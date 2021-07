Erfinder des mRNA-Impfstoffs: Ich riskiere, „ermordet“ zu werden, weil ich mich gegen den experimentellen Covid-Impfstoff ausspreche

Der Erfinder der mRNA-Technologie, der für den Covid-Impfstoff verwendet wird, hat gesagt, dass er Gefahr läuft, getötet zu werden, weil er die Einführung der Impfstoffe infrage stellt und die Tatsache, dass die Menschen nicht über die möglichen Risiken informiert werden.

Dr. Robert Malone schrieb am Sonntag auf Twitter, dass ein „erfahrener Journalist“ ihm gesagt habe, dass sein Leben in Gefahr sei, weil er sich offen über die Risiken der mRNA-Spritze geäußert habe.

„Ich hoffe, das ist übertrieben und eine Überreaktion, aber letzte Nacht sagte ein erfahrener Journalist zu mir, dass ich Sicherheit brauche, weil ich Gefahr laufe, ermordet zu werden“, schrieb Malone.

So, I hope that this is hyperbole and an over-reaction, but last night an experienced journalist told me that I need to get security because I was at risk of being assassinated. I do not know how to even begin to think about this. I am just a middle class person. Security??!!??