache gewachsen ist, während die US-Wirtschaft nur um 15 Prozent zugenommen hat. Es ist also bereits für jedermann offensichtlich, dass sich das Tempo der weltwirtschaftlichen Entwicklung derzeit nach Asien verlagert: China, Indien und die Länder Südostasiens stellen bereits mehr Produkte her als die USA und die EU. Nimmt man noch Japan oder Korea hinzu, wo das Verwaltungssystem in seinen Grundsätzen der Integration der Gesellschaft mit dem Ziel der Steigerung des Gemeinwohls ähnelt, dann kann man sagen, dass diese neue Weltwirtschaftsstruktur bereits heute die Welt beherrscht und sich das Zentrum der Reproduktion der Weltwirtschaft nach Südostasien verlagert hat. Natürlich kann die amerikanische Führungselite dem nicht zustimmen.

Um damit zurechtzukommen, würde ich sagen…

Ja. Sie versuchen, wie einst das britische Empire, ihre Hegemonie in der Welt aufrechtzuerhalten. Die heutigen Ereignisse sind eine Manifestation dessen, wie die US-amerikanische Finanz- und Machtelite versucht, die Weltherrschaft aufrechtzuerhalten. Man kann sagen, dass sie seit 15 Jahren einen weltweiten hybriden Krieg führen und versuchen, die Länder, die sich ihrer Kontrolle entziehen, zu chaotisieren und die Entwicklung der Volksrepublik China zu bremsen. Aber aufgrund des bereits archaischen Regierungssystems können sie das nicht tun. Die Finanzkrise von 2008 war ein solcher Übergangszeitpunkt, an dem der Lebenszyklus der bisherigen technologischen Ordnung tatsächlich endete und der Prozess der massiven Umverteilung von Kapital in eine neue technologische Ordnung begann, deren Kern ein Komplex aus Nanobioengineering und Informations- und Kommunikationstechnologien ist. Alle Länder begannen, die Wirtschaft mit Geld aufzupumpen. Das Einfachste, was eine moderne Regierung tun kann, ist, allen Unternehmen Zugang zu billigem, langfristigem Geld zu geben, damit sie neue Technologien übernehmen können. Doch während in Amerika und Europa diese Mittel hauptsächlich in Finanzblasen flossen und das Haushaltsdefizit deckten, wurde in China diese kolossale Geldemission vollständig für das Wachstum der Produktion und die Entwicklung neuer Technologien verwendet. Es gab keine Finanzblasen, die ultrahohe Monetarisierung der chinesischen Wirtschaft hatte keine Inflation zur Folge, das Wachstum der Geldmenge ging einher mit einer Steigerung der Güterproduktion, der Einführung neuer Spitzentechnologien und einer Erhöhung des öffentlichen Wohlstands.

Heute hat der wirtschaftliche Wettbewerb bereits dazu geführt, dass die Vereinigten Staaten ihre Führungsrolle verloren haben. Wenn Sie sich erinnern, hat Donald Trump versucht, die Entwicklung Chinas durch einen Handelskrieg einzudämmen, aber es ist nichts dabei herausgekommen.

„Die Amerikaner haben mit der Einführung des Coronavirus in China eine biologische Kriegsfront eröffnet“

Und warum? Fehlte Trump, der es gewohnt ist, Risiken einzugehen und aufs Ganze zu gehen, die Entschlossenheit?

Und selbst Trump konnte es nicht herausholen, weil China ein effizienteres Verwaltungssystem hat, das es erlaubt, die verfügbaren Produktionsressourcen optimal zu konzentrieren. Gleichzeitig sorgt eine effektive Geldverwaltung dafür, dass die Geldemission in die Konturen einer erweiterten Reproduktion des realen Wirtschaftssektors fließt und sich auf die Finanzierung von Investitionen in die Entwicklung konzentriert. China hat die höchste Sparquote aller Länder, etwa 45 Prozent des BIP werden investiert, verglichen mit 20 Prozent in den Vereinigten Staaten oder Russland. Dies ist der Grund für die extrem hohen Wachstumsraten der chinesischen Wirtschaft.

Kurz gesagt, die USA waren dazu verdammt, diesen Handelskrieg zu verlieren, weil China effizienter produzieren und die Entwicklung billiger finanzieren konnte. Das gesamte Bankensystem in China befindet sich in Staatsbesitz und funktioniert wie eine einzige Entwicklungsinstitution, die die Geldströme zur Ausweitung der Produktion und zur Beherrschung neuer Technologien lenkt. In den Vereinigten Staaten fließt die Emission von Geld zur Finanzierung des Haushaltsdefizits und wird in Finanzblasen umverteilt. Infolgedessen liegt die Effizienz des amerikanischen Finanz- und Wirtschaftssystems bei 20 Prozent – nur jeder fünfte Dollar erreicht den realen Sektor, während in China fast 90 Prozent (d. h. fast der gesamte Yuan, der von der Zentralbank der Volksrepublik China geschaffen wird) in die Ausweitung der Produktion fließen und ein extrem hohes Wirtschaftswachstum gewährleisten.

Trumps Versuche, Chinas Entwicklung durch Methoden des Handelskriegs zu begrenzen, sind gescheitert. Gleichzeitig schlugen sie bei den Vereinigten Staaten selbst wie ein Bumerang ein. Dann eröffneten die Amerikaner eine biologische Kriegsfront, indem sie das Coronavirus in China einschleusten, in der Hoffnung, dass die chinesische Führung mit dieser Epidemie nicht fertig wird und in China Chaos entsteht. Die Epidemie hat jedoch die geringe Effizienz des Gesundheitswesens unter Beweis gestellt und in den Vereinigten Staaten selbst für Chaos gesorgt. Das chinesische Regierungssystem hat auch hier eine viel größere Effizienz gezeigt. Im Himmlischen Reich ist die Sterblichkeitsrate deutlich geringer, und die Pandemie wurde dort viel schneller bekämpft. Bereits im Jahr 2020 erreichten sie sogar ein Wirtschaftswachstum von 2 Prozent, während in den Vereinigten Staaten ein Rückgang von 10 Prozent des BIP zu verzeichnen war (Analysten stellten den größten Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg fest – Anm. d. Red.). Jetzt haben die Chinesen die Wachstumsrate von etwa 7 Prozent pro Jahr wiederhergestellt, und es besteht kein Zweifel daran, dass sich die VR China weiterhin zuversichtlich entwickeln und die Produktion einer neuen technologischen Ordnung ausbauen wird.

Parallel zum Handelskrieg gegen China bereiteten die amerikanischen Geheimdienste einen Krieg gegen Russland vor, da die angelsächsische geopolitische Tradition unser Land als Haupthindernis für die Errichtung der Weltherrschaft der US-amerikanischen und britischen Macht- und Finanzelite betrachtet. Der Krieg gegen die Russische Föderation begann unmittelbar nach der Annexion der Krim und nachdem die amerikanischen Sonderdienste einen Staatsstreich in der Ukraine organisiert hatten. Man kann sagen, dass sie Russland mit einem Trick dazu brachten, der amerikanischen Besetzung der Ukraine zuzustimmen, da sie diese als vorübergehende Erscheinung betrachteten. Doch die Amerikaner schlugen mit der „ukrainischen Unabhängigkeit“ Wurzeln, schufen nicht nur Hochburgen, ließen Nazis unter ihren Fittichen heranwachsen, sondern bildeten auch die Nazi-Armee aus, gaben den Nazis die Möglichkeit, eine militärische Ausbildung zu erhalten, bildeten sie in ihren Akademien aus, „nähten“ mit ihnen alle Streitkräfte der Ukraine zusammen. Und seit 8 Jahren bereiten sie die Streitkräfte der Ukraine auf den Kampf gegen den einzigen Feind – Russland – vor. Während die Massenmedien, die in der Ukraine ebenfalls vollständig von den Amerikanern kontrolliert werden, das Bild des Feindes in der öffentlichen Meinung formten.

Darüber hinaus nutzten die Vereinigten Staaten die Währungs- und Finanzfront des hybriden Krieges gegen die Russische Föderation. Bereits 2014 führten sie die ersten Finanzsanktionen ein und entzogen der russischen Wirtschaft einen erheblichen Teil der westlichen Kredite. Jetzt erleben wir die nächste Phase, in der sie Russland tatsächlich vom weltweiten Währungs- und Finanzsystem, das sie beherrschen, abgekoppelt haben. Ich habe all dies jedoch schon vor 10 Jahren vorausgesagt, basierend auf der Theorie der sich verändernden Weltwirtschaftsstrukturen und der spezifischen Logik der herrschenden US-Elite, die auf die Weltherrschaft ausgerichtet ist. Die angelsächsische Geopolitik richtet sich traditionell gegen das Russische Reich und seine Nachfolger, die UdSSR und die Russische Föderation, da Russland seit den Tagen des britischen Empire als Hauptgegner der Angelsachsen gilt. Die gesamte sogenannte geopolitische Wissenschaft, die in London geschrieben wurde, bestand in der Tat aus einer Reihe von Empfehlungen, wie man Russland als dominante Kraft in Eurasien zerstören könnte. Ich meine damit alle möglichen spekulativen Konstruktionen wie „Länder des Meeres gegen Länder des Landes“ und so weiter.

Wie konnte Russland den „Seeländern“ so sehr in die Quere kommen? Schließlich haben wir geografisch nie an das Vereinigte Königreich angegrenzt.

In diesem Zusammenhang wurde eine Formel erfunden: Wer Eurasien kontrolliert, kontrolliert die ganze Welt. Tatsächlich sind die angewandten Entwicklungen bereits weiter gegangen. Das Theorem von Zbigniew Brzezinski ist bekannt: Um Russland als Supermacht zu besiegen, muss man ihm die Ukraine entreißen. All dieses politische Dogma, das, wie es scheint, längst in die Geschichte eingegangen ist, wird heute dennoch im Denken der amerikanischen politischen Elite reproduziert. Ich muss sagen, dass es an den Universitäten Harvard und Yale immer noch Kurse über die Geopolitik des XIX. Jahrhunderts gibt, in denen die Gehirne künftiger amerikanischer Politiker gegen Russland geschärft werden. Sie sind also auf diese alte und bewährte russophobe Strömung aufgesprungen, die für die angelsächsische Geopolitik schon immer charakteristisch war. Und da sie Russland als Hauptgegner ihrer Vorherrschaft in der Welt ansahen, benutzten sie die Ukraine gemäß dem Vorschlag von Brzezinski als Vorposten, genauer gesagt als Instrument, um Russland zu untergraben, zu schwächen und langfristig als souveränen Staat zu zerstören.

Was heute geschieht, war also leicht vorherzusehen, und zwar aufgrund einer Kombination aus langfristigen Mustern der wirtschaftlichen Entwicklung, die die Welt eigentlich zu einem hybriden Krieg verdammt haben, und der traditionellen Russophobie der angelsächsischen politischen Elite. Nachdem die Schwächung der VR China durch einen Handelskrieg nicht gelungen war, verlagerten die Amerikaner den Hauptteil ihrer militärischen und politischen Macht auf Russland, das sie als schwaches Glied in der Weltgeopolitik und -wirtschaft betrachten. Darüber hinaus versuchen die Angelsachsen, die Vorherrschaft über Russland zu erlangen, um ihre jahrhundertealten russophoben Vorstellungen von der Zerstörung unseres Landes zu verwirklichen und gleichzeitig China zu schwächen, denn die strategische Allianz zwischen der Russischen Föderation und China ist für die Vereinigten Staaten zu hart. Sie haben weder die wirtschaftliche noch die militärische Macht, um uns gemeinsam zu vernichten, und auch nicht einzeln, weshalb die Vereinigten Staaten zunächst versuchten, uns mit China zu zerstreiten. Das hat bei ihnen nicht funktioniert. Aber sie haben unsere, ich würde sagen, Gelassenheit ausgenutzt, um die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen, und heute benutzen sie unsere brüderliche Republik als Kriegswaffe, um Russland zu zerstören und dann die Kontrolle über unsere Ressourcen an sich zu reißen, um, ich wiederhole, um ihre Position zu stärken und Chinas Position zu schwächen. Im Allgemeinen ist das alles offensichtlich, wie zwei plus zwei gleich vier.

Die Amerikaner werden nicht gewinnen können, so wie es den Briten zu ihrer Zeit nicht gelungen ist.

Wahrscheinlich ist das klar, aber nicht für jeden. In der russischen Elite gibt es viele Gegner eines Bündnisses mit China. Zumindest vor dem Sondereinsatz in der Ukraine schien es diesen Leuten, dass die amerikanische und westliche Kultur verständlicher und uns näher ist als die hieroglyphische chinesische Weisheit, und dass wir immer eine gemeinsame Sprache mit unseren „westlichen Partnern“ finden werden.

Wissen Sie, im Jahr 2015 habe ich das Buch „Der letzte Weltkrieg. The USA is Starting and Losing“ geschrieben, das Sie zu Beginn des Gesprächs erwähnten – dort wurde alles durchdacht und begründet. Die USA haben sich auf einen weltweiten hybriden Krieg eingelassen – angefangen mit den Orangenen Revolutionen, um Regionen der Welt zu zerstören, die sie nicht kontrollieren – um ihre Position zu stärken und die Position der geopolitischen Rivalen zu schwächen. Nach der berühmten Münchner Rede von Präsident Putin (Februar 2007 – Anm. d. Red.) wurde ihnen klar, dass sie die Kontrolle über Jelzins Russland verloren hatten, was sie sehr beunruhigte. Im Jahr 2008 brach die Finanzkrise aus und es wurde deutlich, dass der Übergang zu einer neuen technologischen Ordnung begann und die alte Weltwirtschaftsordnung und das bisherige Managementsystem keine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung mehr gewährleisteten. China war nun führend auf diesem Weg. Nun, danach kommt die Logik des Aufmarsches eines Weltkrieges, nur nicht in den Formen, die es vor 100 Jahren gab, sondern an drei bedingten Fronten – monetär-finanziell (wo die Vereinigten Staaten immer noch die Welt dominieren), handels-wirtschaftlich (wo sie ihre Überlegenheit gegenüber China bereits verloren haben) und informationell-kognitiv (wo die Amerikaner auch über Technologien verfügen, die den unseren überlegen sind). An allen drei Fronten versuchen sie, die Initiative zu ergreifen und die Hegemonie ihrer Konzerne aufrechtzuerhalten.

Die vierte Front schließlich ist die biologische, die mit dem Aufkommen des Coronavirus aus dem amerikanisch-chinesischen Labor in Wuhan eröffnet wurde. Heute wissen wir, dass in der Ukraine ein ganzes Netz von biologischen Labors existierte. Die Vereinigten Staaten bereiten sich also seit langem darauf vor, die biologische Front des Weltkrieges zu eröffnen.

Die fünfte und offensichtlichste Front ist in der Tat die Front der Kampfhandlungen – als letztes Mittel, um die von ihnen kontrollierten Staaten zu bedingungslosem Gehorsam zu zwingen. Heute eskaliert die Situation auch an dieser Front. Das heißt, an allen fünf Fronten des weltweiten hybriden Krieges sind aktive Operationen im Gange, und das Ergebnis ist vorhersehbar. Die Amerikaner werden nicht in der Lage sein zu gewinnen, so wie es den Briten seinerzeit nicht gelungen ist. Obwohl Großbritannien den Zweiten Weltkrieg formell gewonnen hat, hat es politisch und wirtschaftlich verloren. Die Briten verloren ihr gesamtes Imperium, mehr als 90 Prozent des Territoriums und 95 Prozent der Bevölkerung. Zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem sie als Sieger hervorgingen, brach ihr Reich wie ein Kartenhaus zusammen, weil die beiden anderen Gewinner – die UdSSR und die USA – dieses Reich nicht brauchten und es als Anachronismus betrachteten. Die Welt wird auch keine amerikanischen transnationalen Konzerne, keinen amerikanischen Dollar, keine amerikanischen Geld- und Finanztechnologien und keine Finanzpyramiden brauchen. All dies wird in naher Zukunft der Vergangenheit angehören. Südostasien wird die eindeutige Führungsrolle in der weltwirtschaftlichen Entwicklung übernehmen, und eine neue Weltwirtschaftsordnung wird sich vor unseren Augen herausbilden.

In Anlehnung an [Erich] Remarque kann man sagen, dass an der westlichen Front endlich Veränderungen eingetreten sind. Aber welche Anzeichen sehen Sie, dass dieses mächtige globale System bald der Vergangenheit angehören wird?

Nachdem die Amerikaner erst die venezolanischen Devisenreserven beschlagnahmt und der Opposition übergeben haben, dann die afghanischen Devisenreserven, davor die iranischen und jetzt die russischen, wurde völlig klar, dass der Dollar nicht mehr die Weltwährung ist. Nach den Amerikanern haben auch die Europäer diese Dummheit begangen – der Euro und das Pfund haben aufgehört, Weltwährungen zu sein. Das alte Währungs- und Finanzsystem erlebt also seine letzten Tage. Nachdem amerikanische Dollars, die niemand braucht, aus asiatischen Ländern nach Amerika zurückgeschickt werden, ist der Zusammenbruch des auf Dollar und Euro basierenden Weltwährungs- und Finanzsystems unvermeidlich. Die führenden Länder gehen zu nationalen Währungen über, und der Euro und der Dollar dienen nicht mehr als Devisenreserven.

Wie sehen Sie die Welt nach dem Wegfall des Dollar-Monopols?

Wir arbeiten derzeit an einem Projekt für einen internationalen Vertrag über die Einführung einer neuen Weltabrechnungswährung, die an die nationalen Währungen der teilnehmenden Länder gekoppelt ist, und für den Austausch von Gütern, die reale Werte bestimmen. Wir werden keine amerikanischen und europäischen Banken brauchen. In der Welt entwickelt sich ein neues Zahlungssystem auf der Grundlage moderner digitaler Technologien mit Blockchain, bei dem die Banken ihre Bedeutung verlieren. Der klassische Kapitalismus, der auf privaten Banken basiert, verschwindet. Das internationale Recht wird wiederhergestellt. Alle wichtigen internationalen Beziehungen, einschließlich der Ausgabe des Weltwährungsumlaufs, beginnen sich auf der Grundlage von Vereinbarungen zu gestalten. Gleichzeitig wird die Bedeutung der nationalen Souveränität wiederhergestellt, weil souveräne Länder sich einigen. Die Grundlage der globalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit sind gemeinsame Investitionen zur Verbesserung des Wohlergehens der Völker. Die Liberalisierung des Handels hat keine Priorität mehr, die nationalen Prioritäten werden respektiert, jeder Staat baut ein System zum Schutz des Binnenmarktes und seines Wirtschaftsraums auf, das er für notwendig hält. Das heißt, die Ära der liberalen Globalisierung ist vorbei. Vor unseren Augen bildet sich eine neue Weltwirtschaftsstruktur heraus – eine integrale Struktur, in der einige Staaten und Privatbanken ihr privates Monopol auf die Ausgabe von Geld, die Anwendung militärischer Gewalt usw. verlieren.

„Das dritte Szenario ist katastrophal. Vernichtung der Menschheit“

Warum haben Sie Ihr Buch „Der letzte Weltkrieg“ genannt? Was nährt Ihre Hoffnung, dass dieser globale Krieg wirklich der letzte ist?

Ich habe diesen Weltkrieg als den letzten bezeichnet, weil wir sehen, dass es mehrere Szenarien für den Ausweg aus der heutigen Krise gibt. Das erste Szenario, über das ich bereits gesprochen habe, ist ruhig und wohlhabend. Es besteht in der Überwindung des US-Monopols. Um dies im Finanzsektor zu erreichen, muss man den Dollar aufgeben. Um das Monopol im Bereich der Information und der Kognition zu überwinden, ist es notwendig, unseren Informationsraum vom amerikanischen zu isolieren und zu unseren eigenen Informationstechnologien überzugehen. Indem sie ihre eigenen Konturen der Reproduktion der Wirtschaft schaffen, aber auf den US-Dollar und den Euro verzichten und sich auf ihre Informationstechnologien zur Verwaltung des Geldes stützen, gewährleisten die Länder der neuen Weltwirtschaftsordnung hohe wirtschaftliche Entwicklungsraten, während die westliche Welt zusammenbricht. Dort gibt es einen Zusammenbruch der Finanzpyramiden, Desorganisation und eine wachsende Wirtschaftskrise, die durch die wachsende Inflation aufgrund der unkontrollierten Geldemission der letzten 12 Jahre noch verschärft wird.

Das zweite Szenario einer möglichen Entwicklung der Ereignisse ähnelt dem, das Hitler in der Zeit der Veränderung der bisherigen Weltwirtschaftsstrukturen realisieren wollte. Es handelt sich um den Versuch, eine Weltregierung mit einer übermenschlichen Ideologie zu schaffen. Wenn Hitler sich das deutsche Volk als Übermenschen vorstellte, so zwingen die heutigen Ideologen der Weltherrschaft der Menschheit den Übergang zu einem posthumanen Zustand auf. Im Gegensatz zum Posthumanismus des Westens sind die Kernländer der neuen Weltwirtschaftsordnung von einer sozialistischen Ideologie geprägt, wenn auch mit Respekt vor privaten Interessen, dem Schutz des Privateigentums und dem Einsatz von Marktmechanismen. In China, Indien, Japan und Korea dominiert die sozialistische Ideologie – oder besser gesagt, eine Mischung aus sozialistischer Ideologie, nationalen Interessen und Marktwettbewerb. Diese Mischung formt eine grundlegend neue machtpolitische Elite, die sich auf die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum des Wohlstands der Nationen konzentriert.

Bei westlichen Politikern, Intellektuellen und Geschäftsleuten ist das anders. Was wir heute sehen, ist der Versuch, ein bestimmtes Bild einer neuen Weltordnung mit einer Weltregierung an der Spitze zu entwerfen, in der die Menschen in ein elektronisches Konzentrationslager getrieben werden. Sie können am Beispiel der Beschränkungen während der Pandemie sehen, wie es passiert ist: Alle Menschen werden mit Etiketten versehen, der Zugang zu öffentlichen Gütern wird durch QR-Codes geregelt, jeder wird gezwungen, in Formation zu gehen. Übrigens, in dem Szenario der Rockefeller Foundation aus dem Jahr 2009 wurde die Pandemie und eigentlich alles, was damit zusammenhing, erstaunlich gut sortiert – sie sagten sogar die Zukunft voraus. Dieses Szenario wurde Lock Step“ genannt, das heißt, in Formation gehen“, und die westliche Welt folgte ihm. Sie opfern ihre eigenen demokratischen Werte und versuchen, die Menschen zu zwingen, Befehle zu befolgen. Internationale Organisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation, werden als eine Art Bollwerk benutzt, um eine Weltregierung zu errichten, die dem Privatkapital untergeordnet sein soll.

Aber ich muss sagen, dass Donald Trump diese Pläne stark durchkreuzt hat, weil er die Unterzeichnung von Abkommen über transatlantische und transpazifische Partnerschaften gestoppt hat, bei denen alle an den Abkommen beteiligten Länder ihre nationale Souveränität in allen Streitigkeiten mit dem Großkapital geopfert haben. Und Sie müssen verstehen, dass heute jedes transnationale Unternehmen als ausländischer Investor auftreten kann, auch in den Vereinigten Staaten. Gemäß diesen Abkommen wird bei Streitigkeiten mit der nationalen Regierung eine Art internationales Schiedsgericht gebildet, wenn ausländisches Kapital im Spiel ist, wobei nicht klar ist, wie und von wem es ausgearbeitet wurde. Und diese nicht gewählten Richter, die in der Tat von großen internationalen Unternehmen ernannt werden, lösen diese Streitigkeiten. Eigentlich ging es darum, dass der Staat jegliche Souveränität bei der Regelung der Beziehungen zum Großkapital verliert. Trump hat das Abkommen jedoch gestoppt – die Vereinigten Staaten haben es nie unterzeichnet. Damit wurde der Prozess der Bildung einer Weltregierung gestoppt. Dies ist die zweite Alternative, die sich aufgrund des Zusammenbruchs der Globalisierungsidee und der allmählichen Aufhebung der „pandemischen“ Beschränkungen in einer Krise befindet.

Es muss klar sein, dass die Option einer Weltregierung mit dem souveränen Russland, mit unserer Unabhängigkeit und unserer Rolle in der Welt unvereinbar ist. Im Rahmen des globalistischen Szenarios wird die Russische Föderation als ein Territorium betrachtet, das für die Ausbeutung durch westliche transnationale Konzerne bestimmt ist. Die „einheimische Bevölkerung“ muss deren Interessen dienen. In einem solchen Szenario verschwindet Russland als unabhängiges Gebilde, genau wie übrigens auch China. Die westliche Weltregierung wird vielleicht einige unserer Oligarchen in ihre Version der Zukunft einbinden, aber nur in zweit- und drittklassigen Rollen.

Das dritte Szenario ist katastrophal. Die Zerstörung der Menschheit…

Dieselbe Apokalypse, von der alle reden?

Nun, nicht jeder… Aber jeder hat natürlich Angst. Übrigens, über die amerikanischen biologischen Labors, die sich mit der Synthese von gefährlichen Viren beschäftigen, habe ich in meinem anderen Buch, das etwas später erschienen ist, berichtet: „Die Pest des XXI. Jahrhunderts: Wie kann man die Katastrophe vermeiden und die Krise überwinden?“

Ich erinnere mich, dass ich 1996, als ich im UN-Sicherheitsrat arbeiten musste, vorgeschlagen habe, das Konzept der nationalen biologischen Sicherheit zu entwickeln. Denn schon damals, vor fast 30 Jahren, war die Genetik eine ausreichend entwickelte Wissenschaft, um Viren zu synthetisieren, die sich gegen Menschen einer bestimmten Rasse, eines bestimmten Geschlechts oder eines bestimmten Alters richten. Das ist schon seit langem möglich. Es ist möglich, ein Virus herzustellen, das nur gegen Weiße wirkt, oder umgekehrt, nur gegen Schwarze, nur gegen Männer oder nur gegen Frauen. Jetzt gehen die Amerikaner noch weiter – Sie sehen, dass Daten, die mit unserem Verteidigungsministerium übereinstimmen, am Vortag bekannt gegeben haben, dass amerikanische biologische Labors Viren entwickeln, die gegen die Slawen gerichtet sind. Offenbar ist es heute möglich, ein Virus gegen eine ethnische Gruppe zu entwickeln, die ihren eigenen genetischen Code hat.

Was heute in der Ukraine geschieht, ist ein Echo der Agonie der amerikanischen Machtelite, die sich nicht mit der Tatsache abfinden kann, dass sie nicht länger eine führende Rolle in der Welt spielen wird. Das wird jedem klar – zumindest denjenigen, die nicht durch eigene Interessen mit den Amerikanern verbunden sind und nicht deren kognitivem Einfluss unterliegen.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als die USA im Jahr 2014 Sanktionen gegen Russland verhängten, fragte ich meine chinesischen Kollegen: „Glauben Sie, dass die Amerikaner Sanktionen gegen China verhängen können?“ Sie waren sich sicher, dass sie das nicht können. Sie sagten, das sei unmöglich, weil die USA genauso stark von China abhängen wie China von den USA. Das heißt, Amerika wird für sich selbst teurer sein. Zwei Jahre waren vergangen, und Trump hatte einen Handelskrieg gegen China begonnen. Und Peking hat nun verstanden, dass Amerika ein Feind ist, der das chinesische Wirtschaftswunder mit allen Mitteln ertränken will. Zuvor waren meine Argumente bei meinen chinesischen Kollegen nicht sehr überzeugend, so wie auch mein Buch, das Sie erwähnt haben, unsere politische und wirtschaftliche Elite nicht sonderlich beeinflusst hat. Meine Argumente wurden abgetan. Obwohl wir schon seit vielen, vielen Jahren sagen, dass der Dollar abgelehnt werden sollte. Man hätte die Devisenreserven aus den Dollar-Instrumenten, aus dem Euro-Gold herausnehmen müssen, man hätte zu einem eigenen Währungs- und Finanzsystem übergehen müssen, man hätte eigene Abrechnungen in nationalen Währungen mit Partnern entwickeln müssen. All dies haben wir seit den 2000er Jahren angeboten, als bereits klar war, wohin die weltwirtschaftliche Entwicklung führt. Und jetzt, endlich, haben alle das Licht gesehen.

„Die Amerikaner haben die Ukrainer zombifiziert und 150-200 Tausend Menschen in eine Kampfmaschine verwandelt, die ohne zu denken arbeitet“

Dem herzzerreißenden Geheul aus dem Lager der Liberalen und den Ereignissen in der Ukraine nach zu urteilen, haben noch nicht alle das Licht gesehen.

Ja, wir sind mit der Tatsache konfrontiert, dass es den Amerikanern in acht Jahren gelungen ist, das ukrainische Volk so sehr zu täuschen, dass die Menschen, die sich der russischen Armee, den so genannten Streitkräften der Ukraine, widersetzen, einfach zombifiziert aussehen. Sie werden manipuliert wie Marionetten. Nicht Zelensky kommandiert die ukrainische Armee, nicht einmal das Verteidigungsministerium der Ukraine und der Generalstab – sondern das Pentagon. Es kommandiert sehr effektiv im Kampf „bis zum letzten ukrainischen Soldaten“, denn diese Zombie-Typen geben nicht auf. Aber sie befinden sich in einer absolut aussichtslosen Situation. Alle Experten haben bereits anerkannt, dass Russland die militärische Sonderoperation gewonnen hat, dass die Ukraine keine Chance auf Widerstand hat, dass die gesamte militärische Infrastruktur zerstört wurde… Den Streitkräften der Ukraine bleibt nur die Kapitulation, um die menschlichen Verluste zu minimieren. Die ukrainischen Offiziere (und vor allem natürlich die Nationalisten) verhalten sich jedoch wie Zombies, die von außen gesteuert werden – sie befolgen die Anweisungen aus dem Pentagon, die auf ihren Personalcomputern und speziellen Tablets eintreffen.

Außerdem kommandieren die Amerikaner ihre Marionetten aus den ukrainischen Streitkräften und teilen sie in die entsprechenden Einheiten ein. Jeder Einheit wird eine Nummer zugeteilt, und jede Nummer erhält eine künstliche „militärische Intelligenz“ mit täglichen Aufgaben. Sie haben wirklich 150-200 Tausend Menschen in eine Kampfmaschine verwandelt, die ohne zu denken arbeitet und nur stupide alle ihre Befehle befolgt. 8 Jahre lang haben sie es geschafft, einen großen Teil der ukrainischen Jugend nicht nur dazu zu zwingen, sich gegen Russland zu stellen, sondern sie durch Gehirnwäsche zu ihren willensschwachen Werkzeugen zu machen. Nicht nur Kanonenfutter, sondern kontrolliertes Kanonenfutter.

In einer absolut aussichtslosen Situation, umzingelt, ohne jegliche Versorgung, setzen sie den sinnlosen Krieg fort, verdammen sich selbst zum Tode und reißen die umliegende Zivilbevölkerung mit in den Tod. Dies ist ein klares Beispiel dafür, wie die moderne amerikanische Technologie funktioniert. Wir müssen verstehen, dass wir eine sehr mächtige Kraft vor uns haben. Wissen Sie, vor [dem Krieg] haben wir von russischen Experten und Politikern gehört, dass die Ukrainer selbst wirtschaftlich ersticken und dann zu uns kriechen werden, und überhaupt, wohin wird die Ukraine ohne uns gehen? Denn ohne unsere Ressourcen und die Zusammenarbeit mit uns wird sie nicht in der Lage sein, die Reproduktion der Wirtschaft zu gewährleisten. In der Tat ist die Ukraine in eine wirtschaftliche Katastrophe geraten, wie wir es erwartet haben, wie wir unseren ukrainischen Kollegen erklärt haben. Die ukrainische Republik ist zusammen mit Moldawien zum ärmsten Staat Europas geworden. Da die Ukraine die Beziehungen zu Russland abgebrochen hat, belaufen sich ihre Verluste auf mehr als 100 Milliarden Dollar. Das hat die amerikanischen und britischen Politstrategen und Ausbilder jedoch nicht daran gehindert, eine 200.000 Mann starke Armee von Schlägern und Mördern aufzustellen, die sich die Realität völlig unzureichend vorstellen können und ein gehorsames Instrument der amerikanischen Interessen sind.

Gibt es in Russland nicht ebenso gehorsame amerikanische Marionetten? Sind es nur Ukrainer, die zombifiziert wurden?

Ja, und hier ist anzumerken, dass mit der Zentralbank praktisch das Gleiche geschieht, nur in anderen Fragen.

Bevor wir auf die Zentralbank zu sprechen kommen, lassen Sie mich etwas klarstellen. Sie sagten, dass Sie an der Einführung einer neuen Währung arbeiten. Und in welcher Form und mit welchem Team?

Als Gruppe von Wissenschaftlern beschäftigen wir uns schon seit langem mit diesem Thema. Vor 10 Jahren haben wir auf dem Wirtschaftsforum in Astana den Bericht „Auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum durch eine faire Weltwirtschaftsordnung“ mit einem Projekt für den Übergang zu einem neuen Weltfinanz- und Währungssystem vorgelegt, in dem wir vorschlugen, das auf den sogenannten Sonderziehungsrechten basierende IWF-System zu reformieren und – auf der Grundlage eines modifizierten IWF-Systems – eine weltweite Buchführungswährung zu schaffen. Übrigens stieß diese Idee damals auf großes Interesse: Unser Projekt wurde als das beste internationale Wirtschaftsprojekt anerkannt. Aber in der Praxis war keiner der Staaten, die durch die offiziellen Währungsbehörden vertreten waren, an diesem Projekt interessiert. Es folgten zwar die Veröffentlichungen von Nursultan Nasarbajew, der eine neue Währung vorschlug. Wenn ich mich richtig erinnere, bot er Altyn an.

Altyn? That is interesting.

Ja, die Veröffentlichung seines Artikels zu diesem Thema fand sogar in der Iswestija statt. Aber die Angelegenheit kam nicht zu Verhandlungen und politischen Entscheidungen, und bis heute ist es eher ein Vorschlag von Experten. Aber ich bin sicher, dass die gegenwärtige Situation uns zwingt, sehr schnell neue Zahlungsmittel zu schaffen, denn der Dollar wird praktisch nicht mehr zu gebrauchen sein, und der Rubel kann aufgrund der inkompetenten Politik der Zentralbank, die in Wirklichkeit im Interesse der internationalen Spekulanten handelt, keine Nachhaltigkeit finden.

Objektiv gesehen könnte der Rubel zusammen mit dem Yuan und der Rupie zu einer Reservewährung werden. Es wäre möglich, zu einem Mehrwährungssystem auf der Grundlage nationaler Währungen überzugehen. Aber wir brauchen immer noch ein Äquivalent für die Preisbildung… Jetzt arbeiten wir an dem Konzept des Tauschraums der Eurasischen Wirtschaftsunion, wo eine der Aufgaben die Bildung neuer Preisbildungskriterien ist. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Metallpreise nicht in London, sondern hier in Russland gebildet werden, genau wie die Ölpreise, dann impliziert das die Entstehung einer anderen Währung, vor allem, wenn wir nicht nur innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion agieren wollen, sondern in Eurasien im weiteren Sinne, im Zentrum einer neuen Weltwirtschaftsordnung, zu der ich China, Indien, Indochina, Japan, Korea und Iran zähle. Dies sind große Länder, die alle ihre eigenen grundlegenden nationalen Interessen haben. Nach der aktuellen Geschichte mit der Beschlagnahmung der Dollarreserven [Russlands] wird wohl kein Land mehr die Währung eines anderen Landes als Reserve verwenden wollen. Es wird also ein neues Instrument benötigt. Meiner Meinung nach könnte ein solches Instrument zunächst einmal eine Art synthetische Verrechnungswährung sein, die als ein solcher aggregierter Index aufgebaut würde.

Kann ich ein paar Beispiele haben? Was ist das?

Nun, sagen wir, ECU ₠ (European Currency Unit) – es gab eine solche Erfahrung in der Europäischen Union. Sie wurde wie ein Währungskorb aufgebaut. Alle Länder, die sich an der Schaffung einer neuen Rechnungswährung beteiligen, sollten Anspruch auf die Präsenz ihrer nationalen Währung in diesem Korb haben. Und die gemeinsame Währung wird als Index gebildet, als gewichteter Durchschnittsbestandteil dieser nationalen Währungen. Nun, dazu müssen wir meiner Meinung nach noch Rohstoffe hinzufügen: nicht nur Gold, sondern auch Öl, Metall, Getreide und Wasser. Eine Art Warengeschirr, das nach unseren Schätzungen etwa 20 Güter umfassen sollte. Sie bilden nämlich die Weltpreisproportionen und müssen daher in den Korb für die Bildung einer neuen Rechnungswährung eingehen. Und es wird ein internationaler Vertrag benötigt, der die Regeln für den Umlauf dieser Währung festlegt und eine Organisation wie den Internationalen Währungsfonds schafft. Übrigens haben wir schon vor 15 Jahren vorgeschlagen, den IWF zu reformieren, aber jetzt ist es schon klar, dass ein neues monetäres Finanzsystem ohne den Westen aufgebaut werden muss. Vielleicht wird sich Europa eines Tages anschließen und auch die USA werden gezwungen sein, dies zuzugeben. Aber bis jetzt ist klar, dass wir ohne sie bauen müssen, zum Beispiel auf der Grundlage der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Dies sind jedoch nur Expertenentwicklungen, die wir den Behörden im kommenden Monat vorlegen werden.

Und auf der Ebene der Regierung oder auf der Ebene des Präsidenten?

Wir werden sie zunächst an die Abteilungen schicken, die für diese Fragen zuständig sind. Wir werden Diskussionen führen, eine Art gemeinsames Verständnis entwickeln und uns dann an die politische Ebene wenden.

„Die Zentralbank setzt ihre Politik der Anbiederung an den Feind fort“

In Ihrem Telegramm-Kanal schreiben Sie, dass nur noch die Verstaatlichung der Bank von Russland aussteht. Warum ist das noch nicht geschehen? Es gibt zum Beispiel die Ansicht, dass Elvira Nabiullina zwar auf ihrem Posten bleibt, aber nichts Ernsthaftes mehr zustande bringen wird. Können Sie dies widerlegen oder bestätigen?

Wissen Sie, ich will mich nicht an Verschwörungstheorien beteiligen.

Das ist eine Verschwörungstheorie?

Ja, wir können über den amerikanischen „Deep State“ im Sinne einer Verschwörungstheorie sprechen. In diesem Fall sind Verschwörungstheorien eine sehr geeignete Denkrichtung, denn in Amerika gibt es hinter dem Schirm der Präsidenten und Kongressabgeordneten einige tiefe Kräfte – Spezialdienste. Und in unserem Vaterland ist alles ganz einfach. Wir haben einen Präsidenten, ein Staatsoberhaupt, das eine vertikale Form der Macht aufgebaut hat. In unserem Land ist es absolut klar, wie das Parlament und die Justiz zusammengesetzt sind. Hier kann keine Verschwörungstheorie angewandt werden, im Allgemeinen. Das Gleiche gilt für die Zentralbank. Ich möchte Sie daran erinnern, dass nach dem Gesetz über die Zentralbank ihr gesamtes Eigentum Staatseigentum ist. Daher ist die Zentralbank eine staatliche Einrichtung, daran gibt es nicht den geringsten Zweifel.

Und sie haben immer gesagt, dass die Zentralbank abgetrennt sei, als ob sie am Rande stünde.

Das Direktorium der Zentralbank wird von der Staatsduma auf Vorschlag des Präsidenten ernannt. Ich war viele Jahre lang ihr Vertreter im nationalen Bankenrat, der die Tätigkeit der Zentralbank überwacht. Ich kann sagen, dass die Zentralbank zweifellos das staatliche Organ zur Regulierung des Geldumlaufs und auch die wichtigste Finanzaufsichtsbehörde des Landes ist.

Aber es gibt Nuancen. In der Verfassung ist festgelegt, dass die Zentralbank ihre Politik unabhängig betreibt, das heißt, sie ist von der Regierung unabhängig. Das heißt aber nicht, dass sie vom Staat unabhängig ist. Es handelt sich um eine staatliche Behörde. Auch die Justiz in unserem Land ist offiziell unabhängig von der Regierung. Obwohl die Zentralbank eine unabhängige Einrichtung ist, ist sie dennoch ein staatliches Regulierungsorgan und muss die Aufgaben erfüllen, die für die Entwicklung unserer Wirtschaft notwendig sind. Dazu ist es notwendig, die Zentralbank in die strategische Planung einzubeziehen. Die Klassiker des Geldkreislaufs besagen, dass das Hauptziel der Währungsbehörden, d.h. der Zentralbank, darin bestehen sollte, Bedingungen für die Maximierung von Investitionen zu schaffen. Das ist es, was das Bankensystem tun sollte – Investitionen maximieren. Denn je mehr Investitionen, je mehr Produktion, je höher das technische Niveau, je niedriger die Kosten und je niedriger die Inflation, desto stabiler die Wirtschaft. Eine makroökonomische Stabilisierung ist in der modernen Wirtschaft nur auf der Grundlage eines beschleunigten wissenschaftlichen und technischen Fortschritts möglich. Der Versuch, die Inflation (ein solches Schlagwort) durch Manipulation des Leitzinses vor dem Hintergrund eines frei schwankenden Rubels zu bekämpfen, den die Zentralbank in den letzten zehn Jahren praktisch imitiert hat, ist kurzsichtig, primitiv und kontraproduktiv. Normalerweise werden diese Maßnahmen vom IWF für unterentwickelte Länder empfohlen, die selbst nicht wissen, wie sie denken sollen.

Was ist Inflation Targeting in der Praxis? Es handelt sich um ein äußerst primitives und in sich widersprüchliches Maßnahmenpaket, dessen Anwendung die Wirtschaft in eine Stagflationsfalle treibt. Die Zentralbank hat den Rubel in den freien Umlauf gebracht, was unter dem Gesichtspunkt der Inflationssteuerung in einer offenen Wirtschaft, in der der Wechselkurs die Preise direkt beeinflusst, absurd ist. Und wir sehen, wie die Abwertung des Rubels die Preise periodisch beschleunigt. Darüber hinaus wurde die Geldpolitik auf ein absolut primitives Instrument reduziert – die Manipulation des Leitzinses. Aber der Leitzins ist der Prozentsatz, zu dem die Zentralbank der Wirtschaft Geld leiht und Geld aus der Wirtschaft abzieht. Ihre Versuche, die Inflation durch eine Anhebung des Leitzinses zu bekämpfen, können in der heutigen Wirtschaft keinen Erfolg haben, denn je höher der Leitzins, desto weniger Kredite, desto weniger Investitionen, desto niedriger das technische Niveau und die Wettbewerbsfähigkeit. Die Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit hat zur Folge, dass der Rubel in 3 bis 4 Jahren abgewertet wird, nachdem der Zinssatz erhöht wurde, um angeblich die Inflation zu bekämpfen. Indem sie den Rubelkurs frei schwanken ließen, haben sie ihn in Wirklichkeit den Währungsspekulanten ausgeliefert.

Den Amerikanern gefällt diese Politik sehr, und sie loben die Führung unserer Zentralbank und des Finanzministeriums in den höchsten Tönen. Denn was ist für sie wichtig? Dass alles an den Dollar gebunden ist, dass der Rubel eine instabile „Schrott“-Währung ist. Und das ist paradox, denn die Devisenreserven der Russischen Föderation waren in letzter Zeit dreimal so hoch wie die Rubelgeldmenge! Das bedeutet, dass die Zentralbank den Wechselkurs auf jedem Niveau hätte stabilisieren können. Aber das hat sie nicht getan.

Und wer sind die Spekulanten, denen die Zentralbank den Rubel tatsächlich zum Fraß vorgeworfen hat? Die Hauptspekulanten sind amerikanische Hedge-Fonds, die den Rubelkurs durch Marktmanipulationen tatsächlich beeinflussen. Aber die Zentralbank merkt das nicht, oder besser gesagt, sie tut so, als ob sie es nicht merkt. Um sie durch die Anhebung des Zinssatzes auf dem Devisenmarkt zu halten, tötet die Zentralbank die Kredite und macht unsere Wirtschaft von ausländischen Kreditquellen und das Devisenfinanzsystem von den Interessen der Spekulanten abhängig. Das ist es, in wessen Interesse die Zentralbank arbeitet, die sich hinter coolen Schlagwörtern wie „Inflationssteuerung“ versteckt, die in den letzten Jahren in Bezug auf die reale Preisdynamik beschämend versagt hat. In unserem Land ist also die Zentralbank der schwächste Punkt des gesamten nationalen Sicherheitssystems im Allgemeinen. Ihre Führung wird von der kognitiven Waffe des Feindes getroffen, mit anderen Worten, sie wird von ihr zombifiziert. In der Tat tun unsere Währungsbehörden das, was der Feind braucht.

Übrigens habe ich mathematisch und chronologisch nachgewiesen, dass die erste Welle von Sanktionen gegen Russland erst verhängt wurde, nachdem die Zentralbank den Boden dafür bereitet hatte, nämlich indem sie den Rubelkurs frei floaten ließ und ankündigte, den Zinssatz zu erhöhen, wenn die Inflation im Lande einsetzen würde. Sobald die Zentralbank zu dieser seltsamen Politik überging, verhängten die Amerikaner sofort Sanktionen. Ihre Spekulanten sorgten für den Zusammenbruch des Rubelkurses, was eine Inflationswelle auslöste, und die Zentralbank erhöhte auf Anweisung des IWF den Zinssatz, was unsere Wirtschaft völlig lähmte. Der Gesamtschaden dieser Politik beläuft sich heute bereits auf 50 Billionen Rubel an nicht produzierten Produkten und etwa 20 Billionen Rubel an unvollendeten Investitionen. Hinzu kommen die 300 Milliarden Dollar, die in ausländische Vermögenswerte investiert wurden, die nun eingefroren sind – das ist der Schaden.

Wenn wir also von der Verstaatlichung der Zentralbank sprechen, meinen wir nicht ihre formale Verstaatlichung (sie wurde bereits verstaatlicht), sondern die Anpassung ihrer Politik an die nationalen Interessen. Im Moment steht ihre Politik im Widerspruch zu den nationalen Interessen. Und hier gibt es keine Verschwörung. Wir sehen, in wessen Interesse eine solche Politik betrieben wird. Die Zentralbank hat die Zinssätze auf 20 Prozent erhöht und damit den Bankern eine beherrschende Stellung in der Wirtschaft verschafft. Da sie über die teuerste und knappste Ressource, das Geld, verfügen, bestimmen sie, welche Unternehmen überleben und welche sterben, in Konkurs gehen und so weiter. Steigende Zinssätze halten die gesamte russische Wirtschaft als Geisel für eine Handvoll Banker. Das ist der erste Punkt. Zweitens hat die Führung der Zentralbank einen weiteren Zusammenbruch des Rubelkurses zugelassen und die Währungsbörse geschlossen. Infolgedessen sind die Banken heute zu den wichtigsten Währungsspekulanten geworden: Sie kaufen die Währung für etwa 90 Rubel pro Dollar und verkaufen sie für 125. Die Differenz wird ihnen als überschüssiger Gewinn gutgeschrieben.

Aber warum verfolgt die Zentralbank der Russischen Föderation Ihrer Meinung nach eine Politik im Interesse des Feindes?

Wie ich bereits sagte, tut sie dies auf Empfehlung des Internationalen Währungsfonds. Aber ihre Interessen werden auch von unseren Großbanken geteilt, die diese Politik objektiv gut finden, sowie von unseren Währungs- und Finanzstrukturen, die ebenfalls an der Manipulation des Rubelkurses beteiligt sind. Daher hat sich um diese Politik herum eine einflussreiche Lobby gebildet, die diese Politik auf der Grundlage ihrer eigenen privaten Interessen unterstützt. Diese Interessen laufen den Interessen des Landes zuwider, sie sind ihnen direkt entgegengesetzt. Und wenn man sich anschaut, was die Zentralbank heute tut, habe ich keine Zweifel, dass sie diese Politik der Anbiederung an den Feind fortsetzt. Sie untergräbt die makroökonomische Stabilität, indem sie internationalen Spekulanten die Manipulation des Rubelkurses erlaubt und die Devisenposition der Banken, die zu Währungsspekulanten geworden sind, nicht kontrolliert, obwohl die Zentralbank die Banken leicht vom Devisenmarkt zurückziehen könnte, indem sie ihre Devisenposition festlegt und den Banken den Kauf von Devisen verbietet. Und zweitens hat die Zentralbank durch die Anhebung des Zinssatzes Investitionen in die Entwicklung der russischen Wirtschaft verhindert, die gerade jetzt dringend benötigt werden, vor allem zur Importsubstitution und zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Souveränität, während unsere Führung sagt, dass wir uns vor Sanktionen nicht fürchten sollten, weil sie die Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum und Importsubstitution schaffen…

Sehen Sie, etwa ein Drittel der EU-Importe hat unseren Markt verlassen. Das sind riesige Chancen für die Importsubstitution. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Unternehmen beginnen, diese Märkte zu erschließen, dann werden wir uns mit einer Rate von 15 Prozent pro Jahr entwickeln. Dafür sind aber Kredite erforderlich. Ohne Kredite kann es keine Importsubstitution geben. Wir brauchen Kredite, um Produktionsanlagen zu errichten, um neue Technologien zu beherrschen, um freie Produktionskapazitäten auszulasten. Wir haben an der Akademie der Wissenschaften längst eine solche Strategie der Weiterentwicklung entwickelt und fördern sie. Aber leider hat die aus unserer Sicht verrückte Politik der Zentralbank ganz bestimmte Einflussstrukturen, die sie mag und unterstützt. Deshalb ist die Politik auch so stabil.

„Es ist möglich, den Rubel in drei Tagen zu stabilisieren“

Sergej Jurjewitsch, wenn das keine Verschwörungstheorie ist, warum verfolgt die Zentralbank dann weiterhin eine solche Politik? Nur auf der Grundlage der Interessen der Lobbyisten?

Wem gehört der Krieg, und wem ist die Mutter lieb. Die Geschäftsbanken machen 40 % Gewinn mit Währungsspekulationen. Sie kauften 90 Rubel pro Dollar – verkauften ihn für 125. 35 Rubel – nichts ist einfacher! Infolgedessen haben wir eine Inflation, die Importe werden teurer, jeder sieht diese wahnsinnige Rate. Die Preise für alle Waren steigen, aber die Banken machen Supergewinne.

Auch hier hat sich eine sehr einflussreiche Lobby um diese Politik gebildet, und das Eingeständnis des Scheiterns einer solchen Strategie bedeutet für viele Menschen in der Tat das Eingeständnis ihrer Inkompetenz und sogar Sabotage. Und Spekulanten mit großen Banken sind recht einflussreiche Strukturen in unserem Land, die die Entscheidungsfindung beeinflussen.

Na ja, und was, wenn diese Informationen nicht die erste Person (Putin) erreichen, werden sie blockiert?

Als ich Beraterin war, habe ich diese Informationen weitergegeben.

Wurde Ihnen zugehört?

