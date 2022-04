Die Geschichte liest sich fast wie ein Witz: Russlands S-400 Luftabwehrsystem wird von der US-NATO zur „Verteidigung der Ukraine gegen Russland“ in Erwägung gezogen

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Die Türkei sagt Nein zu Washingtons Anfrage, ihre S-400 ADS an die Ukraine zu übergeben.

Diese Geschichte mag sich fast wie ein Witz lesen. Aber es ist die Wahrheit.

Am 20. März berichtet Reuter, dass Washington die Türkei, eines der wichtigsten Mitglieder der NATO-Allianz, vor allem wegen ihrer strategischen Lage, gebeten hat, der Ukraine ihr russisches Spitzenprodukt, das Luftabwehrsystem S-400 Triumph (ADS), zu übergeben.

Die USA und die NATO wollten, dass die Ukraine mit effizienten Flugabwehrraketen ausgestattet wird, waren aber nicht bereit – oder hatten Angst? – die Ukraine mit dem US-Patriot-System zu beliefern. Vielleicht, weil sie nicht direkt „ernsthaft“ in den Krieg verwickelt werden wollten, oder, was wahrscheinlicher ist, weil sie Angst hatten, dass ihr Patriot-System in die Hände des russischen Militärs gelangen könnte.

Und wenn schon?

Das russische S-400 wird von Experten als „dem amerikanischen Patriot überlegen“ eingestuft.

Das S-400 hat eine Zielgeschwindigkeit von 4.800 km/h und kann feindliche Flugzeuge, ballistische Raketen und AWACS-Flugzeuge in 400 km und 250 km Entfernung erreichen; die mittlere Reichweite beträgt 120 km und die kurze Reichweite 40 km. AWACS steht für Airborne Warning And Control System. Es handelt sich um ein mobiles Radarüberwachungs- und Kontrollzentrum für die Luftverteidigung mit großer Reichweite.

Zum Vergleich: Das US-amerikanische Patriot-System von Lockheed Martin hat eine Reichweite von 40 km und kann Ziele in einer Höhe von bis zu 24,2 km abfangen, während die Abfangjäger des THAAD-Systems eine Reichweite von mehr als 200 km haben und Ziele in einer Höhe von bis zu 150 km treffen können.

Aufgrund der relativ geringen Reichweite hat die US-Raketenabwehrbehörde (MDA) die Interoperabilität der beiden wichtigsten US-Raketenabwehrsysteme – Patriot und THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – erfolgreich nachgewiesen.

Selbst die Kombination der beiden Systeme ist dem russischen S-400-System deutlich unterlegen.

Warum also sollte Washington der Türkei ein minderwertiges System anbieten, wenn sie ihr russisches S-400 aufgibt?

Die Türkei ist als NATO-Mitglied bereits für den Kauf eines russischen ADS-Systems „sanktioniert“ worden. Das „Sanktionsspiel“ beginnt von vorne. Wie die meisten Länder hat auch die Türkei die Nase voll von diesen verzweifelten US-Sanktionen gegen jedes Land, das sich weigert, Washingtons Kurs zu folgen. Aber die Türkei hat NEIN gesagt. Punkt.

Washington hat wiederholt bekräftigt, dass es keine dieser „Sanktionen“ aufheben wird, bevor Ankara nicht alle S-400 und ihre Komponenten vollständig von türkischem Boden entfernt hat. Doch die Türkei bleibt standhaft.

Die folgende Zeitleiste gibt einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in dieser Angelegenheit im vergangenen Jahr und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen der Türkei zu den Vereinigten Staaten, ihrem NATO-Verbündeten.

Juli 2017 – Präsident Tayyip Erdogan sagt, die Türkei habe Fortschritte bei den Plänen zur Beschaffung des [russischen] S-400-Raketenabwehrsystems gemacht, und es seien Unterschriften geleistet worden. Dezember 2017 – Russland hat der Türkei eine Teilfinanzierung für den Kauf des ADS-Systems durch Ankara angeboten, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf einen russischen Präsidentenberater. Dezember 2017 – Der Chef des russischen Rostec-Konzerns, Sergej Chemzov, sagt, der S-400-Vertrag habe einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar, berichtet die Tageszeitung Kommersant. Dezember 2017 – Die Türkei und Russland haben ein Abkommen über die Lieferung der Systeme unterzeichnet, so CNN Turk und andere Medien. Juni 2018 – Ein Ausschuss des US-Senats verabschiedet ein Haushaltsgesetz, das eine Bestimmung enthält, die den Kauf von Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter-Jets durch die Türkei blockiert, wenn die Türkei den Plan zum Kauf der S-400 nicht aufgibt. März 2019 – US-Senatoren bringen einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf ein, der die Lieferung von F-35-Kampfflugzeugen an die Türkei untersagt, bis die US-Regierung bestätigt, dass Ankara keine S-400-Kampfjets kaufen wird. April 2019 – Die Türkei schlägt den Vereinigten Staaten vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die feststellen soll, dass die S-400 keine Bedrohung für die militärische Ausrüstung der USA oder der NATO darstellen. Juni 2019 – Die Vereinigten Staaten beschließen, keine weiteren türkischen Piloten für die Ausbildung an F-35-Kampfjets aufzunehmen.

