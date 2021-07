Sydney im Lockdown: „Benehmen Sie sich nicht wie ein Mensch, sprechen Sie nicht mit Ihren Nachbarn & seien Sie nicht freundlich“!

Australien: Am Montag wurden in der Provinz New South Wales 98 (!) Fälle gemeldet, am Dienstag waren es 78 Fälle. Premierministerin Gladys Berejiklian sagte während einer Pressekonferenz, dass die sinkenden Corona-Zahlen ein „positives Zeichen“ seien, aber dass es noch viel Arbeit gibt. Außerdem befinden sich 95 Personen im Krankenhaus, davon 27 auf der Intensivstation.

Auf der gleichen Pressekonferenz sagte die Gesundheitschefin Kerry Chant, es sei wichtig, dass die Bürger ihr Verhalten ändern, wenn sie nach draußen gehen. „Es liegt zwar in der menschlichen Natur, ein Gespräch mit anderen anzufangen, freundlich zu sein, aber leider ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür“, sagte Dr. Chant.

Machen Sie keinen Smalltalk

SYDNEY, AUSTRALIA.



DON’T ACT LIKE A HUMAN. DON’T TALK TO YOUR FRIENDS, EVEN WHEN MASKED. DON’T BE FRIENDLY. THIS IS NOT THE TIME. pic.twitter.com/iiPgz2D8Bb