Ja, es gab Diskussionen, die im Wirtschaftsrat besprochen wurden, dann wurde er geschlossen, um die Beamten nicht zu verärgern. Jetzt möchte ich mich dazu nicht äußern. Wir sehen heute, dass wir in diesem hybriden Krieg einfach nicht überleben können, wenn wir die Geldpolitik nicht ändern. Wir müssen jetzt den Wirtschaftssanktionen mit einer ernsthaften Steigerung der Inlandsproduktion begegnen. Dafür gibt es Produktionsanlagen, Menschen, Rohstoffe, Köpfe – auch, aber es gibt kein Geld. Im Moment ist das einfachste, was der Staat den Menschen geben kann, Geld.

Was ist Ihr Gefühl? Gibt es eine Einsicht an der Spitze?

Ich denke, dass Sie diese Frage direkt an sie richten müssen.

Aber viele Leute nennen Sie fast die Nummer 1 in der aktuellen Situation – eine öffentliche Person, die Russland retten kann.

Ich danke Ihnen für diese Kritik. Ich tue mein Bestes.

Ich möchte nur verstehen: Wenn es vorher keinen Propheten in unserem Vaterland gab, ist er jetzt erschienen? Ist das mit der Zentralbank nur eine vorübergehende Situation?

Sie ist so langwierig, ich würde sagen, seit 30 Jahren. Hätten wir eine kompetente Geldpolitik gemäß den Anforderungen der neuen Weltwirtschaftsordnung, des integralen Systems, betrieben, hätten wir uns wie China entwickelt – um 10 Prozent pro Jahr. Es gab solche Möglichkeiten. Und wir sind in den letzten 30 Jahren im Grunde genommen auf demselben Fleck herumgetrampelt. Es geht also nicht einmal darum, ob sie zuhören oder nicht, man muss nur objektiv sehen, wie sich China und Indien entwickeln und wie wir uns entwickeln. Was hat uns daran gehindert, uns auf genau dieselbe Weise zu entwickeln?

Außerdem ist das Kontrollsystem der neuen Weltwirtschaftsordnung, das ich in meinen Büchern beschreibe, universell. Sie funktionierte erfolgreich in Japan, bevor die Amerikaner das japanische Wirtschaftswachstum unterbrachen. Und sogar in Äthiopien, wo sie ebenfalls begannen, dieses Managementmodell zu bilden (und ein mehrfaches Wachstum erzielten). Das heißt, dieses universelle Managementmodell der modernen Wirtschaft, das auf das Wachstum des sozialen Wohlstands durch Investitionen in eine neue technologische Ordnung ausgerichtet ist, muss umgesetzt werden. Gleichzeitig bringt der gezielte Einsatz von Geld natürlich auch eine hohe Verantwortung mit sich. Geld aus dem Hubschrauber zu werfen – das ist nicht unser Ding.

Es ist nicht unser Weg.

Wir sprechen von gezielter Kreditvergabe auf der Grundlage moderner digitaler Instrumente mit einem strengen Kontrollsystem, das auf Investitionen in neue Technologien ausgerichtet ist. Wir wissen, wie man das macht, wie man den menschlichen Faktor durch die Einführung digitaler Technologien, einschließlich des digitalen Rubels, minimieren kann. Dies ist jedoch nachteilig für diejenigen, die noch an den alten Strategien festhalten. Sie haben aus Russland eine Cashcow gemacht, sie haben 100 Milliarden Dollar aus dem Land ins Ausland an Offshore-Firmen abgesaugt. Aber jetzt haben die Amerikaner die Offshorisierung für uns geschlossen. Es gibt eine echte Chance, wir müssen sie nutzen.

Was würden Sie den Menschen raten? Die wichtigste Frage in den Internet-Suchmaschinen lautet jetzt, wo man in einer Zeit der Turbulenzen Geld anlegen kann. Was sollten die Menschen tun?

Zunächst einmal sollte man keine plötzlichen Bewegungen machen, das würde ich sagen. Auf jeden Fall, was sicherlich nicht notwendig ist – um nach Dollar oder Euro laufen. Denn wir wissen nicht, wie es mit diesen Währungen weitergehen wird. Wenn unser System vom westlichen System abgekoppelt ist, dann können unsere Banken Dollar und Euro nirgendwo anders als in Währungsspekulationen effektiv anlegen. Aber ich hoffe, dass unsere Behörden den Devisenmarkt noch eindämmen werden.

Was die Banken in diesem Zusammenhang getan haben, nämlich den Zinssatz für Fremdwährungseinlagen stark anzuheben, erwies sich als klarer Overkill, der eine Panik auslöste. Meiner Meinung nach wird sich der Rubel stabilisieren, wenn natürlich die Spekulanten vom Devisenmarkt ferngehalten werden und Devisen nur für Importeure und Personen verkauft werden, die innerhalb eines vernünftigen Rahmens Geld ins Ausland zu Verwandten überweisen oder auf eine Geschäftsreise gehen, wie es die Vorschriften vorsehen. Der Rest besteht darin, die Kanäle für den Abfluss von Devisen zu blockieren. Dann wird sich unser Devisenzufluss wieder normalisieren.

Sie wissen, dass wir eine sehr positive Handelsbilanz haben. Es wurde ein obligatorischer Verkauf von 80 % der Deviseneinnahmen eingeführt. Wenn diese Einnahmen an der Börse verkauft werden, werden mehr Devisen zur Verfügung stehen, als die Importeure benötigen. Wir werden einen Überschuss an Devisen haben. Das bedeutet, dass der Rubel an Wert gewinnen wird, das heißt, er wird zu den alten Werten zurückkehren – 80 oder sogar 70 Rubel pro Dollar. Aber solange die Zentralbank nicht die Spekulanten vom Markt nimmt und den Geschäftsbanken erlaubt, solche zu werden, wird sich der Rubelkurs nicht stabilisieren. Da die Währungsbehörden leider noch nicht zur Vernunft gekommen sind und noch nicht damit begonnen haben, die richtige Politik der makroökonomischen Stabilisierung umzusetzen, kann ich keinen anderen Rat geben als in Gold zu investieren, wenn dies möglich ist (vor allem, da die Regierung die Mehrwertsteuer auf Gold aufgehoben hat). Es gibt keine anderen realen Vermögenswerte und keinen sicheren Hafen.

Also, Gold kaufen?

Kaufen Sie das Nötigste. Oder investieren Sie in Immobilien, in etwas Zuverlässiges. Was Investitionen in Dollar und Euro betrifft… Sie sind für uns keine Währung mehr. Es handelt sich nicht mehr um eine Währung, sondern um Verpflichtungen anderer Länder, die erfüllt oder nicht erfüllt werden können. Wir müssen uns also nach anderen Möglichkeiten umsehen. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass wir mit der richtigen Politik den Rubel sehr schnell stabilisieren und sogar seine Kaufkraft wiederherstellen können.

Und in welcher Perspektive, nach allem?

Das kann sogar morgen geschehen, verstehen Sie? Die Primakow-Regierung und [Viktor] Geraschtschenko haben es in einer Woche geschafft.

Ist die Regierung in der Lage, dies zu tun?

Natürlich kann sie das. Dazu müssen im Allgemeinen zwei Entscheidungen getroffen werden: die Währungsposition der Geschäftsbanken zu fixieren und die Normen für den Verkauf von Devisen für Nicht-Handelsgeschäfte einzuführen, den frei konvertierbaren Devisenmarkt nur für Handelsgeschäfte zu erhalten. Das ist alles. Das kann in 15 Minuten geschrieben und innerhalb eines Tages verkündet werden, innerhalb von drei Tagen eingeführt werden – und der Rubel wird sich stabilisieren.