Ende der Geschichte?

Nicht ganz, denn die USA, die diesen Streit unbedingt gewinnen wollen, drängen die Türkei auf die eine oder andere Weise, das S-400-Luftverteidigungssystem aufzugeben und stattdessen das wesentlich schlechtere Patriot-System zu kaufen.

Aber die Türkei sagt nein. Siehe diesen Forbes-Bericht.

*

Es ist lächerlich, wie Washington die Niederlage nicht akzeptieren kann, selbst wenn es keine Chance gibt, die Meinung der Türkei zu ändern – und zu wissen, dass die Türkei ein entscheidendes, vielleicht das wichtigste NATO-Mitglied ist.

Bereits 2017 hat die NATO in einer Aktion des Misstrauens alle Atomkriegsköpfe von türkischem Boden entfernt und die meisten davon nach Italien verlegt, wodurch Italien de facto zu einer Atommacht wurde. NATO-Länder dürfen ihre Atomwaffen auf ihrem Boden im Falle der Selbstverteidigung einsetzen.

Die Türkei spielt beide Karten aus: ein wichtiges NATO-Mitglied und ein Verbündeter Russlands. Erdogan hat immer ein Auge auf den Osten und vielleicht das andere auf den Westen gerichtet und versucht, sich zu verabschieden“ – aber noch nicht ganz.

Interessant und ja, lächerlich ist, dass Washington sogar versucht, die Türkei davon zu überzeugen, ihr überlegenes russisches S-400-System gegen das US-Patriot-System einzutauschen, das zur Verteidigung der Ukraine gegen Russland eingesetzt werden soll:

In den letzten Wochen wurden mehrere Vorschläge gemacht, die Ukraine mit russischem Militärgerät aus den Arsenalen der NATO-Mitgliedstaaten zu bewaffnen.

Jetzt schlagen amerikanische Beamte vor, dass das NATO-Mitglied Türkei die Ukraine möglicherweise mit den viel anspruchsvolleren S-400-Raketen aus russischer Produktion bewaffnen könnte, die es 2019 erhalten hat.

„Es handelt sich dabei um genau das System, das von Russland hergestellt wurde und für das amerikanische Beamte die Türkei – einen NATO-Verbündeten – bestraften, weil sie es vor einigen Jahren von Moskau gekauft hatte“, schreibt die New York Times. „Jetzt sehen amerikanische Diplomaten eine Möglichkeit, die Türkei von ihrem Tanz mit Russland abzubringen – und den Ukrainern eines der leistungsstärksten Langstrecken-Luftabwehrsysteme zu geben, die es gibt.“

Was die US-Medien nicht ansprechen: Wie effektiv (aus strategischer Sicht) wäre ein von Russland hergestelltes S-400-Luftabwehrsystem bei der „Verteidigung der Ukraine gegen Russland“?

Warum um alles in der Welt sollte die Ukraine ein russisches Luftverteidigungssystem haben wollen, das automatisch mit seinem Hersteller kommuniziert, sodass Russland über jede Bewegung, die das ukrainische Militär mit einem S-400-System zu unternehmen versucht, sofort informiert wäre?

Auch Indien hat im November 2021 das russische S-400-System gekauft. Sie nennen es einen „Game Changer“. Sie sind begeistert von ihrer Anschaffung und stationieren sie im Westen des Landes. Brauchen sie dort die meisten Luftabwehrkräfte? Siehe dieses 5-minütige Video.

Warum sollten die USA einen aussichtslosen Versuch unternehmen, die Türkei davon zu überzeugen, ihr S-400-System an die Ukraine zu liefern, und das im Gegenzug für die Aufhebung der US-Sanktionen und den Kauf des minderwertigen US-Luftabwehrsystems Patriot? Es ist ein Rätsel, außer dass die Verzweiflung der USA – die eines sinkenden Schiffes – so groß ist, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun.